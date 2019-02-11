Argentina
February 11, 2019 / 7:02 PM / 2 days ago

Pronóstico meteorológico para región agropecuaria de Argentina

4 MIN. DE LECTURA

    BUENOS AIRES, 11 feb (Reuters) - Pronóstico climático del
Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de Argentina para el
martes, miércoles y jueves en las principales provincias
agropecuarias del país, uno de los mayores exportadores
mundiales de soja, maíz, trigo y girasol.  
    La información está disponible en la página web del Servicio
Meteorológico (www.smn.gov.ar) y las temperaturas están
expresadas en grados centígrados.
    
MARTES
    
ESTE DE JUJUY, ESTE DE SALTA, FORMOSAY, CHACO, NORTE DE
CORRIENTES Y MISIONES    
NUBOSIDAD VARIABLE. PROBABILIDAD DE LLUVIAS Y TORMENTAS
AISLADAS. VIENTOS LEVES DEL NORESTE CAMBIANDO TEMPORARIAMENTE AL
SECTOR NORTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 15°C Y 19°C. TEMPERATURA
MAXIMA ENTRE 27°C Y 31°C.
 
CENTRO DE SALTA, TUCUMAN, NORTE Y CENTRO DE SANTIAGO DEL ESTERO,
NORTE DE SANTA FE Y SUR DE CORRIENTES    
MEJORANDO. PARCIAL NUBLADO HACIA LA TARDE O NOCHE. VIENTOS LEVES
A MODERADOS DEL SECTOR SUR CON RÁFAGAS. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE
8°C Y 17°C. TEMPERATURA MAXIMA ENTRE 21C Y 26°C.
 
SUDESTE DE BUENOS AIRES    
NUBLADO. INESTABLE CON PROBABILIDAD DE PRECIPITACIONES DURANTE
LA MAÑANA. VIENTOS LEVES O MODERADOS DEL SECTOR SUR.TEMPERATURA
MÍNIMA ENTRE 9°C Y 13°C. TEMPERATURA MAXIMA ENTRE 27°C Y 32°C.
 
NORESTE DE BUENOS AIRES    
NUBOSIDAD EN DISMINUCIÓN. AGRADABLE VIENTOS REGULARES A
MODERADOS DEL SECTOR SUR CON RÁFAGAS, ROTANDO AL SECTOR ESTE.
TEMPERATURA MINIMA ENTRE 11°C Y 13°C. TEMPERATURA MAXIMA ENTRE
20°C Y 23°C.


MIÉRCOLES

ESTE DE JUJUY, CENTRO Y ESTE DE SALTA, TUCUMAN Y NORTE DE
SANTIAGO DEL ESTERO    
PARCIAL NUBLADO LUEGO NUBOSIDAD VARIABLE. VIENTOS REGULARES A
MODERADOS DEL SECTOR SUR. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 15°C Y 18°C.
TEMPERATURA MAXIMA ENTRE 20°C Y 26°C.
 
FORMOSA Y MISIONES    
NUBOSIDAD VARIABLE. VIENTOS LEVES DEL SECTOR SUR.TEMPERATURA
MINIMA ENTRE 17°C Y 21°C. TEMPERATURA MAXIMA ENTRE 29°C Y 34°C.
 
CHACO, CORRIENTES, NORTE DE CÓRDOBA, NORTE Y CENTRO DE SANTA FE
Y NORTE DE ENTRE RIOS    
NUBOSIDAD VARIABLE EN LA MAÑANA, LUEGO ALGO NUBLADO. VIENTOS
LEVES O MODERADOS DEL SECTOR ESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 18°C
Y 21°C. TEMPERATURA MAXIMA ENTRE 37°C Y 40°C.
 
SAN LUIS, SUR DE CÓRDOBA, SUR DE SANTA FE, SUR DE ENTRE RÍOS, LA
PAMPA Y NOROESTE, CENTRO Y SUR DE BUENOS AIRES    
ALGO NUBLADO. VIENTOS LEVES O MODERADOS DEL SECTOR NORTE.
TEMPERATURA MINIMA ENTRE 12°C Y 17°C. TEMPERATURA MAXIMA ENTRE
23C Y 27°C.
 
NORESTE DE BUENOS AIRES    
LIGERAMENTE NUBLADO. VIENTOS MODERADOS A LEVES DE DIRECCIONES
VARIABLE, PREVALECIENDO DEL SECTOR ESTE. TEMPERATURA MINIMA
ENTRE 12°C Y 14°C. TEMPERATURA MAXIMA ENTRE 23°C Y 25°C.


JUEVES

ESTE DE JUJUY, ESTE Y CENTRO DE SALTA Y OESTE DE FORMOSA    
NUBLADO. INESTABLE CON PROBABILIDAD DE PRECIPITACIONES. VIENTOS
LEVES DEL SECTOR SUR. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 15°C Y 18°C.
TEMPERATURA MAXIMA ENTRE 26°C Y 31°C.
 
TUCUMAN, NORTE DE SANTIAGO DEL ESTERO, ESTE DE FORMOSA, CHACO,
NORTE DE CORRIENTES Y MISIONES    
NUBOSIDAD VARIABLE. VIENTOS LEVES DEL SECTOR SUR. TEMPERATURA
MÍNIMA ENTRE 15°C Y 19°C. TEMPERATURA MAXIMA ENTRE 23°C Y 26°C.
 
SANTA FE, SUR DE CORRIENTES Y ENTRE RÍOS    
ALGO NUBLADO. VIENTOS LEVES DEL SECTOR SUR. TEMPERATURA MÍNIMA
ENTRE 16°C Y 20°C. TEMPERATURA MAXIMA ENTRE 28°C Y 31°C.
 
SAN LUIS, CÓRDOBA, LA PAMPA Y NOROESTE Y CENTRO DE BUENOS AIRES
ALGO NUBLADO. VIENTOS LEVES DEL SECTOR NORTE. TEMPERATURA MINIMA
ENTRE 16°C Y 20°C. TEMPERATURA MAXIMA ENTRE 30°C Y 34°C.
 
SUR DE BUENOS AIRES    
NUBOSIDAD VARIABLE. VIENTOS MODERADOS A LEVES DEL SECTOR NORTE.
TEMPERATURA. MINIMA ENTRE17°C Y 20°C. TEMPERATURA MAXIMA ENTRE
29°C Y 35°C.
 
NORESTE DE BUENOS AIRES    
ALGO NUBLADO. VIENTOS LEVES SECTOR NORTE. TEMPERATURA MINIMA
ENTRE 15°C Y 17°C. TEMPERATURA MAXIMA ENTRE 25°C Y 28°C.
    

 (Reporte de Maximilian Heath)
Nuestros Estándares:Los principios Thomson Reuters
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below