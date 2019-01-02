Argentina
January 2, 2019 / 5:06 PM / ACTUALIZADO HACE an hour ago

Pronóstico meteorológico para región agropecuaria de Argentina

7 MIN. DE LECTURA

    BUENOS AIRES, 2 ene (Reuters) - Pronóstico climático del
Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de Argentina para el
jueves, viernes y sábado en las principales provincias
agropecuarias del país, uno de los mayores exportadores
mundiales de soja, maíz, trigo y girasol.  
    La información está disponible en la página web del Servicio
Meteorológico (www.smn.gov.ar) y las temperaturas están
expresadas en grados centígrados.
    
JUEVES
    
ESTE DE JUJUY Y CENTRO DE SALTA    
NUBOSIDAD VARIABLE. PROBABILIDAD DE LLUVIAS Y TORMENTAS. VIENTOS
LEVES DEL SECTOR SUR. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 17°C Y 20°C.
TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 21°C Y 25°C.
 
TUCUMÁN    
NUBOSIDAD VARIABLE. PROBABILIDAD DE LLUVIAS Y TORMENTAS POR LA
MAÑANA, LUEGO TIEMPO INESTABLE CON PROBABILIDAD DE
PRECIPITACIONES. VIENTOS LEVES DEL SECTOR SUR. TEMPERATURA
MÍNIMA ENTRE 20°C Y 22°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 25°C Y 27°C.
 
ESTE DE SALTA    
NUBLADO. TIEMPO INESTABLE CON PROBABILIDAD DE PRECIPITACIONES
POR LA MAÑANA, LUEGO PROBABILIDAD DE LLUVIAS Y TORMENTAS.
VIENTOS MODERADOS DEL SECTOR NORTE, ROTANDO AL SECTOR SUR.
TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 17°C Y 21°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE
20°C Y 25°C.
 
FORMOSA Y CHACO    
NUBOSIDAD VARIABLE. PROBABILIDAD DE TORMENTAS AISLADAS HACIA LA
TARDE O NOCHE. VIENTOS MODERADOS DEL NOROESTE, ROTANDO AL
SUDESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 25°C Y 29°C. TEMPERATURA
MÁXIMA ENTRE 34°C Y 39°C.
 
MISIONES    
NUBOSIDAD VARIABLE. PROBABILIDAD DE LLUVIAS Y TORMENTAS. VIENTOS
LEVES DEL NOROESTE, LUEGO DE DIRECCIONES VARIABLES. TEMPERATURA
MÍNIMA ENTRE 23°C Y 25°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 35°C Y 38°C.
 
SANTIAGO DEL ESTERO, NORTE DE SANTA FE Y CORRIENTES    
NUBLADO. PROBABILIDAD DE LLUVIAS Y TORMENTAS DURANTE LA MAÑANA,
LUEGO PROBABILIDAD DE TORMENTAS AISLADAS. VIENTOS MODERADOS A
LEVES DEL SUDESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 21°C Y 24°C.
TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 27°C Y 31°C.
 
NORTE Y CENTRO DE CÓRDOBA, CENTRO Y SUR DE SANTA FE Y ENTRE RÍOS
NUBLADO A PARCIALMENTE NUBLADO. PROBABILIDAD DE TORMENTAS
AISLADAS POR LA MAÑANA. VIENTOS MODERADOS A LEVES DEL SUDESTE,
CAMBIANDO AL SECTOR ESTE, CON RÁFAGAS. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE
18°C Y 20°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 24°C Y 27°C.
 
SAN LUIS, NOROESTE DE BUENOS AIRES Y SUR DE CÓRDOBA    
NUBOSIDAD VARIABLE. VIENTOS MODERADOS DEL NORESTE. TEMPERATURA
MÍNIMA ENTRE 15°C Y 17°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 28°C Y 32°C.
 
LA PAMPA Y SUR DE BUENOS AIRES    
ALGO NUBLADO. VIENTOS LEVES O MODERADOS DE DIRECCIONES
VARIABLES. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 12°C Y 15°C. TEMPERATURA
MÁXIMA ENTRE 21°C Y 26°C.
 
NORESTE DE BUENOS AIRES    
NUBLADO A PARCIALMENTE NUBLADO. PROBABILIDAD DE PRECIPITACIONES,
MEJORANDO POR LA MAÑANA,. VIENTOS REGULARES DEL SECTOR SUR, CON
RÁFAGAS, ROTANDO AL SUDESTE Y DISMINUYENDO A MODERADOS,
CAMBIANDO A REGULARES O MODERADOS DEL SUDESTE. TEMPERATURA
MÍNIMA ENTRE 16°C Y 19°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 24°C Y 27°C.


VIERNES

ESTE DE JUJUY, ESTE Y CENTRO DE SALTA, NORTE DE SANTIAGO DEL
ESTERO, CHACO, CORRIENTES Y MISIONES    
NUBOSIDAD VARIABLE. INESTABLE CON PROBABILIDAD DE
PRECIPITACIONES. VIENTOS LEVES DEL SUDESTE. TEMPERATURA MÍNIMA
ENTRE 17°C Y 23°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 27°C Y 33°C.
 
FORMOSA    
NUBLADO. INESTABLE HACIA LA TARDE O NOCHE. VIENTOS LEVES DEL
NOROESTE, LUEGO DE DIRECCIONES VARIABLES. TEMPERATURA MÍNIMA
ENTRE 25°C Y 27°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 34°C Y 37°C.
 
TUCUMÁN, SUR DE SANTIAGO DEL ESTERO, NORTE Y CENTRO DE CÓRDOBA,
CENTRO Y SUR DE SANTA FE Y ENTRE RÍOS    
PARCIALMENTE NUBLADO. VIENTOS LEVES DEL NORESTE, CAMBIANDO AL
ESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 17°C Y 20°C. TEMPERATURA MÁXIMA
ENTRE 25°C Y 30°C.
 
NORTE DE SAN LUIS    
ALGO NUBLADO POR LA MAÑANA, LUEGO NUBOSIDAD VARIABLE. VIENTOS
MODERADOS DEL NORESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 17°C Y 20°C.
TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 33°C Y 36°C.
 
SUR DE SAN LUIS, SUR DE CÓRDOBA, LA PAMPA Y OESTE DE BUENOS
AIRES    
ALGO NUBLADO. VIENTOS MODERADOS DEL SECTOR NORTE. TEMPERATURA
MÍNIMA ENTRE 17°C Y 23°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 33°C Y 35°C.
 
SUDESTE DE BUENOS AIRES    
ALGO NUBLADO. VIENTOS MODERADOS DEL NOROESTE, ROTANDO AL SECTOR
ESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 13°C Y 16°C. TEMPERATURA MÁXIMA
ENTRE 24°C Y 27°C.
 
NORESTE DE BUENOS AIRES    
ALGO NUBLADO. VIENTOS LEVES DE DIRECCIONES VARIABLES, CAMBIANDO
A MODERADOS A LEVES DEL NORESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 15°C Y
17°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 24°C Y 27°C.


SÁBADO

ESTE DE JUJUY Y CENTRO DE SALTA    
NUBLADO O PARCIALMENTE NUBLADO. INESTABLE CON PROBABILIDAD DE
PRECIPITACIONES DURANTE LA MAÑANA, LUEGO PROBABILIDAD DE
TORMENTAS AISLADAS. VIENTOS LEVES DEL SECTOR SUR, CAMBIANDO AL
ESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 18°C Y 22°C. TEMPERATURA MÁXIMA
ENTRE 30°C Y 34°C.
 
ESTE DE SALTA, OESTE DE FORMOSA Y OESTE DE CHACO    
NUBLADO A PARCIALMENTE NUBLADO. INESTABLE POR LA MAÑANA, CON
PROBABILIDAD DE PRECIPITACIONES. VIENTOS LEVES SUDOESTE, LUEGO
DE DIRECCIONES VARIABLES. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 17°C Y 22°C.
TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 30°C Y 35°C.
 
TUCUMÁN, EXTREMO NORTE DE CÓRDOBA Y OESTE Y SUDESTE DE SANTIAGO
DEL ESTERO    
NUBOSIDAD VARIABLE. INESTABLE DURANTE LA MAÑANA. VIENTOS LEVES
DEL SECTOR ESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 20°C Y 24°C.
TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 30°C Y 34°C.
 
CENTRO Y ESTE DE FORMOSA, CENTRO Y ESTE DE CHACO, NORESTE DE
SANTIAGO DEL ESTERO Y CORRIENTES    
NUBLADO O PARCIAL NUBLADO. PROBABILIDAD DE LLUVIAS DURANTE LA
MAÑANA, LUEGO INESTABLE CON PROBABILIDAD DE PRECIPITACIONES.
VIENTOS LEVES SECTOR ESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 21°C Y 26°C.
TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 30°C Y 37°C.
 
CENTRO Y NORTE DE SANTA FE    
NUBOSIDAD VARIABLE. INESTABLE HACIA LA TARDE O NOCHE, CON
PROBABILIDAD DE PRECIPITACIONES. VIENTOS LEVES SUDESTE,
CAMBIANDO AL ESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 20°C Y 22°C.
TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 30°C Y 31°C.
 
MISIONES    
NUBOSIDAD VARIABLE. INESTABLE HACIA LA TARDE O NOCHE, CON
PROBABILIDAD DE PRECIPITACIONES. VIENTOS LEVES A MODERADOS DEL
NORESTE, CAMBIANDO AL ESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 21°C Y
24°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 33°C Y 34°C.
 
CENTRO Y SUR DE CÓRDOBA, NORTE DE SAN LUIS, NOROESTE DE BUENOS
AIRES, SUR DE SANTA FE Y ENTRE RÍOS    
ALGO NUBLADO POR LA MAÑANA, LUEGO NUBOSIDAD VARIABLE. VIENTOS
LEVES A MODERADOS DEL NORESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 20°C Y
22°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 30°C Y 33°C.
 
SUR DE SAN LUIS, SUDOESTE DE BUENOS AIRES Y LA PAMPA    
NUBOSIDAD VARIABLE. TIEMPO DESMEJORANDO HACIA LA TARDE O NOCHE.
VIENTOS REGULARES DEL SECTOR NORTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE
20°C Y 23°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 33°C Y 38°C.
 
SUDESTE DE BUENOS AIRES    
ALGO NUBLADO POR LA MAÑANA, LUEGO NUBOSIDAD VARIABLE. VIENTOS
MODERADOS O REGULARES DEL SECTOR NORTE, CAMBIANDO AL NORESTE.
TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 13°C Y 16°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE
27°C Y 30°C.
 
NORESTE DE BUENOS AIRES    
ALGO NUBLADO. VIENTOS LEVES O MODERADOS DEL NORESTE. TEMPERATURA
MÍNIMA ENTRE 18°C Y 20°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 28°C Y 31°C.
    

 (Reporte de Maximilian Heath)
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