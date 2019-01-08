Argentina
January 8, 2019 / 5:33 PM / ACTUALIZADO HACE 2 hours ago

Pronóstico meteorológico para región agropecuaria de Argentina

8 MIN. DE LECTURA

    BUENOS AIRES, 8 ene (Reuters) - Pronóstico climático del
Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de Argentina para el
miércoles, jueves y viernes en las principales provincias
agropecuarias del país, uno de los mayores exportadores
mundiales de soja, maíz, trigo y girasol.  
    La información está disponible en la página web del Servicio
Meteorológico (www.smn.gov.ar) y las temperaturas están
expresadas en grados centígrados.
    
MIÉRCOLES
    
ESTE DE JUJUY, CENTRO Y ESTE DE SALTA, TUCUMÁN Y SANTIAGO DEL
ESTERO    
NUBLADO. INESTABLE CON PROBABILIDAD DE PRECIPITACIONES POR LA
MAÑANA, LUEGO PROBABILIDAD DE LLUVIAS Y TORMENTAS. VIENTOS LEVES
O MODERADOS DEL NORESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 19°C Y 25°C.
TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 32°C Y 35°C.
 
OESTE DE FORMOSA Y OESTE DE CHACO    
NUBLADO. PROBABILIDAD DE TORMENTAS AISLADAS HACIA LA TARDE O
NOCHE. VIENTOS MODERADOS A LEVES DEL SECTOR NORTE, CAMBIANDO AL
NORESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 25°C Y 27°C. TEMPERATURA
MÁXIMA ENTRE 36°C Y 39°C.
 
ESTE DE CHACO Y NORTE DE CORRIENTES    
NUBLADO A PARCIALMENTE NUBLADO. PROBABILIDAD DE TORMENTAS.
VIENTOS MODERADOS DEL NORESTE, ROTANDO AL SUDESTE. TEMPERATURA
MÍNIMA ENTRE 25°C Y 27°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 36°C Y 39°C.
 
SUR DE CORRIENTES, CÓRDOBA, ENTRE RÍOS Y SANTA FE    
NUBLADO. PROBABILIDAD DE LLUVIAS Y TORMENTAS. VIENTOS LEVES DE
DIRECCIONES VARIABLES, LUEGO DEL SUDESTE. TEMPERATURA MÍNIMA
ENTRE 25°C Y 27°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 36°C Y 39°C.
 
ESTE DE FORMOSA    
NUBLADO. INESTABLE HACIA LA TARDE O NOCHE. VIENTOS LEVES A
MODERADOS DEL NORESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 25°C Y 27°C.
TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 36°C Y 38°C.
 
MISIONES    
NUBOSIDAD VARIABLE. PROBABILIDAD DE TORMENTAS AISLADAS POR LA
MAÑANA, LUEGO INESTABLE. VIENTOS LEVES DEL NORESTE. TEMPERATURA
MÍNIMA ENTRE 24°C Y 26°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 36°C Y 39°C.
 
NOROESTE DE BUENOS AIRES    
NUBLADO. INESTABLE CON PROBABILIDAD DE PRECIPITACIONES. VIENTOS
LEVES DEL SECTOR SUR. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 18°C Y 22°C.
TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 22°C Y 25°C.
 
SAN LUIS    
NUBLADO. INESTABLE EN LA MAÑANA, CON PROBABILIDAD DE
PRECIPITACIONES. VIENTOS FUERTES DEL SECTOR NORTE CON RÁFAGAS,
CAMBIANDO A MODERADOS. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 16°C Y 18°C.
TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 25°C Y 27°C.
 
LA PAMPA Y SUDOESTE DE BUENOS AIRES    
NUBOSIDAD VARIABLE. INESTABLE EN LA MAÑANA. VIENTOS REGULARES O
FUERTES DEL SECTOR SUR, DISMINUYENDO A MODERADOS. TEMPERATURA
MÍNIMA ENTRE 17°C Y 19°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 22°C Y 25°C.
 
SUDESTE DE BUENOS AIRES    
NUBOSIDAD VARIABLE. INESTABLE EN LA MAÑANA, CON PROBABILIDAD DE
PRECIPITACIONES. VIENTOS LEVES A MODERADOS DEL SUDESTE.
TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 16°C Y 18°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE
27°C Y 29°C.
 
NORESTE DE BUENOS AIRES    
PARCIALMENTE NUBLADO O NUBLADO. PROBABILIDAD DE LLUVIAS Y
TORMENTAS AISLADAS. MEJORAMIENTOS TEMPORARIOS. VIENTOS LEVES DEL
NORESTE, CAMBIANDO A MODERADOS DEL SECTOR SUR. TEMPERATURA
MÍNIMA ENTRE 22°C Y 24°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 29°C Y 31°C.


JUEVES

ESTE DE JUJUY, CENTRO Y ESTE DE SALTA, TUCUMÁN, SANTIAGO DEL
ESTERO, CHACO, CORRIENTES, NORTE DE SANTA FE Y NORTE DE ENTRE
RÍOS    
NUBLADO. PROBABILIDAD DE LLUVIAS Y TORMENTAS. VIENTOS LEVES DE
DIRECCIONES VARIABLES, LUEGO MODERADOS DEL SECTOR SUR.
TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 16°C Y 19°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE
21°C Y 26°C.
 
FORMOSA    
NUBLADO. INESTABLE HACIA LA TARDE O NOCHE, CON PROBABILIDAD DE
PRECIPITACIONES. VIENTOS MODERADOS DEL NORTE, ROTANDO AL SECTOR
SUR. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 20°C Y 25°C. TEMPERATURA MÁXIMA
ENTRE 28°C Y 36°C.
 
MISIONES    
NUBOSIDAD VARIABLE. INESTABLE DURANTE LA MAÑANA, LUEGO
PROBABILIDAD DE LLUVIAS Y TORMENTAS. VIENTOS MODERADOS DEL
NORTE, ROTANDO AL SECTOR SUR. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 20°C Y
25°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 28°C Y 36°C.
 
CÓRDOBA Y NORTE Y CENTRO DE SAN LUIS    
NUBLADO. INESTABLE CON PROBABILIDAD DE PRECIPITACIONES EN LA
MAÑANA, LUEGO MEJORANDO. VIENTOS MODERADOS A REGULARES DEL
SECTOR SUR. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 15°C Y 18°C. TEMPERATURA
MÁXIMA ENTRE 24°C Y 30°C.
 
SUR DE SANTA FE Y SUR DE ENTRE RÍOS    
NUBLADO PROBABILIDAD DE TORMENTAS AISLADAS DURANTE LA MAÑANA,
LUEGO MEJORANDO. VIENTOS REGULARES A LEVES DEL SECTOR SUR,
CAMBIANDO AL SUDESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 18°C Y 20°C.
TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 25°C Y 27°C.
 
SUR DE SAN LUIS Y LA PAMPA    
ALGO O PARCIALMENTE NUBLADO. VIENTOS FUERTES DEL SECTOR SUR CON
RÁFAGAS, DISMINUYENDO A LEVES. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 14°C Y
16°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 22°C Y 24°C.
 
SUDOESTE DE BUENOS AIRES    
NUBOSIDAD VARIABLE. TIEMPO INESTABLE EN LA MAÑANA. VIENTOS
MODERADOS DEL SECTOR SUR. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 14°C Y 16°C.
TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 22°C Y 24°C.
 
NOROESTE Y SUDESTE DE BUENOS AIRES    
NUBOSIDAD VARIABLE. VIENTOS MODERADOS DEL SECTOR SUR, CAMBIANDO
AL SUDESTE, DISMINUYENDO A LEVES. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 14°C
Y 16°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 22°C Y 24°C.
 
NORESTE DE BUENOS AIRES    
NUBLADO A PARCIALMENTE NUBLADO. PROBABILIDAD DE PRECIPITACIONES
AISLADAS, MEJORANDO EN LA MAÑANA. VIENTOS MODERADOS DEL SECTOR
SUR, ROTANDO AL SUDESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 18°C Y 21°C.
TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 25°C Y27°C.
 

VIERNES

ESTE DE JUJUY, ESTE Y CENTRO DE SALTA, SANTIAGO DEL ESTERO,
OESTE DE CHACO, OESTE DE FORMOSA Y TUCUMÁN    
NUBOSIDAD VARIABLE. PROBABILIDAD DE LLUVIAS Y LLOVIZNAS DURANTE
LA MAÑANA, LUEGO INESTABLE CON PROBABILIDAD DE PRECIPITACIONES.
VIENTOS LEVES DEL SUDESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 17°C Y 23°C.
TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 27°C Y 33°C.
 
CENTRO Y ESTE DE FORMOSA Y CENTRO Y ESTE DE CHACO    
NUBLADO. PROBABILIDAD DE LLUVIAS Y TORMENTAS DURANTE LA MAÑANA,
LUEGO INESTABLE CON PROBABILIDAD DE PRECIPITACIONES. VIENTOS
LEVES DEL SUDESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 25°C Y 27°C.
TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 34°C Y 37°C.
 
NORTE DE CORRIENTES Y MISIONES    
NUBOSIDAD VARIABLE. PROBABILIDAD DE LLUVIAS Y TORMENTAS
AISLADAS. VIENTOS LEVES DEL SUDESTE, CAMBIANDO AL SECTOR ESTE.
TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 17°C Y 23°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE
27°C Y 33°C.
 
NORTE Y CENTRO DE CÓRDOBA    
PARCIALMENTE NUBLADO. TIEMPO INESTABLE. PROBABILIDAD DE
PRECIPITACIONES HACIA LA TARDE O NOCHE. VIENTOS LEVES DEL
NORESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 17°C Y 20°C. TEMPERATURA
MÁXIMA ENTRE 25°C Y 30°C.
 
NORTE DE SANTA FE Y SUR DE CORRIENTES    
NUBOSIDAD VARIABLE. PROBABILIDAD DE LLUVIAS Y LLOVIZNAS POR LA
MAÑANA, LUEGO INESTABLE CON PROBABILIDAD DE PRECIPITACIONES.
VIENTOS LEVES DEL SUDESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 17°C Y 23°C.
TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 27°C Y 33°C.
 
CENTRO DE SANTA FE Y NORTE DE ENTRE RÍOS    
NUBLADO. INESTABLE HACIA LA TARDE O NOCHE. VIENTOS LEVES DEL
SUDESTE, CAMBIANDO AL ESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 17°C Y
20°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 25°C Y 30°C.
 
SUR DE SANTA FE, SUR DE CÓRDOBA Y SUR DE ENTRE RÍOS    
PARCIALMENTE NUBLADO. VIENTOS LEVES DEL ESTE, CAMBIANDO AL
NORESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 17°C Y 20°C. TEMPERATURA
MÁXIMA ENTRE 25°C Y 30°C.
 
SAN LUIS, LA PAMPA Y OESTE Y SUDESTE DE BUENOS AIRES    
ALGO NUBLADO. VIENTOS MODERADOS O REGULARES DEL SECTOR NORTE.
TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 13°C Y 18°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE
27°C Y 32°C.
 
NORESTE DE BUENOS AIRES    
NUBOSIDAD VARIABLE. VIENTOS LEVES O MODERADOS DEL SECTOR ESTE.
TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 16°C Y 18°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE
25°C Y 28°C.

 (Reporte de Maximilian Heath)
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