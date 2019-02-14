Argentina
February 14, 2019 / 5:18 PM / ACTUALIZADO HACE an hour ago

Pronóstico meteorológico para región agropecuaria de Argentina

8 MIN. DE LECTURA

    BUENOS AIRES, 14 feb (Reuters) - Pronóstico climático del
Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de Argentina para el
viernes y el fin de semana en las principales provincias
agropecuarias del país, uno de los mayores exportadores
mundiales de soja, maíz, trigo y girasol.  
    La información está disponible en la página web del Servicio
Meteorológico (www.smn.gov.ar) y las temperaturas están
expresadas en grados centígrados.
    
VIERNES
    
ESTE DE JUJUY Y CENTRO DE SALTA    
PARCIAL NUBLADO O NUBLADO. PROBABILIDAD DE LLUVIAS AISLADAS, CON
MEJORAMIENTOS TEMPORARIOS POR LA MAÑANA, LUEGO PROBABILIDAD DE
LLUVIAS Y TORMENTAS AISLADAS. VIENTOS LEVES DE DIRECCIONES
VARIABLES, PREVALECIENDO DEL SECTOR ESTE. TEMPERATURA MÍNIMA
ENTRE 15°C Y 17°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 28°C Y 31°C.
 
ESTE DE SALTA, OESTE DE FORMOSA Y NORTE DE CHACO    
PROBABLES NEBLINAS MATINALES. NUBOSIDAD VARIABLE POR LA MAÑANA,
LUEGO ALGO NUBLADO. VIENTOS LEVES A MODERADOS DEL SECTOR SUR,
LUEGO DISMINUYENDO A LEVES. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 15°C Y
18°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 31°C Y 33°C.
 
TUCUMÁN    
ALGO NUBLADO DURANTE LA MAÑANA, LUEGO NUBOSIDAD VARIABLE. BAJA
PROBABILIDAD DE TORMENTAS AISLADAS HACIA LA TARDE. VIENTOS LEVES
DE DIRECCIONES VARIABLES, CAMBIANDO AL SECTOR ESTE. TEMPERATURA
MÍNIMA ENTRE 17°C Y 19°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 29°C Y 31°C.
 
ESTE DE FORMOSA, CENTRO Y ESTE DE CHACO Y OESTE DE CORRIENTES
PROBABLES NEBLINAS MATINALES. ALGO A PARCIAL NUBLADO. VIENTOS
LEVES O MODERADOS DEL SECTOR SUR. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 18°C
Y 21°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 30°C Y 33°C.
 
SANTIAGO DEL ESTERO Y NORTE DE SANTA FE    
DESPEJADO O ALGO NUBLADO. VIENTOS LEVES A MODERADOS DEL SECTOR
ESTE, ROTANDO AL SECTOR SUR, LUEGO ROTANDO NUEVAMENTE AL SECTOR
ESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 18°C Y 21°C. TEMPERATURA MÁXIMA
ENTRE 31°C Y 33°C.
 
ESTE DE CORRIENTES    
PROBABLES NEBLINAS MATINALES. NUBOSIDAD VARIABLE. BAJA
PROBABILIDAD DE LLUVIAS AISLADAS POR LA MAÑANA, LUEGO
PROBABILIDAD DE LLUVIAS AISLADAS Y CHAPARRONES HACIA LA NOCHE.
VIENTOS LEVES A MODERADOS DEL SECTOR SUR. TEMPERATURA MÍNIMA
ENTRE 19°C Y 21°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 29°C Y 31°C.
 
MISIONES    
PROBABLES NEBLINAS MATINALES. NUBLADO DURANTE LA MAÑANA, LUEGO
NUBOSIDAD VARIABLE. PROBABILIDAD DE LLUVIAS Y TORMENTAS CON
MEJORAMIENTOS TEMPORARIOS. VIENTOS LEVES DE DIRECCIONES
VARIABLES, CAMBIANDO AL SECTOR SUR. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE
21°C Y 22°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 28°C Y 32°C.
 
NOROESTE CÓRDOBA    
DESPEJADO O ALGO NUBLADO DURANTE LA MAÑANA, LUEGO NUBOSIDAD
VARIABLE. VIENTOS LEVES DE DIRECCIONES VARIABLES, AUMENTANDO A
MODERADOS Y PREVALECIENDO DEL SECTOR ESTE. TEMPERATURA MÍNIMA
ENTRE 15°C Y 17°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 31°C Y 33°C.
 
NORESTE DE CÓRDOBA    
DESPEJADO O ALGO NUBLADO. VIENTOS MODERADOS DEL SECTOR ESTE,
CAMBIANDO TEMPORARIAMENTE A DIRECCIÓN VARIABLE, LUEGO ROTANDO AL
SECTOR NORTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 15°C Y 17°C. TEMPERATURA
MÁXIMA ENTRE 31°C Y 33°C.
 
SUR DE CÓRDOBA Y SAN LUIS    
DESPEJADO O ALGO NUBLADO. VIENTOS LEVES O MODERADOS DEL NORTE,
ROTANDO AL SECTOR ESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 17°C Y 20°C.
TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 32°C Y 34°C.
 
LA PAMPA    
DESPEJADO O ALGO NUBLADO. VIENTOS LEVES A MODERADOS DEL SECTOR
NORTE, CAMBIANDO A MODERADOS DEL NORESTE. TEMPERATURA MÍNIMA
ENTRE 18°C Y 19°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 35°C Y 37°C.
 
CENTRO DE SANTA FE Y ENTRE RÍOS    
ALGO NUBLADO. VIENTOS LEVES A MODERADOS DEL SECTOR ESTE, ROTANDO
TEMPORARIAMENTE AL SECTOR SUR. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 16°C Y
17°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 30°C Y 32°C.
 
SUR DE SANTA FE Y NOROESTE Y CENTRO DE BUENOS AIRES    
DESPEJADO O ALGO NUBLADO. VIENTOS LEVES A MODERADOS DEL SECTOR
NORTE, CAMBIANDO A DIRECCIÓN VARIABLE, CAMBIANDO AL SECTOR SUR.
TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 16°C Y 18°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE
31°C Y 33°C.
 
SUR DE BUENOS AIRES    
DESPEJADO O ALGO NUBLADO. VIENTOS MODERADOS DEL SECTOR NORTE,
ROTANDO TEMPORARIAMENTE AL SECTOR SUR. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE
15°C Y 22°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 29°C Y 35°C.
 
NORESTE DE BUENOS AIRES    
CIELO PARCIAL A ALGO NUBLADO. VIENTOS LEVES DEL SECTOR ESTE,
ROTANDO AL SECTOR SUR, LUEGO ROTANDO AL SECTOR NORTE.
TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 18°C Y 20°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE
30°C Y 32°C.


SÁBADO

ESTE DE JUJUY Y CENTRO DE SALTA    
NUBLADO. TIEMPO INESTABLE CON PROBABILIDAD DE PRECIPITACIONES
HACIA LA TARDE O NOCHE. VIENTOS LEVES DEL SECTOR ESTE, ROTANDO
TEMPORARIAMENTE AL SECTOR SUR. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 15°C Y
17°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 30°C Y 32°C.
 
TUCUMÁN, ESTE DE SALTA Y SANTIAGO DEL ESTERO    
ALGO NUBLADO. VIENTOS LEVES DEL SECTOR ESTE, ROTANDO
TEMPORARIAMENTE AL SECTOR SUR. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 16°C Y
20°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 30°C Y 33°C.
 
FORMOSA, CHACO Y NORTE DE SANTA FE    
ALGO NUBLADO. VIENTOS LEVES A MODERADOS DEL SECTOR SUR.
TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 17°C Y 21°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE
29°C Y 32°C.
 
MISIONES    
PARCIAL NUBLADO. TIEMPO INESTABLE CON PROBABILIDAD DE
PRECIPITACIONES HACIA LA TARDE O NOCHE. VIENTOS LEVES DEL SECTOR
NORTE, CAMBIANDO A DIRECCIÓN VARIABLE, LUEGO CAMBIANDO A LEVES
DEL SUDESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 17°C Y 19°C. TEMPERATURA
MÁXIMA ENTRE 30°C Y 32°C.
 
OESTE DE CORRIENTES Y NOROESTE DE ENTRE RÍOS    
ALGO NUBLADO POR LA MAÑANA, LUEGO NUBOSIDAD VARIABLE. VIENTOS
LEVES A MODERADOS DEL SUDESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 17°C Y
20°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 30°C Y 32°C.
 
ESTE DE CORRIENTES Y NORESTE DE ENTRE RÍOS    
ALGO NUBLADO POR LA MAÑANA, LUEGO NUBOSIDAD VARIABLE. INESTABLE
HACIA LA TARDE O NOCHE. VIENTOS LEVES A MODERADOS DEL SUDESTE.
TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 17°C Y 19°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE
29°C Y 32°C.
 
CÓRDOBA, SUR DE SANTA FE, SUR DE ENTRE RÍOS, SAN LUIS, LA PAMPA,
NOROESTE Y SUR DE BUENOS AIRES    
ALGO NUBLADO. VIENTOS LEVES A MODERADOS DEL SECTOR NORTE.
TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 16°C Y 22°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE
31°C Y 36°C.
 
NORESTE DE BUENOS AIRES    
DESPEJADO O LIGERAMENTE NUBLADO. VIENTOS LEVES DEL SECTOR NORTE,
ROTANDO TEMPORARIAMENTE AL SECTOR ESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE
19°C Y 21°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 30°C Y 32°C.


DOMINGO

ESTE DE JUJUY    
PARCIAL NUBLADO. INESTABLE HACIA LA TARDE O NOCHE. VIENTOS LEVES
DE DIRECCIONES VARIABLES, PREVALECIENDO DEL SECTOR SUR.
TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 17°C Y 19°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE
30°C Y 32°C.
 
CENTRO Y ESTE DE SALTA, OESTE DE FORMOSA Y OESTE DE CHACO    
ALGO NUBLADO. VIENTOS LEVES DEL SECTOR SUR, ROTANDO AL ESTE.
TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 15°C Y 20°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE
31°C Y 33°C.
 
TUCUMÁN, SANTIAGO DEL ESTERO, NORTE DE SANTA FE, SUR DE
CORRIENTES, NORTE DE ENTRE RÍOS    
ALGO NUBLADO. VIENTOS LEVES DEL SECTOR ESTE. TEMPERATURA MÍNIMA
ENTRE 18°C Y 21°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 31°C Y 34°C.
 
ESTE DE FORMOSA, ESTE DE CHACO Y NORTE DE CORRIENTES    
ALGO A PARCIAL NUBLADO. VIENTOS LEVES DEL SECTOR SUR, ROTANDO AL
ESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 20°C Y 22°C. TEMPERATURA MÁXIMA
ENTRE 31°C Y 34°C.
 
MISIONES    
PARCIAL NUBLADO O NUBLADO. INESTABLE. PROBABILIDAD DE
PRECIPITACIONES HACIA LA TARDE O NOCHE. VIENTOS LEVES DEL SECTOR
ESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 17°C Y 21°C. TEMPERATURA MÁXIMA
ENTRE 26°C Y 32°C.
 
CÓRDOBA, SUR DE SANTA FE, SUR DE ENTRE RÍOS, SAN LUIS, NORTE DE
LA PAMPA Y NOROESTE Y CENTRO DE BUENOS AIRES    
ALGO NUBLADO. VIENTOS LEVES O MODERADOS DEL NORESTE. TEMPERATURA
MÍNIMA ENTRE 17°C Y 24°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 33°C Y 38°C.
 
SUDOESTE DE LA PAMPA    
ALGO NUBLADO POR LA MAÑANA, LUEGO NUBOSIDAD VARIABLE. INESTABLE
HACIA LA TARDE O NOCHE. VIENTOS REGULARES DEL SECTOR NORTE, CON
RÁFAGAS, CAMBIANDO A LEVES DE DIRECCIONES VARIABLES. TEMPERATURA
MÍNIMA ENTRE 20°C Y 22°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 35°C Y 37°C.
 
SUDESTE DE LA PAMPA Y SUR DE BUENOS AIRES    
ALGO NUBLADO. VIENTOS REGULARES DEL SECTOR NORTE, CON RÁFAGAS.
TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 22°C Y 25°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE
33°C Y 36°C.
 
NORESTE DE BUENOS AIRES    
DESPEJADO O LIGERAMENTE NUBLADO VIENTOS LEVES A MODERADOS DEL
SECTOR NORTE, ROTANDO TEMPORARIAMENTE AL SECTOR ESTE.
TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 20°C Y 22°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE
31°C Y 33°C.

 (Reporte de Maximilian Heath)
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