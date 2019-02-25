Pronóstico meteorológico para región agropecuaria de Argentina

BUENOS AIRES, 25 feb (Reuters) - Pronóstico climático del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de Argentina para el martes, miércoles, jueves en las principales provincias agropecuarias del país, uno de los mayores exportadores mundiales de soja, maíz, trigo y girasol. La información está disponible en la página web del Servicio Meteorológico (www.smn.gov.ar) y las temperaturas están expresadas en grados centígrados. MARTES ESTE DE JUJUY Y NORTE DE SALTA NUBLADO. PROBABILIDAD DE LLUVIAS Y TORMENTAS AISLADAS POR LA MAÑANA, MEJORANDO. VIENTOS MODERADOS O REGULARES DEL SECTOR SUR. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 15°C Y 20°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 24°C Y 28C. CENTRO Y SUDESTE DE SALTA, TUCUMÁN Y OESTE DE SANTIAGO DEL ESTERO NUBLADO. PROBABILIDAD DE LLUVIAS AISLADAS POR LA MAÑANA, LUEGO LLOVIZNAS AISLADAS. VIENTOS MODERADOS A LEVES DEL SUDESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 15°C Y 20°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 24°C Y 29C. FORMOSA NUBLADO A PARCIAL NUBLADO. PROBABILIDAD DE LLUVIAS Y TORMENTAS. VIENTOS MODERADOS O REGULARES DEL SECTOR SUR. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 17°C Y 21°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 27°C Y 31C. MISIONES NUBLADO A PARCIAL NUBLADO. PROBABILIDAD DE LLUVIAS Y TORMENTAS. VIENTOS MODERADOS O LEVES DEL SECTOR SUR. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 17°C Y 21°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 23°C Y 28C. CHACO, ESTE DE SANTIAGO DEL ESTERO, CORRIENTES, ENTRE RÍOS, CENTRO Y NORTE DE SANTA FE Y NORESTE DE CÓRDOBA PARCIAL A ALGO NUBLADO. VIENTOS LEVES DEL SECTOR SUR, AUMENTANDO TEMPORARIAMENTE A REGULARES O MODERADOS, CON RÁFAGAS. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 14°C Y 19°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 25°C Y 30C. SUR DE SANTA FE, SUR Y CENTRO-NORTE DE CÓRDOBA Y SUR DE SAN LUIS ALGO NUBLADO. VIENTOS LEVES O MODERADOS DE DIRECCIONES VARIABLES, CAMBIANDO AL NORESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 10°C Y 15°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 25°C Y 30C. NOROESTE DE CÓRDOBA Y NORTE DE SAN LUIS PARCIAL NUBLADO. PROBABILIDAD DE LLUVIAS Y LLOVIZNAS AISLADAS POR LA MAÑANA. VIENTOS LEVES O MODERADOS DEL NORESTE, AUMENTANDO A MODERADOS O REGULARES CON ALGUNAS RÁFAGAS. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 11°C Y 16°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 25°C Y 30C. LA PAMPA ALGO NUBLADO. VIENTOS MODERADOS DEL SECTOR NORTE, ROTANDO TEMPORARIAMENTE AL SUDESTE, CAMBIANDO LUEGO A DIRECCIONES VARIABLES. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 8°C Y 13°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 24°C Y 29C. NOROESTE Y CENTRO-ESTE DE BUENOS AIRES ALGO NUBLADO. VIENTOS LEVES DE DIRECCIONES VARIABLES, CAMBIANDO TEMPORARIAMENTE AL SUDESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 8°C Y 13°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 21°C Y 26C. SUR DE BUENOS AIRES PARCIAL NUBLADO. PROBABILIDAD DE CHAPARRONES. VIENTOS MODERADOS O REGULARES DEL SUDESTE, CON ALGUNAS RÁFAGAS, DISMINUYENDO A MODERADOS. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 7°C Y 12°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 17°C Y 22C. NORESTE DE BUENOS AIRES ALGO NUBLADO. VIENTOS LEVES O MODERADOS DEL SECTOR SUR, ROTANDO TEMPORARIAMENTE AL SUDOESTE, ROTANDO LUEGO AL OESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 11°C Y 13°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 21°C Y 24°C. MIÉRCOLES ESTE DE JUJUY, CENTRO DE SALTA Y TUCUMÁN NUBOSIDAD VARIABLE. INESTABLE. PROBABILIDAD DE PRECIPITACIONES POR LA TARDE O NOCHE. VIENTOS LEVES DE DIRECCIONES VARIABLES, PREDOMINANTEMENTE DEL NORESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 14°C Y 19°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 26°C Y 31°C. ESTE DE SALTA, OESTE DE FORMOSA Y NORTE DE CHACO PARCIAL NUBLADO. VIENTOS LEVES DEL SECTOR ESTE, ROTANDO TEMPORARIAMENTE AL NORESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 14°C Y 19°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 26°C Y 31°C. ESTE DE FORMOSA Y MISIONES PARCIAL NUBLADO. VIENTOS LEVES DEL SUDESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 14°C Y 19°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 26°C Y 31°C. SUDESTE DE CHACO Y CORRIENTES ALGO NUBLADO. VIENTOS LEVES DEL SUDESTE, ROTANDO AL SECTOR ESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 14°C Y 19°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 26°C Y 31°C. SUDOESTE DE CHACO, SANTIAGO DEL ESTERO Y NORTE DE SANTA FE ALGO NUBLADO. VIENTOS LEVES DEL SECTOR ESTE, ROTANDO AL SECTOR NORTE Y AUMENTANDO A MODERADOS O LEVES, CON RÁFAGAS. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 15°C Y 20°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 27°C Y 32°C. CÓRDOBA Y SAN LUIS ALGO A PARCIAL NUBLADO. VIENTOS LEVES DEL SECTOR NORTE, AUMENTANDO A MODERADOS O REGULARES, CON RÁFAGAS, DISMINUYENDO LUEGO A LEVES DE DIRECCIONES VARIABLES. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 13°C Y 18°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 27°C Y 32°C. CENTRO Y SUR DE SANTA FE Y ENTRE RÍOS ALGO A PARCIAL NUBLADO. VIENTOS LEVES O MODERADOS DEL SECTOR NORTE, ROTANDO AL SECTOR OESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 13°C Y 18°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 27°C Y 32°C. LA PAMPA ALGO A PARCIAL NUBLADO. VIENTOS LEVES DEL SECTOR NORTE, CAMBIANDO A MODERADOS DEL SECTOR SUR, CON RÁFAGAS. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 11°C Y 16°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 28°C Y 33°C. NOROESTE DE BUENOS AIRES ALGO A PARCIAL NUBLADO. VIENTOS LEVES DEL SECTOR NORTE, CAMBIANDO A MODERADOS DEL SECTOR OESTE, CON RÁFAGAS. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 11°C Y 16°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 27°C Y 31°C. SUDOESTE DE BUENOS AIRES PARCIAL NUBLADO. INESTABLE POR LA TARDE O NOCHE. VIENTOS LEVES DEL SECTOR SUR, CAMBIANDO A MODERADOS O LEVES DEL SECTOR OESTE, CON RÁFAGAS. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 11°C Y 16°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 23°C Y 27°C. SUDESTE DE BUENOS AIRES NUBOSIDAD VARIABLE. PROBABILIDAD DE TORMENTAS AISLADAS POR LA TARDE O NOCHE. VIENTOS LEVES DE DIRECCIONES VARIABLES, CAMBIANDO A MODERADOS O REGULARES DEL SECTOR SUR, CON RÁFAGAS, LUEGO DISMINUYENDO A LEVES. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 9°C Y 14°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 20°C Y 25°C. NORESTE DE BUENOS AIRES ALGO A PARCIAL NUBLADO. VIENTOS LEVES A MODERADOS O REGULARES DEL NOROESTE, CAMBIANDO A LEVES O MODERADOS DEL SUDESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 14°C Y 16°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 25°C Y 28°C. JUEVES ESTE DE JUJUY, CENTRO DE SALTA Y TUCUMÁN PARCIAL NUBLADO A NUBLADO. PROBABILIDAD DE TORMENTAS AISLADAS POR LA TARDE O NOCHE. VIENTOS LEVES DE DIRECCIONES VARIABLES, CAMBIANDO AL SECTOR NORTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 14°C Y 19°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 29°C Y 34°C. ESTE DE SALTA, OESTE DE FORMOSA Y NORTE DE CHACO PARCIAL NUBLADO. VIENTOS LEVES DEL SECTOR ESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 14°C Y 19°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 29°C Y 34°C. ESTE DE FORMOSA Y MISIONES PARCIAL NUBLADO. VIENTOS LEVES DEL SUDESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 13°C Y 18°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 29°C Y 34°C. SANTIAGO DEL ESTERO, SUR DE CHACO, CORRIENTES, NORTE DE SANTA FE Y NORTE DE CÓRDOBA ALGO NUBLADO. VIENTOS LEVES DEL SECTOR ESTE, AUMENTANDO TEMPORARIAMENTE A LEVES O MODERADOS DEL SECTOR NORTE, CON RÁFAGAS. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 15°C Y 20°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 30°C Y 35°C. CENTRO DE SANTA FE Y ENTRE RÍOS ALGO NUBLADO. VIENTOS LEVES O MODERADOS DEL SECTOR NORTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 14°C Y 19°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 30°C Y 35°C. SUR DE CÓRDOBA Y SAN LUIS NUBOSIDAD VARIABLE POR LA MAÑANA, LUEGO ALGO NUBLADO. VIENTOS LEVES O MODERADOS DE DIRECCIONES VARIABLES, PREDOMINANTEMENTE DEL SECTOR ESTE, CAMBIANDO A MODERADOS O REGULARES DEL SECTOR NORTE, CON RÁFAGAS. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 15°C Y 20°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 29°C Y 34°C. LA PAMPA Y SUDOESTE DE BUENOS AIRES NUBOSIDAD VARIABLE POR LA MAÑANA, LUEGO NUBLADO. VIENTOS LEVES A REGULARES O MODERADOS DEL SECTOR NORTE, DISMINUYENDO A LEVES O MODERADOS DEL NOROESTE, CAMBIANDO LUEGO A DIRECCIONES VARIABLES. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 10°C Y 15°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 25°C Y 30°C. SUDESTE DE BUENOS AIRES ALGO NUBLADO. VIENTOS LEVES DE DIRECCIONES VARIABLES, PREDOMINANTEMENTE DEL SECTOR ESTE, CAMBIANDO LUEGO AL SECTOR NORTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 9°C Y 14°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 22°C Y 27°C. NOROESTE DE BUENOS AIRES Y SUR DE SANTA FE PARCIAL NUBLADO. VIENTOS LEVES DEL SECTOR ESTE, ROTANDO AL SECTOR NORTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 9°C Y 14°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 22°C Y 27°C. NORESTE DE BUENOS AIRES PARCIAL NUBLADO. VIENTOS LEVES O MODERADOS DEL SECTOR SUR, DISMINUYENDO A LEVES DEL SUDESTE, ROTANDO LUEGO AL SECTOR ESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 14°C Y 16°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 24°C Y 26°C. (Reporte de Maximilian Heath)