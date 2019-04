Morre 2º homem atingido por tiros do Exército contra carro de família no Rio

Soldado do Exército passa por carro atingido por tiros durante ação dos militares no Rio de Janeiro 07/04/2019 REUTERS/Fabio Texeira

RIO DE JANEIRO (Reuters) - Um segundo homem atingido por tiros disparados por militares do Exército contra um carro de família na zona oeste do Rio de Janeiro morreu nesta quinta-feira, após passar mais de 10 dias internado, informou o Hospital Estadual Carlos Chagas.

O catador Luciano Macedo estava hospitalizado desde 7 de abril em estado grave. Ele foi baleado por homens do Exército ao tentar ajudar a família que teve o carro atingido por mais de 80 tiros disparados pela militares.

O motorista do carro, o músico Evaldo dos Santos Rosa, morreu na hora, e o sogro dele também foi atingido por disparos, mas está fora de perigo.

De acordo com as investigações do incidente, os soldados aparentemente confundiram o carro da família, em que estavam cinco pessoas, com um veículo usado por suspeitos na mesma região.

Dez militares do Exército envolvidos no episódio foram presos em flagrante, e nove deles tiveram prisão preventiva decretada pela Justiça Militar da União.

Por Rodrigo Viga Gaier