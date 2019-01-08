Pronóstico meteorológico para región agropecuaria de Argentina

BUENOS AIRES, 8 ene (Reuters) - Pronóstico climático del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de Argentina para el miércoles, jueves y viernes en las principales provincias agropecuarias del país, uno de los mayores exportadores mundiales de soja, maíz, trigo y girasol. La información está disponible en la página web del Servicio Meteorológico (www.smn.gov.ar) y las temperaturas están expresadas en grados centígrados. MIÉRCOLES ESTE DE JUJUY, CENTRO Y ESTE DE SALTA, TUCUMÁN Y SANTIAGO DEL ESTERO NUBLADO. INESTABLE CON PROBABILIDAD DE PRECIPITACIONES POR LA MAÑANA, LUEGO PROBABILIDAD DE LLUVIAS Y TORMENTAS. VIENTOS LEVES O MODERADOS DEL NORESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 19°C Y 25°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 32°C Y 35°C. OESTE DE FORMOSA Y OESTE DE CHACO NUBLADO. PROBABILIDAD DE TORMENTAS AISLADAS HACIA LA TARDE O NOCHE. VIENTOS MODERADOS A LEVES DEL SECTOR NORTE, CAMBIANDO AL NORESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 25°C Y 27°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 36°C Y 39°C. ESTE DE CHACO Y NORTE DE CORRIENTES NUBLADO A PARCIALMENTE NUBLADO. PROBABILIDAD DE TORMENTAS. VIENTOS MODERADOS DEL NORESTE, ROTANDO AL SUDESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 25°C Y 27°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 36°C Y 39°C. SUR DE CORRIENTES, CÓRDOBA, ENTRE RÍOS Y SANTA FE NUBLADO. PROBABILIDAD DE LLUVIAS Y TORMENTAS. VIENTOS LEVES DE DIRECCIONES VARIABLES, LUEGO DEL SUDESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 25°C Y 27°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 36°C Y 39°C. ESTE DE FORMOSA NUBLADO. INESTABLE HACIA LA TARDE O NOCHE. VIENTOS LEVES A MODERADOS DEL NORESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 25°C Y 27°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 36°C Y 38°C. MISIONES NUBOSIDAD VARIABLE. PROBABILIDAD DE TORMENTAS AISLADAS POR LA MAÑANA, LUEGO INESTABLE. VIENTOS LEVES DEL NORESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 24°C Y 26°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 36°C Y 39°C. NOROESTE DE BUENOS AIRES NUBLADO. INESTABLE CON PROBABILIDAD DE PRECIPITACIONES. VIENTOS LEVES DEL SECTOR SUR. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 18°C Y 22°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 22°C Y 25°C. SAN LUIS NUBLADO. INESTABLE EN LA MAÑANA, CON PROBABILIDAD DE PRECIPITACIONES. VIENTOS FUERTES DEL SECTOR NORTE CON RÁFAGAS, CAMBIANDO A MODERADOS. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 16°C Y 18°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 25°C Y 27°C. LA PAMPA Y SUDOESTE DE BUENOS AIRES NUBOSIDAD VARIABLE. INESTABLE EN LA MAÑANA. VIENTOS REGULARES O FUERTES DEL SECTOR SUR, DISMINUYENDO A MODERADOS. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 17°C Y 19°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 22°C Y 25°C. SUDESTE DE BUENOS AIRES NUBOSIDAD VARIABLE. INESTABLE EN LA MAÑANA, CON PROBABILIDAD DE PRECIPITACIONES. VIENTOS LEVES A MODERADOS DEL SUDESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 16°C Y 18°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 27°C Y 29°C. NORESTE DE BUENOS AIRES PARCIALMENTE NUBLADO O NUBLADO. PROBABILIDAD DE LLUVIAS Y TORMENTAS AISLADAS. MEJORAMIENTOS TEMPORARIOS. VIENTOS LEVES DEL NORESTE, CAMBIANDO A MODERADOS DEL SECTOR SUR. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 22°C Y 24°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 29°C Y 31°C. JUEVES ESTE DE JUJUY, CENTRO Y ESTE DE SALTA, TUCUMÁN, SANTIAGO DEL ESTERO, CHACO, CORRIENTES, NORTE DE SANTA FE Y NORTE DE ENTRE RÍOS NUBLADO. PROBABILIDAD DE LLUVIAS Y TORMENTAS. VIENTOS LEVES DE DIRECCIONES VARIABLES, LUEGO MODERADOS DEL SECTOR SUR. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 16°C Y 19°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 21°C Y 26°C. FORMOSA NUBLADO. INESTABLE HACIA LA TARDE O NOCHE, CON PROBABILIDAD DE PRECIPITACIONES. VIENTOS MODERADOS DEL NORTE, ROTANDO AL SECTOR SUR. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 20°C Y 25°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 28°C Y 36°C. MISIONES NUBOSIDAD VARIABLE. INESTABLE DURANTE LA MAÑANA, LUEGO PROBABILIDAD DE LLUVIAS Y TORMENTAS. VIENTOS MODERADOS DEL NORTE, ROTANDO AL SECTOR SUR. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 20°C Y 25°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 28°C Y 36°C. CÓRDOBA Y NORTE Y CENTRO DE SAN LUIS NUBLADO. INESTABLE CON PROBABILIDAD DE PRECIPITACIONES EN LA MAÑANA, LUEGO MEJORANDO. VIENTOS MODERADOS A REGULARES DEL SECTOR SUR. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 15°C Y 18°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 24°C Y 30°C. SUR DE SANTA FE Y SUR DE ENTRE RÍOS NUBLADO PROBABILIDAD DE TORMENTAS AISLADAS DURANTE LA MAÑANA, LUEGO MEJORANDO. VIENTOS REGULARES A LEVES DEL SECTOR SUR, CAMBIANDO AL SUDESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 18°C Y 20°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 25°C Y 27°C. SUR DE SAN LUIS Y LA PAMPA ALGO O PARCIALMENTE NUBLADO. VIENTOS FUERTES DEL SECTOR SUR CON RÁFAGAS, DISMINUYENDO A LEVES. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 14°C Y 16°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 22°C Y 24°C. SUDOESTE DE BUENOS AIRES NUBOSIDAD VARIABLE. TIEMPO INESTABLE EN LA MAÑANA. VIENTOS MODERADOS DEL SECTOR SUR. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 14°C Y 16°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 22°C Y 24°C. NOROESTE Y SUDESTE DE BUENOS AIRES NUBOSIDAD VARIABLE. VIENTOS MODERADOS DEL SECTOR SUR, CAMBIANDO AL SUDESTE, DISMINUYENDO A LEVES. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 14°C Y 16°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 22°C Y 24°C. NORESTE DE BUENOS AIRES NUBLADO A PARCIALMENTE NUBLADO. PROBABILIDAD DE PRECIPITACIONES AISLADAS, MEJORANDO EN LA MAÑANA. VIENTOS MODERADOS DEL SECTOR SUR, ROTANDO AL SUDESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 18°C Y 21°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 25°C Y27°C. VIERNES ESTE DE JUJUY, ESTE Y CENTRO DE SALTA, SANTIAGO DEL ESTERO, OESTE DE CHACO, OESTE DE FORMOSA Y TUCUMÁN NUBOSIDAD VARIABLE. PROBABILIDAD DE LLUVIAS Y LLOVIZNAS DURANTE LA MAÑANA, LUEGO INESTABLE CON PROBABILIDAD DE PRECIPITACIONES. VIENTOS LEVES DEL SUDESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 17°C Y 23°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 27°C Y 33°C. CENTRO Y ESTE DE FORMOSA Y CENTRO Y ESTE DE CHACO NUBLADO. PROBABILIDAD DE LLUVIAS Y TORMENTAS DURANTE LA MAÑANA, LUEGO INESTABLE CON PROBABILIDAD DE PRECIPITACIONES. VIENTOS LEVES DEL SUDESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 25°C Y 27°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 34°C Y 37°C. NORTE DE CORRIENTES Y MISIONES NUBOSIDAD VARIABLE. PROBABILIDAD DE LLUVIAS Y TORMENTAS AISLADAS. VIENTOS LEVES DEL SUDESTE, CAMBIANDO AL SECTOR ESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 17°C Y 23°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 27°C Y 33°C. NORTE Y CENTRO DE CÓRDOBA PARCIALMENTE NUBLADO. TIEMPO INESTABLE. PROBABILIDAD DE PRECIPITACIONES HACIA LA TARDE O NOCHE. VIENTOS LEVES DEL NORESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 17°C Y 20°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 25°C Y 30°C. NORTE DE SANTA FE Y SUR DE CORRIENTES NUBOSIDAD VARIABLE. PROBABILIDAD DE LLUVIAS Y LLOVIZNAS POR LA MAÑANA, LUEGO INESTABLE CON PROBABILIDAD DE PRECIPITACIONES. VIENTOS LEVES DEL SUDESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 17°C Y 23°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 27°C Y 33°C. CENTRO DE SANTA FE Y NORTE DE ENTRE RÍOS NUBLADO. INESTABLE HACIA LA TARDE O NOCHE. VIENTOS LEVES DEL SUDESTE, CAMBIANDO AL ESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 17°C Y 20°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 25°C Y 30°C. SUR DE SANTA FE, SUR DE CÓRDOBA Y SUR DE ENTRE RÍOS PARCIALMENTE NUBLADO. VIENTOS LEVES DEL ESTE, CAMBIANDO AL NORESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 17°C Y 20°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 25°C Y 30°C. SAN LUIS, LA PAMPA Y OESTE Y SUDESTE DE BUENOS AIRES ALGO NUBLADO. VIENTOS MODERADOS O REGULARES DEL SECTOR NORTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 13°C Y 18°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 27°C Y 32°C. NORESTE DE BUENOS AIRES NUBOSIDAD VARIABLE. VIENTOS LEVES O MODERADOS DEL SECTOR ESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 16°C Y 18°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 25°C Y 28°C. (Reporte de Maximilian Heath)