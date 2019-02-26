Pronóstico meteorológico para región agropecuaria de Argentina

BUENOS AIRES, 26 feb (Reuters) - Pronóstico climático del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de Argentina para el miércoles, jueves y viernes en las principales provincias agropecuarias del país, uno de los mayores exportadores mundiales de soja, maíz, trigo y girasol. La información está disponible en la página web del Servicio Meteorológico (www.smn.gov.ar) y las temperaturas están expresadas en grados centígrados. MIÉRCOLES ESTE DE JUJUY, CENTRO DE SALTA Y TUCUMÁN PROBABLES NEBLINAS Y BANCOS DE NIEBLA. NUBOSIDAD VARIABLE POR LA MAÑANA, LUEGO NUBLADO. PROBABILIDAD DE LLUVIAS Y LLOVIZNAS, CON MEJORAMIENTOS TEMPORARIOS POR LA MAÑANA, LUEGO PROBABILIDAD DE LLUVIAS Y LLOVIZNAS Y ALGUNAS TORMENTAS AISLADAS. VIENTOS LEVES DE DIRECCIONES VARIABLES. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 13°C Y 16°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 22°C Y 28°C. ESTE DE SALTA, OESTE DE FORMOSA, CHACO Y NORTE DE CORRIENTES NUBOSIDAD VARIABLE POR LA MAÑANA, LUEGO PARCIAL NUBLADO A NUBLADO. VIENTOS LEVES PREVALECIENDO DEL SUDESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 14°C Y 18°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 28°C Y 32°C. ESTE DE FORMOSA Y MISIONES PROBABLES NEBLINAS Y BANCOS DE NIEBLA. NUBOSIDAD VARIABLE DURANTE LA MAÑANA, LUEGO PARCIAL NUBLADO. VIENTOS LEVES A MODERADOS DEL SUDESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 14°C Y 18°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 30°C Y 32°C. ESTE DE SANTIAGO DEL ESTERO PARCIAL O ALGO NUBLADO. VIENTOS LEVES A MODERADOS DEL SECTOR ESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 17°C Y 19°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 28°C Y 30°C. OESTE DE SANTIAGO DEL ESTERO NUBOSIDAD VARIABLE. VIENTOS LEVES DEL ESTE, CAMBIANDO A MODERADOS DEL NORESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 15°C Y 19°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 28°C Y 31°C. CENTRO Y SUR DE CORRIENTES Y NORTE DE SANTA FE ALGO NUBLADO. VIENTOS LEVES DEL SUDESTE, ROTANDO AL NORESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 12°C Y 16°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 25°C Y 30°C. OESTE DE CÓRDOBA Y NORTE DE SAN LUIS ALGO A PARCIAL NUBLADO DURANTE LA MAÑANA, LUEGO NUBOSIDAD VARIABLE. BAJA PROBABILIDAD DE CHAPARRONES AISLADOS. VIENTOS LEVES A MODERADOS DEL SECTOR NORTE, CAMBIANDO A LEVES DE DIRECCIÓN VARIABLE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 13°C Y 16°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 29°C Y 31°C. ESTE DE CÓRDOBA, CENTRO Y SUR DE SANTA FE Y ENTRE RÍOS PARCIAL A ALGO NUBLADO. VIENTOS LEVES DEL NORTE, CAMBIANDO A MODERADOS DEL NOROESTE, LUEGO DISMINUYENDO A LEVES. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 11°C Y 14°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 28°C Y 33°C. NORTE DE LA PAMPA Y NOROESTE Y CENTRO DE BUENOS AIRES PARCIAL NUBLADO. VIENTOS LEVES A MODERADOS DEL NOROESTE, ROTANDO AL SUDESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 10°C Y 14°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 25°C Y 32°C. SUR DE LA PAMPA ALGO A PARCIAL NUBLADO POR LA MAÑANA, LUEGO NUBOSIDAD VARIABLE. VIENTOS LEVES A MODERADOS DE DIRECCIONES VARIABLES, CAMBIANDO A MODERADOS DEL SECTOR SUR. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 13°C Y 15°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 30°C Y 33°C. SUDOESTE DE BUENOS AIRES NUBOSIDAD VARIABLE CON BAJA PROBABILIDAD DE LLUVIAS AISLADAS POR LA MAÑANA, LUEGO MEJORANDO CON CIELO PARCIAL A ALGO NUBLADO. VIENTOS LEVES A MODERADOS DE DIRECCIONES VARIABLES, CAMBIANDO AL SECTOR SUR. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 12°C Y 15°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 17°C Y 23°C. SUDESTE DE BUENOS AIRES NUBOSIDAD VARIABLE. PROBABILIDAD DE CHAPARRONES Y TORMENTAS AISLADAS. VIENTOS LEVES A MODERADOS O REGULARES DEL SECTOR OESTE, CAMBIANDO A REGULARES O FUERTES DEL SUDOESTE, CON RÁFAGAS, LUEGO DISMINUYENDO A MODERADOS. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 8°C Y 10°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 21°C Y 23°C. NORESTE DE BUENOS AIRES ALGO A PARCIAL NUBLADO DURANTE LA MAÑANA, LUEGO NUBOSIDAD VARIABLE. VIENTOS MODERADOS DEL NOROESTE, ROTANDO AL SECTOR SUR. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 14°C Y 16°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 27°C Y 29°C. JUEVES ESTE DE JUJUY, CENTRO DE SALTA Y TUCUMÁN PARCIAL NUBLADO O NUBLADO. INESTABLE CON PROBABILIDAD DE PRECIPITACIONES. VIENTOS LEVES DEL NORESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 12°C Y 18°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 27°C Y 31°C. ESTE DE SALTA Y OESTE DE FORMOSA PARCIAL NUBLADO. VIENTOS LEVES DEL NORESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 12°C Y 15°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 27°C Y 32°C. ESTE DE FORMOSA, CHACO, NORESTE DE CÓRDOBA, NORTE DE SANTA FE, CORRIENTES Y SUR DE MISIONES ALGO NUBLADO. VIENTOS LEVES DEL SECTOR ESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 13°C Y 18°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 30°C Y 34°C. NORTE DE MISIONES ALGO NUBLADO, DURANTE LA MAÑANA, LUEGO NUBOSIDAD VARIABLE. VIENTOS LEVES DEL SUDESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 16°C Y 18°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 31°C Y 33°C. SANTIAGO DEL ESTERO NUBOSIDAD VARIABLE POR LA MAÑANA, LUEGO ALGO NUBLADO. VIENTOS LEVES A MODERADOS DEL SECTOR NORTE, CAMBIANDO A MODERADOS DEL NORESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 19°C Y 21°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 32°C Y 34°C. NOROESTE Y CENTRO DE CÓRDOBA, NORTE DE SAN LUIS, SUR DE SANTA FE Y ENTRE RÍOS ALGO NUBLADO POR LA MAÑANA, LUEGO NUBOSIDAD VARIABLE. VIENTOS LEVES O MODERADOS DEL SECTOR NORTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 14°C Y 16°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 27°C Y 34°C. SUR DE SAN LUIS, SUR DE CÓRDOBA, LA PAMPA Y NOROESTE, CENTRO Y SUDOESTE DE BUENOS AIRES NUBOSIDAD VARIABLE. VIENTOS MODERADOS DEL SECTOR NORTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 12°C Y 16°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 32°C Y 34°C. SUDESTE DE BUENOS AIRES NUBOSIDAD VARIABLE. TIEMPO INESTABLE HACIA LA TARDE O NOCHE. VIENTOS LEVES O MODERADOS DEL SUDOESTE, ROTANDO AL SECTOR ESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 7°C Y 9°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 23°C Y 25°C. NORESTE DE BUENOS AIRES PARCIAL NUBLADO. VIENTOS MODERADOS A LEVES DEL SECTOR ESTE, CAMBIANDO A DIRECCIÓN VARIABLE, LUEGO NUEVAMENTE CAMBIANDO A MODERADOS DEL SECTOR ESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 14°C Y 16°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 25°C Y 27°C. MIÉRCOLES ESTE DE JUJUY, CENTRO DE SALTA Y TUCUMÁN NUBOSIDAD VARIABLE. PROBABILIDAD DE TORMENTAS AISLADAS HACIA LA TARDE O NOCHE. VIENTOS LEVES A MODERADOS DEL NORESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 13°C Y 18°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 29°C Y 34°C. ESTE DE SALTA Y OESTE DE FORMOSA NUBOSIDAD VARIABLE DURANTE LA MAÑANA, LUEGO ALGO NUBLADO. VIENTOS LEVES A MODERADOS DEL NORESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 16°C Y 18°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 36°C Y 38°C. SANTIAGO DEL ESTERO, ESTE DE FORMOSA, CHACO, NORTE DE SANTA FE, CORRIENTES Y SUR DE MISIONES ALGO NUBLADO. VIENTOS LEVES DEL SECTOR ESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 16°C Y 21°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 33°C Y 38°C. NORTE DE MISIONES ALGO NUBLADO DURANTE LA MAÑANA, LUEGO NUBOSIDAD VARIABLE. VIENTOS LEVES DEL SECTOR ESTE, CAMBIANDO A DIRECCIONES VARIABLES. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 18°C Y 20°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 32°C Y 34°C. NORTE DE SAN LUIS, NOROESTE Y CENTRO DE CÓRDOBA NUBOSIDAD VARIABLE. VIENTOS MODERADOS O REGULARES DEL SECTOR NORTE, CON RÁFAGAS, LUEGO DISMINUYENDO A LEVES. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 18°C Y 22°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 32°C Y 35°C. SUR DE SAN LUIS, SUR DE CÓRDOBA, NORTE DE LA PAMPA Y CENTRO OESTE DE BUENOS AIRES NUBOSIDAD VARIABLE. INESTABLE CON PROBABILIDAD DE PRECIPITACIONES. VIENTOS MODERADOS DEL SECTOR NORTE, ROTANDO AL SECTOR SUR. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 17°C Y 22°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 30°C Y 36°C. CENTRO DE SANTA FE, NORTE DE ENTRE RÍOS Y NORESTE DE CÓRDOBA NUBOSIDAD VARIABLE. VIENTOS MODERADOS DEL SECTOR NORTE, CAMBIANDO A LEVES DEL NORESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 18°C Y 20°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 33°C Y 36°C. CENTRO DE CÓRDOBA, SUR DE SANTA FE, SUR DE ENTRE RÍOS Y NOROESTE DE BUENOS AIRES NUBOSIDAD VARIABLE POR LA MAÑANA, LUEGO PARCIAL NUBLADO. VIENTOS MODERADOS DEL SECTOR NORTE, ROTANDO AL NOROESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 17°C Y 19°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 31°C Y 35°C. SUR DE LA PAMPA ALGO NUBLADO. VIENTOS REGULARES O FUERTES DEL SUDOESTE, CON RÁFAGAS, CAMBIANDO A MODERADOS DEL SUDESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 17°C Y 22°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 30°C Y 36°C. CENTRO ESTE Y SUR DE BUENOS AIRES NUBLADO. TIEMPO INESTABLE CON PROBABILIDAD DE PRECIPITACIONES POR LA MAÑANA, LUEGO PROBABILIDAD DE TORMENTAS AISLADAS. VIENTOS MODERADOS A REGULARES DEL SECTOR NORTE, ROTANDO AL SUDOESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 13°C Y 16°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 23°C Y 30°C. NORESTE DE BUENOS AIRES PARCIAL NUBLADO A NUBLADO. VIENTOS MODERADOS DEL SECTOR ESTE, ROTANDO AL SECTOR NORTE, CON ALGUNAS RÁFAGAS. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 16°C Y 18°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 28°C Y 30°C. (Reporte de Maximilian Heath)