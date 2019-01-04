Argentina
January 4, 2019 / 7:55 PM / ACTUALIZADO HACE 23 minutes ago

Pronóstico meteorológico para región agropecuaria de Argentina

10 MIN. DE LECTURA

    BUENOS AIRES, 4 ene (Reuters) - Pronóstico climático del
Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de Argentina para el fin
de semana y el lunes en las principales provincias agropecuarias
del país, uno de los mayores exportadores mundiales de soja,
maíz, trigo y girasol.  
    La información está disponible en la página web del Servicio
Meteorológico (www.smn.gov.ar) y las temperaturas están
expresadas en grados centígrados.
    
SÁBADO
    
ESTE DE JUJUY Y CENTRO DE SALTA    
NUBLADO. PROBABILIDAD DE CHAPARRONES Y TORMENTAS CON
MEJORAMIENTOS TEMPORARIOS. VIENTOS LEVES DE DIRECCIONES
VARIABLES, CAMBIANDO AL SECTOR ESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE
16°C Y 19°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 31°C Y 34°C.
 
ESTE DE SALTA, OESTE Y NORESTE DE SANTIAGO DEL ESTERO, FORMOSA,
CHACO, NORTE DE CORRIENTES Y MISIONES    
NUBLADO. PROBABILIDAD DE CHAPARRONES Y TORMENTAS CON
MEJORAMIENTOS TEMPORARIOS. VIENTOS LEVES DEL SECTOR ESTE,
ROTANDO TEMPORARIAMENTE AL SECTOR NORTE. TEMPERATURA MÍNIMA
ENTRE 20°C Y 25°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 30°C Y 35°C.
 
TUCUMÁN    
NUBOSIDAD VARIABLE. PROBABILIDAD DE CHAPARRONES Y TORMENTAS
AISLADAS CON MEJORAMIENTOS TEMPORARIOS. VIENTOS LEVES O
MODERADOS DEL SECTOR ESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 18°C Y 21°C.
TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 29°C Y 32°C.
 
SUDESTE DE SANTIAGO DEL ESTERO, NORTE DE SANTA FE Y SUR DE
CORRIENTES    
NUBLADO POR LA MAÑANA, LUEGO NUBOSIDAD VARIABLE. PROBABILIDAD DE
CHAPARRONES Y TORMENTAS, MEJORANDO POR LA TARDE O NOCHE. VIENTOS
MODERADOS O LEVES DEL SECTOR ESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 20°C
Y 25°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 28°C Y 33°C.
 
ENTRE RÍOS Y CENTRO DE SANTA FE    
ALGO O PARCIAL NUBLADO. VIENTOS MODERADOS O LEVES DEL SECTOR
NORTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 17°C Y 22°C. TEMPERATURA MÁXIMA
ENTRE 28°C Y 33°C.
 
NORTE DE CÓRDOBA Y NORTE DE SAN LUIS    
NUBOSIDAD VARIABLE. PROBABILIDAD DE CHAPARRONES Y TORMENTAS
AISLADAS. VIENTOS MODERADOS A REGULARES DEL SECTOR NORTE, CON
RÁFAGAS. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 18°C Y 22°C. TEMPERATURA
MÁXIMA ENTRE 29°C Y 33°C.
 
SUR DE SAN LUIS Y NOROESTE Y ESTE DE LA PAMPA    
NUBOSIDAD VARIABLE. PROBABILIDAD DE CHAPARRONES Y TORMENTAS
AISLADAS. VIENTOS REGULARES O MODERADOS DEL SECTOR NORTE, CON
RÁFAGAS. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 18°C Y 23°C. TEMPERATURA
MÁXIMA ENTRE 30°C Y 35°C.
 
SUDOESTE DE LA PAMPA    
ALGO NUBLADO. VIENTOS REGULARES DEL SECTOR NORTE, CON RÁFAGAS,
CAMBIANDO AL SECTOR SUR. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 18°C Y 23°C.
TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 30°C Y 35°C.
 
SUR DE CÓRDOBA Y OESTE DE BUENOS AIRES    
ALGO NUBLADO POR LA MAÑANA, LUEGO NUBOSIDAD VARIABLE CON
PROBABILIDAD DE CHAPARRONES Y TORMENTAS AISLADAS. VIENTOS
REGULARES DEL SECTOR NORTE, CON RÁFAGAS. TEMPERATURA MÍNIMA
ENTRE 16°C Y 21°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 29°C Y 34°C.
 
SUR DE SANTA FE Y CENTRO Y SUDESTE DE BUENOS AIRES    
ALGO A PARCIAL NUBLADO. VIENTOS REGULARES DEL SECTOR NORTE, CON
RÁFAGAS. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 15°C Y 20°C. TEMPERATURA
MÁXIMA ENTRE 29°C Y 34°C.
 
NORESTE DE BUENOS AIRES    
DESPEJADO O ALGO NUBLADO POR LA MAÑANA, LUEGO ALGO A PARCIAL
NUBLADO. VIENTOS LEVES O MODERADOS DEL NORESTE, ROTANDO
TEMPORARIAMENTE SECTOR ESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 20°C Y
22°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 29°C Y 31°C.


DOMINGO

ESTE DE JUJUY, CENTRO DE SALTA Y TUCUMÁN    
NUBOSIDAD VARIABLE. PROBABILIDAD DE TORMENTAS AISLADAS. VIENTOS
LEVES DE DIRECCIONES VARIABLES, PREDOMINANTEMENTE DEL NORESTE.
TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 19°C Y 22°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE
30°C Y 35°C.
 
ESTE DE SALTA, OESTE DE CHACO Y OESTE DE FORMOSA    
NUBLADO. INESTABLE CON PROBABILIDAD DE PRECIPITACIONES. VIENTOS
LEVES DEL SECTOR ESTE, ROTANDO AL NORESTE. TEMPERATURA MÍNIMA
ENTRE 19°C Y 24°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 29°C Y 34°C.
 
ESTE DE CHACO, ESTE DE FORMOSA Y NOROESTE DE CORRIENTES    
NUBLADO. PROBABILIDAD DE LLUVIAS Y TORMENTAS. VIENTOS LEVES O
MODERADOS DEL SECTOR ESTE, ROTANDO AL SECTOR NORTE. TEMPERATURA
MÍNIMA ENTRE 19°C Y 24°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 27°C Y 32°C.
 
NORTE Y SUDOESTE DE SANTIAGO DEL ESTERO    
NUBOSIDAD VARIABLE. INESTABLE CON PROBABILIDAD DE
PRECIPITACIONES POR LA MAÑANA, LUEGO PROBABILIDAD DE LLUVIAS Y
LLOVIZNAS. VIENTOS LEVES DEL NORESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE
22°C Y 26°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 32°C Y 35°C.
 
MISIONES Y NORESTE Y SUR DE CORRIENTES    
NUBOSIDAD VARIABLE. INESTABLE CON PROBABILIDAD DE
PRECIPITACIONES POR LA MAÑANA, LUEGO PROBABILIDAD DE LLUVIAS Y
TORMENTAS. VIENTOS LEVES DEL NORESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE
21°C Y 25°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 29°C Y 34°C.
 
NORTE DE SANTA FE, NORTE DE ENTRE RÍOS, SUDESTE DE SANTIAGO DEL
ESTERO Y NORTE DE CÓRDOBA    
NUBOSIDAD VARIABLE. INESTABLE CON PROBABILIDAD DE
PRECIPITACIONES POR LA MAÑANA, LUEGO PROBABILIDAD DE LLUVIAS Y
TORMENTAS. VIENTOS LEVES DEL NORESTE, CAMBIANDO A LEVES O
MODERADOS DEL SECTOR ESTE, CON RÁFAGAS. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE
21°C Y 25°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 31°C Y 35°C.
 
CENTRO DE CÓRDOBA, CENTRO DE SANTA FE Y CENTRO DE ENTRE RÍOS
PARCIAL NUBLADO O NUBLADO. PROBABILIDAD DE LLUVIAS Y TORMENTAS.
VIENTOS LEVES O MODERADOS DEL NORESTE, CON RÁFAGAS, CAMBIANDO A
DIRECCIONES VARIABLES, PREDOMINANTEMENTE DEL SECTOR NORTE.
TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 21°C Y 25°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE
31°C Y 35°C.
 
SUR DE CÓRDOBA, SUR DE SANTA FE Y SAN LUIS    
PARCIAL NUBLADO O NUBLADO. PROBABILIDAD DE LLUVIAS Y TORMENTAS
POR LA MAÑANA, LUEGO TORMENTAS AISLADAS. VIENTOS LEVES O
MODERADOS DEL NORESTE, CON RÁFAGAS, CAMBIANDO A DIRECCIONES
VARIABLES, PREDOMINANTEMENTE DEL SUDESTE. TEMPERATURA MÍNIMA
ENTRE 21°C Y 25°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 31°C Y 35°C.
 
LA PAMPA, CENTRO Y SUDOESTE DE BUENOS AIRES    
PARCIAL NUBLADO O NUBLADO. INESTABLE. PROBABILIDAD DE
PRECIPITACIONES POR LA TARDE O NOCHE. VIENTOS REGULARES O
MODERADOS DEL SECTOR NORTE, CON RÁFAGAS, CAMBIANDO A LEVES O
MODERADOS DEL SECTOR OESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 19°C Y
24°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 30°C Y 35°C.
 
SUDESTE DE BUENOS AIRES    
PARCIAL NUBLADO O NUBLADO. INESTABLE CON PROBABILIDAD DE
PRECIPITACIONES POR LA MAÑANA, LUEGO TORMENTAS AISLADAS. VIENTOS
REGULARES O MODERADOS DEL SECTOR NORTE, CON RÁFAGAS, CAMBIANDO A
LEVES O MODERADOS DEL NOROESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 17°C Y
22°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 29°C Y 34°C.
 
NOROESTE DE BUENOS AIRES Y SUR DE ENTRE RÍOS    
NUBOSIDAD VARIABLE. INESTABLE CON PROBABILIDAD DE
PRECIPITACIONES POR LA MAÑANA, LUEGO TORMENTAS AISLADAS. VIENTOS
LEVES DEL NORESTE, CAMBIANDO A DIRECCIONES VARIABLES.
TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 17°C Y 22°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE
29°C Y 34°C.
 
NORESTE DE BUENOS AIRES    
PARCIAL NUBLADO O NUBLADO. PROBABILIDAD DE CHAPARRONES Y
TORMENTAS AISLADAS. ELEVADA SENSACIÓN TÉRMICA. VIENTOS MODERADOS
A LEVES DEL SECTOR NORTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 21°C Y 23°C.
TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 30°C Y 32°C.


LUNES

ESTE DE JUJUY, CENTRO DE SALTA Y TUCUMÁN    
NUBOSIDAD VARIABLE. INESTABLE POR LA MAÑANA, LUEGO PROBABILIDAD
DE TORMENTAS AISLADAS. VIENTOS LEVES DE DIRECCIONES VARIABLES.
TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 20°C Y 23°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE
33°C Y 37°C.
 
ESTE DE SALTA, NORTE DE SANTIAGO DEL ESTERO, FORMOSA Y CHACO
NUBLADO. INESTABLE CON PROBABILIDAD DE PRECIPITACIONES POR LA
MAÑANA. VIENTOS LEVES DE NORESTE, ROTANDO AL SECTOR NORTE.
TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 21°C Y 25°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE
33°C Y 38°C.
 
MISIONES    
NUBLADO. INESTABLE. PROBABILIDAD DE PRECIPITACIONES POR LA TARDE
O NOCHE. VIENTOS LEVES O MODERADOS DE NORESTE, ROTANDO AL SECTOR
NORTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 21°C Y 25°C. TEMPERATURA MÁXIMA
ENTRE 33°C Y 38°C.
 
NORTE DE CORRIENTES    
NUBLADO. INESTABLE CON PROBABILIDAD DE PRECIPITACIONES. VIENTOS
LEVES O MODERADOS DE NORESTE, ROTANDO AL SECTOR NORTE.
TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 21°C Y 25°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE
35°C Y 38°C.
 
SUR DE SANTIAGO DEL ESTERO, NORTE Y SUDOESTE DE CÓRDOBA, NORTE
DE SAN LUIS Y NOROESTE DE SANTA FE    
NUBLADO O PARCIAL NUBLADO. PROBABILIDAD DE LLUVIAS Y TORMENTAS
POR LA MAÑANA, LUEGO MEJORANDO. VIENTOS MODERADOS O LEVES DEL
SECTOR ESTE, CAMBIANDO A MODERADOS O REGULARES DE DIRECCIONES
VARIABLES, PREDOMINANTEMENTE DEL SECTOR SUR. TEMPERATURA MÍNIMA
ENTRE 18°C Y 23°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 27°C Y 32°C.
 
SUDESTE DE CÓRDOBA, NORESTE, CENTRO Y SUR DE SANTA FE, SUR DE
CORRIENTES Y ENTRE RÍOS    
NUBLADO O PARCIAL NUBLADO. PROBABILIDAD DE LLUVIAS Y TORMENTAS.
VIENTOS LEVES DE DIRECCIONES VARIABLES, AUMENTANDO MODERADOS O
REGULARES DEL SECTOR OESTE, CON RÁFAGAS. TEMPERATURA MÍNIMA
ENTRE 19°C Y 24°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 30°C Y 35°C.
 
NOROESTE Y SUDESTE DE BUENOS AIRES    
NUBLADO O PARCIAL NUBLADO. PROBABILIDAD DE LLUVIAS Y TORMENTAS.
VIENTOS LEVES O MODERADOS DE DIRECCIONES VARIABLES,
PREDOMINANTEMENTE DEL SECTOR SUR, CON RÁFAGAS. TEMPERATURA
MÍNIMA ENTRE 15°C Y 20°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 25°C Y 30°C.
 
SUR DE SAN LUIS    
NUBLADO. INESTABLE POR LA MAÑANA. VIENTOS LEVES DEL SECTOR
OESTE, CAMBIANDO A LEVES O MODERADOS DEL NORESTE. TEMPERATURA
MÍNIMA ENTRE 18°C Y 21°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 28°C Y 31°C.
 
LA PAMPA Y SUDOESTE DE BUENOS AIRES    
NUBOSIDAD VARIABLE POR LA MAÑANA, LUEGO PARCIAL NUBLADO. VIENTOS
LEVES O MODERADOS DE DIRECCIONES VARIABLES, PREDOMINANTEMENTE
DEL SECTOR OESTE, CON RÁFAGAS. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 15°C Y
20°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 25°C Y 30°C.
 
NORESTE DE BUENOS AIRES    
NUBLADO O PARCIAL NUBLADO. PROBABILIDAD DE LLUVIAS Y TORMENTAS
AISLADAS. VIENTOS LEVES DE DIRECCIONES VARIABLES, CAMBIANDO A
LEVES O MODERADOS DEL SECTOR OESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE
22°C Y 24°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 29°C Y 31°C.
    

 (Reporte de Maximilian Heath)
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