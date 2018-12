Justiça decreta prisão preventiva de João de Deus

Seguidores de João de Deus em Abadiânia 13/12/2018 REUTERS/Adriano Machado

(Reuters) - A Justiça decretou nesta sexta-feira a prisão preventiva do médium João de Deus, acatando o pedido feito pelo Ministério Público Estadual de Goiás, após acusações de assédio.

A Secretaria de Segurança Pública do Estado de Goiás informou, por meio da assessoria de imprensa, que forças de segurança cumprem o mandado de prisão preventiva na tarde desta sexta-feira.

Promotores entregaram na quarta-feira o pedido no tribunal de Abadiânia, pequena cidade de Goiás que abriga o centro espiritual de João de Deus, a cerca de 90 quilômetros de Goiânia. [nL1N1YH23P]

O Ministério Público do Estado de Goiás instaurou uma força-tarefa para apurar as denúncias contra João de Deus, cujo nome verdadeiro é João Teixeira de Faria.

As primeiras denúncias contra o médium, que ficou conhecido no Brasil e no exterior pelos atendimentos mediúnicos e cirurgias espirituais que realiza há mais de 40 anos, vieram à tona na semana passada em um programa da TV Globo

Desde então, segundo a mídia, mais de 300 mulheres já procuraram a Justiça relatando terem sido assedias sexualmente pelo médium na Casa Dom Inácio de Loyola.

As acusações das mulheres variam desde toques inadequados em seus corpos até a consumação de relações sexuais e de obrigá-las a praticar sexo oral enquanto ele supostamente estava incorporando entidades espirituais, segundo vítimas entrevistadas pela imprensa.

Por Laís Martins, em São Paulo