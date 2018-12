Médium João de Deus se entrega em Goiás

(Reuters) - O médium João de Deus, acusado de abuso sexual por mais de 300 mulheres, se entregou neste domingo, um dia depois de ser oficialmente considerado foragido, segundo a mídia.

João de Deus, cujo nome é João Teixeira de Faria, se entregou às autoridades em Abadiânia (GO), relatou a mídia. Representantes do médium e da polícia não puderam ser imediatamente contatados para comentar o assunto.

As primeiras denúncias contra o médium, que ficou conhecido no Brasil e no exterior pelos atendimentos mediúnicos e cirurgias espirituais que realiza há mais de 40 anos, vieram à tona há alguns dias em um programa da TV Globo.

Na sexta-feira, um juiz emitiu um mandado de prisão para João de Deus dando até as 14h no sábado para se entregar. Depois que ele deixou de se reportar às autoridades, o médium foi oficialmente considerado foragido.

Faria negou as acusações na quinta-feira quando visitou seu centro e falou com uma multidão de seguidores. Seu advogado disse no sábado que Faria se entregaria e entraria com um pedido de habeas corpus.

Um dos promotores que integra a força-tarefa vê o caso com potencial para ser o maior escândalo sexual do país.

“Caso os relatos se confirmem, eu não tenho dúvidas de que esse seria o maior escândalo que já se teve notícia no Brasil... tenho absoluta certeza”, disse à Reuters o promotor Luciano Meireles na sexta-feira, por telefone.

As acusações das mulheres variam desde toques inadequados em seus corpos até a consumação de relações sexuais e de obrigá-las a praticar sexo oral enquanto ele supostamente estava incorporando entidades espirituais, segundo vítimas entrevistadas pela imprensa.

Por Bruno Federowski