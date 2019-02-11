Pronóstico meteorológico para región agropecuaria de Argentina

BUENOS AIRES, 11 feb (Reuters) - Pronóstico climático del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de Argentina para el martes, miércoles y jueves en las principales provincias agropecuarias del país, uno de los mayores exportadores mundiales de soja, maíz, trigo y girasol. La información está disponible en la página web del Servicio Meteorológico (www.smn.gov.ar) y las temperaturas están expresadas en grados centígrados. MARTES ESTE DE JUJUY, ESTE DE SALTA, FORMOSAY, CHACO, NORTE DE CORRIENTES Y MISIONES NUBOSIDAD VARIABLE. PROBABILIDAD DE LLUVIAS Y TORMENTAS AISLADAS. VIENTOS LEVES DEL NORESTE CAMBIANDO TEMPORARIAMENTE AL SECTOR NORTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 15°C Y 19°C. TEMPERATURA MAXIMA ENTRE 27°C Y 31°C. CENTRO DE SALTA, TUCUMAN, NORTE Y CENTRO DE SANTIAGO DEL ESTERO, NORTE DE SANTA FE Y SUR DE CORRIENTES MEJORANDO. PARCIAL NUBLADO HACIA LA TARDE O NOCHE. VIENTOS LEVES A MODERADOS DEL SECTOR SUR CON RÁFAGAS. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 8°C Y 17°C. TEMPERATURA MAXIMA ENTRE 21C Y 26°C. SUDESTE DE BUENOS AIRES NUBLADO. INESTABLE CON PROBABILIDAD DE PRECIPITACIONES DURANTE LA MAÑANA. VIENTOS LEVES O MODERADOS DEL SECTOR SUR.TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 9°C Y 13°C. TEMPERATURA MAXIMA ENTRE 27°C Y 32°C. NORESTE DE BUENOS AIRES NUBOSIDAD EN DISMINUCIÓN. AGRADABLE VIENTOS REGULARES A MODERADOS DEL SECTOR SUR CON RÁFAGAS, ROTANDO AL SECTOR ESTE. TEMPERATURA MINIMA ENTRE 11°C Y 13°C. TEMPERATURA MAXIMA ENTRE 20°C Y 23°C. MIÉRCOLES ESTE DE JUJUY, CENTRO Y ESTE DE SALTA, TUCUMAN Y NORTE DE SANTIAGO DEL ESTERO PARCIAL NUBLADO LUEGO NUBOSIDAD VARIABLE. VIENTOS REGULARES A MODERADOS DEL SECTOR SUR. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 15°C Y 18°C. TEMPERATURA MAXIMA ENTRE 20°C Y 26°C. FORMOSA Y MISIONES NUBOSIDAD VARIABLE. VIENTOS LEVES DEL SECTOR SUR.TEMPERATURA MINIMA ENTRE 17°C Y 21°C. TEMPERATURA MAXIMA ENTRE 29°C Y 34°C. CHACO, CORRIENTES, NORTE DE CÓRDOBA, NORTE Y CENTRO DE SANTA FE Y NORTE DE ENTRE RIOS NUBOSIDAD VARIABLE EN LA MAÑANA, LUEGO ALGO NUBLADO. VIENTOS LEVES O MODERADOS DEL SECTOR ESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 18°C Y 21°C. TEMPERATURA MAXIMA ENTRE 37°C Y 40°C. SAN LUIS, SUR DE CÓRDOBA, SUR DE SANTA FE, SUR DE ENTRE RÍOS, LA PAMPA Y NOROESTE, CENTRO Y SUR DE BUENOS AIRES ALGO NUBLADO. VIENTOS LEVES O MODERADOS DEL SECTOR NORTE. TEMPERATURA MINIMA ENTRE 12°C Y 17°C. TEMPERATURA MAXIMA ENTRE 23C Y 27°C. NORESTE DE BUENOS AIRES LIGERAMENTE NUBLADO. VIENTOS MODERADOS A LEVES DE DIRECCIONES VARIABLE, PREVALECIENDO DEL SECTOR ESTE. TEMPERATURA MINIMA ENTRE 12°C Y 14°C. TEMPERATURA MAXIMA ENTRE 23°C Y 25°C. JUEVES ESTE DE JUJUY, ESTE Y CENTRO DE SALTA Y OESTE DE FORMOSA NUBLADO. INESTABLE CON PROBABILIDAD DE PRECIPITACIONES. VIENTOS LEVES DEL SECTOR SUR. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 15°C Y 18°C. TEMPERATURA MAXIMA ENTRE 26°C Y 31°C. TUCUMAN, NORTE DE SANTIAGO DEL ESTERO, ESTE DE FORMOSA, CHACO, NORTE DE CORRIENTES Y MISIONES NUBOSIDAD VARIABLE. VIENTOS LEVES DEL SECTOR SUR. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 15°C Y 19°C. TEMPERATURA MAXIMA ENTRE 23°C Y 26°C. SANTA FE, SUR DE CORRIENTES Y ENTRE RÍOS ALGO NUBLADO. VIENTOS LEVES DEL SECTOR SUR. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 16°C Y 20°C. TEMPERATURA MAXIMA ENTRE 28°C Y 31°C. SAN LUIS, CÓRDOBA, LA PAMPA Y NOROESTE Y CENTRO DE BUENOS AIRES ALGO NUBLADO. VIENTOS LEVES DEL SECTOR NORTE. TEMPERATURA MINIMA ENTRE 16°C Y 20°C. TEMPERATURA MAXIMA ENTRE 30°C Y 34°C. SUR DE BUENOS AIRES NUBOSIDAD VARIABLE. VIENTOS MODERADOS A LEVES DEL SECTOR NORTE. TEMPERATURA. MINIMA ENTRE17°C Y 20°C. TEMPERATURA MAXIMA ENTRE 29°C Y 35°C. NORESTE DE BUENOS AIRES ALGO NUBLADO. VIENTOS LEVES SECTOR NORTE. TEMPERATURA MINIMA ENTRE 15°C Y 17°C. TEMPERATURA MAXIMA ENTRE 25°C Y 28°C. (Reporte de Maximilian Heath)