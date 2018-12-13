Pronóstico meteorológico para región agropecuaria de Argentina

BUENOS AIRES, 13 dic (Reuters) - Pronóstico climático del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de Argentina para el viernes y el fin de semana en las principales provincias agropecuarias del país, uno de los mayores exportadores mundiales de soja, maíz, trigo y girasol. La información está disponible en la página web del Servicio Meteorológico (www.smn.gov.ar) y las temperaturas están expresadas en grados centígrados. VIERNES ESTE DE JUJUY Y CENTRO Y ESTE DE SALTA NUBOSIDAD VARIABLE. PROBABILIDAD DE TORMENTAS AISLADAS HACIA LA TARDE O NOCHE. VIENTOS MODERADOS DEL SECTOR NORTE, CAMBIANDO A DIRECCIONES VARIABLES, PREFERENTEMENTE DEL SECTOR SUR. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 20°C Y 24°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 36°C Y 40°C. TUCUMÁN Y OESTE DE SANTIAGO DEL ESTERO NUBOSIDAD VARIABLE. INESTABLE POR LA MAÑANA, LUEGO PROBABILIDAD DE TORMENTAS AISLADAS. VIENTOS MODERADOS DEL SECTOR NORTE, LUEGO DE DIRECCIONES VARIABLES, PREFERENTEMENTE DEL SECTOR SUR. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 25°C Y 29°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 36°C Y 38°C. NORTE DE CORRIENTES, SUR DE MISIONES, CHACO Y FORMOSA PARCIALMENTE NUBLADO. VIENTOS MODERADOS A LEVES DEL SECTOR NORTE, ROTANDO AL NORESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 25°C Y 30°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 36°C Y 41°C. NORTE DE SANTA FE Y ESTE DE SANTIAGO DEL ESTERO NUBLADO. PROBABILIDAD DE TORMENTAS AISLADAS POR LA MAÑANA, LUEGO INESTABLE CON PROBABILIDAD DE PRECIPITACIONES. VIENTOS MODERADOS A LEVES DEL NORESTE, CAMBIANDO AL SECTOR SUR. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 25°C Y 30°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 39°C Y 42°C. SUR DE CORRIENTES NUBLADO. PROBABILIDAD DE TORMENTAS AISLADAS. VIENTOS MODERADOS A LEVES DEL NORESTE, ROTANDO AL SECTOR NORTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 28°C Y 31°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 39°C Y 42°C. NORTE DE MISIONES NUBOSIDAD VARIABLE POR LA MAÑANA, LUEGO NUBLADO. VIENTOS LEVES O MODERADOS DEL SECTOR NORTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 24°C Y 28°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 35°C Y 39°C. ENTRE RÍOS NUBLADO. PROBABILIDAD DE LLUVIAS Y TORMENTAS. VIENTOS MODERADOS DE DIRECCIONES VARIABLES, CAMBIANDO A MODERADOS O REGULARES DEL SECTOR SUR, CON RÁFAGAS. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 22°C Y 27°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 30°C Y 35°C. LA PAMPA Y OESTE DE BUENOS AIRES NEBLINAS MATINALES. ALGO NUBLADO. VIENTOS MODERADOS O REGULARES DEL SECTOR SUR, CON RÁFAGAS, DISMINUYENDO A LEVES O MODERADOS. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 15°C Y 20°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 23°C Y 28°C. SUDOESTE DE CÓRDOBA Y SAN LUIS ALGO NUBLADO. VIENTOS REGULARES O FUERTES DEL SUDESTE, CON RÁFAGAS, DISMINUYENDO A MODERADOS. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 15°C Y 20°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 24°C Y 28°C. CENTRO DE SANTA FE Y NORTE DE CÓRDOBA NUBLADO CON PROBABILIDAD DE LLUVIAS Y TORMENTAS POR LA MAÑANA, LUEGO NUBOSIDAD VARIABLE. VIENTOS MODERADOS DE DIRECCIONES VARIABLES, CAMBIANDO A MODERADOS O REGULARES DEL SUDESTE, CON RÁFAGAS. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 17°C Y 22°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 25°C Y 30°C. SUR DE SANTA FE Y SUDESTE DE CÓRDOBA NUBOSIDAD VARIABLE. PROBABILIDAD DE TORMENTAS AISLADAS POR LA MAÑANA, LUEGO MEJORANDO. VIENTOS MODERADOS DEL SECTOR SUR, ROTANDO AL SUDESTE, CON RÁFAGAS. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 18°C Y 23°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 28°C Y 32°C. SUDESTE DE BUENOS AIRES NEBLINAS MATINALES. PROBABILIDAD DE LLUVIAS Y LLOVIZNAS POR LA MAÑANA, LUEGO MEJORANDO. VIENTOS LEVES A MODERADOS O REGULARES DEL SUDOESTE, CAMBIANDO A LEVES DEL SECTOR OESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 14°C Y 19°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 24°C Y 27°C. NORESTE DE BUENOS AIRES NUBLADO A PARCIAL NUBLADO. PROBABILIDAD DE LLUVIAS Y TORMENTAS POR LA MAÑANA, LUEGO LLUVIAS Y CHAPARRONES, MEJORANDO. VIENTOS REGULARES A MODERADOS DEL SECTOR ESTE, CON RÁFAGAS, ROTANDO AL SECTOR NORTE, CAMBIANDO LUEGO A MODERADOS O REGULARES DEL SUDOESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 18°C Y 20°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 27°C Y 30°C. SÁBADO ESTE DE JUJUY Y CENTRO Y ESTE DE SALTA Y TUCUMÁN NUBOSIDAD VARIABLE. TIEMPO INESTABLE CON PROBABILIDAD DE PRECIPITACIONES DURANTE LA MAÑANA, LUEGO PROBABILIDAD DE TORMENTAS AISLADAS. VIENTOS LEVES DEL SECTOR SUR. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 15°C Y 20°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 23°C Y 28°C. OESTE DE FORMOSA, OESTE DE CHACO Y NORTE DE SANTIAGO DEL ESTERO NUBOSIDAD VARIABLE. PROBABILIDAD DE LLUVIAS Y TORMENTAS AISLADAS. VIENTOS LEVES DEL DIRECCIONES VARIABLES, PREDOMINANTEMENTE DEL SECTOR SUR. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 21°C Y 25°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 29°C Y 34°C. ESTE DE FORMOSA, ESTE DE CHACO, NORTE DE SANTA FE, CORRIENTES Y MISIONES PARCIALMENTE NUBLADO O NUBLADO. PROBABILIDAD DE LLUVIAS Y TORMENTAS DURANTE LA MAÑANA, LUEGO INESTABLE. VIENTOS LEVES O MODERADOS DE DIRECCIONES VARIABLES, PREDOMINANTEMENTE DEL SUDESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 29°C Y 27°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 31°C Y 36°C. SUR Y CENTRO DE SANTA FE, ENTRE RÍOS Y NORESTE DE CÓRDOBA NUBLADO O PARCIAL NUBLADO. VIENTOS MODERADOS O REGULARES DEL SECTOR SUR, CON RÁFAGAS, CAMBIANDO A LEVES O MODERADOS DEL SECTOR ESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 15°C Y 20°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 27°C Y 31°C. SUR DE SANTIAGO DEL ESTERO NUBOSIDAD VARIABLE CON PROBABILIDAD DE TORMENTAS AISLADAS DURANTE LA MAÑANA, LUEGO PARCIAL NUBLADO. VIENTOS LEVES DEL SECTOR SUR, ROTANDO AL ESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 17°C Y 21°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 28°C Y 31°C. SUR Y NOROESTE DE CÓRDOBA Y SAN LUIS ALGO NUBLADO. VIENTOS LEVES O MODERADOS DEL NORESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 12°C Y 17°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 27°C Y 32°C. OESTE Y SUDESTE DE BUENOS AIRES Y LA PAMPA ALGO NUBLADO. VIENTOS LEVES DEL SECTOR OESTE, AUMENTANDO A MODERADOS O REGULARES, CON RÁFAGAS. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 11°C Y 16°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 27°C Y 31°C. NORESTE DE BUENOS AIRES PARCIAL A ALGO NUBLADO. VIENTOS MODERADOS A LEVES DEL SECTOR SUR, CAMBIANDO A DIRECCIONES VARIABLES, CAMBIANDO LUEGO AL NORESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 13°C Y 15°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 29°C Y 31°C. DOMINGO ESTE DE JUJUY, CENTRO DE SALTA Y TUCUMÁN PARCIALMENTE NUBLADO O NUBLADO. INESTABLE POR LA MAÑANA, LUEGO PROBABILIDAD DE LLUVIAS Y TORMENTAS. VIENTOS LEVES DEL NORESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 17°C Y 20°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 28°C Y 32°C. ESTE DE SALTA, OESTE DE FORMOSA, OESTE DE CHACO Y SANTIAGO DEL ESTERO PARCIALMENTE NUBLADO O NUBLADO. PROBABILIDAD DE TORMENTAS AISLADAS POR LA MAÑANA, LUEGO INESTABLE CON PROBABILIDAD DE PRECIPITACIONES. VIENTOS LEVES SECTOR ESTE, ROTANDO AL SECTOR NORTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 17°C Y 22°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 31°C Y 36°C. ESTE DE FORMOSA, ESTE DE CHACO, NORTE DE SANTA FE, CORRIENTES Y MISIONES NUBLADO. PROBABILIDAD DE TORMENTAS AISLADAS. VIENTOS LEVES SECTOR ESTE, ROTANDO AL SECTOR NORTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 22°C Y 26°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 32°C Y 37°C. NORTE DE CÓRDOBA, CENTRO Y SUR DE SANTA FE Y ENTRE RÍOS NUBLADO. PROBABILIDAD DE LLUVIAS Y TORMENTAS AISLADAS. VIENTOS LEVES SECTOR ESTE, ROTANDO AL SECTOR NORTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 17°C Y 22°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 29°C Y 33°C. SUR DE CÓRDOBA, SAN LUIS Y NORTE DE LA PAMPA ALGO NUBLADO POR LA MAÑANA, LUEGO NUBLADO CON PROBABILIDAD DE TORMENTAS AISLADAS. VIENTOS LEVES DEL NORESTE, CAMBIANDO A DIRECCIONES VARIABLES. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 17°C Y 22°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 29°C Y 33°C. SUR DE LA PAMPA Y SUDOESTE DE BUENOS AIRES ALGO NUBLADO A PARCIAL NUBLADO. VIENTOS LEVES O MODERADOS DEL SECTOR NORTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 15°C Y 20°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 31°C Y 36°C. NOROESTE DE BUENOS AIRES ALGO NUBLADO. VIENTOS LEVES DEL NORESTE, CAMBIANDO A DIRECCIONES VARIABLES. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 17°C Y 22°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 29°C Y 33°C. SUDESTE DE BUENOS AIRES NUBOSIDAD VARIABLE. INESTABLE POR LA TARDE O NOCHE. VIENTOS MODERADOS O FUERTES DEL NORESTE, CON RÁFAGAS, DISMINUYENDO A LEVES O MODERADOS. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 13°C Y 18°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 28°C Y 32°C. NORESTE DE BUENOS AIRES ALGO A PARCIAL NUBLADO DURANTE LA MAÑANA, LUEGO NUBOSIDAD VARIABLE. VIENTOS LEVES A MODERADOS DEL SECTOR NORTE, CAMBIANDO A DIRECCIONES VARIABLES, PREVALECIENDO DEL SECTOR NORTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 17°C Y 19°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 31°C Y 33°C. (Reporte de Maximilian Heath)