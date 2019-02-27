Pronóstico meteorológico para región agropecuaria de Argentina

BUENOS AIRES, 27 feb (Reuters) - Pronóstico climático del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de Argentina para el jueves, viernes y sábado en las principales provincias agropecuarias del país, uno de los mayores exportadores mundiales de soja, maíz, trigo y girasol. La información está disponible en la página web del Servicio Meteorológico (www.smn.gov.ar) y las temperaturas están expresadas en grados centígrados. JUEVES ESTE DE JUJUY, CENTRO DE SALTA Y TUCUMÁN PARCIAL NUBLADO O NUBLADO. INESTABLE CON PROBABILIDAD DE PRECIPITACIONES. VIENTOS LEVES DEL NORESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 12°C Y 18°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 27°C Y 31°C. ESTE DE SALTA, FORMOSA Y MISIONES PARCIAL NUBLADO. VIENTOS LEVES DEL NORESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 12°C Y 15°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 27°C Y 32°C. CHACO, SANTIAGO DEL ESTERO, NORTE DE CÓRDOBA, NORTE Y CENTRO DE SANTA FE, CORRIENTES Y ENTRE RÍOS ALGO NUBLADO. VIENTOS LEVES DEL SECTOR ESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 13°C Y 18°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 30°C Y 34°C. CENTRO DE CÓRDOBA, SAN LUIS Y SUR DE SANTA FE ALGO NUBLADO POR LA MAÑANA, LUEGO NUBOSIDAD VARIABLE. VIENTOS LEVES O MODERADOS DEL SECTOR NORTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 14°C Y 16°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 27°C Y 34°C. LA PAMPA Y SUDOESTE DE BUENOS AIRES NUBOSIDAD VARIABLE. VIENTOS MODERADOS DEL SECTOR NORTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 12°C Y 16°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 32°C Y 34°C. NOROESTE DE BUENOS AIRES PARCIAL NUBLADO. VIENTOS LEVES DEL SECTOR NORTE, CAMBIANDO A MODERADOS DEL SECTOR SUR. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 8°C Y 10°. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 26°C Y 28°C. SUDESTE DE BUENOS AIRES ALGO NUBLADO. VIENTOS LEVES O MODERADOS DEL SUDOESTE, ROTANDO AL SECTOR ESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 7°C Y 9°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 23°C Y 25°C. NORESTE DE BUENOS AIRES PARCIAL NUBLADO A ALGO NUBLADO DURANTE LA MAÑANA, LUEGO NUBOSIDAD VARIABLE. VIENTOS MODERADOS A LEVES DEL SECTOR SUR, ROTANDO AL NORESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 13°C Y 16°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 24°C Y 26°C. VIERNES ESTE DE JUJUY, CENTRO DE SALTA Y TUCUMÁN NUBOSIDAD VARIABLE. VIENTOS LEVES A MODERADOS DEL NORESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 13°C Y 18°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 29°C Y 34°C. ESTE DE SALTA, FORMOSA, SANTIAGO DEL ESTERO, CHACO, NORTE DE SANTA FE, CORRIENTES Y MISIONES ALGO NUBLADO. VIENTOS LEVES A MODERADOS DEL NORESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 13°C Y 23°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 28°C Y 34°C. NORTE DE CÓRDOBA, CENTRO Y SUR DE SANTA FE, ENTRE RÍOS Y NOROESTE DE BUENOS AIRES NUBOSIDAD VARIABLE DURANTE LA MAÑANA, LUEGO PARCIAL NUBLADO. VIENTOS LEVES A MODERADOS DEL SECTOR NORTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 17°C Y 19°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 32°C Y 35°C. SAN LUIS, CENTRO Y SUR DE CÓRDOBA, LA PAMPA Y CENTRO OESTE DE BUENOS AIRES PARCIAL NUBLADO DURANTE LA MAÑANA, LUEGO NUBOSIDAD VARIABLE. VIENTOS MODERADOS DEL SECTOR NORTE, ROTANDO AL SECTOR SUR CON RÁFAGAS. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 17°C Y 22°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 30°C Y 35°C. CENTRO ESTE Y SUR DE BUENOS AIRES NUBLADO. INESTABLE CON PROBABILIDAD DE PRECIPITACIONES POR LA TARDE. VIENTOS MODERADOS A REGULARES DEL SECTOR NORTE, ROTANDO AL SUDOESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 13°C Y 16°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 23°C Y 30°C. NORESTE DE BUENOS AIRES PARCIAL NUBLADO O NUBLADO. BAJA PROBABILIDAD DE PRECIPITACIONES HACIA LA NOCHE. VIENTOS LEVES A MODERADOS DEL SECTOR NORTE CAMBIANDO A MODERADOS O REGULARES DEL NOROESTE CON RÁFAGAS, CAMBIANDO AL SECTOR SUR. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 15°C Y 17°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE29°C Y 31°C. SÁBADO ESTE DE JUJUY, CENTRO DE SALTA Y TUCUMÁN NUBOSIDAD VARIABLE. PROBABILIDAD DE PRECIPITACIONES HACIA LA TARDE O NOCHE. VIENTOS LEVES O MODERADOS DE DIRECCIONES VARIABLES. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 17°C Y 21°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 31°C Y 33°C. ESTE DE SALTA, FORMOSA, CHACO, NORTE DE SANTA FE, CORRIENTES Y MISIONES ALGO NUBLADO. VIENTOS MODERADOS DEL SECTOR NORTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 16°C Y 20°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 31°C Y 37°C. SANTIAGO DEL ESTERO NUBOSIDAD VARIABLE DURANTE LA MAÑANA, LUEGO ALGO NUBLADO. VIENTOS LEVES DEL NORESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 21°C Y 23°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 35°C Y 37°C. NORTE Y CENTRO DE CÓRDOBA, SAN LUIS, OESTE DE LA PAMPA, CENTRO DE SANTA FE Y NORTE Y CENTRO DE ENTRE RÍOS NUBOSIDAD VARIABLE DURANTE LA MAÑANA, LUEGO ALGO NUBLADO. VIENTOS LEVES DEL NORESTE CAMBIANDO AL SUDESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 19°C Y 22°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 30°C Y 34°C. SUR DE BUENOS AIRES, SUR DE SANTA FE, SUR DE ENTRE RÍOS Y NOROESTE DE BUENOS AIRES PARCIAL NUBLADO DURANTE LA MAÑANA, LUEGO ALGO NUBLADO. VIENTOS LEVES O MODERADOS DEL SECTOR ESTE ROTANDO AL SECTOR NORTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 19°C Y 21°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 30°C Y 32°C. ESTE DE LA PAMPA, SUDOESTE Y CENTRO DE BUENOS AIRES ALGO NUBLADO. VIENTOS LEVES O MODERADOS DE DIRECCIONES VARIABLES, LUEGO DEL SECTOR OESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 10°C Y 13°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 29°C Y 31°C. SUDESTE DE BUENOS AIRES PARCIAL NUBLADO O NUBLADO. INESTABLE DURANTE LA MAÑANA. VIENTOS LEVES A MODERADOS DEL SUDOESTE CON ALGUNAS RÁFAGAS. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 13°C Y 15°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 21°C Y 24°C. NORESTE DE BUENOS AIRES MEJORANDO CON NUBOSIDAD EN DISMINUCIÓN DURANTE LA MAÑANA, LUEGO ALGO O PARCIAL NUBLADO, VIENTOS MODERADOS A LEVES DEL SECTOR SUR, ROTANDO AL SECTOR ESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 15°C Y 17°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 26°C Y 28°C. (Reporte de Maximilian Heath)