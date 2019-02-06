Pronóstico meteorológico para región agropecuaria de Argentina

BUENOS AIRES, 6 feb (Reuters) - Pronóstico climático del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de Argentina para el jueves, viernes y sábado en las principales provincias agropecuarias del país, uno de los mayores exportadores mundiales de soja, maíz, trigo y girasol. La información está disponible en la página web del Servicio Meteorológico (www.smn.gov.ar) y las temperaturas están expresadas en grados centígrados. JUEVES ESTE DE JUJUY Y CENTRO DE SALTA PARCIALMENTE NUBLADO. INESTABLE CON PROBABILIDAD DE PRECIPITACIONES POR LA TARDE O NOCHE. VIENTOS LEVES DEL NORESTE, CAMBIANDO AL ESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 15°C Y 18°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 32°C Y 34°C. TUCUMÁN NUBOSIDAD VARIABLE. INESTABLE HACIA LA TARDE O NOCHE. VIENTOS MODERADOS DEL NORESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 20°C Y 21°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 34°C Y 36°C. ESTE DE SALTA Y OESTE DE SANTIAGO DEL ESTERO PARCIALMENTE NUBLADO. VIENTOS LEVES O MODERADOS DEL NORESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 15°C Y 21°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 33°C Y 37°C. CHACO, OESTE DE SANTIAGO DEL ESTERO, FORMOSA, CORRIENTES Y MISIONES PROBABLES. NEBLINAS Y NIEBLAS MATINALES. ALGO A PARCIALMENTE NUBLADO. VIENTOS LEVES DEL NORESTE, CAMBIANDO AL ESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 21°C Y 23°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 36°C Y 41°C. NORTE Y CENTRO DE SANTA FE, NORESTE DE CÓRDOBA Y NOROESTE DE ENTRE RÍOS ALGO NUBLADO. VIENTOS LEVES DEL NORESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 16°C Y 20°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 34°C Y 36°C. NOROESTE DE CÓRDOBA ALGO NUBLADO DURANTE LA MAÑANA, LUEGO NUBOSIDAD VARIABLE. VIENTOS MODERADOS DEL NORTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 16°C Y 20°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 34°C Y 36°C. SUDESTE DE CÓRDOBA, SUR DE SANTA FE Y NORESTE Y SUR DE ENTRE RÍOS ALGO NUBLADO DURANTE LA MAÑANA, LUEGO NUBOSIDAD VARIABLE. VIENTOS LEVES O MODERADOS DEL NORESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 16°C Y 20°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 34°C Y 36°C. SUDOESTE DE CÓRDOBA Y NORTE DE SAN LUIS ALGO NUBLADO POR LA MAÑANA, LUEGO NUBOSIDAD VARIABLE E INESTABLE. VIENTOS MODERADOS DEL SECTOR NORTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE17°C Y 23°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 34°C Y 36°C. SUR DE SAN LUIS Y OESTE DE LA PAMPA NUBOSIDAD VARIABLE. VIENTOS REGULARES DEL SUDOESTE, ROTANDO AL SUDESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 20°C Y 23°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 34°C Y 37°C. NOROESTE DE BUENOS AIRES NUBOSIDAD VARIABLE. INESTABLE HACIA LA TARDE O NOCHE. VIENTOS LEVES O MODERADOS DEL SECTOR NORTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 17°C Y 20°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 32°C Y 36°C. ESTE DE LA PAMPA NUBLADO O PARCIALMENTE NUBLADO. INESTABLE. PROBABILIDAD DE PRECIPITACIONES POR LA MAÑANA. VIENTOS MODERADOS DEL SECTOR NORTE, CAMBIANDO A REGULARES DEL SECTOR SUR. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 19°C Y 21°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 35°C Y 37°C. SUDOESTE DE BUENOS AIRES PARCIAL NUBLADO O NUBLADO. PROBABILIDAD DE TORMENTAS AISLADAS. VIENTOS MODERADOS DEL SECTOR NORTE, CAMBIANDO A REGULARES DEL SECTOR SUR. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 20°C Y 22°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 28°C Y 33°C. SUDESTE DE BUENOS AIRES ALGO A PARCIALMENTE NUBLADO. PROBABILIDAD DE TORMENTAS AISLADAS HACIA LA TARDE O NOCHE. VIENTOS MODERADOS DEL SECTOR NORTE, ROTANDO AL NORESTE CON RÁFAGAS. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 18°C Y 20°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 34°C Y 36°C. NORESTE DE BUENOS AIRES ALGO O PARCIALMENTE NUBLADO. VIENTOS LEVES O MODERADOS DEL SECTOR NORTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 20°C Y 22°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 30°C Y 32°C. VIERNES ESTE DE JUJUY Y CENTRO DE SALTA Y TUCUMÁN NUBLADO. INESTABLE CON PROBABILIDAD DE PRECIPITACIONES POR LA MAÑANA, LUEGO PROBABILIDAD DE TORMENTAS AISLADAS. VIENTOS LEVES DEL SECTOR ESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 18°C Y 22°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 32°C Y 34°C. ESTE DE SALTA, SANTIAGO DEL ESTERO, CHACO, NORTE DE CÓRDOBA Y NORTE Y CENTRO DE SANTA FE PARCIALMENTE NUBLADO A NUBLADO. VIENTOS LEVES O MODERADOS DEL NORESTE, CAMBIANDO AL SECTOR ESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 21°C Y 24°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 37°C Y 41°C. CORRIENTES, CENTRO Y NORTE DE ENTRE RÍOS Y MISIONES ALGO A PARCIALMENTE NUBLADO. VIENTOS LEVES O MODERADOS DEL NORESTE, CAMBIANDO A LEVES DEL SECTOR ESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 20°C Y 24°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 33°C Y 41°C. SUR DE CÓRDOBA, NORTE DE SAN LUIS Y NORTE DE LA PAMPA PARCIALMENTE NUBLADO. PROBABILIDAD DE TORMENTAS AISLADAS. VIENTOS MODERADOS DEL SUDESTE, ROTANDO AL SECTOR ESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 15°C Y 20°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 31°C Y 34°C. SUR DE SANTA FE, NOROESTE DE BUENOS AIRES Y SUR DE ENTRE RÍOS NUBOSIDAD VARIABLE. INESTABLE POR LA MAÑANA, LUEGO PROBABILIDAD DE TORMENTAS AISLADAS. VIENTOS LEVES DEL NORESTE, CAMBIANDO A MODERADOS DEL SUDESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 19°C Y 21°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 30°C Y 35°C. SUR DE SAN LUIS, CENTRO Y SUR DE LA PAMPA Y SUDOESTE DE BUENOS AIRES NUBLADO A PARCIALMENTE NUBLADO. VIENTOS MODERADOS DEL SECTOR ESTE, CAMBIANDO A DIRECCIÓN VARIABLE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 15°C Y 19°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 31°C Y 34°C. SUDESTE DE BUENOS AIRES NUBLADO. PROBABILIDAD DE TORMENTAS AISLADAS POR LA MAÑANA, LUEGO INESTABLE. VIENTOS LEVES A MODERADOS DEL SECTOR SUR. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 16°C Y 18°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 29°C Y 31°C. NORESTE DE BUENOS AIRES NUBOSIDAD VARIABLE DURANTE LA MAÑANA, LUEGO NUBOSIDAD EN AUMENTO CON TIEMPO DESMEJORANDO Y PROBABILIDAD DE PRECIPITACIONES. VIENTOS LEVES DEL NOROESTE, ROTANDO AL OESTE, CAMBIANDO A REGULARES O MODERADOS DEL SUDESTE, CON RÁFAGAS. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 22°C Y 24°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 30°C Y 32°C. SÁBADO ESTE DE JUJUY, ESTE Y CENTRO DE SALTA Y TUCUMÁN NUBLADO. PROBABILIDAD DE LLUVIAS Y TORMENTAS AISLADAS. VIENTOS LEVES O MODERADOS DE DIRECCIONES VARIABLES. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 17°C Y 22°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 21°C Y 33°C. OESTE DE FORMOSA, CHACO Y NORTE DE SANTIAGO DEL ESTERO NUBOSIDAD VARIABLE. PROBABILIDAD DE LLUVIAS Y TORMENTAS, ALGUNAS AISLADAS. VIENTOS LEVES O MODERADOS DEL NORESTE, CAMBIANDO A LEVES DEL SUDESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 25°C Y 27°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 35°C Y 41°C. CENTRO Y SUR DE SANTIAGO DEL ESTERO Y NORTE DE SANTA FE NUBLADO. PROBABILIDAD DE TORMENTAS AISLADAS POR LA TARDE O NOCHE. VIENTOS LEVES O MODERADOS DEL NORESTE, CAMBIANDO A LEVES DEL SUDESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 23°C Y 26°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 34°C Y 36°C. CORRIENTES, MISIONES Y ENTRE RÍOS PROBABLES NEBLINAS MATINALES. NUBLADO. VIENTOS LEVES O MODERADOS DEL NORESTE, CAMBIANDO A LEVES DEL SUDESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 23°C Y 28°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 33°C Y 38°C. NORESTE DE CÓRDOBA, CENTRO Y SUR DE SANTA FE Y NOROESTE DE BUENOS AIRES NUBOSIDAD VARIABLE. PROBABILIDAD DE TORMENTAS AISLADAS DURANTE LA MAÑANA. VIENTOS LEVES DEL SECTOR ESTE, ROTANDO AL NORESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 18°C Y 23°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 32°C Y 35°C. NOROESTE DE CÓRDOBA Y NORTE DE SAN LUIS NUBOSIDAD VARIABLE. PROBABILIDAD DE TORMENTAS AISLADAS POR LA MAÑANA, LUEGO INESTABLE. VIENTOS MODERADOS DEL SECTOR ESTE, ROTANDO AL NORESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 19°C Y 21°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 33°C Y 35°C. LA PAMPA, SUR DE SAN LUIS Y SUDOESTE DE BUENOS AIRES NUBOSIDAD VARIABLE. INESTABLE HACIA LA TARDE. VIENTOS MODERADOS DEL SECTOR NORTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 17°C Y 20°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 32°C Y 37°C. CENTRO Y SUDESTE DE BUENOS AIRES PARCIAL A ALGO NUBLADO. VIENTOS MODERADOS A LEVES DEL SECTOR NORTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 12°C Y 14°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 34°C Y 36°C. NORESTE DE BUENOS AIRES CIELO PARCIAL NUBLADO DURANTE LA MAÑANA, LUEGO PARCIAL A ALGO NUBLADO. PROBABILIDAD DE PRECIPITACIONES DURANTE LA MADRUGADA, LUEGO MEJORANDO. VIENTOS MODERADOS A LEVES DEL SECTOR ESTE, ROTANDO AL NORESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 21°C Y 23°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 32°C Y 34°C. (Reporte de Maximilian Heath)