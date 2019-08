Homem é morto pela polícia após manter reféns por quase 4 horas em ônibus na ponte Rio-Niterói

Policiais bloqueia ponte Rio-Niteroi 20/8/2019 REUTERS/Ricardo Moraes

RIO DE JANEIRO (Reuters) - Um homem foi morto pela Polícia Militar do Rio de Janeiro depois de sequestar um ônibus executivo com mais de 30 passageiros nesta terça-feira na ponte Rio-Niteroi, sentido Rio de Janeiro, por quase quatro horas, em um episódio que parou o trânsito na principal ligação entre as duas cidades do Estado do Rio de Janeiro, informou a Polícia Militar.

O sequestrador foi atingido por atiradores de elite que estavam posicionados desde cedo perto do ônibus. Um porta-voz da PM disse que nenhum refém ficou ferido. Alguns reféns foram liberados durante as negociações.

O sequestro começou pouco antes das 6h, e o sequestrador portava um líquido inflamável, um revólver, uma faca e uma arma de choque elétrico, segundo informou inicialmente a Polícia Rodoviária Federal.

O sequestro mobilizou negociadores da tropa de elite da PM, agentes da Polícia Rodoviária Federal, homens da defesa civil e dos Bombeiros e da concessionária da ponte Rio Niteroi.