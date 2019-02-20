Pronóstico meteorológico para región agropecuaria de Argentina

BUENOS AIRES, 20 feb (Reuters) - Pronóstico climático del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de Argentina para el jueves, viernes y sábado en las principales provincias agropecuarias del país, uno de los mayores exportadores mundiales de soja, maíz, trigo y girasol. La información está disponible en la página web del Servicio Meteorológico (www.smn.gov.ar) y las temperaturas están expresadas en grados centígrados. JUEVES ESTE DE JUJUY, CENTRO DE SALTA Y TUCUMÁN NUBOSIDAD VARIABLE. PROBABILIDAD DE TORMENTAS AISLADAS POR LA TARDE O NOCHE. VIENTOS LEVES DE DIRECCIONES VARIABLES. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 18°C Y 23°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 35°C Y 39°C. ESTE DE SALTA, FORMOSA Y OESTE DE CHACO ALGO NUBLADO POR LA MAÑANA, LUEGO NUBOSIDAD VARIABLE. VIENTOS LEVES DEL NORESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 20°C Y 25°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 37°C Y 42°C. ESTE DE CHACO, CORRIENTES, SANTIAGO DEL ESTERO, NORESTE DE CÓRDOBA, CENTRO Y NORTE DE SANTA FE Y ENTRE RÍOS ALGO NUBLADO. VIENTOS LEVES DEL NORESTE, AUMENTANDO TEMPORARIAMENTE A LEVES O MODERADOS DEL SECTOR NORTE, CON RÁFAGAS. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 21°C Y 26°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 37°C Y 42°C. MISIONES ALGO NUBLADO POR LA MAÑANA, LUEGO NUBOSIDAD VARIABLE. VIENTOS LEVES DEL NORESTE, CAMBIANDO A DIRECCIONES VARIABLES. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 20°C Y 23°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 37°C Y 42°C. OESTE Y SUDESTE DE CÓRDOBA Y NORTE DE SAN LUIS NUBOSIDAD VARIABLE. INESTABLE HACIA LA TARDE O NOCHE. VIENTOS LEVES O MODERADOS DEL SECTOR NORTE, CON RÁFAGAS, DISMINUYENDO A LEVES DEL NORESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 20°C Y 24°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 32°C Y 36°C. SUR DE SAN LUIS Y NORESTE DE LA PAMPA NUBLADO O PARCIAL NUBLADO. INESTABLE HACIA LA TARDE O NOCHE. VIENTOS LEVES DE DIRECCIONES VARIABLES, CAMBIANDO A LEVES O MODERADOS DEL SUDESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 20°C Y 24°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 34°C Y 38°C. OESTE Y SUDESTE DE LA PAMPA Y SUDOESTE DE BUENOS AIRES NUBOSIDAD VARIABLE POR LA MAÑANA, LUEGO PARCIALMENTE NUBLADO. VIENTOS LEVES O MODERADOS DEL SECTOR SUR, CON RÁFAGAS, ROTANDO AL SUDESTE. MÍNIMA ENTRE 17°C Y 22°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 27°C Y 32°C. SUR DE SANTA FE NUBOSIDAD VARIABLE POR LA MAÑANA, LUEGO PARCIALMENTE NUBLADO. VIENTOS LEVES DEL NORESTE, AUMENTANDO TEMPORARIAMENTE A LEVES O MODERADOS DEL SECTOR NORTE, CON RÁFAGAS. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 21°C Y 26°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 36°C Y 41°C. NOROESTE Y SUDESTE DE BUENOS AIRES NUBLADO O PARCIALMENTE NUBLADO. INESTABLE CON PROBABILIDAD DE PRECIPITACIONES POR LA MAÑANA, LUEGO PROBABILIDAD DE LLUVIAS Y TORMENTAS. VIENTOS LEVES O MODERADOS DE DIRECCIONES VARIABLES, PREDOMINANTEMENTE DEL NORESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 18°C Y 23°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 32°C Y 37°C. NORESTE DE BUENOS AIRES PARCIAL NUBLADO O NUBLADO. CALIDO A CALUROSO CON ELEVADA SENSACIÓN TÉRMICA. VIENTOS LEVES O MODERADOS DEL SECTOR NORTE, ROTANDO TEMPORARIAMENTE A LEVES DE DIRECCIONES VARIABLES. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 24°C Y 26°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 35°C Y 37°C. VIERNES ESTE DE JUJUY, CENTRO DE SALTA Y TUCUMÁN ALGO NUBLADO DURANTE LA MAÑANA, LUEGO TORMENTAS AISLADAS. VIENTOS LEVES O MODERADOS DEL SECTOR NORTE, CAMBIANDO AL NORESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 23°C Y 27°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 34°C Y 38°C. ESTE DE SALTA, OESTE DE FORMOSA Y OESTE DE CHACO PARCIAL NUBLADO. VIENTOS LEVES O MODERADOS DEL SECTOR NORTE CAMBIANDO AL NORESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 24°C Y 28°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 35°C Y 39°C. SANTIAGO DEL ESTERO, CENTRO Y ESTE DE FORMOSA, CENTRO Y ESTE DE CHACO, NORTE Y SUDESTE DE CÓRDOBA, NORTE Y CENTRO DE SANTA FE, CORRIENTES Y ENTRE RÍOS ALGO NUBLADO. VIENTOS LEVES A MODERADOS DEL NORESTE CAMBIANDO TEMPORARIAMENTE AL SECTOR NORTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 25°C Y 28°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 39°C Y 42°C. MISIONES ALGO NUBLADO DURANTE LA MAÑANA, LUEGO INESTABLE. VIENTOS LEVES DEL NORESTE CAMBIANDO A DIRECCIONES VARIABLES. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 20°C Y 23°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 39°C Y 41°C. NORTE Y CENTRO DE SAN LUIS, SUR DE CÓRDOBA, SUR DE SANTA FE Y SUR DE ENTRE RÍOS NUBOSIDAD VARIABLE. INESTABLE. PROBABILIDAD DE PRECIPITACIONES Y TORMENTAS HACIA LA TARDE O NOCHE. VIENTOS LEVES DEL SECTOR ESTE CAMBIANDO A LEVES O MODERADOS DEL SUDESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 14°C Y 17°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 29°C Y 32°C. NORTE DE LA PAMPA Y NOROESTE DE BUENOS AIRES NUBOSIDAD VARIABLE. PROBABILIDAD DE LLUVIAS Y TORMENTAS. VIENTOS LEVES A MODERADOS DEL NORESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 18°C Y 19°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 35°C Y 37°C. SUR DE LA PAMPA NUBLADO. INESTABLE CON PROBABILIDAD DE PRECIPITACIONES HACIA LA TARDE O NOCHE. VIENTOS LEVES DEL SUDESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 18°C Y 20°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 30°C Y 32°C. SUDOESTE DE BUENOS AIRES NUBLADO. INESTABLE CON PROBABILIDAD DE PRECIPITACIONES HACIA LA TARDE O NOCHE. VIENTOS LEVES DEL SUDESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 17°C Y 19°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 20°C Y 22°C. NORESTE DE BUENOS AIRES PARCIAL NUBLADO A NUBLADO. TIEMPO DESMEJORANDO. PROBABILIDAD DE PRECIPITACIONES. VIENTOS MODERADOS DEL SECTOR NORTE CAMBIANDO AL SECTOR SUR CON RÁFAGAS. POSTERIOR DESCENSO DE TEMPERATURA. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 24°C Y 26°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 32°C Y 34°C. SÁBADO ESTE DE JUJUY, CENTRO DE SALTA Y TUCUMÁN NUBLADO. PROBABILIDAD DE TORMENTAS AISLADAS. VIENTOS LEVES DE DIRECCIONES VARIABLES. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 15°C Y 18°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 29°C Y 36°C. ESTE DE SALTA, CHACO, OESTE DE FORMOSA, OESTE DE CHACO, SANTIAGO DEL ESTERO, NORTE DE SANTA FE, CORRIENTES Y MISIONES ALGO NUBLADO. VIENTOS LEVES O MODERADOS DEL SECTOR SUR. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 24°C Y 28°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 35°C Y 41°C. NORTE DE CÓRDOBA, CENTRO DE SANTA FE Y NORTE DE ENTRE RÍOS NUBLADO. INESTABLE. PROBABILIDAD DE TORMENTAS AISLADAS. VIENTOS LEVES DEL SECTOR NORTE CAMBIANDO A MODERADOS DEL SECTOR SUR CON ALGUNAS RÁFAGAS. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 21°C Y 25°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 32°C Y 38°C. SAN LUIS CENTRO Y SUR DE CÓRDOBA, SUR DE SANTA FE Y SUR DE ENTRE RÍOS NUBLADO. PROBABILIDAD DE PRECIPITACIONES Y TORMENTAS. VIENTOS LEVES DEL SECTOR ESTE CAMBIANDO AL SUDESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 21°C Y 24°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 31|°C Y 34°C. NORTE DE LA PAMPA Y NOROESTE DE BUENOS AIRES NUBLADO. PROBABILIDAD DE TORMENTAS Y PRECIPITACIONES. VIENTOS LEVES DEL NORESTE CAMBIANDO AL NOROESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 10°C Y 14°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 24°C Y 28°C. CENTRO Y SUR DE LA PAMPA Y SUDOESTE DE BUENOS AIRES NUBLADO. PROBABILIDAD DE TORMENTAS AISLADAS DURANTE LA MAÑANA, LUEGO NUBOSIDAD VARIABLE. VIENTOS LEVES A MODERADOS DEL SECTOR NORTE CAMBIADO A LEVES DEL SECTOR SUR. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 13°C Y 16°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 19°C Y 23°C. SUDESTE DE BUENOS AIRES NUBOSIDAD VARIABLE. PROBABILIDAD DE PRECIPITACIONES Y TORMENTAS DURANTE LA TARDE O NOCHE. VIENTOS LEVES A MODERADOS DEL SECTOR NORTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 12°C Y 15°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 23°C Y 25°C. NORESTE DE BUENOS AIRES NUBLADO EN LA MAÑANA, LUEGO NUBOSIDAD VARIABLE. PROBABILIDAD DE PRECIPITACIONES. MEJORANDO TEMPORARIAMENTE. VIENTOS MODERADOS A LEVES DEL SUDESTE CAMBIANDO AL SUDOESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 21°C Y 23°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 27°C Y 29°C. (Reporte de Maximilian Heath)