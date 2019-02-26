Argentina
February 26, 2019 / 7:01 PM / ACTUALIZADO HACE 3 hours ago

Pronóstico meteorológico para región agropecuaria de Argentina

9 MIN. DE LECTURA

    BUENOS AIRES, 26 feb (Reuters) - Pronóstico climático del
Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de Argentina para el
miércoles, jueves y viernes en las principales provincias
agropecuarias del país, uno de los mayores exportadores
mundiales de soja, maíz, trigo y girasol.  
    La información está disponible en la página web del Servicio
Meteorológico (www.smn.gov.ar) y las temperaturas están
expresadas en grados centígrados.
    
MIÉRCOLES
    
ESTE DE JUJUY, CENTRO DE SALTA Y TUCUMÁN    
PROBABLES NEBLINAS Y BANCOS DE NIEBLA. NUBOSIDAD VARIABLE POR LA
MAÑANA, LUEGO NUBLADO. PROBABILIDAD DE LLUVIAS Y LLOVIZNAS, CON
MEJORAMIENTOS TEMPORARIOS POR LA MAÑANA, LUEGO PROBABILIDAD DE
LLUVIAS Y LLOVIZNAS Y ALGUNAS TORMENTAS AISLADAS. VIENTOS LEVES
DE DIRECCIONES VARIABLES. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 13°C Y 16°C.
TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 22°C Y 28°C.
 
ESTE DE SALTA, OESTE DE FORMOSA, CHACO Y NORTE DE CORRIENTES
NUBOSIDAD VARIABLE POR LA MAÑANA, LUEGO PARCIAL NUBLADO A
NUBLADO. VIENTOS LEVES PREVALECIENDO DEL SUDESTE. TEMPERATURA
MÍNIMA ENTRE 14°C Y 18°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 28°C Y 32°C.
 
ESTE DE FORMOSA Y MISIONES    
PROBABLES NEBLINAS Y BANCOS DE NIEBLA. NUBOSIDAD VARIABLE
DURANTE LA MAÑANA, LUEGO PARCIAL NUBLADO. VIENTOS LEVES A
MODERADOS DEL SUDESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 14°C Y 18°C.
TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 30°C Y 32°C.
 
ESTE DE SANTIAGO DEL ESTERO    
PARCIAL O ALGO NUBLADO. VIENTOS LEVES A MODERADOS DEL SECTOR
ESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 17°C Y 19°C. TEMPERATURA MÁXIMA
ENTRE 28°C Y 30°C.
 
OESTE DE SANTIAGO DEL ESTERO    
NUBOSIDAD VARIABLE. VIENTOS LEVES DEL ESTE, CAMBIANDO A
MODERADOS DEL NORESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 15°C Y 19°C.
TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 28°C Y 31°C.
 
CENTRO Y SUR DE CORRIENTES Y NORTE DE SANTA FE    
ALGO NUBLADO. VIENTOS LEVES DEL SUDESTE, ROTANDO AL NORESTE.
TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 12°C Y 16°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE
25°C Y 30°C.
 
OESTE DE CÓRDOBA Y NORTE DE SAN LUIS    
ALGO A PARCIAL NUBLADO DURANTE LA MAÑANA, LUEGO NUBOSIDAD
VARIABLE. BAJA PROBABILIDAD DE CHAPARRONES AISLADOS. VIENTOS
LEVES A MODERADOS DEL SECTOR NORTE, CAMBIANDO A LEVES DE
DIRECCIÓN VARIABLE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 13°C Y 16°C.
TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 29°C Y 31°C.
 
ESTE DE CÓRDOBA, CENTRO Y SUR DE SANTA FE Y ENTRE RÍOS    
PARCIAL A ALGO NUBLADO. VIENTOS LEVES DEL NORTE, CAMBIANDO A
MODERADOS DEL NOROESTE, LUEGO DISMINUYENDO A LEVES. TEMPERATURA
MÍNIMA ENTRE 11°C Y 14°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 28°C Y 33°C.
 
NORTE DE LA PAMPA Y NOROESTE Y CENTRO DE BUENOS AIRES    
PARCIAL NUBLADO. VIENTOS LEVES A MODERADOS DEL NOROESTE, ROTANDO
AL SUDESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 10°C Y 14°C. TEMPERATURA
MÁXIMA ENTRE 25°C Y 32°C.
 
SUR DE LA PAMPA    
ALGO A PARCIAL NUBLADO POR LA MAÑANA, LUEGO NUBOSIDAD VARIABLE.
VIENTOS LEVES A MODERADOS DE DIRECCIONES VARIABLES, CAMBIANDO A
MODERADOS DEL SECTOR SUR. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 13°C Y 15°C.
TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 30°C Y 33°C.
 
SUDOESTE DE BUENOS AIRES    
NUBOSIDAD VARIABLE CON BAJA PROBABILIDAD DE LLUVIAS AISLADAS POR
LA MAÑANA, LUEGO MEJORANDO CON CIELO PARCIAL A ALGO NUBLADO.
VIENTOS LEVES A MODERADOS DE DIRECCIONES VARIABLES, CAMBIANDO AL
SECTOR SUR. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 12°C Y 15°C. TEMPERATURA
MÁXIMA ENTRE 17°C Y 23°C.
 
SUDESTE DE BUENOS AIRES    
NUBOSIDAD VARIABLE. PROBABILIDAD DE CHAPARRONES Y TORMENTAS
AISLADAS. VIENTOS LEVES A MODERADOS O REGULARES DEL SECTOR
OESTE, CAMBIANDO A REGULARES O FUERTES DEL SUDOESTE, CON
RÁFAGAS, LUEGO DISMINUYENDO A MODERADOS. TEMPERATURA MÍNIMA
ENTRE 8°C Y 10°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 21°C Y 23°C.
 
NORESTE DE BUENOS AIRES    
ALGO A PARCIAL NUBLADO DURANTE LA MAÑANA, LUEGO NUBOSIDAD
VARIABLE. VIENTOS MODERADOS DEL NOROESTE, ROTANDO AL SECTOR SUR.
TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 14°C Y 16°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE
27°C Y 29°C.


JUEVES

ESTE DE JUJUY, CENTRO DE SALTA Y TUCUMÁN    
PARCIAL NUBLADO O NUBLADO. INESTABLE CON PROBABILIDAD DE
PRECIPITACIONES. VIENTOS LEVES DEL NORESTE. TEMPERATURA MÍNIMA
ENTRE 12°C Y 18°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 27°C Y 31°C.
 
ESTE DE SALTA Y OESTE DE FORMOSA    
PARCIAL NUBLADO. VIENTOS LEVES DEL NORESTE. TEMPERATURA MÍNIMA
ENTRE 12°C Y 15°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 27°C Y 32°C.
 
ESTE DE FORMOSA, CHACO, NORESTE DE CÓRDOBA, NORTE DE SANTA FE,
CORRIENTES Y SUR DE MISIONES    
ALGO NUBLADO. VIENTOS LEVES DEL SECTOR ESTE. TEMPERATURA MÍNIMA
ENTRE 13°C Y 18°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 30°C Y 34°C.
 
NORTE DE MISIONES    
ALGO NUBLADO, DURANTE LA MAÑANA, LUEGO NUBOSIDAD VARIABLE.
VIENTOS LEVES DEL SUDESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 16°C Y 18°C.
TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 31°C Y 33°C.
 
SANTIAGO DEL ESTERO    
NUBOSIDAD VARIABLE POR LA MAÑANA, LUEGO ALGO NUBLADO. VIENTOS
LEVES A MODERADOS DEL SECTOR NORTE, CAMBIANDO A MODERADOS DEL
NORESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 19°C Y 21°C. TEMPERATURA
MÁXIMA ENTRE 32°C Y 34°C.
 
NOROESTE Y CENTRO DE CÓRDOBA, NORTE DE SAN LUIS, SUR DE SANTA FE
Y ENTRE RÍOS    
ALGO NUBLADO POR LA MAÑANA, LUEGO NUBOSIDAD VARIABLE. VIENTOS
LEVES O MODERADOS DEL SECTOR NORTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE
14°C Y 16°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 27°C Y 34°C.
 
SUR DE SAN LUIS, SUR DE CÓRDOBA, LA PAMPA Y NOROESTE, CENTRO Y
SUDOESTE DE BUENOS AIRES    
NUBOSIDAD VARIABLE. VIENTOS MODERADOS DEL SECTOR NORTE.
TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 12°C Y 16°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE
32°C Y 34°C.
 
SUDESTE DE BUENOS AIRES    
NUBOSIDAD VARIABLE. TIEMPO INESTABLE HACIA LA TARDE O NOCHE.
VIENTOS LEVES O MODERADOS DEL SUDOESTE, ROTANDO AL SECTOR ESTE.
TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 7°C Y 9°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE
23°C Y 25°C.
 
NORESTE DE BUENOS AIRES    
PARCIAL NUBLADO. VIENTOS MODERADOS A LEVES DEL SECTOR ESTE,
CAMBIANDO A DIRECCIÓN VARIABLE, LUEGO NUEVAMENTE CAMBIANDO A
MODERADOS DEL SECTOR ESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 14°C Y 16°C.
TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 25°C Y 27°C.


MIÉRCOLES

ESTE DE JUJUY, CENTRO DE SALTA Y TUCUMÁN    
NUBOSIDAD VARIABLE. PROBABILIDAD DE TORMENTAS AISLADAS HACIA LA
TARDE O NOCHE. VIENTOS LEVES A MODERADOS DEL NORESTE.
TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 13°C Y 18°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE
29°C Y 34°C.
 
ESTE DE SALTA Y OESTE DE FORMOSA    
NUBOSIDAD VARIABLE DURANTE LA MAÑANA, LUEGO ALGO NUBLADO.
VIENTOS LEVES A MODERADOS DEL NORESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE
16°C Y 18°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 36°C Y 38°C.
 
SANTIAGO DEL ESTERO, ESTE DE FORMOSA, CHACO, NORTE DE SANTA FE,
CORRIENTES Y SUR DE MISIONES    
ALGO NUBLADO. VIENTOS LEVES DEL SECTOR ESTE. TEMPERATURA MÍNIMA
ENTRE 16°C Y 21°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 33°C Y 38°C.
 
NORTE DE MISIONES    
ALGO NUBLADO DURANTE LA MAÑANA, LUEGO NUBOSIDAD VARIABLE.
VIENTOS LEVES DEL SECTOR ESTE, CAMBIANDO A DIRECCIONES
VARIABLES. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 18°C Y 20°C. TEMPERATURA
MÁXIMA ENTRE 32°C Y 34°C.
 
NORTE DE SAN LUIS, NOROESTE Y CENTRO DE CÓRDOBA    
NUBOSIDAD VARIABLE. VIENTOS MODERADOS O REGULARES DEL SECTOR
NORTE, CON RÁFAGAS, LUEGO DISMINUYENDO A LEVES. TEMPERATURA
MÍNIMA ENTRE 18°C Y 22°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 32°C Y 35°C.
 
SUR DE SAN LUIS, SUR DE CÓRDOBA, NORTE DE LA PAMPA Y CENTRO
OESTE DE BUENOS AIRES    
NUBOSIDAD VARIABLE. INESTABLE CON PROBABILIDAD DE
PRECIPITACIONES. VIENTOS MODERADOS DEL SECTOR NORTE, ROTANDO AL
SECTOR SUR. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 17°C Y 22°C. TEMPERATURA
MÁXIMA ENTRE 30°C Y 36°C.
 
CENTRO DE SANTA FE, NORTE DE ENTRE RÍOS Y NORESTE DE CÓRDOBA
NUBOSIDAD VARIABLE. VIENTOS MODERADOS DEL SECTOR NORTE,
CAMBIANDO A LEVES DEL NORESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 18°C Y
20°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 33°C Y 36°C.
 
CENTRO DE CÓRDOBA, SUR DE SANTA FE, SUR DE ENTRE RÍOS Y NOROESTE
DE BUENOS AIRES    
NUBOSIDAD VARIABLE POR LA MAÑANA, LUEGO PARCIAL NUBLADO. VIENTOS
MODERADOS DEL SECTOR NORTE, ROTANDO AL NOROESTE. TEMPERATURA
MÍNIMA ENTRE 17°C Y 19°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 31°C Y 35°C.
 
SUR DE LA PAMPA    
ALGO NUBLADO. VIENTOS REGULARES O FUERTES DEL SUDOESTE, CON
RÁFAGAS, CAMBIANDO A MODERADOS DEL SUDESTE. TEMPERATURA MÍNIMA
ENTRE 17°C Y 22°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 30°C Y 36°C.
 
CENTRO ESTE Y SUR DE BUENOS AIRES    
NUBLADO. TIEMPO INESTABLE CON PROBABILIDAD DE PRECIPITACIONES
POR LA MAÑANA, LUEGO PROBABILIDAD DE TORMENTAS AISLADAS. VIENTOS
MODERADOS A REGULARES DEL SECTOR NORTE, ROTANDO AL SUDOESTE.
TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 13°C Y 16°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE
23°C Y 30°C.
 
NORESTE DE BUENOS AIRES    
PARCIAL NUBLADO A NUBLADO. VIENTOS MODERADOS DEL SECTOR ESTE,
ROTANDO AL SECTOR NORTE, CON ALGUNAS RÁFAGAS. TEMPERATURA MÍNIMA
ENTRE 16°C Y 18°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 28°C Y 30°C.
    

 (Reporte de Maximilian Heath)
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