Argentina
February 15, 2019 / 5:44 PM / ACTUALIZADO HACE an hour ago

Pronóstico meteorológico para región agropecuaria de Argentina

8 MIN. DE LECTURA

    BUENOS AIRES, 15 feb (Reuters) - Pronóstico climático del
Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de Argentina para el fin
de semana y el lunes en las principales provincias agropecuarias
del país, uno de los mayores exportadores mundiales de soja,
maíz, trigo y girasol.  
    La información está disponible en la página web del Servicio
Meteorológico (www.smn.gov.ar) y las temperaturas están
expresadas en grados centígrados.
    
SÁBADO
    
ESTE DE JUJUY Y CENTRO DE SALTA    
NUBLADO O PARCIAL NUBLADO. VIENTOS LEVES DE DIRECCIONES
VARIABLES. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 15°C Y 18°C. TEMPERATURA
MÁXIMA ENTRE 29°C Y 33°C.
 
ESTE DE SALTA, CHACO, FORMOSA, OESTE DE CORRIENTES, CENTRO Y
NORTE DE SANTA FE Y NORTE DE ENTRE RÍOS    
ALGO NUBLADO. VIENTOS LEVES O MODERADOS DEL SECTOR SUR.
TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 16°C Y 21°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE
30°C Y 35°C.
 
ESTE DE CORRIENTES Y SUR DE MISIONES    
NEBLINAS MATINALES. NUBOSIDAD VARIABLE. PROBABILIDAD DE
CHAPARRONES Y TORMENTAS AISLADAS POR LA TARDE O NOCHE,
MEJORANDO. VIENTOS LEVES O MODERADOS DEL SECTOR SUR. TEMPERATURA
MÍNIMA ENTRE 16°C Y 21°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 28°C Y 33°C.
 
NORTE DE MISIONES    
NEBLINAS MATINALES. NUBOSIDAD VARIABLE. PROBABILIDAD DE
CHAPARRONES Y TORMENTAS AISLADAS. VIENTOS LEVES DEL SECTOR SUR.
TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 16°C Y 20°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE
28°C Y 33°C.
 
TUCUMÁN, SANTIAGO DEL ESTERO Y NORESTE DE CÓRDOBA    
ALGO NUBLADO. VIENTOS LEVES DEL SECTOR ESTE. TEMPERATURA MÍNIMA
ENTRE 16°C Y 20°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 30°C Y 34°C.
 
NOROESTE Y SUR DE CÓRDOBA, SAN LUIS Y LA PAMPA    
ALGO NUBLADO. VIENTOS MODERADOS A REGULARES DEL SECTOR NORTE,
CON RÁFAGAS. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 16°C Y 21°C. TEMPERATURA
MÁXIMA ENTRE 31°C Y 36°C.
 
SUR DE SANTA FE Y NOROESTE DE BUENOS AIRES    
ALGO NUBLADO. VIENTOS LEVES A MODERADOS DEL SECTOR NORTE.
TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 16°C Y 21°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE
31°C Y 36°C.
 
SUR DE BUENOS AIRES    
ALGO NUBLADO. VIENTOS MODERADOS DEL SECTOR NORTE, ROTANDO
TEMPORARIAMENTE AL SECTOR OESTE, AUMENTANDO LUEGO A REGULARES,
CON RÁFAGAS. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 17°C Y 21°C. TEMPERATURA
MÁXIMA ENTRE 31°C Y 36°C.
 
NORESTE DE BUENOS AIRES Y SUR DE ENTRE RÍOS    
DESPEJADO O LIGERAMENTE NUBLADO. VIENTOS LEVES O MODERADOS DEL
NORESTE, ROTANDO TEMPORARIAMENTE AL SECTOR ESTE. TEMPERATURA
MÍNIMA ENTRE 16°C Y 20°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 29°C Y 33°C.


DOMINGO

ESTE DE JUJUY Y CENTRO DE SALTA    
NUBOSIDAD VARIABLE. INESTABLE HACIA LA TARDE O NOCHE. VIENTOS
LEVES DE DIRECCIONES VARIABLES, PREVALECIENDO DEL SECTOR ESTE.
TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 15°C Y 18°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE
30°C Y 33°C.
 
ESTE DE SALTA, TUCUMÁN, NORTE DE SANTIAGO DEL ESTERO, OESTE DE
FORMOSA Y OESTE DE CHACO    
ALGO NUBLADO. VIENTOS LEVES DEL SECTOR ESTE, CAMBIANDO
TEMPORARIAMENTE AL SECTOR SUR. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 16°C Y
21°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 30°C Y 35°C.
 
SUDESTE DE SANTIAGO DEL ESTERO, NORTE DE SANTA FE Y SUR DE
CORRIENTES    
ALGO NUBLADO. VIENTOS LEVES O MODERADOS DEL SECTOR ESTE.
TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 16°C Y 21°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE
30°C Y 35°C.
 
NORTE DE CORRIENTES, SUR DE MISIONES, ESTE DE CHACO Y ESTE DE
FORMOSA    
ALGO A PARCIAL NUBLADO. VIENTOS LEVES O MODERADOS DEL SUDESTE.
TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 19°C Y 23°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE
31°C Y 35°C.
 
NORTE DE MISIONES    
NUBOSIDAD VARIABLE. INESTABLE POR LA MAÑANA, LUEGO PROBABILIDAD
DE TORMENTAS AISLADAS. VIENTOS LEVES DEL SECTOR ESTE.
TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 19°C Y 22°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE
30°C Y 33°C.
 
SUDOESTE DE SANTIAGO DEL ESTERO Y CÓRDOBA    
ALGO NUBLADO. VIENTOS LEVES O MODERADOS DEL NORESTE, CON
RÁFAGAS, ROTANDO AL SECTOR NORTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 16°C
Y 21°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 31°C Y 36°C.
 
CENTRO Y SUR DE SANTA FE Y ENTRE RÍOS    
ALGO NUBLADO. VIENTOS LEVES DEL SECTOR ESTE, ROTANDO AL NORESTE.
TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 18°C Y 22°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE
31°C Y 36°C.
 
SAN LUIS Y NORESTE DE LA PAMPA    
ALGO NUBLADO. VIENTOS MODERADOS O REGULARES DEL SECTOR NORTE,
CON RÁFAGAS, DISMINUYENDO A LEVES O MODERADOS. TEMPERATURA
MÍNIMA ENTRE 20°C Y 24°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 32°C Y 37°C.
 
OESTE Y SUDESTE DE LA PAMPA    
ALGO NUBLADO POR LA MAÑANA, LUEGO NUBOSIDAD VARIABLE E
INESTABLE. VIENTOS MODERADOS O REGULARES DEL SECTOR NORTE, CON
RÁFAGAS, DISMINUYENDO A LEVES O MODERADOS. TEMPERATURA MÍNIMA
ENTRE 20°C Y 24°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 32°C Y 37°C.
 
SUR Y NOROESTE DE BUENOS AIRES    
ALGO NUBLADO. VIENTOS MODERADOS O LEVES DEL SECTOR NORTE, CON
RÁFAGAS. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 15°C Y 20°C. TEMPERATURA
MÁXIMA ENTRE 31°C Y 36°C.
 
NORESTE DE BUENOS AIRES    
DESPEJADO O LIGERAMENTE NUBLADO. VIENTOS LEVES O MODERADOS DEL
NORESTE, ROTANDO TEMPORARIAMENTE AL SECTOR ESTE. TEMPERATURA
MÍNIMA ENTRE 20°C Y 22°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 30°C Y 32°C.


LUNES

ESTE DE JUJUY, CENTRO DE SALTA Y TUCUMÁN    
NUBOSIDAD VARIABLE. PROBABILIDAD DE TORMENTAS AISLADAS HACIA LA
TARDE O NOCHE. VIENTOS LEVES DE DIRECCIONES VARIABLES, CAMBIANDO
AL NORESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 16°C Y 21°C. TEMPERATURA
MÁXIMA ENTRE 30°C Y 34°C.
 
ESTE DE SALTA, SANTIAGO DEL ESTERO Y NOROESTE DE SANTA FE    
ALGO NUBLADO POR LA MAÑANA, LUEGO NUBOSIDAD VARIABLE. VIENTOS
LEVES DEL SECTOR ESTE, ROTANDO TEMPORARIAMENTE AL NORESTE.
TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 18°C Y 23°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE
32°C Y 37°C.
 
CHACO, FORMOSA, NORESTE DE SANTA FE, CORRIENTES Y OESTE DE
MISIONES    
ALGO A PARCIAL NUBLADO. VIENTOS LEVES DEL SECTOR ESTE.
TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 19°C Y 24°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE
32°C Y 37°C.
 
ESTE DE MISIONES    
NUBOSIDAD VARIABLE. VIENTOS LEVES DEL SECTOR ESTE, ROTANDO AL
NORESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 20°C Y 23°C. TEMPERATURA
MÁXIMA ENTRE 32°C Y 34°C.
 
NOROESTE DE CÓRDOBA    
ALGO NUBLADO POR LA MAÑANA, LUEGO NUBOSIDAD VARIABLE CON
PROBABILIDAD DE TORMENTAS AISLADAS. VIENTOS LEVES O MODERADOS DE
DIRECCIONES VARIABLES. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 19°C Y 22°C.
TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 34°C Y 37°C.
 
NORESTE DE CÓRDOBA, CENTRO DE SANTA FE Y NORTE DE ENTRE RÍOS
ALGO NUBLADO POR LA MAÑANA, LUEGO NUBOSIDAD VARIABLE. VIENTOS
LEVES DEL NORESTE, CAMBIANDO A DIRECCIONES VARIABLES.
TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 19°C Y 22°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE
31°C Y 36°C.
 
NORTE DE SAN LUIS, SUR DE CÓRDOBA, SUR DE SANTA FE Y SUR DE
ENTRE RÍOS    
ALGO NUBLADO POR LA MAÑANA, LUEGO NUBOSIDAD VARIABLE. VIENTOS
LEVES O MODERADOS DEL SECTOR NORTE, CON RÁFAGAS, DISMINUYENDO A
LEVES DE DIRECCIONES VARIABLES. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 19°C Y
24°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 31°C Y 36°C.
 
SUR DE SAN LUIS Y OESTE DE LA PAMPA    
NUBOSIDAD VARIABLE. INESTABLE POR LA MAÑANA. VIENTOS LEVES O
MODERADOS DEL SECTOR NORTE, CAMBIANDO AL SECTOR OESTE.
TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 19°C Y 24°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE
34°C Y 38°C.
 
NORESTE DE LA PAMPA Y NOROESTE DE BUENOS AIRES    
NUBLADO O PARCIAL NUBLADO. INESTABLE CON PROBABILIDAD DE
PRECIPITACIONES. VIENTOS LEVES O MODERADOS DEL SECTOR NORTE,
CAMBIANDO A LEVES DEL NOROESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 18°C Y
22°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 31°C Y 36°C.
 
SUDESTE DE LA PAMPA Y SUDOESTE DE BUENOS AIRES    
NUBOSIDAD VARIABLE. INESTABLE CON PROBABILIDAD DE
PRECIPITACIONES POR LA MAÑANA. VIENTOS LEVES O MODERADOS DEL
SECTOR NORTE, CON RÁFAGAS, ROTANDO AL SECTOR OESTE. TEMPERATURA
MÍNIMA ENTRE 19°C Y 23°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 32°C Y 37°C.
 
SUDESTE DE BUENOS AIRES    
NUBOSIDAD EN AUMENTO POR LA MAÑANA, LUEGO NUBOSIDAD VARIABLE CON
PROBABILIDAD DE TORMENTAS AISLADAS. VIENTOS MODERADOS O
REGULARES DEL SECTOR NORTE, CON RÁFAGAS, DISMINUYENDO A LEVES O
MODERADOS DEL NORESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 19°C Y 23°C.
TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 32°C Y 37°C.
 
NORESTE DE BUENOS AIRES    
ALGO A PARCIAL NUBLADO. VIENTOS LEVES A MODERADOS DEL SECTOR
NORTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 21°C Y 23°C. TEMPERATURA MÁXIMA
ENTRE 32°C Y 34°C.
    

 (Reporte de Maximilian Heath)
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