Pronóstico meteorológico para región agropecuaria de Argentina

BUENOS AIRES, 14 feb (Reuters) - Pronóstico climático del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de Argentina para el viernes y el fin de semana en las principales provincias agropecuarias del país, uno de los mayores exportadores mundiales de soja, maíz, trigo y girasol. La información está disponible en la página web del Servicio Meteorológico (www.smn.gov.ar) y las temperaturas están expresadas en grados centígrados. VIERNES ESTE DE JUJUY Y CENTRO DE SALTA PARCIAL NUBLADO O NUBLADO. PROBABILIDAD DE LLUVIAS AISLADAS, CON MEJORAMIENTOS TEMPORARIOS POR LA MAÑANA, LUEGO PROBABILIDAD DE LLUVIAS Y TORMENTAS AISLADAS. VIENTOS LEVES DE DIRECCIONES VARIABLES, PREVALECIENDO DEL SECTOR ESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 15°C Y 17°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 28°C Y 31°C. ESTE DE SALTA, OESTE DE FORMOSA Y NORTE DE CHACO PROBABLES NEBLINAS MATINALES. NUBOSIDAD VARIABLE POR LA MAÑANA, LUEGO ALGO NUBLADO. VIENTOS LEVES A MODERADOS DEL SECTOR SUR, LUEGO DISMINUYENDO A LEVES. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 15°C Y 18°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 31°C Y 33°C. TUCUMÁN ALGO NUBLADO DURANTE LA MAÑANA, LUEGO NUBOSIDAD VARIABLE. BAJA PROBABILIDAD DE TORMENTAS AISLADAS HACIA LA TARDE. VIENTOS LEVES DE DIRECCIONES VARIABLES, CAMBIANDO AL SECTOR ESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 17°C Y 19°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 29°C Y 31°C. ESTE DE FORMOSA, CENTRO Y ESTE DE CHACO Y OESTE DE CORRIENTES PROBABLES NEBLINAS MATINALES. ALGO A PARCIAL NUBLADO. VIENTOS LEVES O MODERADOS DEL SECTOR SUR. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 18°C Y 21°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 30°C Y 33°C. SANTIAGO DEL ESTERO Y NORTE DE SANTA FE DESPEJADO O ALGO NUBLADO. VIENTOS LEVES A MODERADOS DEL SECTOR ESTE, ROTANDO AL SECTOR SUR, LUEGO ROTANDO NUEVAMENTE AL SECTOR ESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 18°C Y 21°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 31°C Y 33°C. ESTE DE CORRIENTES PROBABLES NEBLINAS MATINALES. NUBOSIDAD VARIABLE. BAJA PROBABILIDAD DE LLUVIAS AISLADAS POR LA MAÑANA, LUEGO PROBABILIDAD DE LLUVIAS AISLADAS Y CHAPARRONES HACIA LA NOCHE. VIENTOS LEVES A MODERADOS DEL SECTOR SUR. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 19°C Y 21°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 29°C Y 31°C. MISIONES PROBABLES NEBLINAS MATINALES. NUBLADO DURANTE LA MAÑANA, LUEGO NUBOSIDAD VARIABLE. PROBABILIDAD DE LLUVIAS Y TORMENTAS CON MEJORAMIENTOS TEMPORARIOS. VIENTOS LEVES DE DIRECCIONES VARIABLES, CAMBIANDO AL SECTOR SUR. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 21°C Y 22°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 28°C Y 32°C. NOROESTE CÓRDOBA DESPEJADO O ALGO NUBLADO DURANTE LA MAÑANA, LUEGO NUBOSIDAD VARIABLE. VIENTOS LEVES DE DIRECCIONES VARIABLES, AUMENTANDO A MODERADOS Y PREVALECIENDO DEL SECTOR ESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 15°C Y 17°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 31°C Y 33°C. NORESTE DE CÓRDOBA DESPEJADO O ALGO NUBLADO. VIENTOS MODERADOS DEL SECTOR ESTE, CAMBIANDO TEMPORARIAMENTE A DIRECCIÓN VARIABLE, LUEGO ROTANDO AL SECTOR NORTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 15°C Y 17°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 31°C Y 33°C. SUR DE CÓRDOBA Y SAN LUIS DESPEJADO O ALGO NUBLADO. VIENTOS LEVES O MODERADOS DEL NORTE, ROTANDO AL SECTOR ESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 17°C Y 20°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 32°C Y 34°C. LA PAMPA DESPEJADO O ALGO NUBLADO. VIENTOS LEVES A MODERADOS DEL SECTOR NORTE, CAMBIANDO A MODERADOS DEL NORESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 18°C Y 19°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 35°C Y 37°C. CENTRO DE SANTA FE Y ENTRE RÍOS ALGO NUBLADO. VIENTOS LEVES A MODERADOS DEL SECTOR ESTE, ROTANDO TEMPORARIAMENTE AL SECTOR SUR. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 16°C Y 17°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 30°C Y 32°C. SUR DE SANTA FE Y NOROESTE Y CENTRO DE BUENOS AIRES DESPEJADO O ALGO NUBLADO. VIENTOS LEVES A MODERADOS DEL SECTOR NORTE, CAMBIANDO A DIRECCIÓN VARIABLE, CAMBIANDO AL SECTOR SUR. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 16°C Y 18°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 31°C Y 33°C. SUR DE BUENOS AIRES DESPEJADO O ALGO NUBLADO. VIENTOS MODERADOS DEL SECTOR NORTE, ROTANDO TEMPORARIAMENTE AL SECTOR SUR. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 15°C Y 22°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 29°C Y 35°C. NORESTE DE BUENOS AIRES CIELO PARCIAL A ALGO NUBLADO. VIENTOS LEVES DEL SECTOR ESTE, ROTANDO AL SECTOR SUR, LUEGO ROTANDO AL SECTOR NORTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 18°C Y 20°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 30°C Y 32°C. SÁBADO ESTE DE JUJUY Y CENTRO DE SALTA NUBLADO. TIEMPO INESTABLE CON PROBABILIDAD DE PRECIPITACIONES HACIA LA TARDE O NOCHE. VIENTOS LEVES DEL SECTOR ESTE, ROTANDO TEMPORARIAMENTE AL SECTOR SUR. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 15°C Y 17°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 30°C Y 32°C. TUCUMÁN, ESTE DE SALTA Y SANTIAGO DEL ESTERO ALGO NUBLADO. VIENTOS LEVES DEL SECTOR ESTE, ROTANDO TEMPORARIAMENTE AL SECTOR SUR. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 16°C Y 20°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 30°C Y 33°C. FORMOSA, CHACO Y NORTE DE SANTA FE ALGO NUBLADO. VIENTOS LEVES A MODERADOS DEL SECTOR SUR. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 17°C Y 21°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 29°C Y 32°C. MISIONES PARCIAL NUBLADO. TIEMPO INESTABLE CON PROBABILIDAD DE PRECIPITACIONES HACIA LA TARDE O NOCHE. VIENTOS LEVES DEL SECTOR NORTE, CAMBIANDO A DIRECCIÓN VARIABLE, LUEGO CAMBIANDO A LEVES DEL SUDESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 17°C Y 19°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 30°C Y 32°C. OESTE DE CORRIENTES Y NOROESTE DE ENTRE RÍOS ALGO NUBLADO POR LA MAÑANA, LUEGO NUBOSIDAD VARIABLE. VIENTOS LEVES A MODERADOS DEL SUDESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 17°C Y 20°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 30°C Y 32°C. ESTE DE CORRIENTES Y NORESTE DE ENTRE RÍOS ALGO NUBLADO POR LA MAÑANA, LUEGO NUBOSIDAD VARIABLE. INESTABLE HACIA LA TARDE O NOCHE. VIENTOS LEVES A MODERADOS DEL SUDESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 17°C Y 19°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 29°C Y 32°C. CÓRDOBA, SUR DE SANTA FE, SUR DE ENTRE RÍOS, SAN LUIS, LA PAMPA, NOROESTE Y SUR DE BUENOS AIRES ALGO NUBLADO. VIENTOS LEVES A MODERADOS DEL SECTOR NORTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 16°C Y 22°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 31°C Y 36°C. NORESTE DE BUENOS AIRES DESPEJADO O LIGERAMENTE NUBLADO. VIENTOS LEVES DEL SECTOR NORTE, ROTANDO TEMPORARIAMENTE AL SECTOR ESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 19°C Y 21°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 30°C Y 32°C. DOMINGO ESTE DE JUJUY PARCIAL NUBLADO. INESTABLE HACIA LA TARDE O NOCHE. VIENTOS LEVES DE DIRECCIONES VARIABLES, PREVALECIENDO DEL SECTOR SUR. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 17°C Y 19°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 30°C Y 32°C. CENTRO Y ESTE DE SALTA, OESTE DE FORMOSA Y OESTE DE CHACO ALGO NUBLADO. VIENTOS LEVES DEL SECTOR SUR, ROTANDO AL ESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 15°C Y 20°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 31°C Y 33°C. TUCUMÁN, SANTIAGO DEL ESTERO, NORTE DE SANTA FE, SUR DE CORRIENTES, NORTE DE ENTRE RÍOS ALGO NUBLADO. VIENTOS LEVES DEL SECTOR ESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 18°C Y 21°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 31°C Y 34°C. ESTE DE FORMOSA, ESTE DE CHACO Y NORTE DE CORRIENTES ALGO A PARCIAL NUBLADO. VIENTOS LEVES DEL SECTOR SUR, ROTANDO AL ESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 20°C Y 22°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 31°C Y 34°C. MISIONES PARCIAL NUBLADO O NUBLADO. INESTABLE. PROBABILIDAD DE PRECIPITACIONES HACIA LA TARDE O NOCHE. VIENTOS LEVES DEL SECTOR ESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 17°C Y 21°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 26°C Y 32°C. CÓRDOBA, SUR DE SANTA FE, SUR DE ENTRE RÍOS, SAN LUIS, NORTE DE LA PAMPA Y NOROESTE Y CENTRO DE BUENOS AIRES ALGO NUBLADO. VIENTOS LEVES O MODERADOS DEL NORESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 17°C Y 24°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 33°C Y 38°C. SUDOESTE DE LA PAMPA ALGO NUBLADO POR LA MAÑANA, LUEGO NUBOSIDAD VARIABLE. INESTABLE HACIA LA TARDE O NOCHE. VIENTOS REGULARES DEL SECTOR NORTE, CON RÁFAGAS, CAMBIANDO A LEVES DE DIRECCIONES VARIABLES. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 20°C Y 22°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 35°C Y 37°C. SUDESTE DE LA PAMPA Y SUR DE BUENOS AIRES ALGO NUBLADO. VIENTOS REGULARES DEL SECTOR NORTE, CON RÁFAGAS. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 22°C Y 25°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 33°C Y 36°C. NORESTE DE BUENOS AIRES DESPEJADO O LIGERAMENTE NUBLADO VIENTOS LEVES A MODERADOS DEL SECTOR NORTE, ROTANDO TEMPORARIAMENTE AL SECTOR ESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 20°C Y 22°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 31°C Y 33°C. (Reporte de Maximilian Heath)