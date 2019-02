Grã-Bretanha vai se arrepender por Brexit sem acordo, diz ministro

LONDRES (Reuters) - A Grã-Bretanha vai se arrepender para sempre se deixar a União Europeia sem um acordo, e o Parlamento deve tomar uma decisão para evitar isso nas próximas duas semanas, disse o ministro de negócios, Greg Clark, em uma entrevista em um jornal publicado no sábado.

Comentários de Clark ao The Times foram publicados ao mesmo tempo em que o jornal trouxe documentos do governo avisando que o sistema de transporte na Grã-Bretanha poderia ser esmagado depois de um Brexit sem acordo, enquanto The Guardian disse que as autoridades temem montanhas de lixo em decomposição e mesmo os resíduos animais.

A Grã-Bretanha deve sair da UE em 29 de março, mas os legisladores rejeitaram o acordo de saída apresentado pela primeira-ministra, Theresa May, alcançado em Bruxelas no mês passado, e esta semana rejeitou o seu pedido de renegociação.

Sem um acordo, a Grã-Bretanha corre o risco de interromper o comércio com a UE, eliminando as empresas britânicas das cadeias de fornecimento europeias, alertou Clark.

“Se nós cometermos o que eu acho que seria um erro que nos arrependeríamos para sempre, isso estaria nos livros de história, como as conquistas da primeira revolução industrial”, disse Clark.

O Parlamento tem de aprovar um acordo neste mês, acrescentou, citando empresas que disseram que não estariam dispostas a enviar produtos para o Japão ou a Coreia do Sul, se não ficar claro as tarifas que serão enfrentadas.

Por David Milliken