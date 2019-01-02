Pronóstico meteorológico para región agropecuaria de Argentina

BUENOS AIRES, 2 ene (Reuters) - Pronóstico climático del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de Argentina para el jueves, viernes y sábado en las principales provincias agropecuarias del país, uno de los mayores exportadores mundiales de soja, maíz, trigo y girasol. La información está disponible en la página web del Servicio Meteorológico (www.smn.gov.ar) y las temperaturas están expresadas en grados centígrados. JUEVES ESTE DE JUJUY Y CENTRO DE SALTA NUBOSIDAD VARIABLE. PROBABILIDAD DE LLUVIAS Y TORMENTAS. VIENTOS LEVES DEL SECTOR SUR. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 17°C Y 20°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 21°C Y 25°C. TUCUMÁN NUBOSIDAD VARIABLE. PROBABILIDAD DE LLUVIAS Y TORMENTAS POR LA MAÑANA, LUEGO TIEMPO INESTABLE CON PROBABILIDAD DE PRECIPITACIONES. VIENTOS LEVES DEL SECTOR SUR. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 20°C Y 22°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 25°C Y 27°C. ESTE DE SALTA NUBLADO. TIEMPO INESTABLE CON PROBABILIDAD DE PRECIPITACIONES POR LA MAÑANA, LUEGO PROBABILIDAD DE LLUVIAS Y TORMENTAS. VIENTOS MODERADOS DEL SECTOR NORTE, ROTANDO AL SECTOR SUR. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 17°C Y 21°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 20°C Y 25°C. FORMOSA Y CHACO NUBOSIDAD VARIABLE. PROBABILIDAD DE TORMENTAS AISLADAS HACIA LA TARDE O NOCHE. VIENTOS MODERADOS DEL NOROESTE, ROTANDO AL SUDESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 25°C Y 29°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 34°C Y 39°C. MISIONES NUBOSIDAD VARIABLE. PROBABILIDAD DE LLUVIAS Y TORMENTAS. VIENTOS LEVES DEL NOROESTE, LUEGO DE DIRECCIONES VARIABLES. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 23°C Y 25°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 35°C Y 38°C. SANTIAGO DEL ESTERO, NORTE DE SANTA FE Y CORRIENTES NUBLADO. PROBABILIDAD DE LLUVIAS Y TORMENTAS DURANTE LA MAÑANA, LUEGO PROBABILIDAD DE TORMENTAS AISLADAS. VIENTOS MODERADOS A LEVES DEL SUDESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 21°C Y 24°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 27°C Y 31°C. NORTE Y CENTRO DE CÓRDOBA, CENTRO Y SUR DE SANTA FE Y ENTRE RÍOS NUBLADO A PARCIALMENTE NUBLADO. PROBABILIDAD DE TORMENTAS AISLADAS POR LA MAÑANA. VIENTOS MODERADOS A LEVES DEL SUDESTE, CAMBIANDO AL SECTOR ESTE, CON RÁFAGAS. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 18°C Y 20°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 24°C Y 27°C. SAN LUIS, NOROESTE DE BUENOS AIRES Y SUR DE CÓRDOBA NUBOSIDAD VARIABLE. VIENTOS MODERADOS DEL NORESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 15°C Y 17°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 28°C Y 32°C. LA PAMPA Y SUR DE BUENOS AIRES ALGO NUBLADO. VIENTOS LEVES O MODERADOS DE DIRECCIONES VARIABLES. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 12°C Y 15°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 21°C Y 26°C. NORESTE DE BUENOS AIRES NUBLADO A PARCIALMENTE NUBLADO. PROBABILIDAD DE PRECIPITACIONES, MEJORANDO POR LA MAÑANA,. VIENTOS REGULARES DEL SECTOR SUR, CON RÁFAGAS, ROTANDO AL SUDESTE Y DISMINUYENDO A MODERADOS, CAMBIANDO A REGULARES O MODERADOS DEL SUDESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 16°C Y 19°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 24°C Y 27°C. VIERNES ESTE DE JUJUY, ESTE Y CENTRO DE SALTA, NORTE DE SANTIAGO DEL ESTERO, CHACO, CORRIENTES Y MISIONES NUBOSIDAD VARIABLE. INESTABLE CON PROBABILIDAD DE PRECIPITACIONES. VIENTOS LEVES DEL SUDESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 17°C Y 23°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 27°C Y 33°C. FORMOSA NUBLADO. INESTABLE HACIA LA TARDE O NOCHE. VIENTOS LEVES DEL NOROESTE, LUEGO DE DIRECCIONES VARIABLES. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 25°C Y 27°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 34°C Y 37°C. TUCUMÁN, SUR DE SANTIAGO DEL ESTERO, NORTE Y CENTRO DE CÓRDOBA, CENTRO Y SUR DE SANTA FE Y ENTRE RÍOS PARCIALMENTE NUBLADO. VIENTOS LEVES DEL NORESTE, CAMBIANDO AL ESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 17°C Y 20°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 25°C Y 30°C. NORTE DE SAN LUIS ALGO NUBLADO POR LA MAÑANA, LUEGO NUBOSIDAD VARIABLE. VIENTOS MODERADOS DEL NORESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 17°C Y 20°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 33°C Y 36°C. SUR DE SAN LUIS, SUR DE CÓRDOBA, LA PAMPA Y OESTE DE BUENOS AIRES ALGO NUBLADO. VIENTOS MODERADOS DEL SECTOR NORTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 17°C Y 23°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 33°C Y 35°C. SUDESTE DE BUENOS AIRES ALGO NUBLADO. VIENTOS MODERADOS DEL NOROESTE, ROTANDO AL SECTOR ESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 13°C Y 16°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 24°C Y 27°C. NORESTE DE BUENOS AIRES ALGO NUBLADO. VIENTOS LEVES DE DIRECCIONES VARIABLES, CAMBIANDO A MODERADOS A LEVES DEL NORESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 15°C Y 17°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 24°C Y 27°C. SÁBADO ESTE DE JUJUY Y CENTRO DE SALTA NUBLADO O PARCIALMENTE NUBLADO. INESTABLE CON PROBABILIDAD DE PRECIPITACIONES DURANTE LA MAÑANA, LUEGO PROBABILIDAD DE TORMENTAS AISLADAS. VIENTOS LEVES DEL SECTOR SUR, CAMBIANDO AL ESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 18°C Y 22°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 30°C Y 34°C. ESTE DE SALTA, OESTE DE FORMOSA Y OESTE DE CHACO NUBLADO A PARCIALMENTE NUBLADO. INESTABLE POR LA MAÑANA, CON PROBABILIDAD DE PRECIPITACIONES. VIENTOS LEVES SUDOESTE, LUEGO DE DIRECCIONES VARIABLES. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 17°C Y 22°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 30°C Y 35°C. TUCUMÁN, EXTREMO NORTE DE CÓRDOBA Y OESTE Y SUDESTE DE SANTIAGO DEL ESTERO NUBOSIDAD VARIABLE. INESTABLE DURANTE LA MAÑANA. VIENTOS LEVES DEL SECTOR ESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 20°C Y 24°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 30°C Y 34°C. CENTRO Y ESTE DE FORMOSA, CENTRO Y ESTE DE CHACO, NORESTE DE SANTIAGO DEL ESTERO Y CORRIENTES NUBLADO O PARCIAL NUBLADO. PROBABILIDAD DE LLUVIAS DURANTE LA MAÑANA, LUEGO INESTABLE CON PROBABILIDAD DE PRECIPITACIONES. VIENTOS LEVES SECTOR ESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 21°C Y 26°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 30°C Y 37°C. CENTRO Y NORTE DE SANTA FE NUBOSIDAD VARIABLE. INESTABLE HACIA LA TARDE O NOCHE, CON PROBABILIDAD DE PRECIPITACIONES. VIENTOS LEVES SUDESTE, CAMBIANDO AL ESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 20°C Y 22°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 30°C Y 31°C. MISIONES NUBOSIDAD VARIABLE. INESTABLE HACIA LA TARDE O NOCHE, CON PROBABILIDAD DE PRECIPITACIONES. VIENTOS LEVES A MODERADOS DEL NORESTE, CAMBIANDO AL ESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 21°C Y 24°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 33°C Y 34°C. CENTRO Y SUR DE CÓRDOBA, NORTE DE SAN LUIS, NOROESTE DE BUENOS AIRES, SUR DE SANTA FE Y ENTRE RÍOS ALGO NUBLADO POR LA MAÑANA, LUEGO NUBOSIDAD VARIABLE. VIENTOS LEVES A MODERADOS DEL NORESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 20°C Y 22°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 30°C Y 33°C. SUR DE SAN LUIS, SUDOESTE DE BUENOS AIRES Y LA PAMPA NUBOSIDAD VARIABLE. TIEMPO DESMEJORANDO HACIA LA TARDE O NOCHE. VIENTOS REGULARES DEL SECTOR NORTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 20°C Y 23°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 33°C Y 38°C. SUDESTE DE BUENOS AIRES ALGO NUBLADO POR LA MAÑANA, LUEGO NUBOSIDAD VARIABLE. VIENTOS MODERADOS O REGULARES DEL SECTOR NORTE, CAMBIANDO AL NORESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 13°C Y 16°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 27°C Y 30°C. NORESTE DE BUENOS AIRES ALGO NUBLADO. VIENTOS LEVES O MODERADOS DEL NORESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 18°C Y 20°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 28°C Y 31°C. (Reporte de Maximilian Heath)