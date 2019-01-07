Argentina
January 7, 2019 / 7:46 PM / ACTUALIZADO HACE 3 hours ago

Pronóstico meteorológico para región agropecuaria de Argentina

8 MIN. DE LECTURA

    BUENOS AIRES, 7 ene (Reuters) - Pronóstico climático del
Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de Argentina para el
martes, miércoles y jueves en las principales provincias
agropecuarias del país, uno de los mayores exportadores
mundiales de soja, maíz, trigo y girasol.  
    La información está disponible en la página web del Servicio
Meteorológico (www.smn.gov.ar) y las temperaturas están
expresadas en grados centígrados.
    
MARTES
    
ESTE DE JUJUY, CENTRO DE SALTA Y TUCUMÁN    
PARCIAL NUBLADO A NUBLADO. PROBABILIDAD DE LLUVIAS Y TORMENTAS.
VIENTOS LEVES DE DIRECCIONES VARIABLES. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE
19°C Y 23°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 32°C Y 34°C.
 
ESTE DE SALTA, OESTE DE FORMOSA, OESTE DE CHACO Y NORTE DE
SANTIAGO DEL ESTERO    
PARCIAL NUBLADO. INESTABLE HACIA LA TARDE O NOCHE. VIENTOS LEVES
DEL NORESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 19°C Y 26°C. TEMPERATURA
MÁXIMA ENTRE 30°C Y 36°C.
 
ESTE DE FORMOSA Y ESTE DE CHACO    
NUBLADO. VIENTOS LEVES DEL NORESTE, ROTANDO AL SECTOR ESTE.
TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 21°C Y 25°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE
35°C Y 37°C.
 
MISIONES, CORRIENTES, SUDESTE DE SANTIAGO DEL ESTERO Y NORTE DE
SANTA FE    
NUBOSIDAD VARIABLE. INESTABLE EN LA MAÑANA, LUEGO PROBABILIDAD
DE LLUVIAS Y TORMENTAS. VIENTOS LEVES DEL NORESTE, CAMBIANDO A
MODERADOS DEL SECTOR NORTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 23°C Y
27°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 36°C Y 38°C.
 
NORESTE DE CÓRDOBA, CENTRO Y SUDESTE DE SANTA FE Y ENTRE RÍOS
ALGO NUBLADO EN LA MAÑANA, LUEGO NUBOSIDAD VARIABLE. VIENTOS
MODERADOS DEL NORESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 22°C Y 25°C.
TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 32°C Y 37°C.
 
SUDOESTE DE SANTIAGO DEL ESTERO, NOROESTE Y SUR DE CÓRDOBA,
NORTE DE SAN LUIS, SUDOESTE DE SANTA FE Y NOROESTE DE BUENOS
AIRES    
NUBLADO. PROBABILIDAD DE LLUVIAS Y TORMENTAS. VIENTOS MODERADOS
A REGULARES DEL NORESTE CAMBIANDO AL SECTOR SUR CON RÁFAGAS.
TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 20°C Y 24°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE
34°C Y 36°C.
 
SUR DE SAN LUIS Y NORTE DE LA PAMPA    
NUBLADO. PROBABILIDAD DE TORMENTAS. VIENTOS MODERADOS O
REGULARES DEL SECTOR NORTE, CON RÁFAGAS, ROTANDO AL SECTOR SUR.
TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 18°C Y 20°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE
27°C Y 34°C.
 
NOROESTE DE BUENOS AIRES    
PARCIAL NUBLADO O NUBLADO. TIEMPO DESMEJORANDO CON PROBABILIDAD
DE LLUVIAS Y TORMENTAS AISLADAS. VIENTOS LEVES O MODERADOS DEL
SECTOR ESTE, ROTANDO AL SECTOR NORTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE
22°C Y 24°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 35°C Y 37°C.
 
SUR DE LA PAMPA    
NUBOSIDAD VARIABLE. VIENTOS REGULARES DEL SUDOESTE, DISMINUYENDO
A LEVES. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 17°C Y 19°C. TEMPERATURA
MÁXIMA ENTRE 25°C Y 27°C.
 
SUDOESTE DE BUENOS AIRES    
NUBOSIDAD VARIABLE. INESTABLE EN LA MAÑANA. VIENTOS REGULARES
DEL SECTOR OESTE CON RÁFAGAS DISMINUYENDO A MODERADOS A LEVES.
TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 21°C Y 23°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE
27°C Y 30°C.
 
SUDESTE DE BUENOS AIRES    
PARCIAL NUBLADO EN LA MAÑANA, LUEGO PROBABILIDAD DE LLUVIAS Y
TORMENTAS. VIENTOS LEVES DE DIRECCIONES VARIABLES. TEMPERATURA
MÍNIMA ENTRE 16°C Y 18°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 27°C Y 34°C.
 
NORESTE DE BUENOS AIRES    
ALGO A PARCIAL NUBLADO. DESMEJORANDO HACIA LA NOCHE. VIENTOS
LEVES A MODERADOS DEL NORESTE CAMBIANDO AL SECTOR ESTE.
TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 20°C Y 22°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE
30°C Y 32°C.


MIÉRCOLES

ESTE DE JUJUY, CENTRO Y ESTE DE SALTA, TUCUMÁN Y SANTIAGO DEL
ESTERO    
NUBLADO. INESTABLE CON PROBABILIDAD DE PRECIPITACIONES POR LA
MAÑANA, LUEGO PROBABILIDAD DE LLUVIAS Y TORMENTAS. VIENTOS LEVES
O MODERADOS DEL NORESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 19°C Y 25°C.
TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 32°C Y 35°C.
 
OESTE DE FORMOSA, CHACO, CORRIENTES Y NORTE DE SANTA FE    
NUBLADO PROBABILIDAD DE LLUVIAS Y TORMENTAS. VIENTOS LEVES O
MODERADOS DEL NORESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 25°C Y 27°C.
TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 36°C Y 39°C.
 
ESTE DE FORMOSA    
NUBLADO. INESTABLE HACIA LA TARDE O NOCHE. VIENTOS LEVES A
MODERADOS DEL NORESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 25°C Y 27°C.
TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 36°C Y 38°C.
 
MISIONES    
NUBOSIDAD VARIABLE. PROBABILIDAD DE TORMENTAS AISLADAS. VIENTOS
LEVES DEL NORESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 24°C Y 26°C.
TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 36°C Y 39°C.
 
NORTE DE CÓRDOBA, CENTRO DE SANTA FE Y NORTE DE ENTRE RÍOS    
NUBLADO. PROBABILIDAD DE LLUVIAS Y TORMENTAS. VIENTOS LEVES A
MODERADOS DEL SECTOR NORTE, CAMBIANDO AL NOROESTE. TEMPERATURA
MÍNIMA ENTRE 21°C Y 24°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 28°C Y 31°C.
 
SUR DE CÓRDOBA, SUR DE SANTA FE, SUR DE ENTRE RÍOS Y NOROESTE DE
BUENOS AIRES    
NUBLADO. PROBABILIDAD DE PRECIPITACIONES Y TORMENTAS. VIENTOS
LEVES DEL SECTOR SUR. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 18°C Y 22°C.
TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 22°C Y 25°C.
 
SAN LUIS    
NUBLADO. PROBABILIDAD DE PRECIPITACIONES EN LA MAÑANA. VIENTOS
FUERTES DEL SECTOR NORTE CON RÁFAGAS, CAMBIANDO A MODERADOS.
TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 16°C Y 18°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE
25°C Y 27°C.
 
LA PAMPA Y SUDOESTE DE BUENOS AIRES    
NUBLADO. INESTABLE EN LA MAÑANA, LUEGO NUBOSIDAD VARIABLE.
VIENTOS REGULARES O FUERTES DEL SECTOR SUR, DISMINUYENDO A
MODERADOS. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 17°C Y 19°C. TEMPERATURA
MÁXIMA ENTRE 22°C Y 25°C.
 
SUDESTE DE BUENOS AIRES    
NUBLADO. PROBABILIDAD DE LLUVIAS EN LA MAÑANA. VIENTOS LEVES A
MODERADOS DEL SUDESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 16°C Y 18°C.
TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 27°C Y 29°C.
 
NORESTE DE BUENOS AIRES    
PARCIAL NUBLADO O NUBLADO CON PROBABILIDAD DE CHAPARRONES Y
TORMENTAS AISLADAS. VIENTOS LEVES DEL SECTOR NORTE, CAMBIANDO A
MODERADOS DEL SUDESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 21°C Y 23°C.
TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 28°C Y 30°C.


JUEVES

ESTE DE JUJUY, CENTRO Y ESTE DE SALTA, TUCUMÁN    
NUBLADO. PROBABILIDAD DE LLUVIAS Y TORMENTAS. VIENTOS LEVES A
MODERADOS DEL SECTOR SUR. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 16°C Y 19°C.
TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 21°C Y 26°C.
 
FORMOSA, CHACO, MISIONES Y NORTE DE CORRIENTES    
NUBOSIDAD VARIABLE. PROBABILIDAD DE TORMENTAS AISLADAS Y
PRECIPITACIONES. VIENTOS LEVES O MODERADOS DEL NORTE.
TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 20°C Y 25°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE
28°C Y 36°C.
 
SANTIAGO DEL ESTERO, NORTE DE SANTA FE Y SUR DE CORRIENTES    
NUBLADO. PROBABILIDAD DE LLUVIAS Y TORMENTAS DURANTE LA MAÑANA,
LUEGO PROBABILIDAD DE PRECIPITACIONES. VIENTOS MODERADOS A LEVES
DEL SUDESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 19°C Y 22°C. TEMPERATURA
MÁXIMA ENTRE 25°C Y 30°C.
 
NOROESTE Y CENTRO DE CÓRDOBA    
NUBLADO. PROBABILIDAD DE PRECIPITACIONES EN LA MAÑANA, LUEGO
INESTABLE. VIENTOS MODERADOS A REGULARES DEL SECTOR SUR.
TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 15°C Y 18°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE
24°C Y 30°C.
 
CENTRO DE SANTA FE Y NORTE DE ENTRE RÍOS    
NUBLADO PROBABILIDAD DE PRECIPITACIONES. VIENTOS MODERADOS A
LEVES DEL SUDESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 18°C Y 20°C.
TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 25°C Y 27°C.
 
SUR DE CÓRDOBA, SUR DE SANTA FE Y SUR DE ENTRE RÍOS    
NUBLADO. PROBABILIDAD DE PRECIPITACIONES EN LA MAÑANA, LUEGO
NUBOSIDAD VARIABLE. VIENTOS REGULARES DEL SECTOR SUR
DISMINUYENDO A LEVES. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 17°C Y 19°C.
TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 25°C Y 27°C.
 
SAN LUIS, LA PAMPA Y OESTE Y CENTRO DE BUENOS AIRES    
NUBOSIDAD VARIABLE EN LA MAÑANA, LUEGO ALGO NUBLADO. VIENTOS MUY
FUERTES DEL SUDESTE CON RÁFAGAS, DISMINUYENDO A LEVES.
TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 14°C Y 16°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE
22°C Y 24°C.
 
NORESTE DE BUENOS AIRES    
PARCIAL NUBLADO O NUBLADO EN LA MAÑANA CON PROBABILIDAD DE
PRECIPITACIONES, MEJORANDO CON NUBOSIDAD VARIABLE. VIENTOS
MODERADOS A LEVES DEL SUDESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE17°C Y
19°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 25°C Y 27°C.
    

 (Reporte de Maximilian Heath)
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