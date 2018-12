Atirador mata 4 pessoas na Catedral de Campinas e comete suicídio

Policiais diante de Catedral de Campinas onde homem abriu fogo e deixou mortos 11/12/2018 REUTERS/Ricardo Lima

(Reuters) - Um homem armado invadiu nesta terça-feira a Catedral Metropolitana de Campinas, interior de São Paulo, matou quatro pessoas e cometeu suicídio, informaram a prefeitura e a assessoria de imprensa do corpo de bombeiros.

De acordo com os bombeiros, quatro pessoas também ficaram feridas no ataque ocorrido durante uma missa na catedral.

“Ainda não se sabe o motivo ou se o homem tinha algum alvo”, disse um assessor dos bombeiros à Reuters.

A Prefeitura de Campinas afirmou em comunicado que o atirador tinha por volta de 30 anos e que “a prioridade no momento é dar total atenção aos feridos e às famílias das vítimas”.

Dos quatro feridos, dois estão no Hospital Municipal Mário Gatti, um no Hospital de Clínicas da Unicamp e outro no hospital Beneficência Portuguesa.

O atirador tinha duas armas, sendo uma pistola e um revólver, de acordo com os bombeiros. O ataque ocorreu no início da tarde.

“As pessoas estavam rezando na igreja com terço na mão, a maioria idosos, pessoas inocentes, e ele entrou disparando contra todo mundo que estava lá sem motivo”, disse a jornalistas um guarda municipal de Campinas em frente à igreja.

Em nota, a Arquidiocese de Campinas informou que a catedral segue fechada para o atendimento das vítimas e a investigação da polícia. “Contamos com as orações de todos neste momento de profunda dor”, diz a nota.

Reportagem de Tatiana Ramil, em São Paulo