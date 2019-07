GPA tem lucro líquido consolidado de R$432 mi no 2º tri

SÃO PAULO (Reuters) - O Grupo Pão de Açúcar divulgou na noite de quarta-feira lucro líquido consolidado aos acionistas controladores de 432 milhões de reais no segundo trimestre, superando previsões de analistas.

O resultado foi puxado principalmente pelo firme desempenho da bandeira de atacarejo, Assaí, em um ambiente econômico ainda desafiador, informou a subsidiária local do grupo francês Casino em material de divulgação do balanço.

O desempenho operacional medido pelo lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda) somou 855 milhões de reais entre abril e junho, também superior à estimativa média de analistas compilada pela Refinitiv, de 722,4 milhões de reais.

Separadamente, o GPA também anunciou na véspera que o seu conselho de administração autorizou o grupo varejista a iniciar os preparativos para entrada no Novo Mercado, o segmento de mais rigorosa governança na B3. Como parte do processo, as ações preferenciais da companhia serão convertidas em ordinárias, na proporção de uma para uma.

Por Gabriela Mello