Argentina
December 10, 2018 / 5:36 PM / ACTUALIZADO HACE 2 hours ago

Pronóstico meteorológico para región agropecuaria de Argentina

11 MIN. DE LECTURA

    BUENOS AIRES, 10 dic (Reuters) - Pronóstico climático del
Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de Argentina para el
martes, miércoles y jueves en las principales provincias
agropecuarias del país, uno de los mayores exportadores
mundiales de soja, maíz, trigo y girasol.  
    Según el SMN, en las últimas 24 horas hubo lluvias ligeras
en casi todo Buenos Aires -salvo en el sudoeste-, el noreste de
La Pampa, el sudeste y noroeste de Córdoba, el sur de Santa Fe y
en la mayor parte de Entre Ríos, excepto en el norte.
    La información está disponible en la página web del Servicio
Meteorológico (www.smn.gov.ar) y las temperaturas están
expresadas en grados centígrados.
    
MARTES
    
ESTE DE JUJUY, CENTRO DE SALTA Y TUCUMÁN    
NEBLINAS MATINALES. PARCIAL NUBLADO POR LA MAÑANA, LUEGO NUBLADO
CON PROBABILIDAD DE TORMENTAS AISLADAS. VIENTOS LEVES DEL
NORESTE, AUMENTANDO A MODERADOS DEL SECTOR NORTE. TEMPERATURA
MÍNIMA ENTRE 19°C Y 24°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 33°C Y 38°C.
 
ESTE DE SALTA, OESTE DE FORMOSA, OESTE DE CHACO Y NORTE DE
SANTIAGO DEL ESTERO    
NUBOSIDAD VARIABLE. VIENTOS MODERADOS O REGULARES DEL NORESTE,
CON RÁFAGAS, ROTANDO AL SECTOR NORTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE
19°C Y 24°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 35°C Y 40°C.
 
ESTE DE CHACO, ESTE DE FORMOSA, NORTE DE CORRIENTES Y MISIONES
ALGO NUBLADO POR LA MAÑANA, LUEGO NUBOSIDAD EN AUMENTO. VIENTOS
LEVES O MODERADOS DEL NORESTE, ROTANDO AL SECTOR NORTE, CON
RÁFAGAS. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 21°C Y 26°C. TEMPERATURA
MÁXIMA ENTRE 35°C Y 40°C.
 
SUR DE SANTIAGO DEL ESTERO    
NUBLADO. PROBABILIDAD DE LLUVIAS Y TORMENTAS POR LA TARDE O
NOCHE. VIENTOS MODERADOS O REGULARES DEL NORESTE, CON RÁFAGAS,
ROTANDO AL SECTOR NORTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 23°C Y 26°C.
TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 37°C Y 41°C.
 
NORTE DE SANTA FE Y SUR DE CORRIENTES    
NUBOSIDAD VARIABLE. PROBABILIDAD DE LLUVIAS Y TORMENTAS POR LA
TARDE O NOCHE. VIENTOS LEVES O MODERADOS DEL NORESTE, ROTANDO AL
SECTOR NORTE, CON RÁFAGAS. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 24°C Y 28°C.
TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 38°C Y 41°C.
 
CENTRO DE SANTA FE Y NORTE DE ENTRE RÍOS    
NUBLADO O PARCIAL NUBLADO. INESTABLE CON PROBABILIDAD DE
PRECIPITACIONES POR LA MAÑANA, LUEGO LLUVIAS Y TORMENTAS.
VIENTOS LEVES DEL NORESTE, CAMBIANDO A DIRECCIÓN VARIABLE.
TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 24°C Y 28°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE
35°C Y 40°C.
 
NORTE DE CÓRDOBA    
NUBOSIDAD VARIABLE. PROBABILIDAD DE LLUVIAS Y TORMENTAS POR LA
TARDE O NOCHE. VIENTOS MODERADOS A LEVES DEL SECTOR NORTE,
CAMBIANDO A DIRECCIÓN VARIABLE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 24°C Y
28°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 35°C Y 40°C.
 
SUR DE SANTA FE, SUR DE ENTRE RÍOS Y SUR DE CÓRDOBA    
NUBLADO O PARCIAL NUBLADO. PROBABILIDAD DE LLUVIAS Y TORMENTAS.
VIENTOS LEVES DEL NORESTE, CAMBIANDO A DIRECCIÓN VARIABLE,
PREDOMINANTEMENTE DEL SECTOR SUR. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 24°C
Y 28°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 35°C Y 40°C.
 
NOROESTE Y SUDESTE DE BUENOS AIRES    
NUBLADO O PARCIAL NUBLADO. PROBABILIDAD DE LLUVIAS Y TORMENTAS.
VIENTOS LEVES DEL NORESTE, CAMBIANDO AL SECTOR SUR. TEMPERATURA
MÍNIMA ENTRE 15°C Y 20°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 21°C Y 26°C.
 
SAN LUIS, NORTE DE LA PAMPA Y SUDOESTE DE BUENOS AIRES    
NUBLADO O PARCIAL NUBLADO. PROBABILIDAD DE LLUVIAS Y TORMENTAS
POR LA MAÑANA, LUEGO MEJORANDO. VIENTOS MODERADOS O LEVES DE
DIRECCIÓN VARIABLE, PREDOMINANTEMENTE DEL SECTOR SUR.
TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 18°C Y 22°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE
27°C Y 31°C.
 
SUDOESTE DE LA PAMPA    
NUBOSIDAD VARIABLE. INESTABLE CON PROBABILIDAD DE
PRECIPITACIONES POR LA TARDE O NOCHE. VIENTOS MODERADOS DEL
SECTOR SUR. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 18°C Y 22°C. TEMPERATURA
MÁXIMA ENTRE 27°C Y 31°C.
 
SUDESTE DE LA PAMPA    
NUBOSIDAD VARIABLE POR LA MAÑANA, LUEGO PARCIAL NUBLADO. VIENTOS
MODERADOS O LEVES DE DIRECCIÓN VARIABLE, PREDOMINANTEMENTE DEL
SECTOR SUR. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 18°C Y 22°C. TEMPERATURA
MÁXIMA ENTRE 27°C Y 31°C.
 
NORESTE DE BUENOS AIRES    
PARCIAL NUBLADO A NUBLADO. PROBABILIDAD DE CHAPARRONES Y
TORMENTAS. MEJORAMIENTOS TEMPORARIOS POR LA MAÑANA. TEMPERATURA
MÍNIMA ENTRE 19°C Y 21°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 25°C Y 27°C.


MIÉRCOLES

ESTE DE JUJUY    
NUBOSIDAD VARIABLE. INESTABLE POR LA MAÑANA, LUEGO PROBABILIDAD
DE LLUVIAS Y TORMENTAS. VIENTOS LEVES DEL SECTOR ESTE, CAMBIANDO
A DIRECCIÓN VARIABLE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 18°C Y 21°C.
TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 31°C Y 35°C.
 
CENTRO DE SALTA Y TUCUMÁN    
NUBOSIDAD VARIABLE. INESTABLE CON PROBABILIDAD DE
PRECIPITACIONES POR LA MAÑANA, LUEGO LLUVIAS Y TORMENTAS.
VIENTOS LEVES DEL SECTOR ESTE, CAMBIANDO A DIRECCIÓN VARIABLE.
TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 20°C Y 23°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE
31°C Y 35°C.
 
ESTE DE SALTA, OESTE DE FORMOSA Y NORTE DE CHACO    
NUBLADO. VIENTOS LEVES DEL SECTOR NORTE. TEMPERATURA MÍNIMA
ENTRE 23°C Y 28°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 35°C Y 40°C.
 
ESTE DE FORMOSA    
PARCIAL NUBLADO A NUBLADO. INESTABLE POR LA TARDE O NOCHE.
VIENTOS LEVES DEL SECTOR NORTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 23°C Y
28°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 35°C Y 40°C.
 
SUDESTE DE CHACO Y NORTE DE CORRIENTES    
NUBLADO. INESTABLE CON PROBABILIDAD DE PRECIPITACIONES POR LA
MAÑANA, LUEGO LLUVIAS Y TORMENTAS AISLADAS. VIENTOS LEVES DEL
SECTOR NORTE, CAMBIANDO A DIRECCIÓN VARIABLE. TEMPERATURA MÍNIMA
ENTRE 23°C Y 28°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 35°C Y 40°C.
 
MISIONES    
NUBLADO. INESTABLE CON PROBABILIDAD DE PRECIPITACIONES POR LA
TARDE O NOCHE. VIENTOS LEVES DEL SECTOR NORTE, ROTANDO AL
NOROESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 23°C Y 27°C. TEMPERATURA
MÁXIMA ENTRE 34°C Y 38°C.
 
SUDOESTE DE CHACO Y NORTE DE SANTIAGO DEL ESTERO    
NUBLADO. PROBABILIDAD DE TORMENTAS AISLADAS POR LA MAÑANA, LUEGO
INESTABLE. VIENTOS LEVES DEL SECTOR NORTE, CAMBIANDO AL
NOROESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 23°C Y 28°C. TEMPERATURA
MÁXIMA ENTRE 34°C Y 39°C.
 
SUR DE SANTIAGO DEL ESTERO, NORESTE DE CÓRDOBA, CENTRO Y NORTE
DE SANTA FE, SUR DE CORRIENTES Y NORTE DE ENTRE RÍOS    
NUBLADO O PARCIAL NUBLADO. PROBABILIDAD DE LLUVIAS Y TORMENTAS
POR LA MAÑANA, LUEGO INESTABLE CON PROBABILIDAD DE
PRECIPITACIONES. VIENTOS LEVES O MODERADOS DE DIRECCIÓN
VARIABLE, PREDOMINANTEMENTE DEL SUDESTE. TEMPERATURA MÍNIMA
ENTRE 21°C Y 26°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 32°C Y 37°C.
 
NOROESTE DE CÓRDOBA    
NUBLADO O PARCIAL NUBLADO. INESTABLE. PROBABILIDAD DE
PRECIPITACIONES POR LA MAÑANA. VIENTOS LEVES O MODERADOS DE
DIRECCIÓN VARIABLE, PREDOMINANTEMENTE DEL SUDESTE. TEMPERATURA
MÍNIMA ENTRE 21°C Y 26°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 32°C Y 37°C.
 
SUR DE CÓRDOBA Y SUR DE SANTA FE    
NUBOSIDAD VARIABLE. VIENTOS LEVES DEL SUDESTE, CAMBIANDO A LEVES
O MODERADOS DEL SECTOR ESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 21°C Y
26°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 32°C Y 37°C.
 
SUR DE ENTRE RÍOS    
NUBOSIDAD VARIABLE POR LA MAÑANA, LUEGO ALGO NUBLADO. INESTABLE
CON PROBABILIDAD DE PRECIPITACIONES POR LA MAÑANA. VIENTOS LEVES
DEL SUDESTE, CAMBIANDO A LEVES O MODERADOS DEL SECTOR ESTE.
TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 21°C Y 24°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE
32°C Y 35°C.
 
SAN LUIS Y OESTE DE LA PAMPA    
NUBOSIDAD VARIABLE. INESTABLE CON PROBABILIDAD DE
PRECIPITACIONES POR LA TARDE O NOCHE. VIENTOS LEVES DEL SECTOR
SUR, AUMENTANDO A MODERADOS O REGULARES DEL NORESTE, CON
RÁFAGAS. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 16°C Y 21°C. TEMPERATURA
MÁXIMA ENTRE 28°C Y 32°C.
 
ESTE DE LA PAMPA Y SUDOESTE DE BUENOS AIRES    
ALGO NUBLADO POR LA MAÑANA, LUEGO NUBOSIDAD VARIABLE. VIENTOS
LEVES DEL SUDESTE, CAMBIANDO A DIRECCIÓN VARIABLE. TEMPERATURA
MÍNIMA ENTRE 15°C Y 20°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 28°C Y 32°C.
 
NOROESTE Y SUDESTE DE BUENOS AIRES    
NUBOSIDAD VARIABLE POR LA MAÑANA, LUEGO ALGO NUBLADO. VIENTOS
LEVES DEL SECTOR SUR, CAMBIANDO AL SECTOR ESTE. TEMPERATURA
MÍNIMA ENTRE 13°C Y 18°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 21°C Y 26°C.
 
NORESTE DE BUENOS AIRES    
NUBLADO POR LA MAÑANA, LUEGO ALGO NUBLADO. PROBABILIDAD DE
PRECIPITACIONES AISLADAS POR LA MAÑANA, MEJORANDO CON NUBOSIDAD
EN DISMINUCIÓN. VIENTOS MODERADOS DEL SECTOR SUR, ROTANDO AL
SECTOR ESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 18°C Y 20°C. TEMPERATURA
MÁXIMA ENTRE 28°C Y 29°C.


JUEVES

ESTE DE JUJUY Y CENTRO DE SALTA    
NUBLADO. INESTABLE. PROBABILIDAD DE PRECIPITACIONES. VIENTOS
MODERADOS DEL SECTOR NORTE, CON RÁFAGAS. TEMPERATURA MÍNIMA
ENTRE 19°C Y 22°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 32°C Y 35°C.
 
TUCUMÁN    
NUBOSIDAD VARIABLE. MEJORANDO POR LA MAÑANA. VIENTOS MODERADOS
DEL SECTOR NORTE, CON RÁFAGAS. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 20°C Y
23°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 37°C Y 40°C.
 
ESTE DE SALTA, NOROESTE DE CHACO, OESTE DE FORMOSA Y SANTIAGO
DEL ESTERO    
NUBLADO A PARCIAL NUBLADO. VIENTOS MODERADOS O REGULARES DEL
SECTOR NORTE, CON RÁFAGAS. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 24°C Y 29°C.
TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 36°C Y 41°C.
 
NORESTE DE CHACO, ESTE DE FORMOSA, ESTE DE CORRIENTES Y MISIONES
NUBLADO A PARCIAL NUBLADO. VIENTOS MODERADOS O LEVES DEL SECTOR
NORTE, CON RÁFAGAS. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 24°C Y 29°C.
TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 36°C Y 41°C.
 
SUR DE CHACO, NORTE DE SANTA FE Y OESTE DE CORRIENTES    
NUBOSIDAD VARIABLE. INESTABLE CON PROBABILIDAD DE
PRECIPITACIONES POR LA MAÑANA. VIENTOS LEVES DEL SECTOR ESTE,
CAMBIANDO A MODERADOS O LEVES DEL SECTOR NORTE, CON RÁFAGAS.
TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 26°C Y 29°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE
38°C Y 41°C.
 
CENTRO DE SANTA FE Y NORTE DE ENTRE RÍOS    
NUBLADO. PROBABILIDAD DE LLUVIAS Y TORMENTAS. VIENTOS LEVES O
MODERADOS DEL SECTOR ESTE, CON RÁFAGAS. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE
21°C Y 26°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 31°C Y 36°C.
 
CÓRDOBA    
NUBLADO. PROBABILIDAD DE LLUVIAS Y TORMENTAS. VIENTOS LEVES O
MODERADOS DE DIRECCIÓN VARIABLE, PREDOMINANTEMENTE DEL SECTOR
ESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 20°C Y 23°C. TEMPERATURA MÁXIMA
ENTRE 25°C Y 28°C.
 
SAN LUIS Y OESTE DE LA PAMPA    
NUBLADO. PROBABILIDAD DE LLUVIAS Y TORMENTAS. VIENTOS LEVES O
MODERADOS DEL SECTOR NORTE, ROTANDO AL SECTOR ESTE, CON RÁFAGAS.
TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 18°C Y 21°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE
27°C Y 30°C.
 
ESTE DE LA PAMPA Y SUDOESTE DE BUENOS AIRES    
NUBLADO. INESTABLE CON PROBABILIDAD DE PRECIPITACIONES POR LA
MAÑANA, LUEGO PROBABILIDAD DE LLUVIAS Y TORMENTAS. VIENTOS LEVES
O MODERADOS DEL NORESTE, ROTANDO AL SECTOR NORTE. TEMPERATURA
MÍNIMA ENTRE 18°C Y 21°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 27°C Y 32°C.
 
NOROESTE DE BUENOS AIRES, SUR DE SANTA FE Y SUR DE ENTRE RÍOS
NUBOSIDAD EN ASCENSO POR LA MAÑANA, LUEGO NUBLADO CON
PROBABILIDAD DE LLUVIAS Y TORMENTAS. VIENTOS LEVES O MODERADOS
DEL SECTOR ESTE, CON RÁFAGAS. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 18°C Y
21°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 23°C Y 28°C.
 
SUDESTE DE BUENOS AIRES    
NUBOSIDAD EN ASCENSO POR LA MAÑANA, LUEGO NUBOSIDAD VARIABLE.
VIENTOS LEVES O MODERADOS DEL NORESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE
10°C Y 15°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 20°C Y 25°C.
 
NORESTE DE BUENOS AIRES    
ALGO A PARCIAL NUBLADO POR LA MAÑANA, LUEGO PARCIAL A NUBLADO.
INESTABLE POR LA TARDE O NOCHE. VIENTOS LEVES O MODERADOS DEL
NORESTE, ROTANDO AL SECTOR ESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 10°C Y
15°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 20°C Y 25°C.
    

 (Reporte de Maximilian Heath)
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