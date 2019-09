Incêndio em hospital no Rio deixa ao menos 10 mortos

Mulheres em frente ao Hospital Badim, no Rio de Janeiro 12/09/2019 REUTERS/Ian Cheibub

RIO DE JANEIRO (Reuters) - Um incêndio atingiu um hospital particular no bairro do Maracanã, na zona norte do Rio de Janeiro, matando ao menos 10 pessoas e deixando pelo menos quatro bombeiros feridos, informou o Corpo de Bombeiros nesta sexta-feira.

O combate às chamas no Hospital Badim, da Rede D`Or São Luiz, começou na noite de quinta-feira e invadiu a madrugada, de acordo com nota dos bombeiros.

Cerca de 90 pacientes que estavam na unidade no momento do início das chamas precisaram ser transferidos para outras unidades, e o transporte contou com ambulâncias de diversos hospitais, além das vitaturas dos bombeiros.

O incêndio teria sido causado por um curto-circuito no prédio antigo do hospital, que passou recentemente por uma obra para reformas e expansão, de acordo com suspeita dos bombeiros. A corporação, no entanto, destacou que a apuração de causas não faz parte do escopo de atuação do Corpo de Bombeiros.

Segundo testemunhas, o fogo se alastrou rapidamente, causando pânico e correria dentro da unidade. Médicos, enfermeiros e funcionários do hospital, além de parentes dos pacientes, se mobilizaram para socorrer pessoas internadas.

As vítimas fatais teriam inalado muita fumaça e tiveram intoxicação.

No momento do incêndio, havia 103 pessoas internadas no hospital, que lamentou o ocorrido. “O Hospital Badim mais uma vez externa sua imensa tristeza diante do ocorrido”, disse o hospital em nota.

A cidade do Rio de Janeriro decretou luto devido ao incêndio.

Por Rodrigo Viga Gaier; Reportagem adicional de Gabriel Stargardter