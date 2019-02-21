Argentina
February 21, 2019 / 6:13 PM / ACTUALIZADO HACE 2 hours ago

Pronóstico meteorológico para región agropecuaria de Argentina

11 MIN. DE LECTURA

    BUENOS AIRES, 21 feb (Reuters) - Pronóstico climático del
Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de Argentina para el
viernes y el fin de semana en las principales provincias
agropecuarias del país, uno de los mayores exportadores
mundiales de soja, maíz, trigo y girasol.  
    La información está disponible en la página web del Servicio
Meteorológico (www.smn.gov.ar) y las temperaturas están
expresadas en grados centígrados.
    
VIERNES
    
ESTE DE JUJUY, CENTRO DE SALTA Y TUCUMÁN    
ALGO NUBLADO DURANTE LA MAÑANA, LUEGO TORMENTAS AISLADAS.
VIENTOS LEVES DEL NORESTE, AUMENTANDO TEMPORARIAMENTE A LEVES O
MODERADOS DEL SECTOR NORTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 19°C Y
24°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 36°C Y 40°C.
 
ESTE DE SALTA, OESTE DE FORMOSA Y OESTE DE CHACO    
PARCIAL NUBLADO. VIENTOS LEVES DEL NORESTE, AUMENTANDO
TEMPORARIAMENTE A LEVES O MODERADOS DEL SECTOR NORTE.
TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 20°C Y 25°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE
36°C Y 41°C.
 
SANTIAGO DEL ESTERO, CENTRO Y ESTE DE FORMOSA, CENTRO Y ESTE DE
CHACO, NORTE DE CÓRDOBA, NORTE Y CENTRO DE SANTA FE, CORRIENTES
Y ENTRE RÍOS    
NEBLINAS MATINALES. ALGO NUBLADO. VIENTOS LEVES DEL NORESTE,
CAMBIANDO TEMPORARIAMENTE A LEVES O MODERADOS SECTOR NORTE.
TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 23°C Y 28°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE
37°C Y 42°C.
 
MISIONES    
NEBLINAS MATINALES. ALGO NUBLADO DURANTE LA MAÑANA, LUEGO
INESTABLE. VIENTOS LEVES DEL NORESTE CAMBIANDO A DIRECCIONES
VARIABLES. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 20°C Y 23°C. TEMPERATURA
MÁXIMA ENTRE 36°C Y 41°C.
 
NORTE Y CENTRO DE SAN LUIS, SUR DE CÓRDOBA Y SUR DE SANTA FE
NUBOSIDAD VARIABLE. INESTABLE. PROBABILIDAD DE PRECIPITACIONES Y
TORMENTAS HACIA LA TARDE O NOCHE. VIENTOS LEVES DEL NORESTE,
CAMBIANDO AL SUDESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 22°C Y 27°C.
TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 33°C Y 38°C.
 
SUR DE SAN LUIS, NORTE DE LA PAMPA Y NOROESTE DE BUENOS AIRES
NUBOSIDAD VARIABLE. PROBABILIDAD DE LLUVIAS Y TORMENTAS. VIENTOS
LEVES O MODERADOS DEL SUDESTE, CON RÁFAGAS. TEMPERATURA MÍNIMA
ENTRE 18°C Y 23°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 28°C Y 33°C.
 
SUR DE LA PAMPA    
NUBLADO. INESTABLE CON PROBABILIDAD DE PRECIPITACIONES HACIA LA
TARDE O NOCHE. VIENTOS LEVES O MODERADOS DEL SECTOR SUR.
TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 18°C Y 22°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE
25°C Y 30°C.
 
SUDOESTE DE BUENOS AIRES    
NUBLADO. INESTABLE. PROBABILIDAD DE PRECIPITACIONES HACIA LA
TARDE O NOCHE. VIENTOS LEVES O MODERADOS DE DIRECCIONES
VARIABLES, PREDOMINANTEMENTE DEL SUDESTE. TEMPERATURA MÍNIMA
ENTRE 18°C Y 23°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 21°C Y 26°C.
 
SUDESTE DE BUENOS AIRES    
NUBLADO. VIENTOS LEVES O MODERADOS DE DIRECCIONES VARIABLES,
PREDOMINANTEMENTE DEL SUDESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 18°C Y
23°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 21°C Y 26°C.
 
NORESTE DE BUENOS AIRES    
ALGO A PARCIAL NUBLADO POR LA MAÑANA, LUEGO PARCIAL NUBLADO A
NUBLADO. PROBABILIDAD DE CHAPARRONES Y TORMENTAS CON ELEVADA
SENSACIÓN TÉRMICA POR LA TARDE O NOCHE. POSTERIOR DESCENSO DE
TEMPERATURA. VIENTOS MODERADOS A LEVES DEL SECTOR NORTE,
CAMBIANDO TEMPORARIAMENTE AL SECTOR ESTE, CAMBIANDO LUEGO A
MODERADOS O REGULARES DEL SECTOR SUR, CON RÁFAGAS. TEMPERATURA
MÍNIMA ENTRE 26°C Y 28°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 34°C Y 36°C.


SÁBADO

ESTE DE JUJUY, CENTRO DE SALTA Y TUCUMÁN    
PARCIAL NUBLADO A NUBLADO. PROBABILIDAD DE TORMENTAS AISLADAS
POR LA TARDE O NOCHE. VIENTOS LEVES DEL NORESTE, AUMENTANDO
TEMPORARIAMENTE A MODERADOS O REGULARES DEL SECTOR NORTE, CON
RÁFAGAS. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 20°C Y 24°C. TEMPERATURA
MÁXIMA ENTRE 36°C Y 41°C.
 
ESTE DE SALTA, SANTIAGO DEL ESTERO, FORMOSA, OESTE Y CENTRO DE
CHACO Y NOROESTE DE SANTA FE    
ALGO NUBLADO. VIENTOS LEVES DEL NORESTE, AUMENTANDO
TEMPORARIAMENTE A MODERADOS O REGULARES DEL SECTOR NORTE, CON
RÁFAGAS. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 22°C Y 27°C. TEMPERATURA
MÁXIMA ENTRE 37°C Y 42°C.
 
MISIONES, CORRIENTES, ESTE DE CHACO Y NORESTE DE SANTA FE    
ALGO NUBLADO POR LA MAÑANA, LUEGO NUBOSIDAD VARIABLE. VIENTOS
LEVES DEL NORESTE, AUMENTANDO TEMPORARIAMENTE A MODERADOS DEL
SECTOR NORTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 22°C Y 26°C. TEMPERATURA
MÁXIMA ENTRE 36°C Y 39°C.
 
CENTRO DE SANTA FE Y NORTE DE ENTRE RÍOS    
NUBOSIDAD VARIABLE. INESTABLE POR LA MAÑANA, LUEGO PROBABILIDAD
DE LLUVIAS Y TORMENTAS. VIENTOS LEVES DEL NORESTE, CAMBIANDO A
DIRECCIONES VARIABLES, PREDOMINANTEMENTE DEL NOROESTE.
TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 22°C Y 27°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE
35°C Y 40°C.
 
NORTE DE CÓRDOBA    
NUBOSIDAD VARIABLE. INESTABLE POR LA MAÑANA, LUEGO PROBABILIDAD
DE LLUVIAS Y TORMENTAS. VIENTOS LEVES DEL NORESTE, CAMBIANDO A
DIRECCIONES VARIABLES, PREDOMINANTEMENTE DEL NOROESTE.
TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 22°C Y 27°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE
31°C Y 36°C.
 
NORTE DE SAN LUIS Y SUDOESTE DE CÓRDOBA    
NUBOSIDAD VARIABLE. PROBABILIDAD DE LLUVIAS Y TORMENTAS POR LA
MAÑANA, LUEGO INESTABLE. VIENTOS LEVES O MODERADOS DE
DIRECCIONES VARIABLES, PREDOMINANTEMENTE DEL SECTOR ESTE.
TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 20°C Y 24°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE
27°C Y 32°C.
 
SUR DE SAN LUIS, NORESTE DE LA PAMPA Y NOROESTE DE BUENOS AIRES
NUBLADO O PARCIAL NUBLADO. INESTABLE POR LA MAÑANA, LUEGO
PROBABILIDAD DE TORMENTAS. VIENTOS LEVES O MODERADOS DE
DIRECCIONES VARIABLES, PREDOMINANTEMENTE DEL NORESTE.
TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 18°C Y 23°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE
25°C Y 30°C.
 
OESTE DE LA PAMPA    
NUBOSIDAD VARIABLE. INESTABLE POR LA MAÑANA. VIENTOS LEVES O
MODERADOS DEL SECTOR SUR, CON RÁFAGAS, CAMBIANDO TEMPORARIAMENTE
AL SECTOR OESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 18°C Y 23°C.
TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 25°C Y 30°C.
 
SUDESTE DE LA PAMPA Y SUDOESTE DE BUENOS AIRES    
NUBOSIDAD VARIABLE. INESTABLE. PROBABILIDAD DE PRECIPITACIONES
POR LA TARDE O NOCHE. VIENTOS LEVES O MODERADOS DEL NORESTE,
ROTANDO TEMPORARIAMENTE AL OESTE, CAMBIANDO LUEGO AL SECTOR SUR.
TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 17°C Y 22°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE
25°C Y 30°C.
 
SUDESTE DE BUENOS AIRES    
NUBOSIDAD VARIABLE. PROBABILIDAD DE LLUVIAS Y TORMENTAS POR LA
TARDE O NOCHE. VIENTOS LEVES O MODERADOS DEL NORESTE, ROTANDO
TEMPORARIAMENTE AL NOROESTE, CAMBIANDO LUEGO AL SECTOR SUR.
TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 15°C Y 20°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE
25°C Y 30°C.
 
SUDESTE DE CÓRDOBA, SUR DE SANTA FE Y SUR DE ENTRE RÍOS    
NUBOSIDAD VARIABLE. PROBABILIDAD DE LLUVIAS Y TORMENTAS. VIENTOS
LEVES O MODERADOS DEL SUDESTE, ROTANDO TEMPORARIAMENTE AL SECTOR
ESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 21°C Y 26°C. TEMPERATURA MÁXIMA
ENTRE 35°C Y 40°C.
 
NORESTE DE BUENOS AIRES    
NUBLADO O PARCIAL NUBLADO. PROBABILIDAD DE PRECIPITACIONES.
VIENTOS MODERADOS A LEVES DEL SECTOR SUR, CAMBIANDO
TEMPORARIAMENTE AL SECTOR ESTE, CAMBIANDO LUEGO AL SECTOR NORTE.
TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 21°C Y 23°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE
27°C Y 29°C.


DOMINGO

ESTE DE JUJUY, CENTRO DE SALTA Y OESTE DE TUCUMÁN    
NUBOSIDAD VARIABLE. PROBABILIDAD DE TORMENTAS POR LA TARDE O
NOCHE. VIENTOS LEVES DEL SECTOR NORTE, ROTANDO AL NORESTE.
TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 20°C Y 24°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE
34°C Y 38°C.
 
ESTE DE SALTA, ESTE DE TUCUMÁN, NORTE Y SUDOESTE DE SANTIAGO DEL
ESTERO, OESTE DE CHACO Y OESTE DE FORMOSA    
NUBOSIDAD VARIABLE. VIENTOS LEVES DEL SECTOR NORTE, ROTANDO AL
NORESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 25°C Y 29°C. TEMPERATURA
MÁXIMA ENTRE 36°C Y 41°C.
 
ESTE DE CHACO, ESTE DE FORMOSA, NORTE DE CORRIENTES Y SUR DE
MISIONES    
ALGO NUBLADO. VIENTOS LEVES O MODERADOS DEL SECTOR NORTE,
DISMINUYENDO A LEVES DEL NORESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 21°C
Y 26°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 36°C Y 41°C.
 
NORTE DE MISIONES    
NUBLADO O PARCIAL NUBLADO. INESTABLE POR LA MAÑANA, LUEGO
PROBABILIDAD DE TORMENTAS. VIENTOS LEVES O MODERADOS DEL SECTOR
NORTE, DISMINUYENDO A LEVES DEL NOROESTE, CAMBIANDO LUEGO AL
NORESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 21°C Y 26°C. TEMPERATURA
MÁXIMA ENTRE 35°C Y 40°C.
 
SUDESTE DE SANTIAGO DEL ESTERO, NORTE DE SANTA FE Y SUR DE
CORRIENTES    
NUBOSIDAD EN AUMENTO POR LA MAÑANA, LUEGO NUBLADO CON
PROBABILIDAD DE LLUVIAS Y TORMENTAS. VIENTOS LEVES O MODERADOS
DEL NORESTE, CAMBIANDO A DIRECCIONES VARIABLES,
PREDOMINANTEMENTE DEL SUDESTE, CON RÁFAGAS. TEMPERATURA MÍNIMA
ENTRE 24°C Y 29°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 35°C Y 40°C.
 
NORTE DE CÓRDOBA    
NUBLADO O PARCIAL NUBLADO. PROBABILIDAD DE LLUVIAS Y TORMENTAS
POR LA MAÑANA, LUEGO MEJORANDO. VIENTOS MODERADOS O REGULARES DE
DIRECCIONES VARIABLES, PREDOMINANTEMENTE DEL SECTOR ESTE, CON
RÁFAGAS, DISMINUYENDO A LEVES O MODERADOS. TEMPERATURA MÍNIMA
ENTRE 20°C Y 24°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 30°C Y 35°C.
 
CENTRO DE SANTA FE Y NORTE DE ENTRE RÍOS    
NUBLADO O PARCIAL NUBLADO. PROBABILIDAD DE LLUVIAS Y TORMENTAS
POR LA MAÑANA, LUEGO INESTABLE CON PROBABILIDAD DE
PRECIPITACIONES. VIENTOS LEVES O MODERADOS DEL SUDESTE,
DISMINUYENDO A LEVES DEL SECTOR SUR. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE
19°C Y 24°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 28°C Y 33°C.
 
NORTE DE SAN LUIS Y SUDOESTE DE CÓRDOBA    
NUBLADO Y MEJORANDO POR LA MAÑANA, LUEGO NUBOSIDAD EN
DISMINUCIÓN. VIENTOS LEVES DE DIRECCIONES VARIABLES, AUMENTANDO
TEMPORARIAMENTE A MODERADOS O REGULARES DEL SECTOR SUR, CON
RÁFAGAS. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 19°C Y 24°C. TEMPERATURA
MÁXIMA ENTRE 27°C Y 32°C.
 
SUR DE SAN LUIS Y LA PAMPA    
NUBOSIDAD VARIABLE POR LA MAÑANA, LUEGO PARCIAL O ALGO NUBLADO.
VIENTOS MODERADOS O REGULARES DEL SECTOR SUR, CON RÁFAGAS,
DISMINUYENDO TEMPORARIAMENTE A LEVES O MODERADOS DEL SUDOESTE.
TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 17°C Y 22°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE
26°C Y 31°C.
 
SUR DE BUENOS AIRES    
NUBOSIDAD VARIABLE. INESTABLE CON PROBABILIDAD DE
PRECIPITACIONES POR LA TARDE O NOCHE. VIENTOS LEVES O MODERADOS
DEL SECTOR SUR, ROTANDO TEMPORARIAMENTE AL SUDOESTE, AUMENTANDO
LUEGO A MODERADOS O REGULARES, CON RÁFAGAS. TEMPERATURA MÍNIMA
ENTRE 15°C Y 20°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 25°C Y 30°C.
 
CENTRO Y NOROESTE DE BUENOS AIRES    
NUBOSIDAD VARIABLE. MEJORANDO POR LA MAÑANA. VIENTOS LEVES DEL
SECTOR OESTE, CAMBIANDO A LEVES O MODERADOS DEL SECTOR SUR.
TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 15°C Y 20°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE
24°C Y 29°C.
 
NORESTE DE BUENOS AIRES, SUDESTE DE CÓRDOBA, SUR DE SANTA FE Y
SUR DE ENTRE RÍOS    
NUBOSIDAD VARIABLE. INESTABLE POR LA MAÑANA. VIENTOS LEVES DEL
SECTOR NORTE, CAMBIANDO A MODERADOS A LEVES DEL SECTOR SUR.
TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 18°C Y 22°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE
25°C Y 30°C.

 (Reporte de Maximilian Heath)
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