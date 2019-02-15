Pronóstico meteorológico para región agropecuaria de Argentina

BUENOS AIRES, 15 feb (Reuters) - Pronóstico climático del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de Argentina para el fin de semana y el lunes en las principales provincias agropecuarias del país, uno de los mayores exportadores mundiales de soja, maíz, trigo y girasol. La información está disponible en la página web del Servicio Meteorológico (www.smn.gov.ar) y las temperaturas están expresadas en grados centígrados. SÁBADO ESTE DE JUJUY Y CENTRO DE SALTA NUBLADO O PARCIAL NUBLADO. VIENTOS LEVES DE DIRECCIONES VARIABLES. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 15°C Y 18°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 29°C Y 33°C. ESTE DE SALTA, CHACO, FORMOSA, OESTE DE CORRIENTES, CENTRO Y NORTE DE SANTA FE Y NORTE DE ENTRE RÍOS ALGO NUBLADO. VIENTOS LEVES O MODERADOS DEL SECTOR SUR. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 16°C Y 21°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 30°C Y 35°C. ESTE DE CORRIENTES Y SUR DE MISIONES NEBLINAS MATINALES. NUBOSIDAD VARIABLE. PROBABILIDAD DE CHAPARRONES Y TORMENTAS AISLADAS POR LA TARDE O NOCHE, MEJORANDO. VIENTOS LEVES O MODERADOS DEL SECTOR SUR. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 16°C Y 21°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 28°C Y 33°C. NORTE DE MISIONES NEBLINAS MATINALES. NUBOSIDAD VARIABLE. PROBABILIDAD DE CHAPARRONES Y TORMENTAS AISLADAS. VIENTOS LEVES DEL SECTOR SUR. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 16°C Y 20°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 28°C Y 33°C. TUCUMÁN, SANTIAGO DEL ESTERO Y NORESTE DE CÓRDOBA ALGO NUBLADO. VIENTOS LEVES DEL SECTOR ESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 16°C Y 20°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 30°C Y 34°C. NOROESTE Y SUR DE CÓRDOBA, SAN LUIS Y LA PAMPA ALGO NUBLADO. VIENTOS MODERADOS A REGULARES DEL SECTOR NORTE, CON RÁFAGAS. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 16°C Y 21°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 31°C Y 36°C. SUR DE SANTA FE Y NOROESTE DE BUENOS AIRES ALGO NUBLADO. VIENTOS LEVES A MODERADOS DEL SECTOR NORTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 16°C Y 21°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 31°C Y 36°C. SUR DE BUENOS AIRES ALGO NUBLADO. VIENTOS MODERADOS DEL SECTOR NORTE, ROTANDO TEMPORARIAMENTE AL SECTOR OESTE, AUMENTANDO LUEGO A REGULARES, CON RÁFAGAS. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 17°C Y 21°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 31°C Y 36°C. NORESTE DE BUENOS AIRES Y SUR DE ENTRE RÍOS DESPEJADO O LIGERAMENTE NUBLADO. VIENTOS LEVES O MODERADOS DEL NORESTE, ROTANDO TEMPORARIAMENTE AL SECTOR ESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 16°C Y 20°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 29°C Y 33°C. DOMINGO ESTE DE JUJUY Y CENTRO DE SALTA NUBOSIDAD VARIABLE. INESTABLE HACIA LA TARDE O NOCHE. VIENTOS LEVES DE DIRECCIONES VARIABLES, PREVALECIENDO DEL SECTOR ESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 15°C Y 18°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 30°C Y 33°C. ESTE DE SALTA, TUCUMÁN, NORTE DE SANTIAGO DEL ESTERO, OESTE DE FORMOSA Y OESTE DE CHACO ALGO NUBLADO. VIENTOS LEVES DEL SECTOR ESTE, CAMBIANDO TEMPORARIAMENTE AL SECTOR SUR. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 16°C Y 21°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 30°C Y 35°C. SUDESTE DE SANTIAGO DEL ESTERO, NORTE DE SANTA FE Y SUR DE CORRIENTES ALGO NUBLADO. VIENTOS LEVES O MODERADOS DEL SECTOR ESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 16°C Y 21°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 30°C Y 35°C. NORTE DE CORRIENTES, SUR DE MISIONES, ESTE DE CHACO Y ESTE DE FORMOSA ALGO A PARCIAL NUBLADO. VIENTOS LEVES O MODERADOS DEL SUDESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 19°C Y 23°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 31°C Y 35°C. NORTE DE MISIONES NUBOSIDAD VARIABLE. INESTABLE POR LA MAÑANA, LUEGO PROBABILIDAD DE TORMENTAS AISLADAS. VIENTOS LEVES DEL SECTOR ESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 19°C Y 22°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 30°C Y 33°C. SUDOESTE DE SANTIAGO DEL ESTERO Y CÓRDOBA ALGO NUBLADO. VIENTOS LEVES O MODERADOS DEL NORESTE, CON RÁFAGAS, ROTANDO AL SECTOR NORTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 16°C Y 21°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 31°C Y 36°C. CENTRO Y SUR DE SANTA FE Y ENTRE RÍOS ALGO NUBLADO. VIENTOS LEVES DEL SECTOR ESTE, ROTANDO AL NORESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 18°C Y 22°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 31°C Y 36°C. SAN LUIS Y NORESTE DE LA PAMPA ALGO NUBLADO. VIENTOS MODERADOS O REGULARES DEL SECTOR NORTE, CON RÁFAGAS, DISMINUYENDO A LEVES O MODERADOS. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 20°C Y 24°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 32°C Y 37°C. OESTE Y SUDESTE DE LA PAMPA ALGO NUBLADO POR LA MAÑANA, LUEGO NUBOSIDAD VARIABLE E INESTABLE. VIENTOS MODERADOS O REGULARES DEL SECTOR NORTE, CON RÁFAGAS, DISMINUYENDO A LEVES O MODERADOS. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 20°C Y 24°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 32°C Y 37°C. SUR Y NOROESTE DE BUENOS AIRES ALGO NUBLADO. VIENTOS MODERADOS O LEVES DEL SECTOR NORTE, CON RÁFAGAS. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 15°C Y 20°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 31°C Y 36°C. NORESTE DE BUENOS AIRES DESPEJADO O LIGERAMENTE NUBLADO. VIENTOS LEVES O MODERADOS DEL NORESTE, ROTANDO TEMPORARIAMENTE AL SECTOR ESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 20°C Y 22°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 30°C Y 32°C. LUNES ESTE DE JUJUY, CENTRO DE SALTA Y TUCUMÁN NUBOSIDAD VARIABLE. PROBABILIDAD DE TORMENTAS AISLADAS HACIA LA TARDE O NOCHE. VIENTOS LEVES DE DIRECCIONES VARIABLES, CAMBIANDO AL NORESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 16°C Y 21°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 30°C Y 34°C. ESTE DE SALTA, SANTIAGO DEL ESTERO Y NOROESTE DE SANTA FE ALGO NUBLADO POR LA MAÑANA, LUEGO NUBOSIDAD VARIABLE. VIENTOS LEVES DEL SECTOR ESTE, ROTANDO TEMPORARIAMENTE AL NORESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 18°C Y 23°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 32°C Y 37°C. CHACO, FORMOSA, NORESTE DE SANTA FE, CORRIENTES Y OESTE DE MISIONES ALGO A PARCIAL NUBLADO. VIENTOS LEVES DEL SECTOR ESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 19°C Y 24°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 32°C Y 37°C. ESTE DE MISIONES NUBOSIDAD VARIABLE. VIENTOS LEVES DEL SECTOR ESTE, ROTANDO AL NORESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 20°C Y 23°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 32°C Y 34°C. NOROESTE DE CÓRDOBA ALGO NUBLADO POR LA MAÑANA, LUEGO NUBOSIDAD VARIABLE CON PROBABILIDAD DE TORMENTAS AISLADAS. VIENTOS LEVES O MODERADOS DE DIRECCIONES VARIABLES. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 19°C Y 22°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 34°C Y 37°C. NORESTE DE CÓRDOBA, CENTRO DE SANTA FE Y NORTE DE ENTRE RÍOS ALGO NUBLADO POR LA MAÑANA, LUEGO NUBOSIDAD VARIABLE. VIENTOS LEVES DEL NORESTE, CAMBIANDO A DIRECCIONES VARIABLES. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 19°C Y 22°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 31°C Y 36°C. NORTE DE SAN LUIS, SUR DE CÓRDOBA, SUR DE SANTA FE Y SUR DE ENTRE RÍOS ALGO NUBLADO POR LA MAÑANA, LUEGO NUBOSIDAD VARIABLE. VIENTOS LEVES O MODERADOS DEL SECTOR NORTE, CON RÁFAGAS, DISMINUYENDO A LEVES DE DIRECCIONES VARIABLES. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 19°C Y 24°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 31°C Y 36°C. SUR DE SAN LUIS Y OESTE DE LA PAMPA NUBOSIDAD VARIABLE. INESTABLE POR LA MAÑANA. VIENTOS LEVES O MODERADOS DEL SECTOR NORTE, CAMBIANDO AL SECTOR OESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 19°C Y 24°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 34°C Y 38°C. NORESTE DE LA PAMPA Y NOROESTE DE BUENOS AIRES NUBLADO O PARCIAL NUBLADO. INESTABLE CON PROBABILIDAD DE PRECIPITACIONES. VIENTOS LEVES O MODERADOS DEL SECTOR NORTE, CAMBIANDO A LEVES DEL NOROESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 18°C Y 22°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 31°C Y 36°C. SUDESTE DE LA PAMPA Y SUDOESTE DE BUENOS AIRES NUBOSIDAD VARIABLE. INESTABLE CON PROBABILIDAD DE PRECIPITACIONES POR LA MAÑANA. VIENTOS LEVES O MODERADOS DEL SECTOR NORTE, CON RÁFAGAS, ROTANDO AL SECTOR OESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 19°C Y 23°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 32°C Y 37°C. SUDESTE DE BUENOS AIRES NUBOSIDAD EN AUMENTO POR LA MAÑANA, LUEGO NUBOSIDAD VARIABLE CON PROBABILIDAD DE TORMENTAS AISLADAS. VIENTOS MODERADOS O REGULARES DEL SECTOR NORTE, CON RÁFAGAS, DISMINUYENDO A LEVES O MODERADOS DEL NORESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 19°C Y 23°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 32°C Y 37°C. NORESTE DE BUENOS AIRES ALGO A PARCIAL NUBLADO. VIENTOS LEVES A MODERADOS DEL SECTOR NORTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 21°C Y 23°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 32°C Y 34°C. (Reporte de Maximilian Heath)