Pronóstico meteorológico para región agropecuaria de Argentina

BUENOS AIRES, 4 ene (Reuters) - Pronóstico climático del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de Argentina para el fin de semana y el lunes en las principales provincias agropecuarias del país, uno de los mayores exportadores mundiales de soja, maíz, trigo y girasol. La información está disponible en la página web del Servicio Meteorológico (www.smn.gov.ar) y las temperaturas están expresadas en grados centígrados. SÁBADO ESTE DE JUJUY Y CENTRO DE SALTA NUBLADO. PROBABILIDAD DE CHAPARRONES Y TORMENTAS CON MEJORAMIENTOS TEMPORARIOS. VIENTOS LEVES DE DIRECCIONES VARIABLES, CAMBIANDO AL SECTOR ESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 16°C Y 19°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 31°C Y 34°C. ESTE DE SALTA, OESTE Y NORESTE DE SANTIAGO DEL ESTERO, FORMOSA, CHACO, NORTE DE CORRIENTES Y MISIONES NUBLADO. PROBABILIDAD DE CHAPARRONES Y TORMENTAS CON MEJORAMIENTOS TEMPORARIOS. VIENTOS LEVES DEL SECTOR ESTE, ROTANDO TEMPORARIAMENTE AL SECTOR NORTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 20°C Y 25°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 30°C Y 35°C. TUCUMÁN NUBOSIDAD VARIABLE. PROBABILIDAD DE CHAPARRONES Y TORMENTAS AISLADAS CON MEJORAMIENTOS TEMPORARIOS. VIENTOS LEVES O MODERADOS DEL SECTOR ESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 18°C Y 21°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 29°C Y 32°C. SUDESTE DE SANTIAGO DEL ESTERO, NORTE DE SANTA FE Y SUR DE CORRIENTES NUBLADO POR LA MAÑANA, LUEGO NUBOSIDAD VARIABLE. PROBABILIDAD DE CHAPARRONES Y TORMENTAS, MEJORANDO POR LA TARDE O NOCHE. VIENTOS MODERADOS O LEVES DEL SECTOR ESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 20°C Y 25°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 28°C Y 33°C. ENTRE RÍOS Y CENTRO DE SANTA FE ALGO O PARCIAL NUBLADO. VIENTOS MODERADOS O LEVES DEL SECTOR NORTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 17°C Y 22°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 28°C Y 33°C. NORTE DE CÓRDOBA Y NORTE DE SAN LUIS NUBOSIDAD VARIABLE. PROBABILIDAD DE CHAPARRONES Y TORMENTAS AISLADAS. VIENTOS MODERADOS A REGULARES DEL SECTOR NORTE, CON RÁFAGAS. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 18°C Y 22°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 29°C Y 33°C. SUR DE SAN LUIS Y NOROESTE Y ESTE DE LA PAMPA NUBOSIDAD VARIABLE. PROBABILIDAD DE CHAPARRONES Y TORMENTAS AISLADAS. VIENTOS REGULARES O MODERADOS DEL SECTOR NORTE, CON RÁFAGAS. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 18°C Y 23°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 30°C Y 35°C. SUDOESTE DE LA PAMPA ALGO NUBLADO. VIENTOS REGULARES DEL SECTOR NORTE, CON RÁFAGAS, CAMBIANDO AL SECTOR SUR. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 18°C Y 23°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 30°C Y 35°C. SUR DE CÓRDOBA Y OESTE DE BUENOS AIRES ALGO NUBLADO POR LA MAÑANA, LUEGO NUBOSIDAD VARIABLE CON PROBABILIDAD DE CHAPARRONES Y TORMENTAS AISLADAS. VIENTOS REGULARES DEL SECTOR NORTE, CON RÁFAGAS. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 16°C Y 21°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 29°C Y 34°C. SUR DE SANTA FE Y CENTRO Y SUDESTE DE BUENOS AIRES ALGO A PARCIAL NUBLADO. VIENTOS REGULARES DEL SECTOR NORTE, CON RÁFAGAS. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 15°C Y 20°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 29°C Y 34°C. NORESTE DE BUENOS AIRES DESPEJADO O ALGO NUBLADO POR LA MAÑANA, LUEGO ALGO A PARCIAL NUBLADO. VIENTOS LEVES O MODERADOS DEL NORESTE, ROTANDO TEMPORARIAMENTE SECTOR ESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 20°C Y 22°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 29°C Y 31°C. DOMINGO ESTE DE JUJUY, CENTRO DE SALTA Y TUCUMÁN NUBOSIDAD VARIABLE. PROBABILIDAD DE TORMENTAS AISLADAS. VIENTOS LEVES DE DIRECCIONES VARIABLES, PREDOMINANTEMENTE DEL NORESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 19°C Y 22°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 30°C Y 35°C. ESTE DE SALTA, OESTE DE CHACO Y OESTE DE FORMOSA NUBLADO. INESTABLE CON PROBABILIDAD DE PRECIPITACIONES. VIENTOS LEVES DEL SECTOR ESTE, ROTANDO AL NORESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 19°C Y 24°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 29°C Y 34°C. ESTE DE CHACO, ESTE DE FORMOSA Y NOROESTE DE CORRIENTES NUBLADO. PROBABILIDAD DE LLUVIAS Y TORMENTAS. VIENTOS LEVES O MODERADOS DEL SECTOR ESTE, ROTANDO AL SECTOR NORTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 19°C Y 24°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 27°C Y 32°C. NORTE Y SUDOESTE DE SANTIAGO DEL ESTERO NUBOSIDAD VARIABLE. INESTABLE CON PROBABILIDAD DE PRECIPITACIONES POR LA MAÑANA, LUEGO PROBABILIDAD DE LLUVIAS Y LLOVIZNAS. VIENTOS LEVES DEL NORESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 22°C Y 26°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 32°C Y 35°C. MISIONES Y NORESTE Y SUR DE CORRIENTES NUBOSIDAD VARIABLE. INESTABLE CON PROBABILIDAD DE PRECIPITACIONES POR LA MAÑANA, LUEGO PROBABILIDAD DE LLUVIAS Y TORMENTAS. VIENTOS LEVES DEL NORESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 21°C Y 25°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 29°C Y 34°C. NORTE DE SANTA FE, NORTE DE ENTRE RÍOS, SUDESTE DE SANTIAGO DEL ESTERO Y NORTE DE CÓRDOBA NUBOSIDAD VARIABLE. INESTABLE CON PROBABILIDAD DE PRECIPITACIONES POR LA MAÑANA, LUEGO PROBABILIDAD DE LLUVIAS Y TORMENTAS. VIENTOS LEVES DEL NORESTE, CAMBIANDO A LEVES O MODERADOS DEL SECTOR ESTE, CON RÁFAGAS. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 21°C Y 25°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 31°C Y 35°C. CENTRO DE CÓRDOBA, CENTRO DE SANTA FE Y CENTRO DE ENTRE RÍOS PARCIAL NUBLADO O NUBLADO. PROBABILIDAD DE LLUVIAS Y TORMENTAS. VIENTOS LEVES O MODERADOS DEL NORESTE, CON RÁFAGAS, CAMBIANDO A DIRECCIONES VARIABLES, PREDOMINANTEMENTE DEL SECTOR NORTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 21°C Y 25°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 31°C Y 35°C. SUR DE CÓRDOBA, SUR DE SANTA FE Y SAN LUIS PARCIAL NUBLADO O NUBLADO. PROBABILIDAD DE LLUVIAS Y TORMENTAS POR LA MAÑANA, LUEGO TORMENTAS AISLADAS. VIENTOS LEVES O MODERADOS DEL NORESTE, CON RÁFAGAS, CAMBIANDO A DIRECCIONES VARIABLES, PREDOMINANTEMENTE DEL SUDESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 21°C Y 25°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 31°C Y 35°C. LA PAMPA, CENTRO Y SUDOESTE DE BUENOS AIRES PARCIAL NUBLADO O NUBLADO. INESTABLE. PROBABILIDAD DE PRECIPITACIONES POR LA TARDE O NOCHE. VIENTOS REGULARES O MODERADOS DEL SECTOR NORTE, CON RÁFAGAS, CAMBIANDO A LEVES O MODERADOS DEL SECTOR OESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 19°C Y 24°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 30°C Y 35°C. SUDESTE DE BUENOS AIRES PARCIAL NUBLADO O NUBLADO. INESTABLE CON PROBABILIDAD DE PRECIPITACIONES POR LA MAÑANA, LUEGO TORMENTAS AISLADAS. VIENTOS REGULARES O MODERADOS DEL SECTOR NORTE, CON RÁFAGAS, CAMBIANDO A LEVES O MODERADOS DEL NOROESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 17°C Y 22°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 29°C Y 34°C. NOROESTE DE BUENOS AIRES Y SUR DE ENTRE RÍOS NUBOSIDAD VARIABLE. INESTABLE CON PROBABILIDAD DE PRECIPITACIONES POR LA MAÑANA, LUEGO TORMENTAS AISLADAS. VIENTOS LEVES DEL NORESTE, CAMBIANDO A DIRECCIONES VARIABLES. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 17°C Y 22°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 29°C Y 34°C. NORESTE DE BUENOS AIRES PARCIAL NUBLADO O NUBLADO. PROBABILIDAD DE CHAPARRONES Y TORMENTAS AISLADAS. ELEVADA SENSACIÓN TÉRMICA. VIENTOS MODERADOS A LEVES DEL SECTOR NORTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 21°C Y 23°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 30°C Y 32°C. LUNES ESTE DE JUJUY, CENTRO DE SALTA Y TUCUMÁN NUBOSIDAD VARIABLE. INESTABLE POR LA MAÑANA, LUEGO PROBABILIDAD DE TORMENTAS AISLADAS. VIENTOS LEVES DE DIRECCIONES VARIABLES. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 20°C Y 23°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 33°C Y 37°C. ESTE DE SALTA, NORTE DE SANTIAGO DEL ESTERO, FORMOSA Y CHACO NUBLADO. INESTABLE CON PROBABILIDAD DE PRECIPITACIONES POR LA MAÑANA. VIENTOS LEVES DE NORESTE, ROTANDO AL SECTOR NORTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 21°C Y 25°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 33°C Y 38°C. MISIONES NUBLADO. INESTABLE. PROBABILIDAD DE PRECIPITACIONES POR LA TARDE O NOCHE. VIENTOS LEVES O MODERADOS DE NORESTE, ROTANDO AL SECTOR NORTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 21°C Y 25°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 33°C Y 38°C. NORTE DE CORRIENTES NUBLADO. INESTABLE CON PROBABILIDAD DE PRECIPITACIONES. VIENTOS LEVES O MODERADOS DE NORESTE, ROTANDO AL SECTOR NORTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 21°C Y 25°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 35°C Y 38°C. SUR DE SANTIAGO DEL ESTERO, NORTE Y SUDOESTE DE CÓRDOBA, NORTE DE SAN LUIS Y NOROESTE DE SANTA FE NUBLADO O PARCIAL NUBLADO. PROBABILIDAD DE LLUVIAS Y TORMENTAS POR LA MAÑANA, LUEGO MEJORANDO. VIENTOS MODERADOS O LEVES DEL SECTOR ESTE, CAMBIANDO A MODERADOS O REGULARES DE DIRECCIONES VARIABLES, PREDOMINANTEMENTE DEL SECTOR SUR. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 18°C Y 23°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 27°C Y 32°C. SUDESTE DE CÓRDOBA, NORESTE, CENTRO Y SUR DE SANTA FE, SUR DE CORRIENTES Y ENTRE RÍOS NUBLADO O PARCIAL NUBLADO. PROBABILIDAD DE LLUVIAS Y TORMENTAS. VIENTOS LEVES DE DIRECCIONES VARIABLES, AUMENTANDO MODERADOS O REGULARES DEL SECTOR OESTE, CON RÁFAGAS. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 19°C Y 24°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 30°C Y 35°C. NOROESTE Y SUDESTE DE BUENOS AIRES NUBLADO O PARCIAL NUBLADO. PROBABILIDAD DE LLUVIAS Y TORMENTAS. VIENTOS LEVES O MODERADOS DE DIRECCIONES VARIABLES, PREDOMINANTEMENTE DEL SECTOR SUR, CON RÁFAGAS. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 15°C Y 20°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 25°C Y 30°C. SUR DE SAN LUIS NUBLADO. INESTABLE POR LA MAÑANA. VIENTOS LEVES DEL SECTOR OESTE, CAMBIANDO A LEVES O MODERADOS DEL NORESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 18°C Y 21°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 28°C Y 31°C. LA PAMPA Y SUDOESTE DE BUENOS AIRES NUBOSIDAD VARIABLE POR LA MAÑANA, LUEGO PARCIAL NUBLADO. VIENTOS LEVES O MODERADOS DE DIRECCIONES VARIABLES, PREDOMINANTEMENTE DEL SECTOR OESTE, CON RÁFAGAS. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 15°C Y 20°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 25°C Y 30°C. NORESTE DE BUENOS AIRES NUBLADO O PARCIAL NUBLADO. PROBABILIDAD DE LLUVIAS Y TORMENTAS AISLADAS. VIENTOS LEVES DE DIRECCIONES VARIABLES, CAMBIANDO A LEVES O MODERADOS DEL SECTOR OESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 22°C Y 24°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 29°C Y 31°C. (Reporte de Maximilian Heath)