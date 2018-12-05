Pronóstico meteorológico para región agropecuaria de Argentina

BUENOS AIRES, 5 dic (Reuters) - Pronóstico climático del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de Argentina para el jueves, viernes y sábado en las principales provincias agropecuarias del país, uno de los mayores exportadores mundiales de soja, maíz, trigo y girasol. La información está disponible en la página web del Servicio Meteorológico (www.smn.gov.ar) y las temperaturas están expresadas en grados centígrados. JUEVES ESTE DE JUJUY Y CENTRO DE SALTA NUBLADO. TIEMPO INESTABLE. PROBABILIDAD DE PRECIPITACIONES HACIA LA TARDE O NOCHE. VIENTOS LEVES DEL SUDESTE, CAMBIANDO A MODERADOS DEL SECTOR SUR. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 14°C Y 16°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 21°C Y 25°C. TUCUMÁN Y NORTE DE SANTIAGO DEL ESTERO NUBLADO. PROBABILIDAD DE LLUVIAS Y TORMENTAS AISLADAS EN LA MAÑANA, LUEGO PROBABILIDAD DE PRECIPITACIONES. VIENTOS LEVES DEL SECTOR SUR, CAMBIANDO A LEVES DEL SECTOR ESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 16°C Y 19°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 21°C Y 26°C. MISIONES Y CORRIENTES PROBABILIDAD DE NEBLINAS MATINALES. NUBOSIDAD VARIABLE. VIENTOS LEVES DEL SUDESTE, CAMBIANDO A LEVES O MODERADOS DEL SECTOR SUR. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 16°C Y 18°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 28°C Y 33°C. ESTE DE SALTA, NORTE DE CHACO Y OESTE DE FORMOSA NUBLADO. TIEMPO INESTABLE HACIA LA TARDE O NOCHE. VIENTOS LEVES DEL SECTOR ESTE, AUMENTANDO A MODERADOS O LEVES DEL SECTOR SUR. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 15°C Y 20°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 26°C Y 31°C. ESTE DE FORMOSA Y CENTRO DE CHACO ALGO A PARCIAL NUBLADO. VIENTOS LEVES DEL SUDESTE, CAMBIANDO A MODERADOS DEL SECTOR SUR, CON RÁFAGAS. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 17°C Y 20°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 27°C Y 31°C. SUR DE CÓRDOBA Y SUR DE SANTA FE PARCIALMENTE NUBLADO DURANTE LA MAÑANA, LUEGO NUBOSIDAD VARIABLE. VIENTOS LEVES DEL SUDESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 12°C Y 15°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 24°C Y 27°C. SUR DE CHACO, SUR DE SANTIAGO DEL ESTERO, NORTE Y CENTRO DE SANTA FE Y NORTE DE CÓRDOBA PARCIAL NUBLADO POR LA MAÑANA, LUEGO NUBOSIDAD VARIABLE. VIENTOS LEVES DEL SUDESTE, CAMBIANDO TEMPORARIAMENTE A MODERADOS DEL SECTOR SUR. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 15°C Y 19°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 25°C Y 29°C. ENTRE RÍOS NUBOSIDAD VARIABLE POR LA MAÑANA, LUEGO PARCIAL NUBLADO. VIENTOS MODERADOS O LEVES DEL SUDESTE, CON RÁFAGAS. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 11°C Y 14°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 22°C Y 25°C. NORTE DE SAN LUIS NUBLADO. TIEMPO INESTABLE CON PROBABILIDAD DE PRECIPITACIONES. VIENTOS MODERADOS O REGULARES DEL SECTOR ESTE, CON RÁFAGAS. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 13°C Y 16°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 24°C Y 27°C. SUR DE SAN LUIS, ESTE DE LA PAMPA Y NOROESTE Y SUR DE BUENOS AIRES PARCIAL NUBLADO POR LA MAÑANA, LUEGO NUBOSIDAD VARIABLE. VIENTOS MODERADOS O REGULARES DEL SUDESTE, CON RÁFAGAS, CAMBIANDO AL SECTOR ESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 9°C Y 14°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 20°C Y 25°C. OESTE DE LA PAMPA NUBLADO. TIEMPO INESTABLE. PROBABILIDAD DE PRECIPITACIONES HACIA LA TARDE O NOCHE. VIENTOS MODERADOS O REGULARES DEL SECTOR ESTE, CON RÁFAGAS, CAMBIANDO A MODERADOS O LEVES DEL NORESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 8°C Y 12°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 23°C Y 26°C. NORESTE DE BUENOS AIRES NUBOSIDAD VARIABLE POR LA MAÑANA, LUEGO PARCIAL A ALGO NUBLADO. VIENTOS LEVES AUMENTANDO A MODERADOS O REGULARES DEL SUDESTE, CON ALGUNAS RÁFAGAS, CAMBIANDO A MODERADOS O LEVES DEL SECTOR ESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 14°C Y 16°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 21°C Y 23°C. VIERNES ESTE DE JUJUY, CENTRO Y ESTE DE SALTA, TUCUMÁN NUBLADO. TIEMPO INESTABLE POR LA MAÑANA. VIENTOS LEVES DEL SECTOR SUR, CAMBIANDO A DIRECCIÓN VARIABLE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 12°C Y 15°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 23°C Y 27°C. OESTE DE CHACO Y OESTE DE FORMOSA NUBOSIDAD VARIABLE POR LA MAÑANA, LUEGO ALGO NUBLADO. VIENTOS LEVES DEL SECTOR SUR, ROTANDO AL SUDESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 13°C Y 17°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 24°C Y 28°C. ESTE DE FORMOSA, ESTE DE CHACO, NORTE DE CORRIENTES, MISIONES ALGO NUBLADO. VIENTOS MODERADOS A LEVES DEL SECTOR SUR, ROTANDO TEMPORARIAMENTE AL SUDESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 13°C Y 18°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 26°C Y 31°C. SUR DE CORRIENTES, NORTE DE SANTA FE Y ENTRE RÍOS ALGO NUBLADO. VIENTOS LEVES DEL SUDESTE, ROTANDO TEMPORARIAMENTE AL SECTOR ESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 9°C Y 14°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 23°C Y 28°C. SANTIAGO DEL ESTERO, CENTRO Y SUR DE SANTA FE Y ESTE DE CÓRDOBA ALGO NUBLADO. VIENTOS MODERADOS A LEVES DE DIRECCIÓN VARIABLE, CAMBIANDO AL SECTOR ESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 13°C Y 18°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 25°C Y 29°C. OESTE DE CÓRDOBA Y SUR DE SAN LUIS ALGO NUBLADO POR LA MAÑANA, LUEGO PARCIAL NUBLADO. VIENTOS MODERADOS DEL NORESTE, CON RÁFAGAS. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 12°C Y 17°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 25°C Y 28°C. NORTE DE SAN LUIS NUBLADO O PARCIAL NUBLADO. INESTABLE POR LA MAÑANA, LUEGO MEJORANDO. VIENTOS MODERADOS O LEVES DEL NORESTE, CON RÁFAGAS. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 12°C Y 17°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 25°C Y 28°C. NOROESTE DE BUENOS AIRES NUBOSIDAD VARIABLE. VIENTOS LEVES DEL NORESTE, ROTANDO AL SECTOR NORTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 8°C Y 12°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 22°C Y 26°C. SUDESTE DE BUENOS AIRES NUBOSIDAD VARIABLE POR LA MAÑANA, LUEGO ALGO NUBLADO. VIENTOS MODERADOS O LEVES DEL SECTOR NORTE, ROTANDO AL SECTOR OESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 4°C Y 9°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 20°C Y 24°C. LA PAMPA Y SUDOESTE DE BUENOS AIRES NUBOSIDAD VARIABLE. VIENTOS MODERADOS O REGULARES DEL SECTOR NORTE, CON RÁFAGAS, DISMINUYENDO A LEVES O MODERADOS. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 8°C Y 13°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 25°C Y 29°C. NORESTE DE BUENOS AIRES ALGO NUBLADO. VIENTOS LEVES DEL SECTOR ESTE, ROTANDO AL NORESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 9°C Y 12°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 22°C Y 24°C. SÁBADO ESTE DE JUJUY, CENTRO Y ESTE DE SALTA, TUCUMÁN, ESTE DE FORMOSA Y ESTE DE CHACO NUBOSIDAD VARIABLE. VIENTOS LEVES DE DIRECCIÓN VARIABLE, CAMBIANDO AL NORESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 12°C Y 17°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 26°C Y 30°C. OESTE DE FORMOSA, NORTE DE CORRIENTES Y MISIONES ALGO NUBLADO. VIENTOS LEVES DEL SUDESTE, ROTANDO AL SECTOR ESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 13°C Y 18°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 28°C Y 33°C. OESTE DE CHACO, SUR DE CORRIENTES Y NORTE DE SANTA FE ALGO NUBLADO. VIENTOS LEVES O MODERADOS DEL SECTOR ESTE, ROTANDO AL NORESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 13°C Y 18°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 27°C Y 32°C. ENTRE RÍOS Y CENTRO DE SANTA FE ALGO NUBLADO. VIENTOS LEVES O MODERADOS DEL NORESTE, ROTANDO AL SECTOR NORTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 10°C Y 14°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 27°C Y 33°C. SANTIAGO DEL ESTERO Y NORTE DE CÓRDOBA ALGO NUBLADO. VIENTOS LEVES O MODERADOS DEL NORESTE, AUMENTANDO A MODERADOS O REGULARES DEL SECTOR NORTE, CON RÁFAGAS. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 13°C Y 18°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 27°C Y 32°C. SUR DE SANTA FE, SUR DE CÓRDOBA Y NORTE DE SAN LUIS ALGO NUBLADO POR LA MAÑANA, LUEGO NUBOSIDAD VARIABLE. VIENTOS LEVES O MODERADOS DEL NORESTE, AUMENTANDO A MODERADOS O REGULARES DEL SECTOR NORTE, CON RÁFAGAS. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 14°C Y 19°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 27°C Y 31°C. SUR DE SAN LUIS Y LA PAMPA NUBOSIDAD EN AUMENTO POR LA MAÑANA, LUEGO NUBLADO. PROBABILIDAD DE LLUVIAS POR LA TARDE O NOCHE. VIENTOS MODERADOS O REGULARES DEL SECTOR NORTE, CON RÁFAGAS. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 15°C Y 19°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 29°C Y 33°C. OESTE DE BUENOS AIRES NUBOSIDAD VARIABLE. DESMEJORANDO POR LA TARDE O NOCHE. VIENTOS MODERADOS O REGULARES DEL SECTOR NORTE, CON RÁFAGAS. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 12°C Y 17°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 27°C Y 32°C. SUDESTE DE BUENOS AIRES ALGO NUBLADO. VIENTOS MODERADOS O LEVES DEL NOROESTE, CON RÁFAGAS. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 10°C Y 15°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 24°C Y 29°C. NORESTE DE BUENOS AIRES ALGO NUBLADO. VIENTOS LEVES A MODERADOS DEL SECTOR NORTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 11°C Y 13°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 26°C Y 28°C. (Reporte de Maximilian Heath)