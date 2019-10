Biles bate recorde ao receber 25a medalha; Arthur Nory fica com o ouro na barra fixa

(Reuters) - A norte-americana Simone Biles se tornou a ginasta mais condecorada da história do campeonato mundial, neste domingo, ao vencer as finais da trave e do solo, elevando seu total de medalhas a 25.

O Brasil também levou uma medalha nas finais por aparelhos, com Arthur Nory, que ficou com o ouro na barra fixa. Na Olimpíada do Rio de Janeiro, em 2016, Nory levou medalha de bronze em outro aparelho, o solo.

Logo após garantir uma vitória convincente na trave em Stuttgart para ultrapassar o recorde de 23 medalhas em mundiais do bielorrusso Vitaly Scherbo, Biles, de 22 anos, defendeu com sucesso seu título no solo para ganhar a medalha número 25.

A quatro vezes campeã olímpica agora é dona de 19 medalhas de ouro em quatro campeonatos, contra 12 de Scherbo, que competiu em cinco mundiais, entre 1991 e 1996.

Fazendo sua última aparição da semana diante de uma torcida barulhenta, Simone Biles não perdeu tempo e conseguiu um duplo mortal grupado para trás com tripla pirueta - conhecido como Biles 2 - em sua primeira passagem.

Ela conseguiu a nota 15,133, mesmo pisando para fora da linha na segunda passagem, para ficar à frente da também norte-americana Sunisa Lee, com 14,133. A russa Angelina Melnikova ficou em terceiro lugar e a brasileira Flávia Saraiva terminou em quarto no solo.

Antes do solo, Biles conseguiu uma apresentação firme na trave e atingiu a nota 15,066. Embora ela tenha conquistado o título mundial por duas vezes, em 2014 e 2015, nem sempre o aparelho foi fácil para a norte-americana.

Nos Jogos Rio 2016, Biles cometeu um deslize na trave e mesmo assim ficou com o bronze. No ano passado, novamente, Biles caiu da trave durante a final do individual geral no campeonato mundial.

Mas ela se superou nesta semana, sob os olhos atentos da técnica da trave de equilíbrio Cecile Landi, e obteve as melhores pontuações nas quatro tentativas - qualificação, equipe e finais do individual geral e por aparelho.

A vencedora do ano passado, Liu Tingting, da China, levou a prata com 14,433, enquanto sua companheira de equipe Li Shijia ficou com o bronze.

Biles encerrou sua campanha em Stuttgart com cinco medalhas de ouro em seis eventos, em uma preparação ideal para os Jogos Olímpicos de Tóquio no próximo ano.

Reportagem de Hardik Vyas em Bengaluru