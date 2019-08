Toffoli retira ações de tabelamento de frete da pauta do STF da próxima quarta-feira

13/06/2019 REUTERS/Adriano Machado - RC1AB7E61030

BRASÍLIA (Reuters) - O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Dias Toffoli, decidiu nesta quinta-feira retirar da pauta do plenário da Corte as quatro ações que iriam a julgamento na próxima quarta-feira (4 de setembro) a respeito do tabelamento do frete rodoviário.

A decisão de Toffoli atendeu a pedido apresentado pelo relator das ações no STF, ministro Luiz Fux, que não justificou a iniciativa, segundo a assessoria do presidente do Supremo.

Em junho do ano passado, Fux havia concedido uma liminar para suspender a tramitação de todas as ações na Justiça Federal que questionavam uma Medida Provisória que instituiu política de preços mínimos do transporte rodoviário de cargas, até que a própria corte se manifeste sobre o assunto.

Por Ricardo Brito