Polícia cumpre mandados de prisão ligados ao assassinato de Marielle Franco

Foto de Marielle em São Paulo 10/12/2018 REUTERS/Nacho Doce

RIO DE JANEIRO (Reuters) - A polícia cumpre mandados de prisão e busca e apreensão nesta quinta-feira, no Rio de Janeiro, relacionados ao assassinato da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes em março desse ano, segundo uma fonte da área de segurança do Rio de Janeiro.

“Não há por enquanto indicação de mandados contra políticos. São medidas contra grupos paramilitares e criminosos, e parte desse grupo tem a ver com a morte da vereadora Marielle Franco”, disse a fonte sob a condição de anonimato.

De acordo com a fonte próxima as investigações, a polícia cumpre mandados de prisão, busca e apreensão e intimações em cerca de 15 endereços na capital, região serrana, sul do Estado e na cidade mineira de Juiz de Fora.

Marielle e o motorista foram mortos em uma emboscada este ano na zona norte da capital, quando a parlamentar voltava para casa. Fontes ouvidas pela Reuters apontam que a morte da vereadora estaria ligada a uma disputa territorial na zona oeste da cidade do Rio de Janeiro.

A Polícia Federal já ofereceu ajuda nas investigações sobre o crime e conseguiu recentemente ter acesso às investigações da polícia fluminense.

Nesta semana, o secretário de Segurança do Estado, general Richard Nunes, criticou a iniciativa da PF, afirmando que “muito ajuda quem não atrapalha” e que há muita gente buscando holofote no caso Marielle.