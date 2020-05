Pelo menos 10 morrem em operação policial no Complexo do Alemão

Moradores carregam corpos de mortos após operação policial no Complexo do Alemão, no Rio de Janeiro 15/05/2020 REUTERS/Ricardo Moraes

RIO DE JANEIRO (Reuters) - Ao menos 10 mortes foram registradas no Complexo do Alemão nesta sexta-feira, onde houve uma operação comandada pelo Bope, tropa de elite da Polícia Militar do Rio de Janeiro, segundo a polícia fluminense.

Os confrontos nas comunidades da conjunto do Alemão começaram logo de manhã. Moradores das favelas avisaram do tiroteio nas redes sociais e relataram a intensidade do confronto.

“A ação teve por objetivo checar denúncias sobre o paradeiro de um criminoso apontado como liderança do tráfico de drogas local e verificar informações sobre a localização de uma casa usada como esconderijo de fuzis na comunidade”, informou a PM.

Alguns dos feridos foram levados para hospitais mas cinco não resistiram. Moradores disseram que algumas das vítimas não foram socorridas e precisaram ser carregadas em panos e na caçamba de carros.

Ao longo do dia , outros cinco corpos foram encontrados no Alemão. Na operação, a polícia apreendeu oito armas, drogas e 85 granadas. Um PM também ficou ferido na operação.

Reportagem de Rodrigo Viga Gaier