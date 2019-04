Tentativa de assalto a agências bancárias deixa 10 mortos em São Paulo

Policiais patrulham estrada após tentativa de assalto a agências bancárias de Guararema, SP 04/04/2019 REUTERS/Amanda Perobelli

(Reuters) - Uma tentativa de assalto a duas agências bancárias em Guararema, na região metropolitana de São Paulo, resultou na morte de 10 suspeitos em confronto com a polícia na madrugada desta quinta-feira, informou a Secretaria da Segurança Pública de SP.

Segundo a secretaria, cerca de 25 criminosos se preparavam para explodir caixas eletrônicos quando foram surpreendidos por policiais. Os suspeitos dispararam contra as equipes para tentarem fugir, dando início a uma perseguição com troca de tiros em diferentes pontos do município, acrescentou.

“Dez criminosos feridos durante a ação não resistiram aos ferimentos”, disse a secretaria em comunicado. “Até o momento, foram apreendidos sete fuzis, quatro pistolas, duas calibres 12, explosivos e coletes balísticos”.

Uma residência foi invadida durante a fuga e os moradores foram feitos como reféns, mas foram posteriormente libertados pela Polícia Militar.

Policiais seguiam as buscas na região pelos demais suspeitos, acrescentou a secretaria.

Imagens de televisão mostraram que os alvos dos criminosos eram agências do Banco do Brasil e do Santander.

Reportagem por Débora Moreira, no Rio de Janeiro