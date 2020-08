PF cumpre mais de 600 mandados em operação contra facção criminosa

RIO DE JANEIRO (Reuters) - Mais de 600 mandados de prisão e busca e apreensão contra pessoas que seriam ligadas a uma organização criminosa com atuação em todo país estão sendo cumpridos por cerca de 1.100 policiais federais como parte de uma operação da Polícia Federal nesta segunda feira.

Viatura da Polícia Federal no Rio de Janeiro 28/07/2015 REUTERS/Sergio Moraes

Os alvos são acusados de lavagem de dinheiro e tráfico de drogas e lideranças da facção criminosa que atuam de dentro de prisões.

A 2ª Vara de Tóxicos de Belo Horizonte expediu 422 mandados de prisão preventiva e 201 mandados de busca e apreensão, em 19 Estados e no Distrito Federal e ainda determinou o bloqueio judicial de até 252 milhões de reais dos envolvidos.

Os presos são investigados pelos crimes de participação em organização criminosa, associação para o tráfico de drogas e lavagem de dinheiro, cujas penas combinadas podem chegar a 28 anos de prisão.

“Os dados revelaram que os valores auferidos com o comércio ilícito de drogas eram, em parte, canalizados para inúmeras outras contas bancárias da facção, inclusive para as contas do ‘Setor da Ajuda’, aquele responsável por recompensar membros da facção recolhidos em presídios”, disse a PF em nota.

“Foram identificados 210 integrantes do alto escalão da facção, recolhidos em presídios federais, que recebiam valores mensais por terem ocupado cargos de relevo na organização criminosa ou executado missões determinadas pelos líderes como, por exemplo, execuções de servidores públicos”, adicionou a PF.

As investigações apontaram ainda que contas de terceiros que não faziam parte da facção eram usadas para movimentar os recursos ilegais e tentar dar ar de legalidade ao dinheiro proveniente do tráfico de drogas.

“Os integrantes do grupo indicavam contas de terceiros não pertencentes à facção para que os valores, oriundos de atividades criminosas, ficassem ocultos e supostamente fora do alcance do sistema de Justiça criminal”, disse a PF.

“A atuação da Polícia Federal visa desarticular a organização criminosa por meio de sua descapitalização, atuando em conformidade com as diretrizes do órgão de enfrentamento à criminalidade organizada por meio da abordagem patrimonial, além da prisão de lideranças”, afirmou a corporação.

Já houve prisões e apreensões na operação e um balanço deve ser divulgado ao longo do dia.