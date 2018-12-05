Argentina
December 5, 2018 / 6:29 PM / ACTUALIZADO HACE 3 hours ago

Pronóstico meteorológico para región agropecuaria de Argentina

8 MIN. DE LECTURA

    BUENOS AIRES, 5 dic (Reuters) - Pronóstico climático del
Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de Argentina para el
jueves, viernes y sábado en las principales provincias
agropecuarias del país, uno de los mayores exportadores
mundiales de soja, maíz, trigo y girasol.  
    La información está disponible en la página web del Servicio
Meteorológico (www.smn.gov.ar) y las temperaturas están
expresadas en grados centígrados.
    
JUEVES
    
ESTE DE JUJUY Y CENTRO DE SALTA    
NUBLADO. TIEMPO INESTABLE. PROBABILIDAD DE PRECIPITACIONES HACIA
LA TARDE O NOCHE. VIENTOS LEVES DEL SUDESTE, CAMBIANDO A
MODERADOS DEL SECTOR SUR. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 14°C Y 16°C.
TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 21°C Y 25°C.
 
TUCUMÁN Y NORTE DE SANTIAGO DEL ESTERO    
NUBLADO. PROBABILIDAD DE LLUVIAS Y TORMENTAS AISLADAS EN LA
MAÑANA, LUEGO PROBABILIDAD DE PRECIPITACIONES. VIENTOS LEVES DEL
SECTOR SUR, CAMBIANDO A LEVES DEL SECTOR ESTE. TEMPERATURA
MÍNIMA ENTRE 16°C Y 19°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 21°C Y 26°C.
 
MISIONES Y CORRIENTES    
PROBABILIDAD DE NEBLINAS MATINALES. NUBOSIDAD VARIABLE. VIENTOS
LEVES DEL SUDESTE, CAMBIANDO A LEVES O MODERADOS DEL SECTOR SUR.
TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 16°C Y 18°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE
28°C Y 33°C.
 
ESTE DE SALTA, NORTE DE CHACO Y OESTE DE FORMOSA    
NUBLADO. TIEMPO INESTABLE HACIA LA TARDE O NOCHE. VIENTOS LEVES
DEL SECTOR ESTE, AUMENTANDO A MODERADOS O LEVES DEL SECTOR SUR.
TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 15°C Y 20°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE
26°C Y 31°C.
 
ESTE DE FORMOSA Y CENTRO DE CHACO    
ALGO A PARCIAL NUBLADO. VIENTOS LEVES DEL SUDESTE, CAMBIANDO A
MODERADOS DEL SECTOR SUR, CON RÁFAGAS. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE
17°C Y 20°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 27°C Y 31°C.
 
SUR DE CÓRDOBA Y SUR DE SANTA FE    
PARCIALMENTE NUBLADO DURANTE LA MAÑANA, LUEGO NUBOSIDAD
VARIABLE. VIENTOS LEVES DEL SUDESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE
12°C Y 15°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 24°C Y 27°C.
 
SUR DE CHACO, SUR DE SANTIAGO DEL ESTERO, NORTE Y CENTRO DE
SANTA FE Y NORTE DE CÓRDOBA    
PARCIAL NUBLADO POR LA MAÑANA, LUEGO NUBOSIDAD VARIABLE. VIENTOS
LEVES DEL SUDESTE, CAMBIANDO TEMPORARIAMENTE A MODERADOS DEL
SECTOR SUR. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 15°C Y 19°C. TEMPERATURA
MÁXIMA ENTRE 25°C Y 29°C.
 
ENTRE RÍOS    
NUBOSIDAD VARIABLE POR LA MAÑANA, LUEGO PARCIAL NUBLADO. VIENTOS
MODERADOS O LEVES DEL SUDESTE, CON RÁFAGAS. TEMPERATURA MÍNIMA
ENTRE 11°C Y 14°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 22°C Y 25°C.
 
NORTE DE SAN LUIS    
NUBLADO. TIEMPO INESTABLE CON PROBABILIDAD DE PRECIPITACIONES.
VIENTOS MODERADOS O REGULARES DEL SECTOR ESTE, CON RÁFAGAS.
TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 13°C Y 16°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE
24°C Y 27°C.
 
SUR DE SAN LUIS, ESTE DE LA PAMPA Y NOROESTE Y SUR DE BUENOS
AIRES    
PARCIAL NUBLADO POR LA MAÑANA, LUEGO NUBOSIDAD VARIABLE. VIENTOS
MODERADOS O REGULARES DEL SUDESTE, CON RÁFAGAS, CAMBIANDO AL
SECTOR ESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 9°C Y 14°C. TEMPERATURA
MÁXIMA ENTRE 20°C Y 25°C.
 
OESTE DE LA PAMPA    
NUBLADO. TIEMPO INESTABLE. PROBABILIDAD DE PRECIPITACIONES HACIA
LA TARDE O NOCHE. VIENTOS MODERADOS O REGULARES DEL SECTOR ESTE,
CON RÁFAGAS, CAMBIANDO A MODERADOS O LEVES DEL NORESTE.
TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 8°C Y 12°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE
23°C Y 26°C.
 
NORESTE DE BUENOS AIRES    
NUBOSIDAD VARIABLE POR LA MAÑANA, LUEGO PARCIAL A ALGO NUBLADO.
VIENTOS LEVES AUMENTANDO A MODERADOS O REGULARES DEL SUDESTE,
CON ALGUNAS RÁFAGAS, CAMBIANDO A MODERADOS O LEVES DEL SECTOR
ESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 14°C Y 16°C. TEMPERATURA MÁXIMA
ENTRE 21°C Y 23°C.


VIERNES

ESTE DE JUJUY, CENTRO Y ESTE DE SALTA, TUCUMÁN    
NUBLADO. TIEMPO INESTABLE POR LA MAÑANA. VIENTOS LEVES DEL
SECTOR SUR, CAMBIANDO A DIRECCIÓN VARIABLE. TEMPERATURA MÍNIMA
ENTRE 12°C Y 15°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 23°C Y 27°C.
 
OESTE DE CHACO Y OESTE DE FORMOSA    
NUBOSIDAD VARIABLE POR LA MAÑANA, LUEGO ALGO NUBLADO. VIENTOS
LEVES DEL SECTOR SUR, ROTANDO AL SUDESTE. TEMPERATURA MÍNIMA
ENTRE 13°C Y 17°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 24°C Y 28°C.
 
ESTE DE FORMOSA, ESTE DE CHACO, NORTE DE CORRIENTES, MISIONES
ALGO NUBLADO. VIENTOS MODERADOS A LEVES DEL SECTOR SUR, ROTANDO
TEMPORARIAMENTE AL SUDESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 13°C Y
18°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 26°C Y 31°C.
 
SUR DE CORRIENTES, NORTE DE SANTA FE Y ENTRE RÍOS    
ALGO NUBLADO. VIENTOS LEVES DEL SUDESTE, ROTANDO TEMPORARIAMENTE
AL SECTOR ESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 9°C Y 14°C. TEMPERATURA
MÁXIMA ENTRE 23°C Y 28°C.
 
SANTIAGO DEL ESTERO, CENTRO Y SUR DE SANTA FE Y ESTE DE CÓRDOBA
ALGO NUBLADO. VIENTOS MODERADOS A LEVES DE DIRECCIÓN VARIABLE,
CAMBIANDO AL SECTOR ESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 13°C Y 18°C.
TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 25°C Y 29°C.
 
OESTE DE CÓRDOBA Y SUR DE SAN LUIS    
ALGO NUBLADO POR LA MAÑANA, LUEGO PARCIAL NUBLADO. VIENTOS
MODERADOS DEL NORESTE, CON RÁFAGAS. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE
12°C Y 17°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 25°C Y 28°C.
 
NORTE DE SAN LUIS    
NUBLADO O PARCIAL NUBLADO. INESTABLE POR LA MAÑANA, LUEGO
MEJORANDO. VIENTOS MODERADOS O LEVES DEL NORESTE, CON RÁFAGAS.
TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 12°C Y 17°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE
25°C Y 28°C.
 
NOROESTE DE BUENOS AIRES    
NUBOSIDAD VARIABLE. VIENTOS LEVES DEL NORESTE, ROTANDO AL SECTOR
NORTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 8°C Y 12°C. TEMPERATURA MÁXIMA
ENTRE 22°C Y 26°C.
 
SUDESTE DE BUENOS AIRES    
NUBOSIDAD VARIABLE POR LA MAÑANA, LUEGO ALGO NUBLADO. VIENTOS
MODERADOS O LEVES DEL SECTOR NORTE, ROTANDO AL SECTOR OESTE.
TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 4°C Y 9°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE
20°C Y 24°C.
 
LA PAMPA Y SUDOESTE DE BUENOS AIRES    
NUBOSIDAD VARIABLE. VIENTOS MODERADOS O REGULARES DEL SECTOR
NORTE, CON RÁFAGAS, DISMINUYENDO A LEVES O MODERADOS.
TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 8°C Y 13°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE
25°C Y 29°C.
 
NORESTE DE BUENOS AIRES    
ALGO NUBLADO. VIENTOS LEVES DEL SECTOR ESTE, ROTANDO AL NORESTE.
TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 9°C Y 12°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE
22°C Y 24°C.


SÁBADO

ESTE DE JUJUY, CENTRO Y ESTE DE SALTA, TUCUMÁN, ESTE DE FORMOSA
Y ESTE DE CHACO    
NUBOSIDAD VARIABLE. VIENTOS LEVES DE DIRECCIÓN VARIABLE,
CAMBIANDO AL NORESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 12°C Y 17°C.
TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 26°C Y 30°C.
 
OESTE DE FORMOSA, NORTE DE CORRIENTES Y MISIONES    
ALGO NUBLADO. VIENTOS LEVES DEL SUDESTE, ROTANDO AL SECTOR ESTE.
TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 13°C Y 18°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE
28°C Y 33°C.
 
OESTE DE CHACO, SUR DE CORRIENTES Y NORTE DE SANTA FE    
ALGO NUBLADO. VIENTOS LEVES O MODERADOS DEL SECTOR ESTE, ROTANDO
AL NORESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 13°C Y 18°C. TEMPERATURA
MÁXIMA ENTRE 27°C Y 32°C.
 
ENTRE RÍOS Y CENTRO DE SANTA FE    
ALGO NUBLADO. VIENTOS LEVES O MODERADOS DEL NORESTE, ROTANDO AL
SECTOR NORTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 10°C Y 14°C. TEMPERATURA
MÁXIMA ENTRE 27°C Y 33°C.
 
SANTIAGO DEL ESTERO Y NORTE DE CÓRDOBA    
ALGO NUBLADO. VIENTOS LEVES O MODERADOS DEL NORESTE, AUMENTANDO
A MODERADOS O REGULARES DEL SECTOR NORTE, CON RÁFAGAS.
TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 13°C Y 18°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE
27°C Y 32°C.
 
SUR DE SANTA FE, SUR DE CÓRDOBA Y NORTE DE SAN LUIS    
ALGO NUBLADO POR LA MAÑANA, LUEGO NUBOSIDAD VARIABLE. VIENTOS
LEVES O MODERADOS DEL NORESTE, AUMENTANDO A MODERADOS O
REGULARES DEL SECTOR NORTE, CON RÁFAGAS. TEMPERATURA MÍNIMA
ENTRE 14°C Y 19°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 27°C Y 31°C.
 
SUR DE SAN LUIS Y LA PAMPA    
NUBOSIDAD EN AUMENTO POR LA MAÑANA, LUEGO NUBLADO. PROBABILIDAD
DE LLUVIAS POR LA TARDE O NOCHE. VIENTOS MODERADOS O REGULARES
DEL SECTOR NORTE, CON RÁFAGAS. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 15°C Y
19°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 29°C Y 33°C.
 
OESTE DE BUENOS AIRES    
NUBOSIDAD VARIABLE. DESMEJORANDO POR LA TARDE O NOCHE. VIENTOS
MODERADOS O REGULARES DEL SECTOR NORTE, CON RÁFAGAS. TEMPERATURA
MÍNIMA ENTRE 12°C Y 17°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 27°C Y 32°C.
 
SUDESTE DE BUENOS AIRES    
ALGO NUBLADO. VIENTOS MODERADOS O LEVES DEL NOROESTE, CON
RÁFAGAS. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 10°C Y 15°C. TEMPERATURA
MÁXIMA ENTRE 24°C Y 29°C.
 
NORESTE DE BUENOS AIRES    
ALGO NUBLADO. VIENTOS LEVES A MODERADOS DEL SECTOR NORTE.
TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 11°C Y 13°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE
26°C Y 28°C.
    

 (Reporte de Maximilian Heath)
Nuestros Estándares:Los principios Thomson Reuters
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

Todas las cotizaciones tienen como mínimo 15 minutos de retraso. Vea aquí la lista completa de mercados y retrasos.

© 2018 Reuters.Todos los derechos reservados.