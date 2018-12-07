Argentina
December 7, 2018 / 7:08 PM / ACTUALIZADO HACE an hour ago

Pronóstico meteorológico para región agropecuaria de Argentina

8 MIN. DE LECTURA

    BUENOS AIRES, 7 dic (Reuters) - Pronóstico climático del
Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de Argentina para el fin
de semana y el lunes en las principales provincias agropecuarias
del país, uno de los mayores exportadores mundiales de soja,
maíz, trigo y girasol.  
    La información está disponible en la página web del Servicio
Meteorológico (www.smn.gov.ar) y las temperaturas están
expresadas en grados centígrados.
    
SÁBADO
    
ESTE DE JUJUY, CENTRO Y ESTE DE SALTA, TUCUMÁN, NORTE DE
SANTIAGO DEL ESTERO, OESTE DE FORMOSA Y OESTE DE CHACO    
NUBOSIDAD VARIABLE. VIENTOS LEVES DEL NORESTE. TEMPERATURA
MÍNIMA ENTRE 13°C Y 18°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 26°C Y 31°C.
 
ESTE DE FORMOSA, ESTE DE CHACO, SUR DE SANTIAGO DEL ESTERO,
SANTA FE Y ENTRE RÍOS    
ALGO NUBLADO. VIENTOS LEVES DEL SECTOR ESTE, ROTANDO AL NORESTE.
TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 12°C Y 17°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE
28°C Y 33°C.
 
CORRIENTES Y MISIONES    
ALGO NUBLADO. VIENTOS LEVES SUDESTE, ROTANDO AL SECTOR ESTE.
TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 13°C Y 18°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE
28°C Y 33°C.
 
NORTE DE SAN LUIS Y NORTE DE CÓRDOBA    
ALGO A PARCIALMENTE NUBLADO. VIENTOS REGULARES O FUERTES DEL
SECTOR NORTE, CON RÁFAGAS. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 13°C Y 18°C.
TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 27°C Y 32°C.
 
SUR DE CÓRDOBA    
ALGO NUBLADO POR LA MAÑANA, LUEGO NUBOSIDAD VARIABLE E INESTABLE
CON PROBABILIDAD DE PRECIPITACIONES. VIENTOS MODERADOS O
REGULARES DEL SECTOR NORTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 14°C Y
19°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 27°C Y 31°C.
 
SUR DE SAN LUIS, SUDOESTE DE BUENOS AIRES Y LA PAMPA    
NUBOSIDAD EN AUMENTO POR LA MAÑANA, LUEGO NUBLADO CON
PROBABILIDAD DE LLUVIAS Y TORMENTAS. VIENTOS MODERADOS O
REGULARES DEL SECTOR NORTE, CON RÁFAGAS. TEMPERATURA MÍNIMA
ENTRE 15°C Y 19°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 29°C Y 33°C.
 
NOROESTE DE BUENOS AIRES    
ALGO A PARCIALMENTE NUBLADO. VIENTOS MODERADOS O LEVES DEL
SECTOR NORTE, CON RÁFAGAS. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 12°C Y 17°C.
TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 27°C Y 32°C.
 
SUDESTE DE BUENOS AIRES    
DESPEJADO O ALGO NUBLADO. VIENTOS REGULARES O MODERADOS DEL
NOROESTE, CON RÁFAGAS, CAMBIANDO AL SECTOR NORTE. TEMPERATURA
MÍNIMA ENTRE 10°C Y 15°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 24°C Y 29°C.
 
NORESTE DE BUENOS AIRES    
ALGO NUBLADO. VIENTOS LEVES DEL NORESTE, CAMBIANDO A MODERADOS
DEL SECTOR NORTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 12°C Y 14°C.
TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 27°C Y 29°C.


DOMINGO

ESTE DE JUJUY Y CENTRO DE SALTA    
PARCIALMENTE NUBLADO A NUBLADO. INESTABLE HACIA LA TARDE O
NOCHE. VIENTOS LEVES DEL NORESTE, ROTANDO AL SECTOR NORTE.
TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 15°C Y 18°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE
19°C Y 33°C.
 
ESTE DE SALTA, OESTE DE CHACO Y OESTE DE FORMOSA    
PARCIAL NUBLADO POR LA MAÑANA, LUEGO NUBOSIDAD VARIABLE. VIENTOS
LEVES DEL NORESTE, ROTANDO AL SECTOR NORTE. TEMPERATURA MÍNIMA
ENTRE 15°C Y 19°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 30°C Y 35°C.
 
TUCUMÁN    
NUBOSIDAD VARIABLE POR LA MAÑANA, LUEGO ALGO NUBLADO. VIENTOS
LEVES O MODERADOS DEL NORESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 16°C Y
19°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 32°C Y 35°C.
 
ESTE DE CHACO, ESTE DE FORMOSA Y MISIONES    
ALGO NUBLADO POR LA MAÑANA, LUEGO NUBOSIDAD VARIABLE. VIENTOS
LEVES DEL SECTOR ESTE, ROTANDO AL NORESTE. TEMPERATURA MÍNIMA
ENTRE 16°C Y 21°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 30°C Y 35°C.
 
SANTIAGO DEL ESTERO, NORTE Y CENTRO DE SANTA FE, ENTRE RÍOS Y
CORRIENTES    
ALGO NUBLADO. VIENTOS LEVES O MODERADOS DEL SECTOR NORTE.
TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 16°C Y 21°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE
32°C Y 37°C.
 
NORTE DE CÓRDOBA    
ALGO NUBLADO POR LA MAÑANA, LUEGO NUBOSIDAD VARIABLE. VIENTOS
MODERADOS DEL NORESTE, CAMBIANDO A LEVES DEL SECTOR ESTE.
TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 16°C Y 20°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE
31°C Y 34°C.
 
SUR DE SANTA FE    
PARCIAL NUBLADO POR LA MAÑANA, LUEGO NUBOSIDAD VARIABLE. VIENTOS
LEVES DEL SECTOR NORTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 15°C Y 18°C.
TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 32°C Y 32°C.
 
SAN LUIS    
NUBOSIDAD VARIABLE. INESTABLE CON PROBABILIDAD DE
PRECIPITACIONES DURANTE LA MAÑANA. VIENTOS LEVES O MODERADOS DE
DIRECCIÓN VARIABLE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 15°C Y 18°C.
TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 30°C Y 32°C.
 
SUR DE CÓRDOBA, OESTE DE BUENOS AIRES Y NORTE DE LA PAMPA    
NUBLADO POR LA MAÑANA, LUEGO ALGO NUBLADO. INESTABLE CON
PROBABILIDAD DE PRECIPITACIONES POR LA MAÑANA. VIENTOS MODERADOS
DEL NORESTE, CAMBIANDO A DIRECCIÓN VARIABLE. TEMPERATURA MÍNIMA
ENTRE 16°C Y 21°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 31°C Y 35°C.
 
SUR DE LA PAMPA    
PARCIALMENTE NUBLADO DURANTE LA MAÑANA, LUEGO NUBOSIDAD
VARIABLE. VIENTOS MODERADOS O REGULARES DEL SECTOR SUR,
CAMBIANDO AL SECTOR OESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 13°C Y 17°C.
TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 30°C Y 33°C.
 
SUDESTE DE BUENOS AIRES    
NUBLADO E INESTABLE CON PROBABILIDAD DE PRECIPITACIONES. VIENTOS
MODERADOS O REGULARES DEL NORESTE, CON RÁFAGAS. TEMPERATURA
MÍNIMA ENTRE 16°C Y 21°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 28°C Y 33°C.
 
NORESTE DE BUENOS AIRES    
ALGO A PARCIAL NUBLADO DURANTE LA MAÑANA, LUEGO NUBOSIDAD
VARIABLE. TIEMPO INESTABLE HACIA LA TARDE O NOCHE. VIENTOS
MODERADOS DEL SECTOR NORTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 17°C Y
19°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 29°C Y 32°C.


LUNES

ESTE DE JUJUY, ESTE Y CENTRO DE SALTA Y TUCUMÁN    
NUBLADO E INESTABLE. PROBABILIDAD DE PRECIPITACIONES HACIA LA
TARDE O NOCHE. VIENTOS LEVES O MODERADOS DEL NORESTE.
TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 18°C Y 22°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE
32°C Y 37°C.
 
FORMOSA, CHACO Y NORTE DE SANTA FE    
NUBOSIDAD VARIABLE POR LA MAÑANA, LUEGO ALGO NUBLADO. VIENTOS
LEVES O MODERADOS DEL NORESTE, ROTANDO AL SECTOR NORTE.
TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 19°C Y 24°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE
34°C Y 39°C.
 
NORTE Y SUDOESTE DE SANTIAGO DEL ESTERO    
NUBOSIDAD VARIABLE POR LA MAÑANA, LUEGO PARCIAL NUBLADO.
INESTABLE CON PROBABILIDAD DE PRECIPITACIONES POR LA MAÑANA.
VIENTOS MODERADOS O REGULARES DEL NORESTE, CON RÁFAGAS.
TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 19°C Y 24°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE
34°C Y 39°C.
 
SUDESTE DE SANTIAGO DEL ESTERO    
ALGO NUBLADO POR LA MAÑANA, LUEGO PARCIAL NUBLADO. VIENTOS
MODERADOS O LEVES DEL NORESTE, CON RÁFAGAS. TEMPERATURA MÍNIMA
ENTRE 19°C Y 24°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 34°C Y 39°C.
 
CORRIENTES, NORTE DE ENTRE RÍOS Y MISIONES    
ALGO NUBLADO. VIENTOS LEVES DEL NORESTE. TEMPERATURA MÍNIMA
ENTRE 18°C Y 23°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 33°C Y 38°C.
 
SUR DE ENTRE RÍOS, CENTRO Y SUR DE SANTA FE Y NOROESTE DE BUENOS
AIRES    
ALGO NUBLADO POR LA MAÑANA, LUEGO NUBOSIDAD VARIABLE. VIENTOS
LEVES DE DIRECCIÓN VARIABLE, CAMBIANDO A LEVES O MODERADOS DEL
SECTOR NORTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 18°C Y 23°C. TEMPERATURA
MÁXIMA ENTRE 33°C Y 38°C.
 
CÓRDOBA, NORTE DE SAN LUIS Y CENTRO-OESTE DE BUENOS AIRES    
NUBOSIDAD VARIABLE. INESTABLE POR LA TARDE O NOCHE. VIENTOS
LEVES O MODERADOS DE DIRECCIÓN VARIABLE, AUMENTANDO A MODERADOS
O REGULARES DEL SECTOR NORTE, CON RÁFAGAS. TEMPERATURA MÍNIMA
ENTRE 19°C Y 23°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 34°C Y 38°C.
 
SUR DE SAN LUIS, LA PAMPA Y SUR DE BUENOS AIRES    
NUBOSIDAD VARIABLE. INESTABLE CON PROBABILIDAD DE
PRECIPITACIONES POR LA TARDE O NOCHE. VIENTOS LEVES O MODERADOS
DE DIRECCIÓN VARIABLE, PREDOMINANTEMENTE DEL SECTOR NORTE, CON
RÁFAGAS. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 16°C Y 21°C. TEMPERATURA
MÁXIMA ENTRE 32°C Y 37°C.
 
CENTRO-ESTE DE BUENOS AIRES    
NUBOSIDAD VARIABLE EN LA MAÑANA, LUEGO PARCIAL NUBLADO.
INESTABLE CON PROBABILIDAD DE PRECIPITACIONES POR LA MAÑANA.
VIENTOS LEVES O MODERADOS DE DIRECCIÓN VARIABLE. TEMPERATURA
MÍNIMA ENTRE 16°C Y 21°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 32°C Y 37°C.
 
NORESTE DE BUENOS AIRES    
NUBOSIDAD VARIABLE E INESTABLE POR LA MAÑANA, LUEGO PARCIAL
NUBLADO. VIENTOS LEVES DE DIRECCIÓN VARIABLE, CAMBIANDO A
MODERADOS DEL NORESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 18°C Y 20°C.
TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 31°C Y 34°C.
    

 (Reporte de Maximilian Heath)
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