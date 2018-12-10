Pronóstico meteorológico para región agropecuaria de Argentina

BUENOS AIRES, 10 dic (Reuters) - Pronóstico climático del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de Argentina para el martes, miércoles y jueves en las principales provincias agropecuarias del país, uno de los mayores exportadores mundiales de soja, maíz, trigo y girasol. Según el SMN, en las últimas 24 horas hubo lluvias ligeras en casi todo Buenos Aires -salvo en el sudoeste-, el noreste de La Pampa, el sudeste y noroeste de Córdoba, el sur de Santa Fe y en la mayor parte de Entre Ríos, excepto en el norte. La información está disponible en la página web del Servicio Meteorológico (www.smn.gov.ar) y las temperaturas están expresadas en grados centígrados. MARTES ESTE DE JUJUY, CENTRO DE SALTA Y TUCUMÁN NEBLINAS MATINALES. PARCIAL NUBLADO POR LA MAÑANA, LUEGO NUBLADO CON PROBABILIDAD DE TORMENTAS AISLADAS. VIENTOS LEVES DEL NORESTE, AUMENTANDO A MODERADOS DEL SECTOR NORTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 19°C Y 24°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 33°C Y 38°C. ESTE DE SALTA, OESTE DE FORMOSA, OESTE DE CHACO Y NORTE DE SANTIAGO DEL ESTERO NUBOSIDAD VARIABLE. VIENTOS MODERADOS O REGULARES DEL NORESTE, CON RÁFAGAS, ROTANDO AL SECTOR NORTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 19°C Y 24°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 35°C Y 40°C. ESTE DE CHACO, ESTE DE FORMOSA, NORTE DE CORRIENTES Y MISIONES ALGO NUBLADO POR LA MAÑANA, LUEGO NUBOSIDAD EN AUMENTO. VIENTOS LEVES O MODERADOS DEL NORESTE, ROTANDO AL SECTOR NORTE, CON RÁFAGAS. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 21°C Y 26°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 35°C Y 40°C. SUR DE SANTIAGO DEL ESTERO NUBLADO. PROBABILIDAD DE LLUVIAS Y TORMENTAS POR LA TARDE O NOCHE. VIENTOS MODERADOS O REGULARES DEL NORESTE, CON RÁFAGAS, ROTANDO AL SECTOR NORTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 23°C Y 26°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 37°C Y 41°C. NORTE DE SANTA FE Y SUR DE CORRIENTES NUBOSIDAD VARIABLE. PROBABILIDAD DE LLUVIAS Y TORMENTAS POR LA TARDE O NOCHE. VIENTOS LEVES O MODERADOS DEL NORESTE, ROTANDO AL SECTOR NORTE, CON RÁFAGAS. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 24°C Y 28°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 38°C Y 41°C. CENTRO DE SANTA FE Y NORTE DE ENTRE RÍOS NUBLADO O PARCIAL NUBLADO. INESTABLE CON PROBABILIDAD DE PRECIPITACIONES POR LA MAÑANA, LUEGO LLUVIAS Y TORMENTAS. VIENTOS LEVES DEL NORESTE, CAMBIANDO A DIRECCIÓN VARIABLE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 24°C Y 28°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 35°C Y 40°C. NORTE DE CÓRDOBA NUBOSIDAD VARIABLE. PROBABILIDAD DE LLUVIAS Y TORMENTAS POR LA TARDE O NOCHE. VIENTOS MODERADOS A LEVES DEL SECTOR NORTE, CAMBIANDO A DIRECCIÓN VARIABLE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 24°C Y 28°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 35°C Y 40°C. SUR DE SANTA FE, SUR DE ENTRE RÍOS Y SUR DE CÓRDOBA NUBLADO O PARCIAL NUBLADO. PROBABILIDAD DE LLUVIAS Y TORMENTAS. VIENTOS LEVES DEL NORESTE, CAMBIANDO A DIRECCIÓN VARIABLE, PREDOMINANTEMENTE DEL SECTOR SUR. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 24°C Y 28°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 35°C Y 40°C. NOROESTE Y SUDESTE DE BUENOS AIRES NUBLADO O PARCIAL NUBLADO. PROBABILIDAD DE LLUVIAS Y TORMENTAS. VIENTOS LEVES DEL NORESTE, CAMBIANDO AL SECTOR SUR. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 15°C Y 20°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 21°C Y 26°C. SAN LUIS, NORTE DE LA PAMPA Y SUDOESTE DE BUENOS AIRES NUBLADO O PARCIAL NUBLADO. PROBABILIDAD DE LLUVIAS Y TORMENTAS POR LA MAÑANA, LUEGO MEJORANDO. VIENTOS MODERADOS O LEVES DE DIRECCIÓN VARIABLE, PREDOMINANTEMENTE DEL SECTOR SUR. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 18°C Y 22°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 27°C Y 31°C. SUDOESTE DE LA PAMPA NUBOSIDAD VARIABLE. INESTABLE CON PROBABILIDAD DE PRECIPITACIONES POR LA TARDE O NOCHE. VIENTOS MODERADOS DEL SECTOR SUR. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 18°C Y 22°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 27°C Y 31°C. SUDESTE DE LA PAMPA NUBOSIDAD VARIABLE POR LA MAÑANA, LUEGO PARCIAL NUBLADO. VIENTOS MODERADOS O LEVES DE DIRECCIÓN VARIABLE, PREDOMINANTEMENTE DEL SECTOR SUR. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 18°C Y 22°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 27°C Y 31°C. NORESTE DE BUENOS AIRES PARCIAL NUBLADO A NUBLADO. PROBABILIDAD DE CHAPARRONES Y TORMENTAS. MEJORAMIENTOS TEMPORARIOS POR LA MAÑANA. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 19°C Y 21°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 25°C Y 27°C. MIÉRCOLES ESTE DE JUJUY NUBOSIDAD VARIABLE. INESTABLE POR LA MAÑANA, LUEGO PROBABILIDAD DE LLUVIAS Y TORMENTAS. VIENTOS LEVES DEL SECTOR ESTE, CAMBIANDO A DIRECCIÓN VARIABLE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 18°C Y 21°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 31°C Y 35°C. CENTRO DE SALTA Y TUCUMÁN NUBOSIDAD VARIABLE. INESTABLE CON PROBABILIDAD DE PRECIPITACIONES POR LA MAÑANA, LUEGO LLUVIAS Y TORMENTAS. VIENTOS LEVES DEL SECTOR ESTE, CAMBIANDO A DIRECCIÓN VARIABLE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 20°C Y 23°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 31°C Y 35°C. ESTE DE SALTA, OESTE DE FORMOSA Y NORTE DE CHACO NUBLADO. VIENTOS LEVES DEL SECTOR NORTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 23°C Y 28°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 35°C Y 40°C. ESTE DE FORMOSA PARCIAL NUBLADO A NUBLADO. INESTABLE POR LA TARDE O NOCHE. VIENTOS LEVES DEL SECTOR NORTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 23°C Y 28°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 35°C Y 40°C. SUDESTE DE CHACO Y NORTE DE CORRIENTES NUBLADO. INESTABLE CON PROBABILIDAD DE PRECIPITACIONES POR LA MAÑANA, LUEGO LLUVIAS Y TORMENTAS AISLADAS. VIENTOS LEVES DEL SECTOR NORTE, CAMBIANDO A DIRECCIÓN VARIABLE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 23°C Y 28°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 35°C Y 40°C. MISIONES NUBLADO. INESTABLE CON PROBABILIDAD DE PRECIPITACIONES POR LA TARDE O NOCHE. VIENTOS LEVES DEL SECTOR NORTE, ROTANDO AL NOROESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 23°C Y 27°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 34°C Y 38°C. SUDOESTE DE CHACO Y NORTE DE SANTIAGO DEL ESTERO NUBLADO. PROBABILIDAD DE TORMENTAS AISLADAS POR LA MAÑANA, LUEGO INESTABLE. VIENTOS LEVES DEL SECTOR NORTE, CAMBIANDO AL NOROESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 23°C Y 28°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 34°C Y 39°C. SUR DE SANTIAGO DEL ESTERO, NORESTE DE CÓRDOBA, CENTRO Y NORTE DE SANTA FE, SUR DE CORRIENTES Y NORTE DE ENTRE RÍOS NUBLADO O PARCIAL NUBLADO. PROBABILIDAD DE LLUVIAS Y TORMENTAS POR LA MAÑANA, LUEGO INESTABLE CON PROBABILIDAD DE PRECIPITACIONES. VIENTOS LEVES O MODERADOS DE DIRECCIÓN VARIABLE, PREDOMINANTEMENTE DEL SUDESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 21°C Y 26°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 32°C Y 37°C. NOROESTE DE CÓRDOBA NUBLADO O PARCIAL NUBLADO. INESTABLE. PROBABILIDAD DE PRECIPITACIONES POR LA MAÑANA. VIENTOS LEVES O MODERADOS DE DIRECCIÓN VARIABLE, PREDOMINANTEMENTE DEL SUDESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 21°C Y 26°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 32°C Y 37°C. SUR DE CÓRDOBA Y SUR DE SANTA FE NUBOSIDAD VARIABLE. VIENTOS LEVES DEL SUDESTE, CAMBIANDO A LEVES O MODERADOS DEL SECTOR ESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 21°C Y 26°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 32°C Y 37°C. SUR DE ENTRE RÍOS NUBOSIDAD VARIABLE POR LA MAÑANA, LUEGO ALGO NUBLADO. INESTABLE CON PROBABILIDAD DE PRECIPITACIONES POR LA MAÑANA. VIENTOS LEVES DEL SUDESTE, CAMBIANDO A LEVES O MODERADOS DEL SECTOR ESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 21°C Y 24°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 32°C Y 35°C. SAN LUIS Y OESTE DE LA PAMPA NUBOSIDAD VARIABLE. INESTABLE CON PROBABILIDAD DE PRECIPITACIONES POR LA TARDE O NOCHE. VIENTOS LEVES DEL SECTOR SUR, AUMENTANDO A MODERADOS O REGULARES DEL NORESTE, CON RÁFAGAS. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 16°C Y 21°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 28°C Y 32°C. ESTE DE LA PAMPA Y SUDOESTE DE BUENOS AIRES ALGO NUBLADO POR LA MAÑANA, LUEGO NUBOSIDAD VARIABLE. VIENTOS LEVES DEL SUDESTE, CAMBIANDO A DIRECCIÓN VARIABLE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 15°C Y 20°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 28°C Y 32°C. NOROESTE Y SUDESTE DE BUENOS AIRES NUBOSIDAD VARIABLE POR LA MAÑANA, LUEGO ALGO NUBLADO. VIENTOS LEVES DEL SECTOR SUR, CAMBIANDO AL SECTOR ESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 13°C Y 18°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 21°C Y 26°C. NORESTE DE BUENOS AIRES NUBLADO POR LA MAÑANA, LUEGO ALGO NUBLADO. PROBABILIDAD DE PRECIPITACIONES AISLADAS POR LA MAÑANA, MEJORANDO CON NUBOSIDAD EN DISMINUCIÓN. VIENTOS MODERADOS DEL SECTOR SUR, ROTANDO AL SECTOR ESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 18°C Y 20°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 28°C Y 29°C. JUEVES ESTE DE JUJUY Y CENTRO DE SALTA NUBLADO. INESTABLE. PROBABILIDAD DE PRECIPITACIONES. VIENTOS MODERADOS DEL SECTOR NORTE, CON RÁFAGAS. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 19°C Y 22°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 32°C Y 35°C. TUCUMÁN NUBOSIDAD VARIABLE. MEJORANDO POR LA MAÑANA. VIENTOS MODERADOS DEL SECTOR NORTE, CON RÁFAGAS. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 20°C Y 23°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 37°C Y 40°C. ESTE DE SALTA, NOROESTE DE CHACO, OESTE DE FORMOSA Y SANTIAGO DEL ESTERO NUBLADO A PARCIAL NUBLADO. VIENTOS MODERADOS O REGULARES DEL SECTOR NORTE, CON RÁFAGAS. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 24°C Y 29°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 36°C Y 41°C. NORESTE DE CHACO, ESTE DE FORMOSA, ESTE DE CORRIENTES Y MISIONES NUBLADO A PARCIAL NUBLADO. VIENTOS MODERADOS O LEVES DEL SECTOR NORTE, CON RÁFAGAS. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 24°C Y 29°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 36°C Y 41°C. SUR DE CHACO, NORTE DE SANTA FE Y OESTE DE CORRIENTES NUBOSIDAD VARIABLE. INESTABLE CON PROBABILIDAD DE PRECIPITACIONES POR LA MAÑANA. VIENTOS LEVES DEL SECTOR ESTE, CAMBIANDO A MODERADOS O LEVES DEL SECTOR NORTE, CON RÁFAGAS. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 26°C Y 29°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 38°C Y 41°C. CENTRO DE SANTA FE Y NORTE DE ENTRE RÍOS NUBLADO. PROBABILIDAD DE LLUVIAS Y TORMENTAS. VIENTOS LEVES O MODERADOS DEL SECTOR ESTE, CON RÁFAGAS. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 21°C Y 26°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 31°C Y 36°C. CÓRDOBA NUBLADO. PROBABILIDAD DE LLUVIAS Y TORMENTAS. VIENTOS LEVES O MODERADOS DE DIRECCIÓN VARIABLE, PREDOMINANTEMENTE DEL SECTOR ESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 20°C Y 23°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 25°C Y 28°C. SAN LUIS Y OESTE DE LA PAMPA NUBLADO. PROBABILIDAD DE LLUVIAS Y TORMENTAS. VIENTOS LEVES O MODERADOS DEL SECTOR NORTE, ROTANDO AL SECTOR ESTE, CON RÁFAGAS. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 18°C Y 21°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 27°C Y 30°C. ESTE DE LA PAMPA Y SUDOESTE DE BUENOS AIRES NUBLADO. INESTABLE CON PROBABILIDAD DE PRECIPITACIONES POR LA MAÑANA, LUEGO PROBABILIDAD DE LLUVIAS Y TORMENTAS. VIENTOS LEVES O MODERADOS DEL NORESTE, ROTANDO AL SECTOR NORTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 18°C Y 21°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 27°C Y 32°C. NOROESTE DE BUENOS AIRES, SUR DE SANTA FE Y SUR DE ENTRE RÍOS NUBOSIDAD EN ASCENSO POR LA MAÑANA, LUEGO NUBLADO CON PROBABILIDAD DE LLUVIAS Y TORMENTAS. VIENTOS LEVES O MODERADOS DEL SECTOR ESTE, CON RÁFAGAS. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 18°C Y 21°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 23°C Y 28°C. SUDESTE DE BUENOS AIRES NUBOSIDAD EN ASCENSO POR LA MAÑANA, LUEGO NUBOSIDAD VARIABLE. VIENTOS LEVES O MODERADOS DEL NORESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 10°C Y 15°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 20°C Y 25°C. NORESTE DE BUENOS AIRES ALGO A PARCIAL NUBLADO POR LA MAÑANA, LUEGO PARCIAL A NUBLADO. INESTABLE POR LA TARDE O NOCHE. VIENTOS LEVES O MODERADOS DEL NORESTE, ROTANDO AL SECTOR ESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 10°C Y 15°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 20°C Y 25°C. (Reporte de Maximilian Heath)