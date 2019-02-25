Argentina
February 25, 2019 / 6:24 PM / ACTUALIZADO HACE 2 hours ago

Pronóstico meteorológico para región agropecuaria de Argentina

9 MIN. DE LECTURA

    BUENOS AIRES, 25 feb (Reuters) - Pronóstico climático del
Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de Argentina para el
martes, miércoles, jueves en las principales provincias
agropecuarias del país, uno de los mayores exportadores
mundiales de soja, maíz, trigo y girasol.  
    La información está disponible en la página web del Servicio
Meteorológico (www.smn.gov.ar) y las temperaturas están
expresadas en grados centígrados.
    
MARTES
    
ESTE DE JUJUY Y NORTE DE SALTA    
NUBLADO. PROBABILIDAD DE LLUVIAS Y TORMENTAS AISLADAS POR LA
MAÑANA, MEJORANDO. VIENTOS MODERADOS O REGULARES DEL SECTOR SUR.
TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 15°C Y 20°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE
24°C Y 28C.
 
CENTRO Y SUDESTE DE SALTA, TUCUMÁN Y OESTE DE SANTIAGO DEL
ESTERO    
NUBLADO. PROBABILIDAD DE LLUVIAS AISLADAS POR LA MAÑANA, LUEGO
LLOVIZNAS AISLADAS. VIENTOS MODERADOS A LEVES DEL SUDESTE.
TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 15°C Y 20°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE
24°C Y 29C.
 
FORMOSA    
NUBLADO A PARCIAL NUBLADO. PROBABILIDAD DE LLUVIAS Y TORMENTAS.
VIENTOS MODERADOS O REGULARES DEL SECTOR SUR. TEMPERATURA MÍNIMA
ENTRE 17°C Y 21°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 27°C Y 31C.
 
MISIONES    
NUBLADO A PARCIAL NUBLADO. PROBABILIDAD DE LLUVIAS Y TORMENTAS.
VIENTOS MODERADOS O LEVES DEL SECTOR SUR. TEMPERATURA MÍNIMA
ENTRE 17°C Y 21°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 23°C Y 28C.
 
CHACO, ESTE DE SANTIAGO DEL ESTERO, CORRIENTES, ENTRE RÍOS,
CENTRO Y NORTE DE SANTA FE Y NORESTE DE CÓRDOBA    
PARCIAL A ALGO NUBLADO. VIENTOS LEVES DEL SECTOR SUR, AUMENTANDO
TEMPORARIAMENTE A REGULARES O MODERADOS, CON RÁFAGAS.
TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 14°C Y 19°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE
25°C Y 30C.
 
SUR DE SANTA FE, SUR Y CENTRO-NORTE DE CÓRDOBA Y SUR DE SAN LUIS
ALGO NUBLADO. VIENTOS LEVES O MODERADOS DE DIRECCIONES
VARIABLES, CAMBIANDO AL NORESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 10°C Y
15°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 25°C Y 30C.
 
NOROESTE DE CÓRDOBA Y NORTE DE SAN LUIS    
PARCIAL NUBLADO. PROBABILIDAD DE LLUVIAS Y LLOVIZNAS AISLADAS
POR LA MAÑANA. VIENTOS LEVES O MODERADOS DEL NORESTE, AUMENTANDO
A MODERADOS O REGULARES CON ALGUNAS RÁFAGAS. TEMPERATURA MÍNIMA
ENTRE 11°C Y 16°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 25°C Y 30C.
 
LA PAMPA    
ALGO NUBLADO. VIENTOS MODERADOS DEL SECTOR NORTE, ROTANDO
TEMPORARIAMENTE AL SUDESTE, CAMBIANDO LUEGO A DIRECCIONES
VARIABLES. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 8°C Y 13°C. TEMPERATURA
MÁXIMA ENTRE 24°C Y 29C.
 
NOROESTE Y CENTRO-ESTE DE BUENOS AIRES    
ALGO NUBLADO. VIENTOS LEVES DE DIRECCIONES VARIABLES, CAMBIANDO
TEMPORARIAMENTE AL SUDESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 8°C Y 13°C.
TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 21°C Y 26C.
 
SUR DE BUENOS AIRES    
PARCIAL NUBLADO. PROBABILIDAD DE CHAPARRONES. VIENTOS MODERADOS
O REGULARES DEL SUDESTE, CON ALGUNAS RÁFAGAS, DISMINUYENDO A
MODERADOS. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 7°C Y 12°C. TEMPERATURA
MÁXIMA ENTRE 17°C Y 22C.
 
NORESTE DE BUENOS AIRES    
ALGO NUBLADO. VIENTOS LEVES O MODERADOS DEL SECTOR SUR, ROTANDO
TEMPORARIAMENTE AL SUDOESTE, ROTANDO LUEGO AL OESTE. TEMPERATURA
MÍNIMA ENTRE 11°C Y 13°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 21°C Y 24°C.


MIÉRCOLES

ESTE DE JUJUY, CENTRO DE SALTA Y TUCUMÁN    
NUBOSIDAD VARIABLE. INESTABLE. PROBABILIDAD DE PRECIPITACIONES
POR LA TARDE O NOCHE. VIENTOS LEVES DE DIRECCIONES VARIABLES,
PREDOMINANTEMENTE DEL NORESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 14°C Y
19°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 26°C Y 31°C.
 
ESTE DE SALTA, OESTE DE FORMOSA Y NORTE DE CHACO    
PARCIAL NUBLADO. VIENTOS LEVES DEL SECTOR ESTE, ROTANDO
TEMPORARIAMENTE AL NORESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 14°C Y
19°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 26°C Y 31°C.
 
ESTE DE FORMOSA Y MISIONES    
PARCIAL NUBLADO. VIENTOS LEVES DEL SUDESTE. TEMPERATURA MÍNIMA
ENTRE 14°C Y 19°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 26°C Y 31°C.
 
SUDESTE DE CHACO Y CORRIENTES    
ALGO NUBLADO. VIENTOS LEVES DEL SUDESTE, ROTANDO AL SECTOR ESTE.
TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 14°C Y 19°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE
26°C Y 31°C.
 
SUDOESTE DE CHACO, SANTIAGO DEL ESTERO Y NORTE DE SANTA FE    
ALGO NUBLADO. VIENTOS LEVES DEL SECTOR ESTE, ROTANDO AL SECTOR
NORTE Y AUMENTANDO A MODERADOS O LEVES, CON RÁFAGAS. TEMPERATURA
MÍNIMA ENTRE 15°C Y 20°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 27°C Y 32°C.
 
CÓRDOBA Y SAN LUIS    
ALGO A PARCIAL NUBLADO. VIENTOS LEVES DEL SECTOR NORTE,
AUMENTANDO A MODERADOS O REGULARES, CON RÁFAGAS, DISMINUYENDO
LUEGO A LEVES DE DIRECCIONES VARIABLES. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE
13°C Y 18°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 27°C Y 32°C.
 
CENTRO Y SUR DE SANTA FE Y ENTRE RÍOS    
ALGO A PARCIAL NUBLADO. VIENTOS LEVES O MODERADOS DEL SECTOR
NORTE, ROTANDO AL SECTOR OESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 13°C Y
18°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 27°C Y 32°C.
 
LA PAMPA    
ALGO A PARCIAL NUBLADO. VIENTOS LEVES DEL SECTOR NORTE,
CAMBIANDO A MODERADOS DEL SECTOR SUR, CON RÁFAGAS. TEMPERATURA
MÍNIMA ENTRE 11°C Y 16°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 28°C Y 33°C.
 
NOROESTE DE BUENOS AIRES    
ALGO A PARCIAL NUBLADO. VIENTOS LEVES DEL SECTOR NORTE,
CAMBIANDO A MODERADOS DEL SECTOR OESTE, CON RÁFAGAS. TEMPERATURA
MÍNIMA ENTRE 11°C Y 16°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 27°C Y 31°C.
 
SUDOESTE DE BUENOS AIRES    
PARCIAL NUBLADO. INESTABLE POR LA TARDE O NOCHE. VIENTOS LEVES
DEL SECTOR SUR, CAMBIANDO A MODERADOS O LEVES DEL SECTOR OESTE,
CON RÁFAGAS. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 11°C Y 16°C. TEMPERATURA
MÁXIMA ENTRE 23°C Y 27°C.
 
SUDESTE DE BUENOS AIRES    
NUBOSIDAD VARIABLE. PROBABILIDAD DE TORMENTAS AISLADAS POR LA
TARDE O NOCHE. VIENTOS LEVES DE DIRECCIONES VARIABLES, CAMBIANDO
A MODERADOS O REGULARES DEL SECTOR SUR, CON RÁFAGAS, LUEGO
DISMINUYENDO A LEVES. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 9°C Y 14°C.
TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 20°C Y 25°C.
 
NORESTE DE BUENOS AIRES    
ALGO A PARCIAL NUBLADO. VIENTOS LEVES A MODERADOS O REGULARES
DEL NOROESTE, CAMBIANDO A LEVES O MODERADOS DEL SUDESTE.
TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 14°C Y 16°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE
25°C Y 28°C.


JUEVES

ESTE DE JUJUY, CENTRO DE SALTA Y TUCUMÁN    
PARCIAL NUBLADO A NUBLADO. PROBABILIDAD DE TORMENTAS AISLADAS
POR LA TARDE O NOCHE. VIENTOS LEVES DE DIRECCIONES VARIABLES,
CAMBIANDO AL SECTOR NORTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 14°C Y 19°C.
TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 29°C Y 34°C.
 
ESTE DE SALTA, OESTE DE FORMOSA Y NORTE DE CHACO    
PARCIAL NUBLADO. VIENTOS LEVES DEL SECTOR ESTE. TEMPERATURA
MÍNIMA ENTRE 14°C Y 19°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 29°C Y 34°C.
 
ESTE DE FORMOSA Y MISIONES    
PARCIAL NUBLADO. VIENTOS LEVES DEL SUDESTE. TEMPERATURA MÍNIMA
ENTRE 13°C Y 18°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 29°C Y 34°C.
 
SANTIAGO DEL ESTERO, SUR DE CHACO, CORRIENTES, NORTE DE SANTA FE
Y NORTE DE CÓRDOBA    
ALGO NUBLADO. VIENTOS LEVES DEL SECTOR ESTE, AUMENTANDO
TEMPORARIAMENTE A LEVES O MODERADOS DEL SECTOR NORTE, CON
RÁFAGAS. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 15°C Y 20°C. TEMPERATURA
MÁXIMA ENTRE 30°C Y 35°C.
 
CENTRO DE SANTA FE Y ENTRE RÍOS    
ALGO NUBLADO. VIENTOS LEVES O MODERADOS DEL SECTOR NORTE.
TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 14°C Y 19°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE
30°C Y 35°C.
 
SUR DE CÓRDOBA Y SAN LUIS    
NUBOSIDAD VARIABLE POR LA MAÑANA, LUEGO ALGO NUBLADO. VIENTOS
LEVES O MODERADOS DE DIRECCIONES VARIABLES, PREDOMINANTEMENTE
DEL SECTOR ESTE, CAMBIANDO A MODERADOS O REGULARES DEL SECTOR
NORTE, CON RÁFAGAS. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 15°C Y 20°C.
TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 29°C Y 34°C.
 
LA PAMPA Y SUDOESTE DE BUENOS AIRES    
NUBOSIDAD VARIABLE POR LA MAÑANA, LUEGO NUBLADO. VIENTOS LEVES A
REGULARES O MODERADOS DEL SECTOR NORTE, DISMINUYENDO A LEVES O
MODERADOS DEL NOROESTE, CAMBIANDO LUEGO A DIRECCIONES VARIABLES.
TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 10°C Y 15°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE
25°C Y 30°C.
 
SUDESTE DE BUENOS AIRES    
ALGO NUBLADO. VIENTOS LEVES DE DIRECCIONES VARIABLES,
PREDOMINANTEMENTE DEL SECTOR ESTE, CAMBIANDO LUEGO AL SECTOR
NORTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 9°C Y 14°C. TEMPERATURA MÁXIMA
ENTRE 22°C Y 27°C.
 
NOROESTE DE BUENOS AIRES Y SUR DE SANTA FE    
PARCIAL NUBLADO. VIENTOS LEVES DEL SECTOR ESTE, ROTANDO AL
SECTOR NORTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 9°C Y 14°C. TEMPERATURA
MÁXIMA ENTRE 22°C Y 27°C.
 
NORESTE DE BUENOS AIRES    
PARCIAL NUBLADO. VIENTOS LEVES O MODERADOS DEL SECTOR SUR,
DISMINUYENDO A LEVES DEL SUDESTE, ROTANDO LUEGO AL SECTOR ESTE.
TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 14°C Y 16°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE
24°C Y 26°C.
 

 (Reporte de Maximilian Heath)
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