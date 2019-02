GM corta 4.000 funcionários na rodada mais recente de reestruturação

REUTERS/Daniel Becerril

WASHINGTON (Reuters) - A General Motors informou na segunda-feira que começou a entregar avisos de dispensa para cerca de 4.000 funcionários na última rodada da reestruturação anunciada no final de novembro, que reduzirá sua equipe em 15 por cento dos 54.000 trabalhadores.

Duas pessoas informadas sobre as dispensas disseram que a GM está cortando centenas de empregos em seus centros de tecnologia da informação no Texas, na Geórgia, no Arizona e em Michigan, e mais de mil empregos em seu Michigan Tech Center, em Warren. A GM está preenchendo novos requerimentos de dispensas em massa com agências estatais e divulgou os cortes para os legisladores.

A maior montadora dos EUA anunciou em novembro que reduziria o total de cerca de 15 mil empregos e encerraria a produção em cinco fábricas norte-americanas. Os cortes incluem a eliminação de algo em torno de 8.000 trabalhadores, ou cerca de 15 por cento da equipe.

A GM cortou cerca de 1.500 trabalhadores em dezembro e informou que 2.300 funcionários aceitaram pacotes de compensação, disseram autoridades.