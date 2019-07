PF abre inquérito para investigar morte de cacique em terra indígena no Amapá

(Reuters) - A Polícia Federal abriu inquérito no domingo para investigar a morte de um cacique na semana passada em uma terra indígena no Amapá, após relatos de um possível ataque ao local, informou a Fundação Nacional do Índio (Funai).

De acordo com a Funai, a Coordenação Regional da Fundação Nacional do Índio no Amapá encaminhou para a presidência do órgão no sábado memorando informando sobre um possível ataque à Terra Indígena Waiãpi.

A Funai disse que, por se tratar de um local de difícil acesso, a fundação alertou os órgãos de segurança da área para se certificar da veracidade das informações.

“Neste domingo, após a chegada de servidores da Fundação, da Polícia Federal e do Bope, foi aberto inquérito pela PF para apuração da morte de um cacique que foi a óbito na semana passada”, informou a Funai em nota.

De acordo com a fundação, servidores da Funai encontram-se no local e acompanham o trabalho da polícia.