Argentina
January 9, 2019 / 6:19 PM / ACTUALIZADO HACE 5 minutes ago

Pronóstico meteorológico para región agropecuaria de Argentina

8 MIN. DE LECTURA

    BUENOS AIRES, 9 ene (Reuters) - Pronóstico climático del
Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de Argentina para el
jueves, viernes y sábado en las principales provincias
agropecuarias del país, uno de los mayores exportadores
mundiales de soja, maíz, trigo y girasol.  
    La información está disponible en la página web del Servicio
Meteorológico (www.smn.gov.ar) y las temperaturas están
expresadas en grados centígrados.
    
JUEVES
    
ESTE DE JUJUY, CENTRO Y ESTE DE SALTA, TUCUMÁN, SANTIAGO DEL
ESTERO, CHACO, CORRIENTES, NORTE DE SANTA FE Y NORTE DE ENTRE
RÍOS    
NUBLADO. PROBABILIDAD DE LLUVIAS Y TORMENTAS. VIENTOS LEVES DE
DIRECCIONES VARIABLES, LUEGO MODERADOS DEL SECTOR SUR.
TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 16°C Y 19°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE
21°C Y 26°C.
 
FORMOSA    
NUBLADO. INESTABLE CON PROBABILIDAD DE PRECIPITACIONES HACIA LA
TARDE O NOCHE,. VIENTOS MODERADOS DEL NORTE, ROTANDO AL SECTOR
SUR. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 20°C Y 25°C. TEMPERATURA MÁXIMA
ENTRE 28°C Y 36°C.
 
MISIONES    
NUBOSIDAD VARIABLE. INESTABLE DURANTE LA MAÑANA, LUEGO
PROBABILIDAD DE LLUVIAS Y TORMENTAS. VIENTOS MODERADOS DEL
NORTE, ROTANDO AL SECTOR SUR. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 20°C Y
25°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 28°C Y 36°C.
 
CÓRDOBA, NORTE Y CENTRO DE SAN LUIS Y SUDOESTE DE SANTA FE    
NUBLADO. INESTABLE CON PROBABILIDAD DE PRECIPITACIONES EN LA
MAÑANA, LUEGO MEJORANDO. VIENTOS MODERADOS A REGULARES DEL
SECTOR SUR. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 15°C Y 18°C. TEMPERATURA
MÁXIMA ENTRE 24°C Y 30°C.
 
SUDESTE DE SANTA FE Y CENTRO Y SUR DE ENTRE RÍOS    
NUBLADO PROBABILIDAD DE TORMENTAS AISLADAS DURANTE LA MAÑANA,
LUEGO MEJORANDO. VIENTOS REGULARES A LEVES DEL SECTOR SUR,
CAMBIANDO AL SUDESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 18°C Y 20°C.
TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 25°C Y 27°C.
 
SUR DE SAN LUIS Y OESTE DE LA PAMPA    
ALGO O PARCIALMENTE NUBLADO, LUEGO NUBOSIDAD EN AUMENTO. VIENTOS
FUERTES DEL SECTOR SUR CON RÁFAGAS, DISMINUYENDO A LEVES.
TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 14°C Y 16°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE
22°C Y 24°C.
 
SUDOESTE DE BUENOS AIRES    
NUBOSIDAD VARIABLE. TIEMPO INESTABLE EN LA MAÑANA. VIENTOS
MODERADOS DEL SECTOR SUR. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 14°C Y 16°C.
TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 22°C Y 24°C.
 
NORESTE DE LA PAMPA, NOROESTE Y SUDESTE DE BUENOS AIRES    
NUBLADO EN LA MAÑANA, LUEGO NUBOSIDAD EN DISMINUCIÓN. VIENTOS
MODERADOS DEL SECTOR SUR, CAMBIANDO AL SUDESTE, DISMINUYENDO A
LEVES. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 14°C Y 16°C. TEMPERATURA MÁXIMA
ENTRE 22°C Y 24°C.
 
NORESTE DE BUENOS AIRES    
NUBLADO. PROBABILIDAD DE LLUVIAS Y ALGUNAS TORMENTAS. MEJORANDO
CON NUBOSIDAD EN DISMINUCIÓN. VIENTOS MODERADOS DEL SUDESTE CON
RÁFAGAS. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 20°C Y 22°C. TEMPERATURA
MÁXIMA ENTRE 27°C Y 29°C.


VIERNES

ESTE DE JUJUY, ESTE Y CENTRO DE SALTA, SANTIAGO DEL ESTERO,
OESTE DE CHACO, OESTE Y CENTRO DE FORMOSA Y TUCUMÁN    
NUBOSIDAD VARIABLE. PROBABILIDAD DE PRECIPITACIONES ALGUNAS
TORMENTAS. VIENTOS LEVES DEL SUDESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE
17°C Y 23°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 27°C Y 33°C.
 
ESTE DE FORMOSA Y ESTE DE CHACO    
NUBLADO. PROBABILIDAD DE LLUVIAS Y TORMENTAS DURANTE LA MAÑANA,
LUEGO INESTABLE CON PROBABILIDAD DE PRECIPITACIONES. VIENTOS
LEVES DEL SUDESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 25°C Y 27°C.
TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 34°C Y 37°C.
 
NORTE DE CORRIENTES Y MISIONES    
NUBOSIDAD VARIABLE. PROBABILIDAD DE LLUVIAS Y TORMENTAS
AISLADAS. VIENTOS LEVES DEL SUDESTE, CAMBIANDO AL SECTOR ESTE.
TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 17°C Y 23°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE
27°C Y 33°C.
 
NORTE, CENTRO Y SUDESTE DE CÓRDOBA, SUR DE SANTA FE Y SUR DE
ENTRE RÍOS    
NUBLADO. VIENTOS LEVES DEL NORESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE
17°C Y 20°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 25°C Y 30°C.
 
NORTE DE SANTA FE Y SUR DE CORRIENTES    
NUBOSIDAD VARIABLE. PROBABILIDAD DE LLUVIAS Y TORMENTAS POR LA
MAÑANA, LUEGO INESTABLE CON PROBABILIDAD DE PRECIPITACIONES.
VIENTOS LEVES DEL SUDESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 17°C Y 23°C.
TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 27°C Y 33°C.
 
CENTRO DE SANTA FE Y NORTE DE ENTRE RÍOS    
NUBLADO. INESTABLE HACIA LA TARDE O NOCHE. VIENTOS LEVES DEL
SUDESTE, CAMBIANDO AL ESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 17°C Y
20°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 25°C Y 30°C.
 
SAN LUIS, SUDOESTE DE CÓRDOBA, NORTE Y CENTRO DE LA PAMPA Y
NOROESTE Y SUDESTE DE BUENOS AIRES    
ALGO NUBLADO. EN LA MAÑANA. VIENTOS MODERADOS O REGULARES DEL
SECTOR NORTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 13°C Y 18°C. TEMPERATURA
MÁXIMA ENTRE 27°C Y 32°C.
 
SUDESTE DE LA PAMPA Y SUDOESTE DE BUENOS AIRES    
ALGO NUBLADO. VIENTOS MODERADOS A REGULARES DEL SECTOR NORTE.
TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 13°C Y 16°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE
27°C Y 29°C.
 
NORESTE DE BUENOS AIRES    
ALGO A PARCIALMENTE NUBLADO. VIENTOS MODERADOS A LEVES DEL
SECTOR ESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 14°C Y 16°C. TEMPERATURA
MÁXIMA ENTRE 24°C Y 26°C.


SÁBADO

ESTE DE JUJUY Y CENTRO DE SALTA    
NUBLADO. PROBABILIDAD DE CHAPARRONES Y TORMENTAS CON
MEJORAMIENTOS TEMPORARIOS. VIENTOS LEVES DE DIRECCIONES
VARIABLES, CAMBIANDO AL SECTOR ESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE
16°C Y 19°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 31°C Y 34°C.
 
ESTE DE SALTA, OESTE Y NORESTE DE SANTIAGO DEL ESTERO, FORMOSA,
CHACO, NORTE DE CORRIENTES Y MISIONES    
NUBLADO. PROBABILIDAD DE CHAPARRONES Y TORMENTAS CON
MEJORAMIENTOS TEMPORARIOS. VIENTOS LEVES DEL SECTOR ESTE,
ROTANDO TEMPORARIAMENTE AL SECTOR NORTE. TEMPERATURA MÍNIMA
ENTRE 20°C Y 25°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 30°C Y 35°C.
 
TUCUMÁN    
NUBOSIDAD VARIABLE. PROBABILIDAD DE CHAPARRONES Y TORMENTAS
AISLADAS CON MEJORAMIENTOS TEMPORARIOS. VIENTOS LEVES O
MODERADOS DEL SECTOR ESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 18°C Y 21°C.
TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 29°C Y 32°C.
 
SUDESTE DE SANTIAGO DEL ESTERO, NORTE DE SANTA FE Y SUR DE
CORRIENTES    
NUBLADO POR LA MAÑANA, LUEGO NUBOSIDAD VARIABLE. PROBABILIDAD DE
CHAPARRONES Y TORMENTAS, MEJORANDO POR LA TARDE O NOCHE. VIENTOS
MODERADOS O LEVES DEL SECTOR ESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 20°C
Y 25°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 28°C Y 33°C.
 
ENTRE RÍOS Y CENTRO DE SANTA FE    
ALGO O PARCIAL NUBLADO. VIENTOS MODERADOS O LEVES DEL SECTOR
NORTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 17°C Y 22°C. TEMPERATURA MÁXIMA
ENTRE 28°C Y 33°C.
 
ESTE DE CÓRDOBA, SUR DE SANTA FE Y NOROESTE DE BUENOS AIRES    
NUBOSIDAD VARIABLE. PROBABILIDAD DE CHAPARRONES Y TORMENTAS
AISLADAS. VIENTOS MODERADOS A REGULARES DEL SECTOR NORTE, CON
RÁFAGAS. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 18°C Y 22°C. TEMPERATURA
MÁXIMA ENTRE 29°C Y 33°C.
 
NORTE Y CENTRO DE SAN LUIS Y OESTE DE CÓRDOBA    
NUBOSIDAD VARIABLE. VIENTOS REGULARES O MODERADOS DEL SECTOR
NORTE, CON RÁFAGAS. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 18°C Y 23°C.
TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 30°C Y 35°C.
 
LA PAMPA    
ALGO NUBLADO, NUBOSIDAD EN AUMENTO. VIENTOS REGULARES DEL SECTOR
NORTE, CON RÁFAGAS, CAMBIANDO AL SECTOR SUR. TEMPERATURA MÍNIMA
ENTRE 18°C Y 23°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 30°C Y 35°C.
 
CENTRO Y SUR DE BUENOS AIRES    
ALGO A PARCIAL NUBLADO. VIENTOS REGULARES DEL SECTOR NORTE, CON
RÁFAGAS. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 15°C Y 20°C. TEMPERATURA
MÁXIMA ENTRE 29°C Y 34°C.
 
NORESTE DE BUENOS AIRES    
PARCIAL NUBLADO O NUBLADO. INESTABLE HACIA LA TARDE O NOCHE.
VIENTOS MODERADOS DEL NORESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 18°C Y
20°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 27°C Y 29°C.

 (Reporte de Maximilian Heath)
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