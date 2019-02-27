Argentina
February 27, 2019 / 7:23 PM / ACTUALIZADO HACE 44 minutes ago

Pronóstico meteorológico para región agropecuaria de Argentina

6 MIN. DE LECTURA

    BUENOS AIRES, 27 feb (Reuters) - Pronóstico climático del
Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de Argentina para el
jueves, viernes y sábado en las principales provincias
agropecuarias del país, uno de los mayores exportadores
mundiales de soja, maíz, trigo y girasol.  
    La información está disponible en la página web del Servicio
Meteorológico (www.smn.gov.ar) y las temperaturas están
expresadas en grados centígrados.
    
JUEVES
    
ESTE DE JUJUY, CENTRO DE SALTA Y TUCUMÁN    
PARCIAL NUBLADO O NUBLADO. INESTABLE CON PROBABILIDAD DE
PRECIPITACIONES. VIENTOS LEVES DEL NORESTE. TEMPERATURA MÍNIMA
ENTRE 12°C Y 18°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 27°C Y 31°C.
 
ESTE DE SALTA, FORMOSA Y MISIONES    
PARCIAL NUBLADO. VIENTOS LEVES DEL NORESTE. TEMPERATURA MÍNIMA
ENTRE 12°C Y 15°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 27°C Y 32°C.
 
CHACO, SANTIAGO DEL ESTERO, NORTE DE CÓRDOBA, NORTE Y CENTRO DE
SANTA FE, CORRIENTES Y ENTRE RÍOS    
ALGO NUBLADO. VIENTOS LEVES DEL SECTOR ESTE. TEMPERATURA MÍNIMA
ENTRE 13°C Y 18°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 30°C Y 34°C.
 
CENTRO DE CÓRDOBA, SAN LUIS Y SUR DE SANTA FE    
ALGO NUBLADO POR LA MAÑANA, LUEGO NUBOSIDAD VARIABLE. VIENTOS
LEVES O MODERADOS DEL SECTOR NORTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE
14°C Y 16°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 27°C Y 34°C.
 
LA PAMPA Y SUDOESTE DE BUENOS AIRES    
NUBOSIDAD VARIABLE. VIENTOS MODERADOS DEL SECTOR NORTE.
TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 12°C Y 16°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE
32°C Y 34°C.
 
NOROESTE DE BUENOS AIRES    
PARCIAL NUBLADO. VIENTOS LEVES DEL SECTOR NORTE, CAMBIANDO A
MODERADOS DEL SECTOR SUR. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 8°C Y 10°.
TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 26°C Y 28°C.
 
SUDESTE DE BUENOS AIRES    
ALGO NUBLADO. VIENTOS LEVES O MODERADOS DEL SUDOESTE, ROTANDO AL
SECTOR ESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 7°C Y 9°C. TEMPERATURA
MÁXIMA ENTRE 23°C Y 25°C.
 
NORESTE DE BUENOS AIRES    
PARCIAL NUBLADO A ALGO NUBLADO DURANTE LA MAÑANA, LUEGO
NUBOSIDAD VARIABLE. VIENTOS MODERADOS A LEVES DEL SECTOR SUR,
ROTANDO AL NORESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 13°C Y 16°C.
TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 24°C Y 26°C.


VIERNES

ESTE DE JUJUY, CENTRO DE SALTA Y TUCUMÁN    
NUBOSIDAD VARIABLE. VIENTOS LEVES A MODERADOS DEL NORESTE.
TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 13°C Y 18°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE
29°C Y 34°C.
 
ESTE DE SALTA, FORMOSA, SANTIAGO DEL ESTERO, CHACO, NORTE DE
SANTA FE, CORRIENTES Y MISIONES    
ALGO NUBLADO. VIENTOS LEVES A MODERADOS DEL NORESTE. TEMPERATURA
MÍNIMA ENTRE 13°C Y 23°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 28°C Y 34°C.
 
NORTE DE CÓRDOBA, CENTRO Y SUR DE SANTA FE, ENTRE RÍOS Y
NOROESTE DE BUENOS AIRES    
NUBOSIDAD VARIABLE DURANTE LA MAÑANA, LUEGO PARCIAL NUBLADO.
VIENTOS LEVES A MODERADOS DEL SECTOR NORTE. TEMPERATURA MÍNIMA
ENTRE 17°C Y 19°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 32°C Y 35°C.
 
SAN LUIS, CENTRO Y SUR DE CÓRDOBA, LA PAMPA Y CENTRO OESTE DE
BUENOS AIRES    
PARCIAL NUBLADO DURANTE LA MAÑANA, LUEGO NUBOSIDAD VARIABLE.
VIENTOS MODERADOS DEL SECTOR NORTE, ROTANDO AL SECTOR SUR CON
RÁFAGAS. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 17°C Y 22°C. TEMPERATURA
MÁXIMA ENTRE 30°C Y 35°C.
 
CENTRO ESTE Y SUR DE BUENOS AIRES    
NUBLADO. INESTABLE CON PROBABILIDAD DE PRECIPITACIONES POR LA
TARDE. VIENTOS MODERADOS A REGULARES DEL SECTOR NORTE, ROTANDO
AL SUDOESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 13°C Y 16°C. TEMPERATURA
MÁXIMA ENTRE 23°C Y 30°C.
 
NORESTE DE BUENOS AIRES    
PARCIAL NUBLADO O NUBLADO. BAJA PROBABILIDAD DE PRECIPITACIONES
HACIA LA NOCHE. VIENTOS LEVES A MODERADOS DEL SECTOR NORTE
CAMBIANDO A MODERADOS O REGULARES DEL NOROESTE CON RÁFAGAS,
CAMBIANDO AL SECTOR SUR. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 15°C Y 17°C.
TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE29°C Y 31°C.


SÁBADO

ESTE DE JUJUY, CENTRO DE SALTA Y TUCUMÁN    
NUBOSIDAD VARIABLE. PROBABILIDAD DE PRECIPITACIONES HACIA LA
TARDE O NOCHE. VIENTOS LEVES O MODERADOS DE DIRECCIONES
VARIABLES. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 17°C Y 21°C. TEMPERATURA
MÁXIMA ENTRE 31°C Y 33°C.
 
ESTE DE SALTA, FORMOSA, CHACO, NORTE DE SANTA FE, CORRIENTES Y
MISIONES    
ALGO NUBLADO. VIENTOS MODERADOS DEL SECTOR NORTE. TEMPERATURA
MÍNIMA ENTRE 16°C Y 20°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 31°C Y 37°C.
 
SANTIAGO DEL ESTERO    
NUBOSIDAD VARIABLE DURANTE LA MAÑANA, LUEGO ALGO NUBLADO.
VIENTOS LEVES DEL NORESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 21°C Y 23°C.
TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 35°C Y 37°C.
 
NORTE Y CENTRO DE CÓRDOBA, SAN LUIS, OESTE DE LA PAMPA, CENTRO
DE SANTA FE Y NORTE Y CENTRO DE ENTRE RÍOS    
NUBOSIDAD VARIABLE DURANTE LA MAÑANA, LUEGO ALGO NUBLADO.
VIENTOS LEVES DEL NORESTE CAMBIANDO AL SUDESTE. TEMPERATURA
MÍNIMA ENTRE 19°C Y 22°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 30°C Y 34°C.
 
SUR DE BUENOS AIRES, SUR DE SANTA FE, SUR DE ENTRE RÍOS Y
NOROESTE DE BUENOS AIRES    
PARCIAL NUBLADO DURANTE LA MAÑANA, LUEGO ALGO NUBLADO. VIENTOS
LEVES O MODERADOS DEL SECTOR ESTE ROTANDO AL SECTOR NORTE.
TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 19°C Y 21°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE
30°C Y 32°C.
 
ESTE DE LA PAMPA, SUDOESTE Y CENTRO DE BUENOS AIRES    
ALGO NUBLADO. VIENTOS LEVES O MODERADOS DE DIRECCIONES
VARIABLES, LUEGO DEL SECTOR OESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 10°C
Y 13°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 29°C Y 31°C.
 
SUDESTE DE BUENOS AIRES    
PARCIAL NUBLADO O NUBLADO. INESTABLE DURANTE LA MAÑANA. VIENTOS
LEVES A MODERADOS DEL SUDOESTE CON ALGUNAS RÁFAGAS. TEMPERATURA
MÍNIMA ENTRE 13°C Y 15°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 21°C Y 24°C.
 
NORESTE DE BUENOS AIRES    
MEJORANDO CON NUBOSIDAD EN DISMINUCIÓN DURANTE LA MAÑANA, LUEGO
ALGO O PARCIAL NUBLADO, VIENTOS MODERADOS A LEVES DEL SECTOR
SUR, ROTANDO AL SECTOR ESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 15°C Y
17°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 26°C Y 28°C.
    

 (Reporte de Maximilian Heath)
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