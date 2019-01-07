Pronóstico meteorológico para región agropecuaria de Argentina

BUENOS AIRES, 7 ene (Reuters) - Pronóstico climático del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de Argentina para el martes, miércoles y jueves en las principales provincias agropecuarias del país, uno de los mayores exportadores mundiales de soja, maíz, trigo y girasol. La información está disponible en la página web del Servicio Meteorológico (www.smn.gov.ar) y las temperaturas están expresadas en grados centígrados. MARTES ESTE DE JUJUY, CENTRO DE SALTA Y TUCUMÁN PARCIAL NUBLADO A NUBLADO. PROBABILIDAD DE LLUVIAS Y TORMENTAS. VIENTOS LEVES DE DIRECCIONES VARIABLES. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 19°C Y 23°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 32°C Y 34°C. ESTE DE SALTA, OESTE DE FORMOSA, OESTE DE CHACO Y NORTE DE SANTIAGO DEL ESTERO PARCIAL NUBLADO. INESTABLE HACIA LA TARDE O NOCHE. VIENTOS LEVES DEL NORESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 19°C Y 26°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 30°C Y 36°C. ESTE DE FORMOSA Y ESTE DE CHACO NUBLADO. VIENTOS LEVES DEL NORESTE, ROTANDO AL SECTOR ESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 21°C Y 25°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 35°C Y 37°C. MISIONES, CORRIENTES, SUDESTE DE SANTIAGO DEL ESTERO Y NORTE DE SANTA FE NUBOSIDAD VARIABLE. INESTABLE EN LA MAÑANA, LUEGO PROBABILIDAD DE LLUVIAS Y TORMENTAS. VIENTOS LEVES DEL NORESTE, CAMBIANDO A MODERADOS DEL SECTOR NORTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 23°C Y 27°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 36°C Y 38°C. NORESTE DE CÓRDOBA, CENTRO Y SUDESTE DE SANTA FE Y ENTRE RÍOS ALGO NUBLADO EN LA MAÑANA, LUEGO NUBOSIDAD VARIABLE. VIENTOS MODERADOS DEL NORESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 22°C Y 25°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 32°C Y 37°C. SUDOESTE DE SANTIAGO DEL ESTERO, NOROESTE Y SUR DE CÓRDOBA, NORTE DE SAN LUIS, SUDOESTE DE SANTA FE Y NOROESTE DE BUENOS AIRES NUBLADO. PROBABILIDAD DE LLUVIAS Y TORMENTAS. VIENTOS MODERADOS A REGULARES DEL NORESTE CAMBIANDO AL SECTOR SUR CON RÁFAGAS. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 20°C Y 24°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 34°C Y 36°C. SUR DE SAN LUIS Y NORTE DE LA PAMPA NUBLADO. PROBABILIDAD DE TORMENTAS. VIENTOS MODERADOS O REGULARES DEL SECTOR NORTE, CON RÁFAGAS, ROTANDO AL SECTOR SUR. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 18°C Y 20°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 27°C Y 34°C. NOROESTE DE BUENOS AIRES PARCIAL NUBLADO O NUBLADO. TIEMPO DESMEJORANDO CON PROBABILIDAD DE LLUVIAS Y TORMENTAS AISLADAS. VIENTOS LEVES O MODERADOS DEL SECTOR ESTE, ROTANDO AL SECTOR NORTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 22°C Y 24°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 35°C Y 37°C. SUR DE LA PAMPA NUBOSIDAD VARIABLE. VIENTOS REGULARES DEL SUDOESTE, DISMINUYENDO A LEVES. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 17°C Y 19°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 25°C Y 27°C. SUDOESTE DE BUENOS AIRES NUBOSIDAD VARIABLE. INESTABLE EN LA MAÑANA. VIENTOS REGULARES DEL SECTOR OESTE CON RÁFAGAS DISMINUYENDO A MODERADOS A LEVES. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 21°C Y 23°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 27°C Y 30°C. SUDESTE DE BUENOS AIRES PARCIAL NUBLADO EN LA MAÑANA, LUEGO PROBABILIDAD DE LLUVIAS Y TORMENTAS. VIENTOS LEVES DE DIRECCIONES VARIABLES. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 16°C Y 18°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 27°C Y 34°C. NORESTE DE BUENOS AIRES ALGO A PARCIAL NUBLADO. DESMEJORANDO HACIA LA NOCHE. VIENTOS LEVES A MODERADOS DEL NORESTE CAMBIANDO AL SECTOR ESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 20°C Y 22°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 30°C Y 32°C. MIÉRCOLES ESTE DE JUJUY, CENTRO Y ESTE DE SALTA, TUCUMÁN Y SANTIAGO DEL ESTERO NUBLADO. INESTABLE CON PROBABILIDAD DE PRECIPITACIONES POR LA MAÑANA, LUEGO PROBABILIDAD DE LLUVIAS Y TORMENTAS. VIENTOS LEVES O MODERADOS DEL NORESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 19°C Y 25°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 32°C Y 35°C. OESTE DE FORMOSA, CHACO, CORRIENTES Y NORTE DE SANTA FE NUBLADO PROBABILIDAD DE LLUVIAS Y TORMENTAS. VIENTOS LEVES O MODERADOS DEL NORESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 25°C Y 27°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 36°C Y 39°C. ESTE DE FORMOSA NUBLADO. INESTABLE HACIA LA TARDE O NOCHE. VIENTOS LEVES A MODERADOS DEL NORESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 25°C Y 27°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 36°C Y 38°C. MISIONES NUBOSIDAD VARIABLE. PROBABILIDAD DE TORMENTAS AISLADAS. VIENTOS LEVES DEL NORESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 24°C Y 26°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 36°C Y 39°C. NORTE DE CÓRDOBA, CENTRO DE SANTA FE Y NORTE DE ENTRE RÍOS NUBLADO. PROBABILIDAD DE LLUVIAS Y TORMENTAS. VIENTOS LEVES A MODERADOS DEL SECTOR NORTE, CAMBIANDO AL NOROESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 21°C Y 24°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 28°C Y 31°C. SUR DE CÓRDOBA, SUR DE SANTA FE, SUR DE ENTRE RÍOS Y NOROESTE DE BUENOS AIRES NUBLADO. PROBABILIDAD DE PRECIPITACIONES Y TORMENTAS. VIENTOS LEVES DEL SECTOR SUR. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 18°C Y 22°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 22°C Y 25°C. SAN LUIS NUBLADO. PROBABILIDAD DE PRECIPITACIONES EN LA MAÑANA. VIENTOS FUERTES DEL SECTOR NORTE CON RÁFAGAS, CAMBIANDO A MODERADOS. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 16°C Y 18°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 25°C Y 27°C. LA PAMPA Y SUDOESTE DE BUENOS AIRES NUBLADO. INESTABLE EN LA MAÑANA, LUEGO NUBOSIDAD VARIABLE. VIENTOS REGULARES O FUERTES DEL SECTOR SUR, DISMINUYENDO A MODERADOS. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 17°C Y 19°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 22°C Y 25°C. SUDESTE DE BUENOS AIRES NUBLADO. PROBABILIDAD DE LLUVIAS EN LA MAÑANA. VIENTOS LEVES A MODERADOS DEL SUDESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 16°C Y 18°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 27°C Y 29°C. NORESTE DE BUENOS AIRES PARCIAL NUBLADO O NUBLADO CON PROBABILIDAD DE CHAPARRONES Y TORMENTAS AISLADAS. VIENTOS LEVES DEL SECTOR NORTE, CAMBIANDO A MODERADOS DEL SUDESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 21°C Y 23°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 28°C Y 30°C. JUEVES ESTE DE JUJUY, CENTRO Y ESTE DE SALTA, TUCUMÁN NUBLADO. PROBABILIDAD DE LLUVIAS Y TORMENTAS. VIENTOS LEVES A MODERADOS DEL SECTOR SUR. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 16°C Y 19°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 21°C Y 26°C. FORMOSA, CHACO, MISIONES Y NORTE DE CORRIENTES NUBOSIDAD VARIABLE. PROBABILIDAD DE TORMENTAS AISLADAS Y PRECIPITACIONES. VIENTOS LEVES O MODERADOS DEL NORTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 20°C Y 25°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 28°C Y 36°C. SANTIAGO DEL ESTERO, NORTE DE SANTA FE Y SUR DE CORRIENTES NUBLADO. PROBABILIDAD DE LLUVIAS Y TORMENTAS DURANTE LA MAÑANA, LUEGO PROBABILIDAD DE PRECIPITACIONES. VIENTOS MODERADOS A LEVES DEL SUDESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 19°C Y 22°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 25°C Y 30°C. NOROESTE Y CENTRO DE CÓRDOBA NUBLADO. PROBABILIDAD DE PRECIPITACIONES EN LA MAÑANA, LUEGO INESTABLE. VIENTOS MODERADOS A REGULARES DEL SECTOR SUR. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 15°C Y 18°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 24°C Y 30°C. CENTRO DE SANTA FE Y NORTE DE ENTRE RÍOS NUBLADO PROBABILIDAD DE PRECIPITACIONES. VIENTOS MODERADOS A LEVES DEL SUDESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 18°C Y 20°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 25°C Y 27°C. SUR DE CÓRDOBA, SUR DE SANTA FE Y SUR DE ENTRE RÍOS NUBLADO. PROBABILIDAD DE PRECIPITACIONES EN LA MAÑANA, LUEGO NUBOSIDAD VARIABLE. VIENTOS REGULARES DEL SECTOR SUR DISMINUYENDO A LEVES. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 17°C Y 19°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 25°C Y 27°C. SAN LUIS, LA PAMPA Y OESTE Y CENTRO DE BUENOS AIRES NUBOSIDAD VARIABLE EN LA MAÑANA, LUEGO ALGO NUBLADO. VIENTOS MUY FUERTES DEL SUDESTE CON RÁFAGAS, DISMINUYENDO A LEVES. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 14°C Y 16°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 22°C Y 24°C. NORESTE DE BUENOS AIRES PARCIAL NUBLADO O NUBLADO EN LA MAÑANA CON PROBABILIDAD DE PRECIPITACIONES, MEJORANDO CON NUBOSIDAD VARIABLE. VIENTOS MODERADOS A LEVES DEL SUDESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE17°C Y 19°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 25°C Y 27°C. (Reporte de Maximilian Heath)