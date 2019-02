PF cumpre 54 mandados de prisão, apreende aviões e sequestra fazendas em operação contra narcotráfico

Viatura da Polícia Federal no Rio de Janeiro 28/07/2015 REUTERS/Sergio Moraes

(Reuters) - A Polícia Federal cumpre nesta quinta-feira 54 mandados de prisão além de apreensão de 47 aeronaves e o sequestro de 13 fazendas com mais de 10 mil cabeças de gado em uma operação para desarticular uma vasta rede de narcotráfico especializada em remessas aéreas para o Brasil, os Estados Unidos e a Europa, informou a corporação em nota.

Segundo a PF, a investigação, que teve início há dois anos, apontou que a quadrilha transportou mais de 9 toneladas de cocaína em, no mínimo, 23 voos que carregavam uma média de 400 quilos da droga por viagem entre meados de 2017 e 2018.

“Mais de 400 policiais federais dão cumprimento aos mandados. A ação de hoje contou com o apoio da Força Aérea Brasileira (FAB) e do Grupamento de Rádio Patrulha Aérea da Polícia Militar de Goiás”, disse a PF em nota, acrescentando que os mandados foram cumpridos em Tocantins, Goiás, Paraná, Pará, Roraima, São Paulo, Ceará e no Distrito Federal.

“Os investigados devem responder, na medida de suas participações, por tráfico transnacional de drogas, associação para o tráfico, financiamento ao tráfico, organização criminosa, lavagem de dinheiro e atentado contra a segurança do transporte aéreo”, acrescenta a nota.

A 4ª Vara Federal de Palmas (TO) também deferiu o bloqueio de contas bancárias de cerca de 100 pessoas e empresas que estariam envolvidas e pediu a inclusão de seis pessoas no Sistema de Difusão Vermelha da Interpol.

A operação recebeu o nome de Flak, expressão que era utilizada pelos países aliados durante a Segunda Guerra Mundial para se referirem à artilharia antiaérea alemã, disse a Polícia Federal.

Por Débora Moreira, no Rio de Janeiro, e Marcelo Rochabrun, em São Paulo