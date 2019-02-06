Argentina
February 6, 2019 / 7:08 PM / ACTUALIZADO HACE 2 hours ago

Pronóstico meteorológico para región agropecuaria de Argentina

8 MIN. DE LECTURA

    BUENOS AIRES, 6 feb (Reuters) - Pronóstico climático del
Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de Argentina para el
jueves, viernes y sábado en las principales provincias
agropecuarias del país, uno de los mayores exportadores
mundiales de soja, maíz, trigo y girasol.  
    La información está disponible en la página web del Servicio
Meteorológico (www.smn.gov.ar) y las temperaturas están
expresadas en grados centígrados.
    
JUEVES
    
ESTE DE JUJUY Y CENTRO DE SALTA    
PARCIALMENTE NUBLADO. INESTABLE CON PROBABILIDAD DE
PRECIPITACIONES POR LA TARDE O NOCHE. VIENTOS LEVES DEL NORESTE,
CAMBIANDO AL ESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 15°C Y 18°C.
TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 32°C Y 34°C.
 
TUCUMÁN    
NUBOSIDAD VARIABLE. INESTABLE HACIA LA TARDE O NOCHE. VIENTOS
MODERADOS DEL NORESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 20°C Y 21°C.
TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 34°C Y 36°C.
 
ESTE DE SALTA Y OESTE DE SANTIAGO DEL ESTERO    
PARCIALMENTE NUBLADO. VIENTOS LEVES O MODERADOS DEL NORESTE.
TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 15°C Y 21°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE
33°C Y 37°C.
 
CHACO, OESTE DE SANTIAGO DEL ESTERO, FORMOSA, CORRIENTES Y
MISIONES    
PROBABLES. NEBLINAS Y NIEBLAS MATINALES. ALGO A PARCIALMENTE
NUBLADO. VIENTOS LEVES DEL NORESTE, CAMBIANDO AL ESTE.
TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 21°C Y 23°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE
36°C Y 41°C.
 
NORTE Y CENTRO DE SANTA FE, NORESTE DE CÓRDOBA Y NOROESTE DE
ENTRE RÍOS    
ALGO NUBLADO. VIENTOS LEVES DEL NORESTE. TEMPERATURA MÍNIMA
ENTRE 16°C Y 20°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 34°C Y 36°C.
 
NOROESTE DE CÓRDOBA    
ALGO NUBLADO DURANTE LA MAÑANA, LUEGO NUBOSIDAD VARIABLE.
VIENTOS MODERADOS DEL NORTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 16°C Y
20°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 34°C Y 36°C.
 
SUDESTE DE CÓRDOBA, SUR DE SANTA FE Y NORESTE Y SUR DE ENTRE
RÍOS    
ALGO NUBLADO DURANTE LA MAÑANA, LUEGO NUBOSIDAD VARIABLE.
VIENTOS LEVES O MODERADOS DEL NORESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE
16°C Y 20°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 34°C Y 36°C.
 
SUDOESTE DE CÓRDOBA Y NORTE DE SAN LUIS    
ALGO NUBLADO POR LA MAÑANA, LUEGO NUBOSIDAD VARIABLE E
INESTABLE. VIENTOS MODERADOS DEL SECTOR NORTE. TEMPERATURA
MÍNIMA ENTRE17°C Y 23°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 34°C Y 36°C.
 
SUR DE SAN LUIS Y OESTE DE LA PAMPA    
NUBOSIDAD VARIABLE. VIENTOS REGULARES DEL SUDOESTE, ROTANDO AL
SUDESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 20°C Y 23°C. TEMPERATURA
MÁXIMA ENTRE 34°C Y 37°C.
 
NOROESTE DE BUENOS AIRES    
NUBOSIDAD VARIABLE. INESTABLE HACIA LA TARDE O NOCHE. VIENTOS
LEVES O MODERADOS DEL SECTOR NORTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE
17°C Y 20°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 32°C Y 36°C.
 
ESTE DE LA PAMPA    
NUBLADO O PARCIALMENTE NUBLADO. INESTABLE. PROBABILIDAD DE
PRECIPITACIONES POR LA MAÑANA. VIENTOS MODERADOS DEL SECTOR
NORTE, CAMBIANDO A REGULARES DEL SECTOR SUR. TEMPERATURA MÍNIMA
ENTRE 19°C Y 21°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 35°C Y 37°C.
 
SUDOESTE DE BUENOS AIRES    
PARCIAL NUBLADO O NUBLADO. PROBABILIDAD DE TORMENTAS AISLADAS.
VIENTOS MODERADOS DEL SECTOR NORTE, CAMBIANDO A REGULARES DEL
SECTOR SUR. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 20°C Y 22°C. TEMPERATURA
MÁXIMA ENTRE 28°C Y 33°C.
 
SUDESTE DE BUENOS AIRES    
ALGO A PARCIALMENTE NUBLADO. PROBABILIDAD DE TORMENTAS AISLADAS
HACIA LA TARDE O NOCHE. VIENTOS MODERADOS DEL SECTOR NORTE,
ROTANDO AL NORESTE CON RÁFAGAS. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 18°C Y
20°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 34°C Y 36°C.
 
NORESTE DE BUENOS AIRES    
ALGO O PARCIALMENTE NUBLADO. VIENTOS LEVES O MODERADOS DEL
SECTOR NORTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 20°C Y 22°C. TEMPERATURA
MÁXIMA ENTRE 30°C Y 32°C.


VIERNES

ESTE DE JUJUY Y CENTRO DE SALTA Y TUCUMÁN    
NUBLADO. INESTABLE CON PROBABILIDAD DE PRECIPITACIONES POR LA
MAÑANA, LUEGO PROBABILIDAD DE TORMENTAS AISLADAS. VIENTOS LEVES
DEL SECTOR ESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 18°C Y 22°C.
TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 32°C Y 34°C.
 
ESTE DE SALTA, SANTIAGO DEL ESTERO, CHACO, NORTE DE CÓRDOBA Y
NORTE Y CENTRO DE SANTA FE    
PARCIALMENTE NUBLADO A NUBLADO. VIENTOS LEVES O MODERADOS DEL
NORESTE, CAMBIANDO AL SECTOR ESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 21°C
Y 24°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 37°C Y 41°C.
 
CORRIENTES, CENTRO Y NORTE DE ENTRE RÍOS Y MISIONES    
ALGO A PARCIALMENTE NUBLADO. VIENTOS LEVES O MODERADOS DEL
NORESTE, CAMBIANDO A LEVES DEL SECTOR ESTE. TEMPERATURA MÍNIMA
ENTRE 20°C Y 24°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 33°C Y 41°C.
 
SUR DE CÓRDOBA, NORTE DE SAN LUIS Y NORTE DE LA PAMPA    
PARCIALMENTE NUBLADO. PROBABILIDAD DE TORMENTAS AISLADAS.
VIENTOS MODERADOS DEL SUDESTE, ROTANDO AL SECTOR ESTE.
TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 15°C Y 20°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE
31°C Y 34°C.
 
SUR DE SANTA FE, NOROESTE DE BUENOS AIRES Y SUR DE ENTRE RÍOS
NUBOSIDAD VARIABLE. INESTABLE POR LA MAÑANA, LUEGO PROBABILIDAD
DE TORMENTAS AISLADAS. VIENTOS LEVES DEL NORESTE, CAMBIANDO A
MODERADOS DEL SUDESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 19°C Y 21°C.
TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 30°C Y 35°C.
 
SUR DE SAN LUIS, CENTRO Y SUR DE LA PAMPA Y SUDOESTE DE BUENOS
AIRES    
NUBLADO A PARCIALMENTE NUBLADO. VIENTOS MODERADOS DEL SECTOR
ESTE, CAMBIANDO A DIRECCIÓN VARIABLE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE
15°C Y 19°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 31°C Y 34°C.
 
SUDESTE DE BUENOS AIRES    
NUBLADO. PROBABILIDAD DE TORMENTAS AISLADAS POR LA MAÑANA, LUEGO
INESTABLE. VIENTOS LEVES A MODERADOS DEL SECTOR SUR. TEMPERATURA
MÍNIMA ENTRE 16°C Y 18°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 29°C Y 31°C.
 
NORESTE DE BUENOS AIRES    
NUBOSIDAD VARIABLE DURANTE LA MAÑANA, LUEGO NUBOSIDAD EN AUMENTO
CON TIEMPO DESMEJORANDO Y PROBABILIDAD DE PRECIPITACIONES.
VIENTOS LEVES DEL NOROESTE, ROTANDO AL OESTE, CAMBIANDO A
REGULARES O MODERADOS DEL SUDESTE, CON RÁFAGAS. TEMPERATURA
MÍNIMA ENTRE 22°C Y 24°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 30°C Y 32°C.


SÁBADO

ESTE DE JUJUY, ESTE Y CENTRO DE SALTA Y TUCUMÁN    
NUBLADO. PROBABILIDAD DE LLUVIAS Y TORMENTAS AISLADAS. VIENTOS
LEVES O MODERADOS DE DIRECCIONES VARIABLES. TEMPERATURA MÍNIMA
ENTRE 17°C Y 22°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 21°C Y 33°C.
 
OESTE DE FORMOSA, CHACO Y NORTE DE SANTIAGO DEL ESTERO    
NUBOSIDAD VARIABLE. PROBABILIDAD DE LLUVIAS Y TORMENTAS, ALGUNAS
AISLADAS. VIENTOS LEVES O MODERADOS DEL NORESTE, CAMBIANDO A
LEVES DEL SUDESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 25°C Y 27°C.
TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 35°C Y 41°C.
 
CENTRO Y SUR DE SANTIAGO DEL ESTERO Y NORTE DE SANTA FE    
NUBLADO. PROBABILIDAD DE TORMENTAS AISLADAS POR LA TARDE O
NOCHE. VIENTOS LEVES O MODERADOS DEL NORESTE, CAMBIANDO A LEVES
DEL SUDESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 23°C Y 26°C. TEMPERATURA
MÁXIMA ENTRE 34°C Y 36°C.
 
CORRIENTES, MISIONES Y ENTRE RÍOS    
PROBABLES NEBLINAS MATINALES. NUBLADO. VIENTOS LEVES O MODERADOS
DEL NORESTE, CAMBIANDO A LEVES DEL SUDESTE. TEMPERATURA MÍNIMA
ENTRE 23°C Y 28°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 33°C Y 38°C.
 
NORESTE DE CÓRDOBA, CENTRO Y SUR DE SANTA FE Y NOROESTE DE
BUENOS AIRES    
NUBOSIDAD VARIABLE. PROBABILIDAD DE TORMENTAS AISLADAS DURANTE
LA MAÑANA. VIENTOS LEVES DEL SECTOR ESTE, ROTANDO AL NORESTE.
TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 18°C Y 23°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE
32°C Y 35°C.
 
NOROESTE DE CÓRDOBA Y NORTE DE SAN LUIS    
NUBOSIDAD VARIABLE. PROBABILIDAD DE TORMENTAS AISLADAS POR LA
MAÑANA, LUEGO INESTABLE. VIENTOS MODERADOS DEL SECTOR ESTE,
ROTANDO AL NORESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 19°C Y 21°C.
TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 33°C Y 35°C.
 
LA PAMPA, SUR DE SAN LUIS Y SUDOESTE DE BUENOS AIRES    
NUBOSIDAD VARIABLE. INESTABLE HACIA LA TARDE. VIENTOS MODERADOS
DEL SECTOR NORTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 17°C Y 20°C.
TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 32°C Y 37°C.
 
CENTRO Y SUDESTE DE BUENOS AIRES    
PARCIAL A ALGO NUBLADO. VIENTOS MODERADOS A LEVES DEL SECTOR
NORTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 12°C Y 14°C. TEMPERATURA MÁXIMA
ENTRE 34°C Y 36°C.
 
NORESTE DE BUENOS AIRES    
CIELO PARCIAL NUBLADO DURANTE LA MAÑANA, LUEGO PARCIAL A ALGO
NUBLADO. PROBABILIDAD DE PRECIPITACIONES DURANTE LA MADRUGADA,
LUEGO MEJORANDO. VIENTOS MODERADOS A LEVES DEL SECTOR ESTE,
ROTANDO AL NORESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 21°C Y 23°C.
TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 32°C Y 34°C.

 (Reporte de Maximilian Heath)
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