Argentina
December 13, 2018 / 5:26 PM / ACTUALIZADO HACE 2 hours ago

Pronóstico meteorológico para región agropecuaria de Argentina

9 MIN. DE LECTURA

    BUENOS AIRES, 13 dic (Reuters) - Pronóstico climático del
Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de Argentina para el
viernes y el fin de semana en las principales provincias
agropecuarias del país, uno de los mayores exportadores
mundiales de soja, maíz, trigo y girasol.  
    La información está disponible en la página web del Servicio
Meteorológico (www.smn.gov.ar) y las temperaturas están
expresadas en grados centígrados.
    
VIERNES
    
ESTE DE JUJUY Y CENTRO Y ESTE DE SALTA    
NUBOSIDAD VARIABLE. PROBABILIDAD DE TORMENTAS AISLADAS HACIA LA
TARDE O NOCHE. VIENTOS MODERADOS DEL SECTOR NORTE, CAMBIANDO A
DIRECCIONES VARIABLES, PREFERENTEMENTE DEL SECTOR SUR.
TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 20°C Y 24°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE
36°C Y 40°C.
 
TUCUMÁN Y OESTE DE SANTIAGO DEL ESTERO    
NUBOSIDAD VARIABLE. INESTABLE POR LA MAÑANA, LUEGO PROBABILIDAD
DE TORMENTAS AISLADAS. VIENTOS MODERADOS DEL SECTOR NORTE, LUEGO
DE DIRECCIONES VARIABLES, PREFERENTEMENTE DEL SECTOR SUR.
TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 25°C Y 29°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE
36°C Y 38°C.
 
NORTE DE CORRIENTES, SUR DE MISIONES, CHACO Y FORMOSA    
PARCIALMENTE NUBLADO. VIENTOS MODERADOS A LEVES DEL SECTOR
NORTE, ROTANDO AL NORESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 25°C Y 30°C.
TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 36°C Y 41°C.
 
NORTE DE SANTA FE Y ESTE DE SANTIAGO DEL ESTERO    
NUBLADO. PROBABILIDAD DE TORMENTAS AISLADAS POR LA MAÑANA, LUEGO
INESTABLE CON PROBABILIDAD DE PRECIPITACIONES. VIENTOS MODERADOS
A LEVES DEL NORESTE, CAMBIANDO AL SECTOR SUR. TEMPERATURA MÍNIMA
ENTRE 25°C Y 30°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 39°C Y 42°C.
 
SUR DE CORRIENTES    
NUBLADO. PROBABILIDAD DE TORMENTAS AISLADAS. VIENTOS MODERADOS A
LEVES DEL NORESTE, ROTANDO AL SECTOR NORTE. TEMPERATURA MÍNIMA
ENTRE 28°C Y 31°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 39°C Y 42°C.
 
NORTE DE MISIONES    
NUBOSIDAD VARIABLE POR LA MAÑANA, LUEGO NUBLADO. VIENTOS LEVES O
MODERADOS DEL SECTOR NORTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 24°C Y
28°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 35°C Y 39°C.
 
ENTRE RÍOS    
NUBLADO. PROBABILIDAD DE LLUVIAS Y TORMENTAS. VIENTOS MODERADOS
DE DIRECCIONES VARIABLES, CAMBIANDO A MODERADOS O REGULARES DEL
SECTOR SUR, CON RÁFAGAS. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 22°C Y 27°C.
TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 30°C Y 35°C.
 
LA PAMPA Y OESTE DE BUENOS AIRES    
NEBLINAS MATINALES. ALGO NUBLADO. VIENTOS MODERADOS O REGULARES
DEL SECTOR SUR, CON RÁFAGAS, DISMINUYENDO A LEVES O MODERADOS.
TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 15°C Y 20°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE
23°C Y 28°C.
 
SUDOESTE DE CÓRDOBA Y SAN LUIS    
ALGO NUBLADO. VIENTOS REGULARES O FUERTES DEL SUDESTE, CON
RÁFAGAS, DISMINUYENDO A MODERADOS. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 15°C
Y 20°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 24°C Y 28°C.
 
CENTRO DE SANTA FE Y NORTE DE CÓRDOBA    
NUBLADO CON PROBABILIDAD DE LLUVIAS Y TORMENTAS POR LA MAÑANA,
LUEGO NUBOSIDAD VARIABLE. VIENTOS MODERADOS DE DIRECCIONES
VARIABLES, CAMBIANDO A MODERADOS O REGULARES DEL SUDESTE, CON
RÁFAGAS. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 17°C Y 22°C. TEMPERATURA
MÁXIMA ENTRE 25°C Y 30°C.
 
SUR DE SANTA FE Y SUDESTE DE CÓRDOBA    
NUBOSIDAD VARIABLE. PROBABILIDAD DE TORMENTAS AISLADAS POR LA
MAÑANA, LUEGO MEJORANDO. VIENTOS MODERADOS DEL SECTOR SUR,
ROTANDO AL SUDESTE, CON RÁFAGAS. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 18°C Y
23°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 28°C Y 32°C.
 
SUDESTE DE BUENOS AIRES    
NEBLINAS MATINALES. PROBABILIDAD DE LLUVIAS Y LLOVIZNAS POR LA
MAÑANA, LUEGO MEJORANDO. VIENTOS LEVES A MODERADOS O REGULARES
DEL SUDOESTE, CAMBIANDO A LEVES DEL SECTOR OESTE. TEMPERATURA
MÍNIMA ENTRE 14°C Y 19°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 24°C Y 27°C.
 
NORESTE DE BUENOS AIRES    
NUBLADO A PARCIAL NUBLADO. PROBABILIDAD DE LLUVIAS Y TORMENTAS
POR LA MAÑANA, LUEGO LLUVIAS Y CHAPARRONES, MEJORANDO. VIENTOS
REGULARES A MODERADOS DEL SECTOR ESTE, CON RÁFAGAS, ROTANDO AL
SECTOR NORTE, CAMBIANDO LUEGO A MODERADOS O REGULARES DEL
SUDOESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 18°C Y 20°C. TEMPERATURA
MÁXIMA ENTRE 27°C Y 30°C.


SÁBADO

ESTE DE JUJUY Y CENTRO Y ESTE DE SALTA Y TUCUMÁN    
NUBOSIDAD VARIABLE. TIEMPO INESTABLE CON PROBABILIDAD DE
PRECIPITACIONES DURANTE LA MAÑANA, LUEGO PROBABILIDAD DE
TORMENTAS AISLADAS. VIENTOS LEVES DEL SECTOR SUR. TEMPERATURA
MÍNIMA ENTRE 15°C Y 20°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 23°C Y 28°C.
 
OESTE DE FORMOSA, OESTE DE CHACO Y NORTE DE SANTIAGO DEL ESTERO
NUBOSIDAD VARIABLE. PROBABILIDAD DE LLUVIAS Y TORMENTAS
AISLADAS. VIENTOS LEVES DEL DIRECCIONES VARIABLES,
PREDOMINANTEMENTE DEL SECTOR SUR. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 21°C
Y 25°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 29°C Y 34°C.
 
ESTE DE FORMOSA, ESTE DE CHACO, NORTE DE SANTA FE, CORRIENTES Y
MISIONES    
PARCIALMENTE NUBLADO O NUBLADO. PROBABILIDAD DE LLUVIAS Y
TORMENTAS DURANTE LA MAÑANA, LUEGO INESTABLE. VIENTOS LEVES O
MODERADOS DE DIRECCIONES VARIABLES, PREDOMINANTEMENTE DEL
SUDESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 29°C Y 27°C. TEMPERATURA
MÁXIMA ENTRE 31°C Y 36°C.
 
SUR Y CENTRO DE SANTA FE, ENTRE RÍOS Y NORESTE DE CÓRDOBA    
NUBLADO O PARCIAL NUBLADO. VIENTOS MODERADOS O REGULARES DEL
SECTOR SUR, CON RÁFAGAS, CAMBIANDO A LEVES O MODERADOS DEL
SECTOR ESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 15°C Y 20°C. TEMPERATURA
MÁXIMA ENTRE 27°C Y 31°C.
 
SUR DE SANTIAGO DEL ESTERO    
NUBOSIDAD VARIABLE CON PROBABILIDAD DE TORMENTAS AISLADAS
DURANTE LA MAÑANA, LUEGO PARCIAL NUBLADO. VIENTOS LEVES DEL
SECTOR SUR, ROTANDO AL ESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 17°C Y
21°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 28°C Y 31°C.
 
SUR Y NOROESTE DE CÓRDOBA Y SAN LUIS    
ALGO NUBLADO. VIENTOS LEVES O MODERADOS DEL NORESTE. TEMPERATURA
MÍNIMA ENTRE 12°C Y 17°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 27°C Y 32°C.
 
OESTE Y SUDESTE DE BUENOS AIRES Y LA PAMPA    
ALGO NUBLADO. VIENTOS LEVES DEL SECTOR OESTE, AUMENTANDO A
MODERADOS O REGULARES, CON RÁFAGAS. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE
11°C Y 16°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 27°C Y 31°C.
 
NORESTE DE BUENOS AIRES    
PARCIAL A ALGO NUBLADO. VIENTOS MODERADOS A LEVES DEL SECTOR
SUR, CAMBIANDO A DIRECCIONES VARIABLES, CAMBIANDO LUEGO AL
NORESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 13°C Y 15°C. TEMPERATURA
MÁXIMA ENTRE 29°C Y 31°C.


DOMINGO

ESTE DE JUJUY, CENTRO DE SALTA Y TUCUMÁN    
PARCIALMENTE NUBLADO O NUBLADO. INESTABLE POR LA MAÑANA, LUEGO
PROBABILIDAD DE LLUVIAS Y TORMENTAS. VIENTOS LEVES DEL NORESTE.
TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 17°C Y 20°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE
28°C Y 32°C.
 
ESTE DE SALTA, OESTE DE FORMOSA, OESTE DE CHACO Y SANTIAGO DEL
ESTERO    
PARCIALMENTE NUBLADO O NUBLADO. PROBABILIDAD DE TORMENTAS
AISLADAS POR LA MAÑANA, LUEGO INESTABLE CON PROBABILIDAD DE
PRECIPITACIONES. VIENTOS LEVES SECTOR ESTE, ROTANDO AL SECTOR
NORTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 17°C Y 22°C. TEMPERATURA MÁXIMA
ENTRE 31°C Y 36°C.
 
ESTE DE FORMOSA, ESTE DE CHACO, NORTE DE SANTA FE, CORRIENTES Y
MISIONES    
NUBLADO. PROBABILIDAD DE TORMENTAS AISLADAS. VIENTOS LEVES
SECTOR ESTE, ROTANDO AL SECTOR NORTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE
22°C Y 26°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 32°C Y 37°C.
 
NORTE DE CÓRDOBA, CENTRO Y SUR DE SANTA FE Y ENTRE RÍOS    
NUBLADO. PROBABILIDAD DE LLUVIAS Y TORMENTAS AISLADAS. VIENTOS
LEVES SECTOR ESTE, ROTANDO AL SECTOR NORTE. TEMPERATURA MÍNIMA
ENTRE 17°C Y 22°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 29°C Y 33°C.
 
SUR DE CÓRDOBA, SAN LUIS Y NORTE DE LA PAMPA    
ALGO NUBLADO POR LA MAÑANA, LUEGO NUBLADO CON PROBABILIDAD DE
TORMENTAS AISLADAS. VIENTOS LEVES DEL NORESTE, CAMBIANDO A
DIRECCIONES VARIABLES. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 17°C Y 22°C.
TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 29°C Y 33°C.
 
SUR DE LA PAMPA Y SUDOESTE DE BUENOS AIRES    
ALGO NUBLADO A PARCIAL NUBLADO. VIENTOS LEVES O MODERADOS DEL
SECTOR NORTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 15°C Y 20°C. TEMPERATURA
MÁXIMA ENTRE 31°C Y 36°C.
 
NOROESTE DE BUENOS AIRES    
ALGO NUBLADO. VIENTOS LEVES DEL NORESTE, CAMBIANDO A DIRECCIONES
VARIABLES. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 17°C Y 22°C. TEMPERATURA
MÁXIMA ENTRE 29°C Y 33°C.
 
SUDESTE DE BUENOS AIRES    
NUBOSIDAD VARIABLE. INESTABLE POR LA TARDE O NOCHE. VIENTOS
MODERADOS O FUERTES DEL NORESTE, CON RÁFAGAS, DISMINUYENDO A
LEVES O MODERADOS. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 13°C Y 18°C.
TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 28°C Y 32°C.
 
NORESTE DE BUENOS AIRES    
ALGO A PARCIAL NUBLADO DURANTE LA MAÑANA, LUEGO NUBOSIDAD
VARIABLE. VIENTOS LEVES A MODERADOS DEL SECTOR NORTE, CAMBIANDO
A DIRECCIONES VARIABLES, PREVALECIENDO DEL SECTOR NORTE.
TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 17°C Y 19°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE
31°C Y 33°C.

 (Reporte de Maximilian Heath)
Nuestros Estándares:Los principios Thomson Reuters
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

Todas las cotizaciones tienen como mínimo 15 minutos de retraso. Vea aquí la lista completa de mercados y retrasos.

© 2018 Reuters.Todos los derechos reservados.