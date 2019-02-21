Pronóstico meteorológico para región agropecuaria de Argentina

BUENOS AIRES, 21 feb (Reuters) - Pronóstico climático del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de Argentina para el viernes y el fin de semana en las principales provincias agropecuarias del país, uno de los mayores exportadores mundiales de soja, maíz, trigo y girasol. La información está disponible en la página web del Servicio Meteorológico (www.smn.gov.ar) y las temperaturas están expresadas en grados centígrados. VIERNES ESTE DE JUJUY, CENTRO DE SALTA Y TUCUMÁN ALGO NUBLADO DURANTE LA MAÑANA, LUEGO TORMENTAS AISLADAS. VIENTOS LEVES DEL NORESTE, AUMENTANDO TEMPORARIAMENTE A LEVES O MODERADOS DEL SECTOR NORTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 19°C Y 24°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 36°C Y 40°C. ESTE DE SALTA, OESTE DE FORMOSA Y OESTE DE CHACO PARCIAL NUBLADO. VIENTOS LEVES DEL NORESTE, AUMENTANDO TEMPORARIAMENTE A LEVES O MODERADOS DEL SECTOR NORTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 20°C Y 25°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 36°C Y 41°C. SANTIAGO DEL ESTERO, CENTRO Y ESTE DE FORMOSA, CENTRO Y ESTE DE CHACO, NORTE DE CÓRDOBA, NORTE Y CENTRO DE SANTA FE, CORRIENTES Y ENTRE RÍOS NEBLINAS MATINALES. ALGO NUBLADO. VIENTOS LEVES DEL NORESTE, CAMBIANDO TEMPORARIAMENTE A LEVES O MODERADOS SECTOR NORTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 23°C Y 28°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 37°C Y 42°C. MISIONES NEBLINAS MATINALES. ALGO NUBLADO DURANTE LA MAÑANA, LUEGO INESTABLE. VIENTOS LEVES DEL NORESTE CAMBIANDO A DIRECCIONES VARIABLES. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 20°C Y 23°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 36°C Y 41°C. NORTE Y CENTRO DE SAN LUIS, SUR DE CÓRDOBA Y SUR DE SANTA FE NUBOSIDAD VARIABLE. INESTABLE. PROBABILIDAD DE PRECIPITACIONES Y TORMENTAS HACIA LA TARDE O NOCHE. VIENTOS LEVES DEL NORESTE, CAMBIANDO AL SUDESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 22°C Y 27°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 33°C Y 38°C. SUR DE SAN LUIS, NORTE DE LA PAMPA Y NOROESTE DE BUENOS AIRES NUBOSIDAD VARIABLE. PROBABILIDAD DE LLUVIAS Y TORMENTAS. VIENTOS LEVES O MODERADOS DEL SUDESTE, CON RÁFAGAS. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 18°C Y 23°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 28°C Y 33°C. SUR DE LA PAMPA NUBLADO. INESTABLE CON PROBABILIDAD DE PRECIPITACIONES HACIA LA TARDE O NOCHE. VIENTOS LEVES O MODERADOS DEL SECTOR SUR. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 18°C Y 22°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 25°C Y 30°C. SUDOESTE DE BUENOS AIRES NUBLADO. INESTABLE. PROBABILIDAD DE PRECIPITACIONES HACIA LA TARDE O NOCHE. VIENTOS LEVES O MODERADOS DE DIRECCIONES VARIABLES, PREDOMINANTEMENTE DEL SUDESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 18°C Y 23°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 21°C Y 26°C. SUDESTE DE BUENOS AIRES NUBLADO. VIENTOS LEVES O MODERADOS DE DIRECCIONES VARIABLES, PREDOMINANTEMENTE DEL SUDESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 18°C Y 23°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 21°C Y 26°C. NORESTE DE BUENOS AIRES ALGO A PARCIAL NUBLADO POR LA MAÑANA, LUEGO PARCIAL NUBLADO A NUBLADO. PROBABILIDAD DE CHAPARRONES Y TORMENTAS CON ELEVADA SENSACIÓN TÉRMICA POR LA TARDE O NOCHE. POSTERIOR DESCENSO DE TEMPERATURA. VIENTOS MODERADOS A LEVES DEL SECTOR NORTE, CAMBIANDO TEMPORARIAMENTE AL SECTOR ESTE, CAMBIANDO LUEGO A MODERADOS O REGULARES DEL SECTOR SUR, CON RÁFAGAS. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 26°C Y 28°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 34°C Y 36°C. SÁBADO ESTE DE JUJUY, CENTRO DE SALTA Y TUCUMÁN PARCIAL NUBLADO A NUBLADO. PROBABILIDAD DE TORMENTAS AISLADAS POR LA TARDE O NOCHE. VIENTOS LEVES DEL NORESTE, AUMENTANDO TEMPORARIAMENTE A MODERADOS O REGULARES DEL SECTOR NORTE, CON RÁFAGAS. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 20°C Y 24°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 36°C Y 41°C. ESTE DE SALTA, SANTIAGO DEL ESTERO, FORMOSA, OESTE Y CENTRO DE CHACO Y NOROESTE DE SANTA FE ALGO NUBLADO. VIENTOS LEVES DEL NORESTE, AUMENTANDO TEMPORARIAMENTE A MODERADOS O REGULARES DEL SECTOR NORTE, CON RÁFAGAS. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 22°C Y 27°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 37°C Y 42°C. MISIONES, CORRIENTES, ESTE DE CHACO Y NORESTE DE SANTA FE ALGO NUBLADO POR LA MAÑANA, LUEGO NUBOSIDAD VARIABLE. VIENTOS LEVES DEL NORESTE, AUMENTANDO TEMPORARIAMENTE A MODERADOS DEL SECTOR NORTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 22°C Y 26°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 36°C Y 39°C. CENTRO DE SANTA FE Y NORTE DE ENTRE RÍOS NUBOSIDAD VARIABLE. INESTABLE POR LA MAÑANA, LUEGO PROBABILIDAD DE LLUVIAS Y TORMENTAS. VIENTOS LEVES DEL NORESTE, CAMBIANDO A DIRECCIONES VARIABLES, PREDOMINANTEMENTE DEL NOROESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 22°C Y 27°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 35°C Y 40°C. NORTE DE CÓRDOBA NUBOSIDAD VARIABLE. INESTABLE POR LA MAÑANA, LUEGO PROBABILIDAD DE LLUVIAS Y TORMENTAS. VIENTOS LEVES DEL NORESTE, CAMBIANDO A DIRECCIONES VARIABLES, PREDOMINANTEMENTE DEL NOROESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 22°C Y 27°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 31°C Y 36°C. NORTE DE SAN LUIS Y SUDOESTE DE CÓRDOBA NUBOSIDAD VARIABLE. PROBABILIDAD DE LLUVIAS Y TORMENTAS POR LA MAÑANA, LUEGO INESTABLE. VIENTOS LEVES O MODERADOS DE DIRECCIONES VARIABLES, PREDOMINANTEMENTE DEL SECTOR ESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 20°C Y 24°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 27°C Y 32°C. SUR DE SAN LUIS, NORESTE DE LA PAMPA Y NOROESTE DE BUENOS AIRES NUBLADO O PARCIAL NUBLADO. INESTABLE POR LA MAÑANA, LUEGO PROBABILIDAD DE TORMENTAS. VIENTOS LEVES O MODERADOS DE DIRECCIONES VARIABLES, PREDOMINANTEMENTE DEL NORESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 18°C Y 23°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 25°C Y 30°C. OESTE DE LA PAMPA NUBOSIDAD VARIABLE. INESTABLE POR LA MAÑANA. VIENTOS LEVES O MODERADOS DEL SECTOR SUR, CON RÁFAGAS, CAMBIANDO TEMPORARIAMENTE AL SECTOR OESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 18°C Y 23°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 25°C Y 30°C. SUDESTE DE LA PAMPA Y SUDOESTE DE BUENOS AIRES NUBOSIDAD VARIABLE. INESTABLE. PROBABILIDAD DE PRECIPITACIONES POR LA TARDE O NOCHE. VIENTOS LEVES O MODERADOS DEL NORESTE, ROTANDO TEMPORARIAMENTE AL OESTE, CAMBIANDO LUEGO AL SECTOR SUR. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 17°C Y 22°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 25°C Y 30°C. SUDESTE DE BUENOS AIRES NUBOSIDAD VARIABLE. PROBABILIDAD DE LLUVIAS Y TORMENTAS POR LA TARDE O NOCHE. VIENTOS LEVES O MODERADOS DEL NORESTE, ROTANDO TEMPORARIAMENTE AL NOROESTE, CAMBIANDO LUEGO AL SECTOR SUR. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 15°C Y 20°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 25°C Y 30°C. SUDESTE DE CÓRDOBA, SUR DE SANTA FE Y SUR DE ENTRE RÍOS NUBOSIDAD VARIABLE. PROBABILIDAD DE LLUVIAS Y TORMENTAS. VIENTOS LEVES O MODERADOS DEL SUDESTE, ROTANDO TEMPORARIAMENTE AL SECTOR ESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 21°C Y 26°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 35°C Y 40°C. NORESTE DE BUENOS AIRES NUBLADO O PARCIAL NUBLADO. PROBABILIDAD DE PRECIPITACIONES. VIENTOS MODERADOS A LEVES DEL SECTOR SUR, CAMBIANDO TEMPORARIAMENTE AL SECTOR ESTE, CAMBIANDO LUEGO AL SECTOR NORTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 21°C Y 23°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 27°C Y 29°C. DOMINGO ESTE DE JUJUY, CENTRO DE SALTA Y OESTE DE TUCUMÁN NUBOSIDAD VARIABLE. PROBABILIDAD DE TORMENTAS POR LA TARDE O NOCHE. VIENTOS LEVES DEL SECTOR NORTE, ROTANDO AL NORESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 20°C Y 24°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 34°C Y 38°C. ESTE DE SALTA, ESTE DE TUCUMÁN, NORTE Y SUDOESTE DE SANTIAGO DEL ESTERO, OESTE DE CHACO Y OESTE DE FORMOSA NUBOSIDAD VARIABLE. VIENTOS LEVES DEL SECTOR NORTE, ROTANDO AL NORESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 25°C Y 29°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 36°C Y 41°C. ESTE DE CHACO, ESTE DE FORMOSA, NORTE DE CORRIENTES Y SUR DE MISIONES ALGO NUBLADO. VIENTOS LEVES O MODERADOS DEL SECTOR NORTE, DISMINUYENDO A LEVES DEL NORESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 21°C Y 26°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 36°C Y 41°C. NORTE DE MISIONES NUBLADO O PARCIAL NUBLADO. INESTABLE POR LA MAÑANA, LUEGO PROBABILIDAD DE TORMENTAS. VIENTOS LEVES O MODERADOS DEL SECTOR NORTE, DISMINUYENDO A LEVES DEL NOROESTE, CAMBIANDO LUEGO AL NORESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 21°C Y 26°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 35°C Y 40°C. SUDESTE DE SANTIAGO DEL ESTERO, NORTE DE SANTA FE Y SUR DE CORRIENTES NUBOSIDAD EN AUMENTO POR LA MAÑANA, LUEGO NUBLADO CON PROBABILIDAD DE LLUVIAS Y TORMENTAS. VIENTOS LEVES O MODERADOS DEL NORESTE, CAMBIANDO A DIRECCIONES VARIABLES, PREDOMINANTEMENTE DEL SUDESTE, CON RÁFAGAS. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 24°C Y 29°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 35°C Y 40°C. NORTE DE CÓRDOBA NUBLADO O PARCIAL NUBLADO. PROBABILIDAD DE LLUVIAS Y TORMENTAS POR LA MAÑANA, LUEGO MEJORANDO. VIENTOS MODERADOS O REGULARES DE DIRECCIONES VARIABLES, PREDOMINANTEMENTE DEL SECTOR ESTE, CON RÁFAGAS, DISMINUYENDO A LEVES O MODERADOS. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 20°C Y 24°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 30°C Y 35°C. CENTRO DE SANTA FE Y NORTE DE ENTRE RÍOS NUBLADO O PARCIAL NUBLADO. PROBABILIDAD DE LLUVIAS Y TORMENTAS POR LA MAÑANA, LUEGO INESTABLE CON PROBABILIDAD DE PRECIPITACIONES. VIENTOS LEVES O MODERADOS DEL SUDESTE, DISMINUYENDO A LEVES DEL SECTOR SUR. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 19°C Y 24°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 28°C Y 33°C. NORTE DE SAN LUIS Y SUDOESTE DE CÓRDOBA NUBLADO Y MEJORANDO POR LA MAÑANA, LUEGO NUBOSIDAD EN DISMINUCIÓN. VIENTOS LEVES DE DIRECCIONES VARIABLES, AUMENTANDO TEMPORARIAMENTE A MODERADOS O REGULARES DEL SECTOR SUR, CON RÁFAGAS. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 19°C Y 24°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 27°C Y 32°C. SUR DE SAN LUIS Y LA PAMPA NUBOSIDAD VARIABLE POR LA MAÑANA, LUEGO PARCIAL O ALGO NUBLADO. VIENTOS MODERADOS O REGULARES DEL SECTOR SUR, CON RÁFAGAS, DISMINUYENDO TEMPORARIAMENTE A LEVES O MODERADOS DEL SUDOESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 17°C Y 22°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 26°C Y 31°C. SUR DE BUENOS AIRES NUBOSIDAD VARIABLE. INESTABLE CON PROBABILIDAD DE PRECIPITACIONES POR LA TARDE O NOCHE. VIENTOS LEVES O MODERADOS DEL SECTOR SUR, ROTANDO TEMPORARIAMENTE AL SUDOESTE, AUMENTANDO LUEGO A MODERADOS O REGULARES, CON RÁFAGAS. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 15°C Y 20°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 25°C Y 30°C. CENTRO Y NOROESTE DE BUENOS AIRES NUBOSIDAD VARIABLE. MEJORANDO POR LA MAÑANA. VIENTOS LEVES DEL SECTOR OESTE, CAMBIANDO A LEVES O MODERADOS DEL SECTOR SUR. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 15°C Y 20°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 24°C Y 29°C. NORESTE DE BUENOS AIRES, SUDESTE DE CÓRDOBA, SUR DE SANTA FE Y SUR DE ENTRE RÍOS NUBOSIDAD VARIABLE. INESTABLE POR LA MAÑANA. VIENTOS LEVES DEL SECTOR NORTE, CAMBIANDO A MODERADOS A LEVES DEL SECTOR SUR. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 18°C Y 22°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 25°C Y 30°C. (Reporte de Maximilian Heath)