Pronóstico meteorológico para región agropecuaria de Argentina

BUENOS AIRES, 9 ene (Reuters) - Pronóstico climático del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de Argentina para el jueves, viernes y sábado en las principales provincias agropecuarias del país, uno de los mayores exportadores mundiales de soja, maíz, trigo y girasol. La información está disponible en la página web del Servicio Meteorológico (www.smn.gov.ar) y las temperaturas están expresadas en grados centígrados. JUEVES ESTE DE JUJUY, CENTRO Y ESTE DE SALTA, TUCUMÁN, SANTIAGO DEL ESTERO, CHACO, CORRIENTES, NORTE DE SANTA FE Y NORTE DE ENTRE RÍOS NUBLADO. PROBABILIDAD DE LLUVIAS Y TORMENTAS. VIENTOS LEVES DE DIRECCIONES VARIABLES, LUEGO MODERADOS DEL SECTOR SUR. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 16°C Y 19°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 21°C Y 26°C. FORMOSA NUBLADO. INESTABLE CON PROBABILIDAD DE PRECIPITACIONES HACIA LA TARDE O NOCHE,. VIENTOS MODERADOS DEL NORTE, ROTANDO AL SECTOR SUR. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 20°C Y 25°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 28°C Y 36°C. MISIONES NUBOSIDAD VARIABLE. INESTABLE DURANTE LA MAÑANA, LUEGO PROBABILIDAD DE LLUVIAS Y TORMENTAS. VIENTOS MODERADOS DEL NORTE, ROTANDO AL SECTOR SUR. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 20°C Y 25°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 28°C Y 36°C. CÓRDOBA, NORTE Y CENTRO DE SAN LUIS Y SUDOESTE DE SANTA FE NUBLADO. INESTABLE CON PROBABILIDAD DE PRECIPITACIONES EN LA MAÑANA, LUEGO MEJORANDO. VIENTOS MODERADOS A REGULARES DEL SECTOR SUR. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 15°C Y 18°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 24°C Y 30°C. SUDESTE DE SANTA FE Y CENTRO Y SUR DE ENTRE RÍOS NUBLADO PROBABILIDAD DE TORMENTAS AISLADAS DURANTE LA MAÑANA, LUEGO MEJORANDO. VIENTOS REGULARES A LEVES DEL SECTOR SUR, CAMBIANDO AL SUDESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 18°C Y 20°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 25°C Y 27°C. SUR DE SAN LUIS Y OESTE DE LA PAMPA ALGO O PARCIALMENTE NUBLADO, LUEGO NUBOSIDAD EN AUMENTO. VIENTOS FUERTES DEL SECTOR SUR CON RÁFAGAS, DISMINUYENDO A LEVES. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 14°C Y 16°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 22°C Y 24°C. SUDOESTE DE BUENOS AIRES NUBOSIDAD VARIABLE. TIEMPO INESTABLE EN LA MAÑANA. VIENTOS MODERADOS DEL SECTOR SUR. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 14°C Y 16°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 22°C Y 24°C. NORESTE DE LA PAMPA, NOROESTE Y SUDESTE DE BUENOS AIRES NUBLADO EN LA MAÑANA, LUEGO NUBOSIDAD EN DISMINUCIÓN. VIENTOS MODERADOS DEL SECTOR SUR, CAMBIANDO AL SUDESTE, DISMINUYENDO A LEVES. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 14°C Y 16°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 22°C Y 24°C. NORESTE DE BUENOS AIRES NUBLADO. PROBABILIDAD DE LLUVIAS Y ALGUNAS TORMENTAS. MEJORANDO CON NUBOSIDAD EN DISMINUCIÓN. VIENTOS MODERADOS DEL SUDESTE CON RÁFAGAS. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 20°C Y 22°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 27°C Y 29°C. VIERNES ESTE DE JUJUY, ESTE Y CENTRO DE SALTA, SANTIAGO DEL ESTERO, OESTE DE CHACO, OESTE Y CENTRO DE FORMOSA Y TUCUMÁN NUBOSIDAD VARIABLE. PROBABILIDAD DE PRECIPITACIONES ALGUNAS TORMENTAS. VIENTOS LEVES DEL SUDESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 17°C Y 23°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 27°C Y 33°C. ESTE DE FORMOSA Y ESTE DE CHACO NUBLADO. PROBABILIDAD DE LLUVIAS Y TORMENTAS DURANTE LA MAÑANA, LUEGO INESTABLE CON PROBABILIDAD DE PRECIPITACIONES. VIENTOS LEVES DEL SUDESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 25°C Y 27°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 34°C Y 37°C. NORTE DE CORRIENTES Y MISIONES NUBOSIDAD VARIABLE. PROBABILIDAD DE LLUVIAS Y TORMENTAS AISLADAS. VIENTOS LEVES DEL SUDESTE, CAMBIANDO AL SECTOR ESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 17°C Y 23°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 27°C Y 33°C. NORTE, CENTRO Y SUDESTE DE CÓRDOBA, SUR DE SANTA FE Y SUR DE ENTRE RÍOS NUBLADO. VIENTOS LEVES DEL NORESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 17°C Y 20°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 25°C Y 30°C. NORTE DE SANTA FE Y SUR DE CORRIENTES NUBOSIDAD VARIABLE. PROBABILIDAD DE LLUVIAS Y TORMENTAS POR LA MAÑANA, LUEGO INESTABLE CON PROBABILIDAD DE PRECIPITACIONES. VIENTOS LEVES DEL SUDESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 17°C Y 23°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 27°C Y 33°C. CENTRO DE SANTA FE Y NORTE DE ENTRE RÍOS NUBLADO. INESTABLE HACIA LA TARDE O NOCHE. VIENTOS LEVES DEL SUDESTE, CAMBIANDO AL ESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 17°C Y 20°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 25°C Y 30°C. SAN LUIS, SUDOESTE DE CÓRDOBA, NORTE Y CENTRO DE LA PAMPA Y NOROESTE Y SUDESTE DE BUENOS AIRES ALGO NUBLADO. EN LA MAÑANA. VIENTOS MODERADOS O REGULARES DEL SECTOR NORTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 13°C Y 18°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 27°C Y 32°C. SUDESTE DE LA PAMPA Y SUDOESTE DE BUENOS AIRES ALGO NUBLADO. VIENTOS MODERADOS A REGULARES DEL SECTOR NORTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 13°C Y 16°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 27°C Y 29°C. NORESTE DE BUENOS AIRES ALGO A PARCIALMENTE NUBLADO. VIENTOS MODERADOS A LEVES DEL SECTOR ESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 14°C Y 16°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 24°C Y 26°C. SÁBADO ESTE DE JUJUY Y CENTRO DE SALTA NUBLADO. PROBABILIDAD DE CHAPARRONES Y TORMENTAS CON MEJORAMIENTOS TEMPORARIOS. VIENTOS LEVES DE DIRECCIONES VARIABLES, CAMBIANDO AL SECTOR ESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 16°C Y 19°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 31°C Y 34°C. ESTE DE SALTA, OESTE Y NORESTE DE SANTIAGO DEL ESTERO, FORMOSA, CHACO, NORTE DE CORRIENTES Y MISIONES NUBLADO. PROBABILIDAD DE CHAPARRONES Y TORMENTAS CON MEJORAMIENTOS TEMPORARIOS. VIENTOS LEVES DEL SECTOR ESTE, ROTANDO TEMPORARIAMENTE AL SECTOR NORTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 20°C Y 25°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 30°C Y 35°C. TUCUMÁN NUBOSIDAD VARIABLE. PROBABILIDAD DE CHAPARRONES Y TORMENTAS AISLADAS CON MEJORAMIENTOS TEMPORARIOS. VIENTOS LEVES O MODERADOS DEL SECTOR ESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 18°C Y 21°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 29°C Y 32°C. SUDESTE DE SANTIAGO DEL ESTERO, NORTE DE SANTA FE Y SUR DE CORRIENTES NUBLADO POR LA MAÑANA, LUEGO NUBOSIDAD VARIABLE. PROBABILIDAD DE CHAPARRONES Y TORMENTAS, MEJORANDO POR LA TARDE O NOCHE. VIENTOS MODERADOS O LEVES DEL SECTOR ESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 20°C Y 25°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 28°C Y 33°C. ENTRE RÍOS Y CENTRO DE SANTA FE ALGO O PARCIAL NUBLADO. VIENTOS MODERADOS O LEVES DEL SECTOR NORTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 17°C Y 22°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 28°C Y 33°C. ESTE DE CÓRDOBA, SUR DE SANTA FE Y NOROESTE DE BUENOS AIRES NUBOSIDAD VARIABLE. PROBABILIDAD DE CHAPARRONES Y TORMENTAS AISLADAS. VIENTOS MODERADOS A REGULARES DEL SECTOR NORTE, CON RÁFAGAS. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 18°C Y 22°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 29°C Y 33°C. NORTE Y CENTRO DE SAN LUIS Y OESTE DE CÓRDOBA NUBOSIDAD VARIABLE. VIENTOS REGULARES O MODERADOS DEL SECTOR NORTE, CON RÁFAGAS. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 18°C Y 23°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 30°C Y 35°C. LA PAMPA ALGO NUBLADO, NUBOSIDAD EN AUMENTO. VIENTOS REGULARES DEL SECTOR NORTE, CON RÁFAGAS, CAMBIANDO AL SECTOR SUR. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 18°C Y 23°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 30°C Y 35°C. CENTRO Y SUR DE BUENOS AIRES ALGO A PARCIAL NUBLADO. VIENTOS REGULARES DEL SECTOR NORTE, CON RÁFAGAS. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 15°C Y 20°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 29°C Y 34°C. NORESTE DE BUENOS AIRES PARCIAL NUBLADO O NUBLADO. INESTABLE HACIA LA TARDE O NOCHE. VIENTOS MODERADOS DEL NORESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 18°C Y 20°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 27°C Y 29°C. (Reporte de Maximilian Heath)