Pronóstico meteorológico para región agropecuaria de Argentina

BUENOS AIRES, 22 feb (Reuters) - Pronóstico climático del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de Argentina para el fin de semana y el lunes en las principales provincias agropecuarias del país, uno de los mayores exportadores mundiales de soja, maíz, trigo y girasol. La información está disponible en la página web del Servicio Meteorológico (www.smn.gov.ar) y las temperaturas están expresadas en grados centígrados. SÁBADO TUCUMÁN NUBOSIDAD VARIABLE. BAJA PROBABILIDAD DE TORMENTAS AISLADAS DURANTE LA MADRUGADA. PROBABILIDAD DE CHAPARRONES Y TORMENTAS AISLADAS POR LA TARDE O NOCHE. VIENTOS LEVES O MODERADOS DE DIRECCIONES VARIABLES. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 20°C Y 24°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 36°C Y 41°C. ESTE DE JUJUY, ESTE DE SALTA, NORTE DE SANTIAGO DEL ESTERO, OESTE DE FORMOSA Y OESTE DE CHACO ALGO NUBLADO POR LA MAÑANA, LUEGO NUBOSIDAD VARIABLE. VIENTOS MODERADOS DEL SECTOR NORTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 22°C Y 27°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 37°C Y 42°C. MISIONES NEBLINAS MATINALES. NUBOSIDAD VARIABLE. BAJA PROBABILIDAD DE CHAPARRONES Y TORMENTAS AISLADAS HACIA LA TARDE O NOCHE. VIENTOS LEVES DE DIRECCIONES VARIABLES. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 22°C Y 26°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 36°C Y 39°C. SUR DE MISIONES, CORRIENTES, ESTE DE CHACO, ESTE DE FORMOSA Y NORTE DE SANTA FE ALGO O PARCIALMENTE NUBLADO. VIENTOS LEVES O MODERADOS DEL NORESTE, CAMBIANDO AL SECTOR NORTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 22°C Y 26°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 36°C Y 39°C. CENTRO DE SANTA FE, CENTRO DE CÓRDOBA Y NORTE DE ENTRE RÍOS NUBOSIDAD VARIABLE. DESMEJORANDO CON BAJA PROBABILIDAD DE LLUVIAS Y TORMENTAS AISLADAS POR LA MAÑANA, LUEGO PROBABILIDAD DE LLUVIAS Y TORMENTAS AISLADAS, MEJORANDO. VIENTOS MODERADOS DE DIRECCIONES VARIABLES. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 22°C Y 27°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 35°C Y 40°C. NORTE DE CÓRDOBA Y SUR DE SANTIAGO DEL ESTERO NUBOSIDAD VARIABLE. BAJA PROBABILIDAD DE LLUVIAS Y TORMENTAS AISLADAS HACIA LA TARDE O NOCHE. VIENTOS LEVES DE DIRECCIONES VARIABLES, LUEGO CAMBIANDO A MODERADOS DEL SECTOR ESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 22°C Y 27°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 31°C Y 36°C. NORTE DE SAN LUIS NUBOSIDAD VARIABLE. PROBABILIDAD DE LLUVIAS Y TORMENTAS, CON MEJORAMIENTOS TEMPORARIOS. VIENTOS MODERADOS DEL SECTOR ESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 20°C Y 24°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 27°C Y 32°C. SUR DE SAN LUIS Y LA PAMPA PARCIAL A ALGO NUBLADO. VIENTOS LEVES O MODERADOS DE DIRECCIONES VARIABLES, LUEGO DEL SECTOR OESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 18°C Y 23°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 25°C Y 30°C. SUR DE BUENOS AIRES NEBLINAS Y BANCOS DE NIEBLA. NUBOSIDAD VARIABLE. INESTABLE POR LA MAÑANA, LUEGO BAJA PROBABILIDAD DE TORMENTAS AISLADAS. VIENTOS LEVES O MODERADOS DEL SECTOR ESTE, ROTANDO AL SECTOR OESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 17°C Y 22°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 25°C Y 30°C. NOROESTE DE BUENOS AIRES, SUR DE SANTA FE Y SUR DE ENTRE RÍOS NEBLINAS Y BANCOS DE NIEBLA. NUBOSIDAD VARIABLE. PROBABILIDAD DE TORMENTAS AISLADAS, ALGUNAS FUERTES DURANTE LA MAÑANA, LUEGO MEJORANDO. VIENTOS LEVES O MODERADOS DEL SECTOR ESTE, ROTANDO AL SECTOR NORTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 18°C Y 23°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 30°C Y 33°C. NORESTE DE BUENOS AIRES NUBLADO O PARCIAL NUBLADO. PROBABILIDAD DE LLUVIAS Y TORMENTAS EN LA MAÑANA. LUEGO PROBABILIDAD DE PRECIPITACIONES CON MEJORAMIENTOS TEMPORARIOS. VIENTOS REGULARES A MODERADOS DEL SUDESTE, DISMINUYENDO A LEVES. LUEGO DEL SECTOR ESTE, ROTANDO AL SECTOR NORTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 21°C Y 23°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 27°C Y 29°C. DOMINGO ESTE DE JUJUY, CENTRO DE SALTA Y OESTE DE TUCUMÁN NUBOSIDAD VARIABLE. PROBABILIDAD DE TORMENTAS POR LA TARDE O NOCHE. VIENTOS LEVES DEL SECTOR NORTE, ROTANDO AL NORESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 20°C Y 24°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 34°C Y 38°C. ESTE DE SALTA, ESTE DE TUCUMÁN, NORTE Y SUDOESTE DE SANTIAGO DEL ESTERO, OESTE DE CHACO Y OESTE DE FORMOSA NUBOSIDAD VARIABLE. VIENTOS LEVES DEL SECTOR NORTE, ROTANDO AL NORESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 25°C Y 29°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 36°C Y 41°C. ESTE DE CHACO, ESTE DE FORMOSA, NORTE DE CORRIENTES Y SUR DE MISIONES ALGO NUBLADO. VIENTOS LEVES O MODERADOS DEL SECTOR NORTE, DISMINUYENDO A LEVES DEL NORESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 21°C Y 26°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 36°C Y 41°C. NORTE DE MISIONES NUBLADO O PARCIAL NUBLADO. INESTABLE POR LA MAÑANA, LUEGO PROBABILIDAD DE TORMENTAS. VIENTOS LEVES O MODERADOS DEL SECTOR NORTE, DISMINUYENDO A LEVES DEL NOROESTE, CAMBIANDO LUEGO AL NORESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 21°C Y 26°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 35°C Y 40°C. SUDESTE DE SANTIAGO DEL ESTERO, NORTE DE SANTA FE Y SUR DE CORRIENTES NUBOSIDAD EN AUMENTO POR LA MAÑANA, LUEGO NUBLADO CON PROBABILIDAD DE LLUVIAS Y TORMENTAS. VIENTOS LEVES O MODERADOS DEL NORESTE, CAMBIANDO A DIRECCIONES VARIABLES, PREDOMINANTEMENTE DEL SUDESTE, CON RÁFAGAS. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 24°C Y 29°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 35°C Y 40°C. NORTE DE CÓRDOBA NUBLADO O PARCIAL NUBLADO. PROBABILIDAD DE LLUVIAS Y TORMENTAS POR LA MAÑANA, LUEGO MEJORANDO. VIENTOS MODERADOS O REGULARES DE DIRECCIONES VARIABLES, PREDOMINANTEMENTE DEL SECTOR ESTE, CON RÁFAGAS, DISMINUYENDO A LEVES O MODERADOS. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 20°C Y 24°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 30°C Y 35°C. CENTRO DE SANTA FE Y NORTE DE ENTRE RÍOS NUBLADO O PARCIAL NUBLADO. PROBABILIDAD DE LLUVIAS Y TORMENTAS POR LA MAÑANA, LUEGO INESTABLE CON PROBABILIDAD DE PRECIPITACIONES. VIENTOS LEVES O MODERADOS DEL SUDESTE, DISMINUYENDO A LEVES DEL SECTOR SUR. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 19°C Y 24°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 28°C Y 33°C. NORTE DE SAN LUIS Y SUDOESTE DE CÓRDOBA MEJORANDO POR LA MAÑANA, LUEGO NUBOSIDAD EN DISMINUCIÓN. VIENTOS LEVES DE DIRECCIONES VARIABLES, AUMENTANDO TEMPORARIAMENTE A MODERADOS O REGULARES DEL SECTOR SUR, CON RÁFAGAS. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 19°C Y 24°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 27°C Y 32°C. SUR DE SAN LUIS Y LA PAMPA NUBOSIDAD VARIABLE POR LA MAÑANA, LUEGO ALGO NUBLADO. VIENTOS MODERADOS O REGULARES DEL SECTOR SUR, CON RÁFAGAS, DISMINUYENDO A LEVES O MODERADOS DEL SUDOESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 17°C Y 22°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 26°C Y 31°C. SUR DE BUENOS AIRES NUBOSIDAD VARIABLE. INESTABLE POR LA TARDE O NOCHE, CON PROBABILIDAD DE PRECIPITACIONES. VIENTOS LEVES O MODERADOS DEL SECTOR SUR, ROTANDO A MODERADOS O REGULARES, CON RÁFAGAS. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 15°C Y 20°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 25°C Y 30°C. CENTRO Y NOROESTE DE BUENOS AIRES NUBOSIDAD VARIABLE. MEJORANDO POR LA MAÑANA. VIENTOS LEVES DEL SECTOR OESTE, CAMBIANDO A LEVES O MODERADOS DEL SECTOR SUR. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 15°C Y 20°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 24°C Y 29°C. NORESTE DE BUENOS AIRES, SUDESTE DE CÓRDOBA, SUR DE SANTA FE Y SUR DE ENTRE RÍOS NUBOSIDAD VARIABLE. TIEMPO INESTABLE. VIENTOS LEVES DEL SECTOR NORTE, CAMBIANDO A MODERADOS DEL SECTOR SUR, CON ALGUNAS RÁFAGAS. LUEGO MODERADOS A LEVES. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 18°C Y 22°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 25°C Y 30°C. LUNES ESTE DE JUJUY Y CENTRO DE SALTA NUBOSIDAD VARIABLE. INESTABLE POR LA MAÑANA, LUEGO PROBABILIDAD DE LLUVIAS Y TORMENTAS. VIENTOS LEVES DE DIRECCIONES VARIABLES, CAMBIANDO AL NORESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 16°C Y 21°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 30°C Y 34°C. TUCUMÁN Y OESTE DE SANTIAGO DEL ESTERO NUBOSIDAD VARIABLE. INESTABLE POR LA MAÑANA. VIENTOS LEVES DEL NORESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 16°C Y 21°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 30°C Y 34°C. ESTE DE SALTA, NORESTE DE SANTIAGO DEL ESTERO Y OESTE DE CHACO PARCIALMENTE NUBLADO POR LA MAÑANA, LUEGO NUBOSIDAD VARIABLE CON PROBABILIDAD DE LLUVIAS Y TORMENTAS. VIENTOS LEVES DEL SECTOR ESTE, ROTANDO AL NORESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 18°C Y 23°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 30°C Y 35°C. ESTE DE CHACO, NORTE DE CORRIENTES Y SUR DE MISIONES NUBLADO. PROBABILIDAD DE LLUVIAS Y TORMENTAS. VIENTOS LEVES DEL SECTOR ESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 19°C Y 24°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 29°C Y 36°C. NORTE DE MISIONES Y ESTE DE FORMOSA NUBOSIDAD VARIABLE. PROBABILIDAD DE LLUVIAS Y TORMENTAS HACIA LA TARDE O NOCHE. VIENTOS LEVES DEL SECTOR ESTE, ROTANDO AL NORESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 20°C Y 23°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 32°C Y 34°C. FORMOSA PARCIAL NUBLADO A NUBLADO. VIENTOS LEVES O MODERADOS DE DIRECCIONES VARIABLES. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 19°C Y 22°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 34°C Y 37°C. CENTRO Y SUR DE SANTA FE Y ENTRE RÍOS NUBOSIDAD VARIABLE POR LA MAÑANA, LUEGO ALGO NUBLADO. VIENTOS LEVES DEL NORESTE, CAMBIANDO A DIRECCIONES VARIABLES. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 19°C Y 22°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 31°C Y 36°C. SAN LUIS Y CÓRDOBA ALGO NUBLADO. VIENTOS LEVES O MODERADOS DEL SECTOR NORTE, CON RÁFAGAS, CAMBIANDO AL SUR. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 19°C Y 24°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 31°C Y 36°C. LA PAMPA Y OESTE DE BUENOS AIRES NUBOSIDAD VARIABLE. VIENTOS LEVES O MODERADOS DEL SECTOR NORTE, CAMBIANDO A LEVES DEL SUDESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 18°C Y 22°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 31°C Y 36°C. SUDESTE DE BUENOS AIRES NUBOSIDAD EN AUMENTO POR LA MAÑANA, LUEGO NUBOSIDAD VARIABLE E INESTABLE CON PROBABILIDAD DE PRECIPITACIONES. VIENTOS MODERADOS O REGULARES DEL SUDESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 19°C Y 23°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 28°C Y 33°C. NORESTE DE BUENOS AIRES NUBOSIDAD VARIABLE. TIEMPO INESTABLE DURANTE LA MAÑANA. VIENTOS LEVES A MODERADOS DEL SECTOR SUR, CON RÁFAGAS. LUEGO MODERADOS A REGULARES, CON RÁFAGAS. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 13°C Y 17°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 22°C Y 24°C. (Reporte de Maximilian Heath)