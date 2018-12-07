Pronóstico meteorológico para región agropecuaria de Argentina

BUENOS AIRES, 7 dic (Reuters) - Pronóstico climático del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de Argentina para el fin de semana y el lunes en las principales provincias agropecuarias del país, uno de los mayores exportadores mundiales de soja, maíz, trigo y girasol. La información está disponible en la página web del Servicio Meteorológico (www.smn.gov.ar) y las temperaturas están expresadas en grados centígrados. SÁBADO ESTE DE JUJUY, CENTRO Y ESTE DE SALTA, TUCUMÁN, NORTE DE SANTIAGO DEL ESTERO, OESTE DE FORMOSA Y OESTE DE CHACO NUBOSIDAD VARIABLE. VIENTOS LEVES DEL NORESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 13°C Y 18°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 26°C Y 31°C. ESTE DE FORMOSA, ESTE DE CHACO, SUR DE SANTIAGO DEL ESTERO, SANTA FE Y ENTRE RÍOS ALGO NUBLADO. VIENTOS LEVES DEL SECTOR ESTE, ROTANDO AL NORESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 12°C Y 17°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 28°C Y 33°C. CORRIENTES Y MISIONES ALGO NUBLADO. VIENTOS LEVES SUDESTE, ROTANDO AL SECTOR ESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 13°C Y 18°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 28°C Y 33°C. NORTE DE SAN LUIS Y NORTE DE CÓRDOBA ALGO A PARCIALMENTE NUBLADO. VIENTOS REGULARES O FUERTES DEL SECTOR NORTE, CON RÁFAGAS. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 13°C Y 18°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 27°C Y 32°C. SUR DE CÓRDOBA ALGO NUBLADO POR LA MAÑANA, LUEGO NUBOSIDAD VARIABLE E INESTABLE CON PROBABILIDAD DE PRECIPITACIONES. VIENTOS MODERADOS O REGULARES DEL SECTOR NORTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 14°C Y 19°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 27°C Y 31°C. SUR DE SAN LUIS, SUDOESTE DE BUENOS AIRES Y LA PAMPA NUBOSIDAD EN AUMENTO POR LA MAÑANA, LUEGO NUBLADO CON PROBABILIDAD DE LLUVIAS Y TORMENTAS. VIENTOS MODERADOS O REGULARES DEL SECTOR NORTE, CON RÁFAGAS. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 15°C Y 19°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 29°C Y 33°C. NOROESTE DE BUENOS AIRES ALGO A PARCIALMENTE NUBLADO. VIENTOS MODERADOS O LEVES DEL SECTOR NORTE, CON RÁFAGAS. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 12°C Y 17°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 27°C Y 32°C. SUDESTE DE BUENOS AIRES DESPEJADO O ALGO NUBLADO. VIENTOS REGULARES O MODERADOS DEL NOROESTE, CON RÁFAGAS, CAMBIANDO AL SECTOR NORTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 10°C Y 15°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 24°C Y 29°C. NORESTE DE BUENOS AIRES ALGO NUBLADO. VIENTOS LEVES DEL NORESTE, CAMBIANDO A MODERADOS DEL SECTOR NORTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 12°C Y 14°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 27°C Y 29°C. DOMINGO ESTE DE JUJUY Y CENTRO DE SALTA PARCIALMENTE NUBLADO A NUBLADO. INESTABLE HACIA LA TARDE O NOCHE. VIENTOS LEVES DEL NORESTE, ROTANDO AL SECTOR NORTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 15°C Y 18°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 19°C Y 33°C. ESTE DE SALTA, OESTE DE CHACO Y OESTE DE FORMOSA PARCIAL NUBLADO POR LA MAÑANA, LUEGO NUBOSIDAD VARIABLE. VIENTOS LEVES DEL NORESTE, ROTANDO AL SECTOR NORTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 15°C Y 19°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 30°C Y 35°C. TUCUMÁN NUBOSIDAD VARIABLE POR LA MAÑANA, LUEGO ALGO NUBLADO. VIENTOS LEVES O MODERADOS DEL NORESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 16°C Y 19°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 32°C Y 35°C. ESTE DE CHACO, ESTE DE FORMOSA Y MISIONES ALGO NUBLADO POR LA MAÑANA, LUEGO NUBOSIDAD VARIABLE. VIENTOS LEVES DEL SECTOR ESTE, ROTANDO AL NORESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 16°C Y 21°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 30°C Y 35°C. SANTIAGO DEL ESTERO, NORTE Y CENTRO DE SANTA FE, ENTRE RÍOS Y CORRIENTES ALGO NUBLADO. VIENTOS LEVES O MODERADOS DEL SECTOR NORTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 16°C Y 21°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 32°C Y 37°C. NORTE DE CÓRDOBA ALGO NUBLADO POR LA MAÑANA, LUEGO NUBOSIDAD VARIABLE. VIENTOS MODERADOS DEL NORESTE, CAMBIANDO A LEVES DEL SECTOR ESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 16°C Y 20°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 31°C Y 34°C. SUR DE SANTA FE PARCIAL NUBLADO POR LA MAÑANA, LUEGO NUBOSIDAD VARIABLE. VIENTOS LEVES DEL SECTOR NORTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 15°C Y 18°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 32°C Y 32°C. SAN LUIS NUBOSIDAD VARIABLE. INESTABLE CON PROBABILIDAD DE PRECIPITACIONES DURANTE LA MAÑANA. VIENTOS LEVES O MODERADOS DE DIRECCIÓN VARIABLE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 15°C Y 18°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 30°C Y 32°C. SUR DE CÓRDOBA, OESTE DE BUENOS AIRES Y NORTE DE LA PAMPA NUBLADO POR LA MAÑANA, LUEGO ALGO NUBLADO. INESTABLE CON PROBABILIDAD DE PRECIPITACIONES POR LA MAÑANA. VIENTOS MODERADOS DEL NORESTE, CAMBIANDO A DIRECCIÓN VARIABLE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 16°C Y 21°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 31°C Y 35°C. SUR DE LA PAMPA PARCIALMENTE NUBLADO DURANTE LA MAÑANA, LUEGO NUBOSIDAD VARIABLE. VIENTOS MODERADOS O REGULARES DEL SECTOR SUR, CAMBIANDO AL SECTOR OESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 13°C Y 17°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 30°C Y 33°C. SUDESTE DE BUENOS AIRES NUBLADO E INESTABLE CON PROBABILIDAD DE PRECIPITACIONES. VIENTOS MODERADOS O REGULARES DEL NORESTE, CON RÁFAGAS. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 16°C Y 21°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 28°C Y 33°C. NORESTE DE BUENOS AIRES ALGO A PARCIAL NUBLADO DURANTE LA MAÑANA, LUEGO NUBOSIDAD VARIABLE. TIEMPO INESTABLE HACIA LA TARDE O NOCHE. VIENTOS MODERADOS DEL SECTOR NORTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 17°C Y 19°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 29°C Y 32°C. LUNES ESTE DE JUJUY, ESTE Y CENTRO DE SALTA Y TUCUMÁN NUBLADO E INESTABLE. PROBABILIDAD DE PRECIPITACIONES HACIA LA TARDE O NOCHE. VIENTOS LEVES O MODERADOS DEL NORESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 18°C Y 22°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 32°C Y 37°C. FORMOSA, CHACO Y NORTE DE SANTA FE NUBOSIDAD VARIABLE POR LA MAÑANA, LUEGO ALGO NUBLADO. VIENTOS LEVES O MODERADOS DEL NORESTE, ROTANDO AL SECTOR NORTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 19°C Y 24°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 34°C Y 39°C. NORTE Y SUDOESTE DE SANTIAGO DEL ESTERO NUBOSIDAD VARIABLE POR LA MAÑANA, LUEGO PARCIAL NUBLADO. INESTABLE CON PROBABILIDAD DE PRECIPITACIONES POR LA MAÑANA. VIENTOS MODERADOS O REGULARES DEL NORESTE, CON RÁFAGAS. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 19°C Y 24°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 34°C Y 39°C. SUDESTE DE SANTIAGO DEL ESTERO ALGO NUBLADO POR LA MAÑANA, LUEGO PARCIAL NUBLADO. VIENTOS MODERADOS O LEVES DEL NORESTE, CON RÁFAGAS. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 19°C Y 24°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 34°C Y 39°C. CORRIENTES, NORTE DE ENTRE RÍOS Y MISIONES ALGO NUBLADO. VIENTOS LEVES DEL NORESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 18°C Y 23°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 33°C Y 38°C. SUR DE ENTRE RÍOS, CENTRO Y SUR DE SANTA FE Y NOROESTE DE BUENOS AIRES ALGO NUBLADO POR LA MAÑANA, LUEGO NUBOSIDAD VARIABLE. VIENTOS LEVES DE DIRECCIÓN VARIABLE, CAMBIANDO A LEVES O MODERADOS DEL SECTOR NORTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 18°C Y 23°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 33°C Y 38°C. CÓRDOBA, NORTE DE SAN LUIS Y CENTRO-OESTE DE BUENOS AIRES NUBOSIDAD VARIABLE. INESTABLE POR LA TARDE O NOCHE. VIENTOS LEVES O MODERADOS DE DIRECCIÓN VARIABLE, AUMENTANDO A MODERADOS O REGULARES DEL SECTOR NORTE, CON RÁFAGAS. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 19°C Y 23°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 34°C Y 38°C. SUR DE SAN LUIS, LA PAMPA Y SUR DE BUENOS AIRES NUBOSIDAD VARIABLE. INESTABLE CON PROBABILIDAD DE PRECIPITACIONES POR LA TARDE O NOCHE. VIENTOS LEVES O MODERADOS DE DIRECCIÓN VARIABLE, PREDOMINANTEMENTE DEL SECTOR NORTE, CON RÁFAGAS. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 16°C Y 21°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 32°C Y 37°C. CENTRO-ESTE DE BUENOS AIRES NUBOSIDAD VARIABLE EN LA MAÑANA, LUEGO PARCIAL NUBLADO. INESTABLE CON PROBABILIDAD DE PRECIPITACIONES POR LA MAÑANA. VIENTOS LEVES O MODERADOS DE DIRECCIÓN VARIABLE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 16°C Y 21°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 32°C Y 37°C. NORESTE DE BUENOS AIRES NUBOSIDAD VARIABLE E INESTABLE POR LA MAÑANA, LUEGO PARCIAL NUBLADO. VIENTOS LEVES DE DIRECCIÓN VARIABLE, CAMBIANDO A MODERADOS DEL NORESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 18°C Y 20°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 31°C Y 34°C. (Reporte de Maximilian Heath)