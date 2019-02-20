Argentina
February 20, 2019 / 7:26 PM / ACTUALIZADO HACE an hour ago

Pronóstico meteorológico para región agropecuaria de Argentina

8 MIN. DE LECTURA

    BUENOS AIRES, 20 feb (Reuters) - Pronóstico climático del
Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de Argentina para el
jueves, viernes y sábado en las principales provincias
agropecuarias del país, uno de los mayores exportadores
mundiales de soja, maíz, trigo y girasol.  
    La información está disponible en la página web del Servicio
Meteorológico (www.smn.gov.ar) y las temperaturas están
expresadas en grados centígrados.
    
JUEVES
    
ESTE DE JUJUY, CENTRO DE SALTA Y TUCUMÁN    
NUBOSIDAD VARIABLE. PROBABILIDAD DE TORMENTAS AISLADAS POR LA
TARDE O NOCHE. VIENTOS LEVES DE DIRECCIONES VARIABLES.
TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 18°C Y 23°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE
35°C Y 39°C.
 
ESTE DE SALTA, FORMOSA Y OESTE DE CHACO    
ALGO NUBLADO POR LA MAÑANA, LUEGO NUBOSIDAD VARIABLE. VIENTOS
LEVES DEL NORESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 20°C Y 25°C.
TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 37°C Y 42°C.
 
ESTE DE CHACO, CORRIENTES, SANTIAGO DEL ESTERO, NORESTE DE
CÓRDOBA, CENTRO Y NORTE DE SANTA FE Y ENTRE RÍOS    
ALGO NUBLADO. VIENTOS LEVES DEL NORESTE, AUMENTANDO
TEMPORARIAMENTE A LEVES O MODERADOS DEL SECTOR NORTE, CON
RÁFAGAS. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 21°C Y 26°C. TEMPERATURA
MÁXIMA ENTRE 37°C Y 42°C.
 
MISIONES    
ALGO NUBLADO POR LA MAÑANA, LUEGO NUBOSIDAD VARIABLE. VIENTOS
LEVES DEL NORESTE, CAMBIANDO A DIRECCIONES VARIABLES.
TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 20°C Y 23°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE
37°C Y 42°C.
 
OESTE Y SUDESTE DE CÓRDOBA Y NORTE DE SAN LUIS    
NUBOSIDAD VARIABLE. INESTABLE HACIA LA TARDE O NOCHE. VIENTOS
LEVES O MODERADOS DEL SECTOR NORTE, CON RÁFAGAS, DISMINUYENDO A
LEVES DEL NORESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 20°C Y 24°C.
TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 32°C Y 36°C.
 
SUR DE SAN LUIS Y NORESTE DE LA PAMPA    
NUBLADO O PARCIAL NUBLADO. INESTABLE HACIA LA TARDE O NOCHE.
VIENTOS LEVES DE DIRECCIONES VARIABLES, CAMBIANDO A LEVES O
MODERADOS DEL SUDESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 20°C Y 24°C.
TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 34°C Y 38°C.
 
OESTE Y SUDESTE DE LA PAMPA Y SUDOESTE DE BUENOS AIRES    
NUBOSIDAD VARIABLE POR LA MAÑANA, LUEGO PARCIALMENTE NUBLADO.
VIENTOS LEVES O MODERADOS DEL SECTOR SUR, CON RÁFAGAS, ROTANDO
AL SUDESTE. MÍNIMA ENTRE 17°C Y 22°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE
27°C Y 32°C.
 
SUR DE SANTA FE    
NUBOSIDAD VARIABLE POR LA MAÑANA, LUEGO PARCIALMENTE NUBLADO.
VIENTOS LEVES DEL NORESTE, AUMENTANDO TEMPORARIAMENTE A LEVES O
MODERADOS DEL SECTOR NORTE, CON RÁFAGAS. TEMPERATURA MÍNIMA
ENTRE 21°C Y 26°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 36°C Y 41°C.
 
NOROESTE Y SUDESTE DE BUENOS AIRES    
NUBLADO O PARCIALMENTE NUBLADO. INESTABLE CON PROBABILIDAD DE
PRECIPITACIONES POR LA MAÑANA, LUEGO PROBABILIDAD DE LLUVIAS Y
TORMENTAS. VIENTOS LEVES O MODERADOS DE DIRECCIONES VARIABLES,
PREDOMINANTEMENTE DEL NORESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 18°C Y
23°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 32°C Y 37°C.
 
NORESTE DE BUENOS AIRES    
PARCIAL NUBLADO O NUBLADO. CALIDO A CALUROSO CON ELEVADA
SENSACIÓN TÉRMICA. VIENTOS LEVES O MODERADOS DEL SECTOR NORTE,
ROTANDO TEMPORARIAMENTE A LEVES DE DIRECCIONES VARIABLES.
TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 24°C Y 26°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE
35°C Y 37°C.


VIERNES

ESTE DE JUJUY, CENTRO DE SALTA Y TUCUMÁN    
ALGO NUBLADO DURANTE LA MAÑANA, LUEGO TORMENTAS AISLADAS.
VIENTOS LEVES O MODERADOS DEL SECTOR NORTE, CAMBIANDO AL
NORESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 23°C Y 27°C. TEMPERATURA
MÁXIMA ENTRE 34°C Y 38°C.
 
ESTE DE SALTA, OESTE DE FORMOSA Y OESTE DE CHACO    
PARCIAL NUBLADO. VIENTOS LEVES O MODERADOS DEL SECTOR NORTE
CAMBIANDO AL NORESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 24°C Y 28°C.
TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 35°C Y 39°C.
 
SANTIAGO DEL ESTERO, CENTRO Y ESTE DE FORMOSA, CENTRO Y ESTE DE
CHACO, NORTE Y SUDESTE DE CÓRDOBA, NORTE Y CENTRO DE SANTA FE,
CORRIENTES Y ENTRE RÍOS    
ALGO NUBLADO. VIENTOS LEVES A MODERADOS DEL NORESTE CAMBIANDO
TEMPORARIAMENTE AL SECTOR NORTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 25°C Y
28°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 39°C Y 42°C.
 
MISIONES    
ALGO NUBLADO DURANTE LA MAÑANA, LUEGO INESTABLE. VIENTOS LEVES
DEL NORESTE CAMBIANDO A DIRECCIONES VARIABLES. TEMPERATURA
MÍNIMA ENTRE 20°C Y 23°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 39°C Y 41°C.
 
NORTE Y CENTRO DE SAN LUIS, SUR DE CÓRDOBA, SUR DE SANTA FE Y
SUR DE ENTRE RÍOS    
NUBOSIDAD VARIABLE. INESTABLE. PROBABILIDAD DE PRECIPITACIONES Y
TORMENTAS HACIA LA TARDE O NOCHE. VIENTOS LEVES DEL SECTOR ESTE
CAMBIANDO A LEVES O MODERADOS DEL SUDESTE. TEMPERATURA MÍNIMA
ENTRE 14°C Y 17°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 29°C Y 32°C.
 
NORTE DE LA PAMPA Y NOROESTE DE BUENOS AIRES    
NUBOSIDAD VARIABLE. PROBABILIDAD DE LLUVIAS Y TORMENTAS. VIENTOS
LEVES A MODERADOS DEL NORESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 18°C Y
19°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 35°C Y 37°C.
 
SUR DE LA PAMPA    
NUBLADO. INESTABLE CON PROBABILIDAD DE PRECIPITACIONES HACIA LA
TARDE O NOCHE. VIENTOS LEVES DEL SUDESTE. TEMPERATURA MÍNIMA
ENTRE 18°C Y 20°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 30°C Y 32°C.
 
SUDOESTE DE BUENOS AIRES    
NUBLADO. INESTABLE CON PROBABILIDAD DE PRECIPITACIONES HACIA LA
TARDE O NOCHE. VIENTOS LEVES DEL SUDESTE. TEMPERATURA MÍNIMA
ENTRE 17°C Y 19°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 20°C Y 22°C.
 
NORESTE DE BUENOS AIRES    
PARCIAL NUBLADO A NUBLADO. TIEMPO DESMEJORANDO. PROBABILIDAD DE
PRECIPITACIONES. VIENTOS MODERADOS DEL SECTOR NORTE CAMBIANDO AL
SECTOR SUR CON RÁFAGAS. POSTERIOR DESCENSO DE TEMPERATURA.
TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 24°C Y 26°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE
32°C Y 34°C.


SÁBADO

ESTE DE JUJUY, CENTRO DE SALTA Y TUCUMÁN    
NUBLADO. PROBABILIDAD DE TORMENTAS AISLADAS. VIENTOS LEVES DE
DIRECCIONES VARIABLES. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 15°C Y 18°C.
TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 29°C Y 36°C.
 
ESTE DE SALTA, CHACO, OESTE DE FORMOSA, OESTE DE CHACO, SANTIAGO
DEL ESTERO, NORTE DE SANTA FE, CORRIENTES Y MISIONES    
ALGO NUBLADO. VIENTOS LEVES O MODERADOS DEL SECTOR SUR.
TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 24°C Y 28°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE
35°C Y 41°C.
 
NORTE DE CÓRDOBA, CENTRO DE SANTA FE Y NORTE DE ENTRE RÍOS    
NUBLADO. INESTABLE. PROBABILIDAD DE TORMENTAS AISLADAS. VIENTOS
LEVES DEL SECTOR NORTE CAMBIANDO A MODERADOS DEL SECTOR SUR CON
ALGUNAS RÁFAGAS. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 21°C Y 25°C.
TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 32°C Y 38°C.
 
SAN LUIS CENTRO Y SUR DE CÓRDOBA, SUR DE SANTA FE Y SUR DE ENTRE
RÍOS    
NUBLADO. PROBABILIDAD DE PRECIPITACIONES Y TORMENTAS. VIENTOS
LEVES DEL SECTOR ESTE CAMBIANDO AL SUDESTE. TEMPERATURA MÍNIMA
ENTRE 21°C Y 24°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 31|°C Y 34°C.
 
NORTE DE LA PAMPA Y NOROESTE DE BUENOS AIRES    
NUBLADO. PROBABILIDAD DE TORMENTAS Y PRECIPITACIONES. VIENTOS
LEVES DEL NORESTE CAMBIANDO AL NOROESTE. TEMPERATURA MÍNIMA
ENTRE 10°C Y 14°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 24°C Y 28°C.
 
CENTRO Y SUR DE LA PAMPA Y SUDOESTE DE BUENOS AIRES    
NUBLADO. PROBABILIDAD DE TORMENTAS AISLADAS DURANTE LA MAÑANA,
LUEGO NUBOSIDAD VARIABLE. VIENTOS LEVES A MODERADOS DEL SECTOR
NORTE CAMBIADO A LEVES DEL SECTOR SUR. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE
13°C Y 16°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 19°C Y 23°C.
 
SUDESTE DE BUENOS AIRES    
NUBOSIDAD VARIABLE. PROBABILIDAD DE PRECIPITACIONES Y TORMENTAS
DURANTE LA TARDE O NOCHE. VIENTOS LEVES A MODERADOS DEL SECTOR
NORTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 12°C Y 15°C. TEMPERATURA MÁXIMA
ENTRE 23°C Y 25°C.
 
NORESTE DE BUENOS AIRES    
NUBLADO EN LA MAÑANA, LUEGO NUBOSIDAD VARIABLE. PROBABILIDAD DE
PRECIPITACIONES. MEJORANDO TEMPORARIAMENTE. VIENTOS MODERADOS A
LEVES DEL SUDESTE CAMBIANDO AL SUDOESTE. TEMPERATURA MÍNIMA
ENTRE 21°C Y 23°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 27°C Y 29°C.
    

 (Reporte de Maximilian Heath)
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