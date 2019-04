Desabamento de prédios deixa ao menos 2 mortos no Rio de Janeiro

RIO DE JANEIRO (Reuters) - Dois prédios residenciais desabaram na manhã desta sexta-feira em uma comunidade da zona oeste do Rio de Janeiro, deixando ao menos dois mortos e dois feridos, além de um número ainda desconhecido de desaparecidos, informou o Corpo de Bombeiros.

Moradores da comunidade da Muzema, no bairro do Itanhangá, disseram que ao menos quatro famílias moravam nos edifícios de quatro andares, que estariam com as obras incompletas.

“Já foram socorridos dois feridos e houve dois óbitos. As equipes estão no local à procura de sobreviventes que possam estar soterrados”, disse um porta-voz dos bombeiros.

Um homem que disse ser morador de um dos prédios disse a jornalistas no local que conseguiu escapar após ouvir um estalo. “Consegui escapar, mas teve gente que ficou para trás”, afirmou.

O desabamento ocorreu dias após o Rio de Janeiro ser atingido por chuvas recordes que provocaram diversos danos na mesma região dos prédios que desmoronaram. A cidade decretou estágio de crise na noite de segunda-feira devido às chuvas, que deixaram 10 mortos.

A comunidade da Muzema tem forte presença de milícias que controlam diversos negócios, incluindo construções de moradias ilegais e, em muitos casos, em condições precárias.

Por Rodrigo Viga Gaier