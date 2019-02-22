Argentina
February 22, 2019 / 6:54 PM / ACTUALIZADO HACE 3 hours ago

Pronóstico meteorológico para región agropecuaria de Argentina

10 MIN. DE LECTURA

    BUENOS AIRES, 22 feb (Reuters) - Pronóstico climático del
Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de Argentina para el fin
de semana y el lunes en las principales provincias agropecuarias
del país, uno de los mayores exportadores mundiales de soja,
maíz, trigo y girasol.  
    La información está disponible en la página web del Servicio
Meteorológico (www.smn.gov.ar) y las temperaturas están
expresadas en grados centígrados.
    
SÁBADO
    
TUCUMÁN    
NUBOSIDAD VARIABLE. BAJA PROBABILIDAD DE TORMENTAS AISLADAS
DURANTE LA MADRUGADA. PROBABILIDAD DE CHAPARRONES Y TORMENTAS
AISLADAS POR LA TARDE O NOCHE. VIENTOS LEVES O MODERADOS DE
DIRECCIONES VARIABLES. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 20°C Y 24°C.
TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 36°C Y 41°C.
 
ESTE DE JUJUY, ESTE DE SALTA, NORTE DE SANTIAGO DEL ESTERO,
OESTE DE FORMOSA Y OESTE DE CHACO    
ALGO NUBLADO POR LA MAÑANA, LUEGO NUBOSIDAD VARIABLE. VIENTOS
MODERADOS DEL SECTOR NORTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 22°C Y
27°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 37°C Y 42°C.
 
MISIONES    
NEBLINAS MATINALES. NUBOSIDAD VARIABLE. BAJA PROBABILIDAD DE
CHAPARRONES Y TORMENTAS AISLADAS HACIA LA TARDE O NOCHE. VIENTOS
LEVES DE DIRECCIONES VARIABLES. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 22°C Y
26°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 36°C Y 39°C.
 
SUR DE MISIONES, CORRIENTES, ESTE DE CHACO, ESTE DE FORMOSA Y
NORTE DE SANTA FE    
ALGO O PARCIALMENTE NUBLADO. VIENTOS LEVES O MODERADOS DEL
NORESTE, CAMBIANDO AL SECTOR NORTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE
22°C Y 26°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 36°C Y 39°C.
 
CENTRO DE SANTA FE, CENTRO DE CÓRDOBA Y NORTE DE ENTRE RÍOS    
NUBOSIDAD VARIABLE. DESMEJORANDO CON BAJA PROBABILIDAD DE
LLUVIAS Y TORMENTAS AISLADAS POR LA MAÑANA, LUEGO PROBABILIDAD
DE LLUVIAS Y TORMENTAS AISLADAS, MEJORANDO. VIENTOS MODERADOS DE
DIRECCIONES VARIABLES. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 22°C Y 27°C.
TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 35°C Y 40°C.
 
NORTE DE CÓRDOBA Y SUR DE SANTIAGO DEL ESTERO    
NUBOSIDAD VARIABLE. BAJA PROBABILIDAD DE LLUVIAS Y TORMENTAS
AISLADAS HACIA LA TARDE O NOCHE. VIENTOS LEVES DE DIRECCIONES
VARIABLES, LUEGO CAMBIANDO A MODERADOS DEL SECTOR ESTE.
TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 22°C Y 27°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE
31°C Y 36°C.
 
NORTE DE SAN LUIS    
NUBOSIDAD VARIABLE. PROBABILIDAD DE LLUVIAS Y TORMENTAS, CON
MEJORAMIENTOS TEMPORARIOS. VIENTOS MODERADOS DEL SECTOR ESTE.
TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 20°C Y 24°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE
27°C Y 32°C.
 
SUR DE SAN LUIS Y LA PAMPA    
PARCIAL A ALGO NUBLADO. VIENTOS LEVES O MODERADOS DE DIRECCIONES
VARIABLES, LUEGO DEL SECTOR OESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 18°C
Y 23°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 25°C Y 30°C.
 
SUR DE BUENOS AIRES    
NEBLINAS Y BANCOS DE NIEBLA. NUBOSIDAD VARIABLE. INESTABLE POR
LA MAÑANA, LUEGO BAJA PROBABILIDAD DE TORMENTAS AISLADAS.
VIENTOS LEVES O MODERADOS DEL SECTOR ESTE, ROTANDO AL SECTOR
OESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 17°C Y 22°C. TEMPERATURA MÁXIMA
ENTRE 25°C Y 30°C.
 
NOROESTE DE BUENOS AIRES, SUR DE SANTA FE Y SUR DE ENTRE RÍOS
NEBLINAS Y BANCOS DE NIEBLA. NUBOSIDAD VARIABLE. PROBABILIDAD DE
TORMENTAS AISLADAS, ALGUNAS FUERTES DURANTE LA MAÑANA, LUEGO
MEJORANDO. VIENTOS LEVES O MODERADOS DEL SECTOR ESTE, ROTANDO AL
SECTOR NORTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 18°C Y 23°C. TEMPERATURA
MÁXIMA ENTRE 30°C Y 33°C.
 
NORESTE DE BUENOS AIRES    
NUBLADO O PARCIAL NUBLADO. PROBABILIDAD DE LLUVIAS Y TORMENTAS
EN LA MAÑANA. LUEGO PROBABILIDAD DE PRECIPITACIONES CON
MEJORAMIENTOS TEMPORARIOS. VIENTOS REGULARES A MODERADOS DEL
SUDESTE, DISMINUYENDO A LEVES. LUEGO DEL SECTOR ESTE, ROTANDO AL
SECTOR NORTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 21°C Y 23°C. TEMPERATURA
MÁXIMA ENTRE 27°C Y 29°C.


DOMINGO

ESTE DE JUJUY, CENTRO DE SALTA Y OESTE DE TUCUMÁN    
NUBOSIDAD VARIABLE. PROBABILIDAD DE TORMENTAS POR LA TARDE O
NOCHE. VIENTOS LEVES DEL SECTOR NORTE, ROTANDO AL NORESTE.
TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 20°C Y 24°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE
34°C Y 38°C.
 
ESTE DE SALTA, ESTE DE TUCUMÁN, NORTE Y SUDOESTE DE SANTIAGO DEL
ESTERO, OESTE DE CHACO Y OESTE DE FORMOSA    
NUBOSIDAD VARIABLE. VIENTOS LEVES DEL SECTOR NORTE, ROTANDO AL
NORESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 25°C Y 29°C. TEMPERATURA
MÁXIMA ENTRE 36°C Y 41°C.
 
ESTE DE CHACO, ESTE DE FORMOSA, NORTE DE CORRIENTES Y SUR DE
MISIONES    
ALGO NUBLADO. VIENTOS LEVES O MODERADOS DEL SECTOR NORTE,
DISMINUYENDO A LEVES DEL NORESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 21°C
Y 26°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 36°C Y 41°C.
 
NORTE DE MISIONES    
NUBLADO O PARCIAL NUBLADO. INESTABLE POR LA MAÑANA, LUEGO
PROBABILIDAD DE TORMENTAS. VIENTOS LEVES O MODERADOS DEL SECTOR
NORTE, DISMINUYENDO A LEVES DEL NOROESTE, CAMBIANDO LUEGO AL
NORESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 21°C Y 26°C. TEMPERATURA
MÁXIMA ENTRE 35°C Y 40°C.
 
SUDESTE DE SANTIAGO DEL ESTERO, NORTE DE SANTA FE Y SUR DE
CORRIENTES    
NUBOSIDAD EN AUMENTO POR LA MAÑANA, LUEGO NUBLADO CON
PROBABILIDAD DE LLUVIAS Y TORMENTAS. VIENTOS LEVES O MODERADOS
DEL NORESTE, CAMBIANDO A DIRECCIONES VARIABLES,
PREDOMINANTEMENTE DEL SUDESTE, CON RÁFAGAS. TEMPERATURA MÍNIMA
ENTRE 24°C Y 29°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 35°C Y 40°C.
 
NORTE DE CÓRDOBA    
NUBLADO O PARCIAL NUBLADO. PROBABILIDAD DE LLUVIAS Y TORMENTAS
POR LA MAÑANA, LUEGO MEJORANDO. VIENTOS MODERADOS O REGULARES DE
DIRECCIONES VARIABLES, PREDOMINANTEMENTE DEL SECTOR ESTE, CON
RÁFAGAS, DISMINUYENDO A LEVES O MODERADOS. TEMPERATURA MÍNIMA
ENTRE 20°C Y 24°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 30°C Y 35°C.
 
CENTRO DE SANTA FE Y NORTE DE ENTRE RÍOS    
NUBLADO O PARCIAL NUBLADO. PROBABILIDAD DE LLUVIAS Y TORMENTAS
POR LA MAÑANA, LUEGO INESTABLE CON PROBABILIDAD DE
PRECIPITACIONES. VIENTOS LEVES O MODERADOS DEL SUDESTE,
DISMINUYENDO A LEVES DEL SECTOR SUR. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE
19°C Y 24°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 28°C Y 33°C.
 
NORTE DE SAN LUIS Y SUDOESTE DE CÓRDOBA    
MEJORANDO POR LA MAÑANA, LUEGO NUBOSIDAD EN DISMINUCIÓN. VIENTOS
LEVES DE DIRECCIONES VARIABLES, AUMENTANDO TEMPORARIAMENTE A
MODERADOS O REGULARES DEL SECTOR SUR, CON RÁFAGAS. TEMPERATURA
MÍNIMA ENTRE 19°C Y 24°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 27°C Y 32°C.
 
SUR DE SAN LUIS Y LA PAMPA    
NUBOSIDAD VARIABLE POR LA MAÑANA, LUEGO ALGO NUBLADO. VIENTOS
MODERADOS O REGULARES DEL SECTOR SUR, CON RÁFAGAS, DISMINUYENDO
A LEVES O MODERADOS DEL SUDOESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 17°C
Y 22°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 26°C Y 31°C.
 
SUR DE BUENOS AIRES    
NUBOSIDAD VARIABLE. INESTABLE POR LA TARDE O NOCHE, CON
PROBABILIDAD DE PRECIPITACIONES. VIENTOS LEVES O MODERADOS DEL
SECTOR SUR, ROTANDO A MODERADOS O REGULARES, CON RÁFAGAS.
TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 15°C Y 20°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE
25°C Y 30°C.
 
CENTRO Y NOROESTE DE BUENOS AIRES    
NUBOSIDAD VARIABLE. MEJORANDO POR LA MAÑANA. VIENTOS LEVES DEL
SECTOR OESTE, CAMBIANDO A LEVES O MODERADOS DEL SECTOR SUR.
TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 15°C Y 20°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE
24°C Y 29°C.
 
NORESTE DE BUENOS AIRES, SUDESTE DE CÓRDOBA, SUR DE SANTA FE Y
SUR DE ENTRE RÍOS    
NUBOSIDAD VARIABLE. TIEMPO INESTABLE. VIENTOS LEVES DEL SECTOR
NORTE, CAMBIANDO A MODERADOS DEL SECTOR SUR, CON ALGUNAS
RÁFAGAS. LUEGO MODERADOS A LEVES. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 18°C
Y 22°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 25°C Y 30°C.


LUNES

ESTE DE JUJUY Y CENTRO DE SALTA    
NUBOSIDAD VARIABLE. INESTABLE POR LA MAÑANA, LUEGO PROBABILIDAD
DE LLUVIAS Y TORMENTAS. VIENTOS LEVES DE DIRECCIONES VARIABLES,
CAMBIANDO AL NORESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 16°C Y 21°C.
TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 30°C Y 34°C.
 
TUCUMÁN Y OESTE DE SANTIAGO DEL ESTERO    
NUBOSIDAD VARIABLE. INESTABLE POR LA MAÑANA. VIENTOS LEVES DEL
NORESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 16°C Y 21°C. TEMPERATURA
MÁXIMA ENTRE 30°C Y 34°C.
 
ESTE DE SALTA, NORESTE DE SANTIAGO DEL ESTERO Y OESTE DE CHACO  
 
PARCIALMENTE NUBLADO POR LA MAÑANA, LUEGO NUBOSIDAD VARIABLE CON
PROBABILIDAD DE LLUVIAS Y TORMENTAS. VIENTOS LEVES DEL SECTOR
ESTE, ROTANDO AL NORESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 18°C Y 23°C.
TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 30°C Y 35°C.
 
ESTE DE CHACO, NORTE DE CORRIENTES Y SUR DE MISIONES    
NUBLADO. PROBABILIDAD DE LLUVIAS Y TORMENTAS. VIENTOS LEVES DEL
SECTOR ESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 19°C Y 24°C. TEMPERATURA
MÁXIMA ENTRE 29°C Y 36°C.
 
NORTE DE MISIONES Y ESTE DE FORMOSA    
NUBOSIDAD VARIABLE. PROBABILIDAD DE LLUVIAS Y TORMENTAS HACIA LA
TARDE O NOCHE. VIENTOS LEVES DEL SECTOR ESTE, ROTANDO AL
NORESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 20°C Y 23°C. TEMPERATURA
MÁXIMA ENTRE 32°C Y 34°C.
 
FORMOSA    
PARCIAL NUBLADO A NUBLADO. VIENTOS LEVES O MODERADOS DE
DIRECCIONES VARIABLES. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 19°C Y 22°C.
TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 34°C Y 37°C.
 
CENTRO Y SUR DE SANTA FE Y ENTRE RÍOS    
NUBOSIDAD VARIABLE POR LA MAÑANA, LUEGO ALGO NUBLADO. VIENTOS
LEVES DEL NORESTE, CAMBIANDO A DIRECCIONES VARIABLES.
TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 19°C Y 22°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE
31°C Y 36°C.
 
SAN LUIS Y CÓRDOBA    
ALGO NUBLADO. VIENTOS LEVES O MODERADOS DEL SECTOR NORTE, CON
RÁFAGAS, CAMBIANDO AL SUR. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 19°C Y 24°C.
TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 31°C Y 36°C.
 
LA PAMPA Y OESTE DE BUENOS AIRES    
NUBOSIDAD VARIABLE. VIENTOS LEVES O MODERADOS DEL SECTOR NORTE,
CAMBIANDO A LEVES DEL SUDESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 18°C Y
22°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 31°C Y 36°C.
 
SUDESTE DE BUENOS AIRES    
NUBOSIDAD EN AUMENTO POR LA MAÑANA, LUEGO NUBOSIDAD VARIABLE E
INESTABLE CON PROBABILIDAD DE PRECIPITACIONES. VIENTOS MODERADOS
O REGULARES DEL SUDESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 19°C Y 23°C.
TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 28°C Y 33°C.
 
NORESTE DE BUENOS AIRES    
NUBOSIDAD VARIABLE. TIEMPO INESTABLE DURANTE LA MAÑANA. VIENTOS
LEVES A MODERADOS DEL SECTOR SUR, CON RÁFAGAS. LUEGO MODERADOS A
REGULARES, CON RÁFAGAS. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 13°C Y 17°C.
TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 22°C Y 24°C.

 (Reporte de Maximilian Heath)
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