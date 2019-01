EXCLUSIVA-Goldman Sachs está en vías de lanzar gestión de flujos de efectivo a mediados de 2020

Nueva YORK/HONG KONG (Reuters) - Goldman Sachs Group Inc. está considerando pagar a las grandes corporaciones multinacionales más que otros bancos por sus depósitos, mientras allana el camino para su entrada en un negocio mundano pero preciado: la administración de flujos de efectivo.

Foto de archivo. Un cartel en la recepción de Goldman Sachs en Sídney, Australia. 18 de mayo de 2016. REUTERS/David Gray

La potencia de la banca de inversión global y el quinto banco más grande de Estados Unidos, que está a seis meses de desarrollar la tecnología requerida, apunta a iniciar el servicio en la primera mitad de 2020, según dos personas familiarizadas con el plan que acordaron comentar la estrategia interna con la condición de no ser nombrados.

El banco, que ganará comisiones y obtendrá una base de clientes cautivos para su negocio de divisas, podría ofrecer a los clientes corporativos existentes más sobre los depósitos si se suscriben a los servicios de gestión de efectivo de Goldman, dijo una fuente a Reuters.

Durante mucho tiempo considerado un servicio de bajo margen, el negocio de gestión de pagos y efectivo de clientes mayoristas de efectivo generó alrededor de 250.000 millones de dólares en ingresos globales en 2017 para los grandes bancos, según la consultora de gestión Oliver Wyman.

El flujo constante de ingresos se ha vuelto más atractivo para los bancos que se han estado alejando de áreas volátiles como la banca comercial y de inversiones tras la crisis financiera de hace una década.

Citigroup Inc, JPMorgan Chase & Co, Bank of New York Mellon Corp, HSBC Holdings PLC, Standard Chartered PLC y Deutsche Bank AG < DBKGn.DE> actualmente dominan el mercado, manejando pagos y cuentas por cobrar de las corporaciones en diferentes regiones.

A medida que Goldman busca aumentar los ingresos estables mediante la adición de un servicio de administración de efectivo para clientes a los que ya ofrece cobertura y asesoramiento estratégico, el banco de inversión evoluciona para adaptarse a la gama de negocios de bancos universales rivales.

Goldman Sachs está a medio camino de alcanzar una meta establecida en 2017 para generar 5.000 millones de dólares más en ingresos anuales para el próximo año, en gran medida al impulsar negocios estables basados en tarifas.

Sin embargo, en privado, los rivales de Goldman desestiman la idea de que el banco pueda ganar una participación de mercado significativa en un negocio donde los contratos a menudo duran cinco años, los clientes tienden a quedarse con sus bancos y una red global de licencias bancarias aceita los engranajes.

“Los costos regulatorios y operativos de la construcción de una plataforma global de gestión de efectivo serán muy elevados y demorarán muchos años en alcanzar la escala que justifique los costos”, dijo un banquero comercial senior de un gran banco europeo.

“Las grandes empresas multinacionales están consolidando la cantidad de bancos con los que tratan, y no tienden a cambiar los proveedores de servicios con frecuencia para las funciones de la jornada laboral, como facilitar los pagos de los proveedores y administrar las nóminas”, añadió.

Reporte de Elizabeth Dilts en Nueva York y Sumeet Chatterjee en Hong Kong; Editado en español por Natalia Ramos; Editing by Lauren Tara LaCapra and Tomasz Janowski