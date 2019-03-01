Argentina
March 1, 2019 / 6:31 PM / ACTUALIZADO HACE 2 hours ago

Pronóstico meteorológico para región agropecuaria de Argentina

12 MIN. DE LECTURA

    BUENOS AIRES, 1 mar (Reuters) - Pronóstico climático del
Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de Argentina para el fin
de semana y el lunes en las principales provincias agropecuarias
del país, uno de los mayores exportadores mundiales de soja,
maíz, trigo y girasol.  
    La información está disponible en la página web del Servicio
Meteorológico (www.smn.gov.ar) y las temperaturas están
expresadas en grados centígrados.
    
SÁBADO
    
ESTE DE JUJUY, CENTRO Y ESTE DE SALTA    
ALGO NUBLADO POR LA MAÑANA, LUEGO NUBOSIDAD VARIABLE.
PROBABILIDAD DE LLUVIAS Y TORMENTAS POR LA TARDE O NOCHE.
VIENTOS LEVES DEL SECTOR NORTE, ROTANDO AL SECTOR ESTE.
TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 16°C Y 21°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE
32°C Y 35°C.
 
OESTE DE FORMOSA, OESTE DE CHACO, SANTIAGO DEL ESTERO Y ESTE DE
TUCUMÁN    
ALGO O PARCIAL NUBLADO POR LA MAÑANA, LUEGO NUBOSIDAD VARIABLE.
VIENTOS LEVES A MODERADOS DEL SECTOR NORTE. TEMPERATURA MÍNIMA
ENTRE 18°C Y 23°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 35°C Y 40°C.
 
OESTE DE TUCUMÁN    
NUBOSIDAD VARIABLE. PROBABILIDAD DE LLUVIAS Y TORMENTAS POR LA
MAÑANA, MEJORANDO. VIENTOS LEVES DEL SECTOR ESTE. TEMPERATURA
MÍNIMA ENTRE 18°C Y 22°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 34°C Y 36°C.
 
ESTE DE FORMOSA Y ESTE DE CHACO    
NEBLINAS MATINALES. ALGO NUBLADO. VIENTOS LEVES DEL SECTOR ESTE,
ROTANDO TEMPORARIAMENTE AL SECTOR NORTE. TEMPERATURA MÍNIMA
ENTRE 18°C Y 23°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 35°C Y 40°C.
 
NORTE DE CORRIENTES Y MISIONES    
NEBLINAS MATINALES. ALGO NUBLADO. VIENTOS LEVES DEL SECTOR ESTE,
CAMBIANDO TEMPORARIAMENTE A DIRECCIONES VARIABLES. TEMPERATURA
MÍNIMA ENTRE 15°C Y 20°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 34°C Y 39°C.
 
CENTRO Y NORTE DE SANTA FE, SUR DE CORRIENTES Y NORTE DE ENTRE
RÍOS    
NUBOSIDAD VARIABLE POR LA MAÑANA, LUEGO ALGO NUBLADO. VIENTOS
LEVES DEL SECTOR NORTE, ROTANDO TEMPORARIAMENTE AL SECTOR OESTE,
AUMENTANDO LUEGO A MODERADOS DEL SECTOR ESTE. TEMPERATURA MÍNIMA
ENTRE 16°C Y 21°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 33°C Y 38°C.
 
NOROESTE DE CÓRDOBA    
NUBOSIDAD VARIABLE POR LA MAÑANA, LUEGO ALGO NUBLADO.
PROBABILIDAD DE LLUVIAS Y TORMENTAS POR LA MAÑANA, MEJORANDO.
VIENTOS LEVES DEL SECTOR ESTE, CAMBIANDO TEMPORARIAMENTE A
MODERADOS DEL SECTOR SUR. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 16°C Y 21°C.
TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 29°C Y 33°C.
 
NORESTE DE CÓRDOBA, SUR DE SANTA FE Y SUR DE ENTRE RÍOS    
NUBOSIDAD VARIABLE POR LA MAÑANA, LUEGO ALGO NUBLADO. VIENTOS
MODERADOS DEL SECTOR SUR, ROTANDO AL SECTOR ESTE. TEMPERATURA
MÍNIMA ENTRE 16°C Y 21°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 29°C Y 34°C.
 
SUR DE CÓRDOBA, SUR DE SAN LUIS Y ESTE DE LA PAMPA    
ALGO NUBLADO POR LA MAÑANA, LUEGO NUBOSIDAD VARIABLE. VIENTOS
MODERADOS O REGULARES DEL SECTOR SUR, CON ALGUNAS RÁFAGAS,
CAMBIANDO AL NORESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 13°C Y 18°C.
TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 29°C Y 34°C.
 
NORTE DE SAN LUIS    
NUBOSIDAD VARIABLE POR LA MAÑANA, LUEGO NUBLADO. VIENTOS
MODERADOS DEL SECTOR SUR, ROTANDO TEMPORARIAMENTE AL SECTOR
ESTE, ROTANDO LUEGO AL SECTOR NORTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE
16°C Y 21°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 29°C Y 34°C.
 
OESTE DE LA PAMPA    
ALGO A PARCIAL NUBLADO POR LA MAÑANA, LUEGO NUBOSIDAD VARIABLE.
VIENTOS MODERADOS DEL SECTOR ESTE, ROTANDO AL SECTOR NORTE.
TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 11°C Y 16°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE
29°C Y 34°C.
 
NOROESTE DE BUENOS AIRES    
NUBOSIDAD VARIABLE POR LA MAÑANA, LUEGO ALGO A PARCIAL NUBLADO.
VIENTOS LEVES DEL SECTOR SUR, ROTANDO AL SECTOR ESTE Y
AUMENTANDO A MODERADOS. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 12°C Y 17°C.
TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 25°C Y 30°C.
 
SUDOESTE DE BUENOS AIRES    
NUBOSIDAD VARIABLE POR LA MAÑANA, LUEGO ALGO A PARCIAL NUBLADO.
VIENTOS LEVES DEL SECTOR SUR, ROTANDO AL NORESTE Y AUMENTANDO A
REGULARES CON RÁFAGAS. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 11°C Y 16°C.
TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 20°C Y 25°C.
 
SUDESTE DE BUENOS AIRES    
NUBOSIDAD VARIABLE. PROBABILIDAD DE LLUVIAS Y CHAPARRONES POR LA
MAÑANA, MEJORANDO. VIENTOS MODERADOS A REGULARES DEL SECTOR
OESTE, CON RÁFAGAS, DISMINUYENDO A LEVES DEL SECTOR SUR, ROTANDO
LUEGO AL SECTOR ESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 11°C Y 16°C.
TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 20°C Y 25°C.
 
NORESTE DE BUENOS AIRES    
NUBLADO POR LA MAÑANA, LUEGO DESPEJADO O ALGO NUBLADO.
PROBABILIDAD DE LLUVIAS Y TORMENTAS AISLADAS POR LA MAÑANA.
MEJORANDO DURANTE LA MADRUGADA CON NUBOSIDAD EN DISMINUCIÓN.
VIENTOS MODERADOS A LEVES DEL SECTOR SUR, ROTANDO AL SECTOR
ESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 16°C Y 18°C. TEMPERATURA MÁXIMA
ENTRE 26°C Y 28°C.


DOMINGO

ESTE DE JUJUY    
NUBOSIDAD VARIABLE. INESTABLE CON PROBABILIDAD DE
PRECIPITACIONES POR LA TARDE O NOCHE. VIENTOS LEVES DEL NORESTE,
AUMENTANDO TEMPORARIAMENTE A MODERADOS DEL SECTOR NORTE.
TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 17°C Y 20°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE
33°C Y 35°C.
 
CENTRO DE SALTA Y TUCUMÁN    
NUBOSIDAD VARIABLE. INESTABLE POR LA TARDE O NOCHE. VIENTOS
LEVES O MODERADOS DEL NORESTE, ROTANDO TEMPORARIAMENTE AL SECTOR
NORTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 16°C Y 21°C. TEMPERATURA MÁXIMA
ENTRE 33°C Y 38°C.
 
ESTE DE SALTA, OESTE DE FORMOSA, OESTE DE CHACO Y NORTE DE
SANTIAGO DEL ESTERO    
NUBOSIDAD VARIABLE. VIENTOS LEVES O MODERADOS DEL NORESTE, CON
RÁFAGAS, ROTANDO TEMPORARIAMENTE AL SECTOR NORTE. TEMPERATURA
MÍNIMA ENTRE 18°C Y 23°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 35°C Y 40°C.
 
ESTE DE FORMOSA, ESTE DE CHACO, NORTE DE SANTA FE, CORRIENTES Y
MISIONES    
ALGO NUBLADO. VIENTOS LEVES DEL SECTOR ESTE, AUMENTANDO
TEMPORARIAMENTE A LEVES O MODERADOS DEL NORESTE. TEMPERATURA
MÍNIMA ENTRE 16°C Y 21°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 35°C Y 40°C.
 
SUR DE SANTIAGO DEL ESTERO Y NORTE DE CÓRDOBA    
NUBOSIDAD VARIABLE. INESTABLE. PROBABILIDAD DE PRECIPITACIONES
POR LA TARDE O NOCHE. VIENTOS MODERADOS DEL NORESTE, AUMENTANDO
TEMPORARIAMENTE A REGULARES DEL SECTOR NORTE, CON RÁFAGAS.
TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 19°C Y 24°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE
32°C Y 37°C.
 
CENTRO DE SANTA FE Y ENTRE RÍOS    
ALGO A PARCIAL NUBLADO. VIENTOS LEVES O MODERADOS DEL SECTOR
ESTE, CON RÁFAGAS, ROTANDO TEMPORARIAMENTE AL SECTOR NORTE,
ROTANDO LUEGO AL NORESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 17°C Y 22°C.
TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 32°C Y 37°C.
 
SAN LUIS, SUR DE CÓRDOBA, NORTE DE LA PAMPA Y NOROESTE DE BUENOS
AIRES    
NUBLADO O PARCIAL NUBLADO. DESMEJORANDO POR LA MAÑANA, LUEGO
PROBABILIDAD DE LLUVIAS Y TORMENTAS. VIENTOS LEVES O MODERADOS
DEL NORESTE, CON RÁFAGAS, CAMBIANDO A DIRECCIONES VARIABLES,
PREDOMINANTEMENTE DEL SECTOR NORTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE
16°C Y 21°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 29°C Y 34°C.
 
SUR DE LA PAMPA Y SUDOESTE DE BUENOS AIRES    
PARCIAL NUBLADO POR LA MAÑANA, LUEGO NUBOSIDAD VARIABLE. VIENTOS
MODERADOS O REGULARES DEL SECTOR NORTE, CON RÁFAGAS, CAMBIANDO A
LEVES O MODERADOS DE DIRECCIONES VARIABLES. TEMPERATURA MÍNIMA
ENTRE 12°C Y 17°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 23°C Y 28°C.
 
SUDESTE DE BUENOS AIRES    
NUBOSIDAD VARIABLE. INESTABLE CON PROBABILIDAD DE
PRECIPITACIONES POR LA TARDE O NOCHE. VIENTOS MODERADOS O
REGULARES DEL SECTOR NORTE, CON RÁFAGAS, DISMINUYENDO A LEVES O
MODERADOS. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 10°C Y 15°C. TEMPERATURA
MÁXIMA ENTRE 23°C Y 28°C.
 
SUR DE SANTA FE Y CENTRO-NORTE DE BUENOS AIRES    
PARCIAL NUBLADO A NUBLADO. PROBABILIDAD DE LLUVIAS Y TORMENTAS
POR LA TARDE O NOCHE. VIENTOS LEVES O MODERADOS DEL SECTOR ESTE,
ROTANDO TEMPORARIAMENTE AL NORESTE, CAMBIANDO LUEGO A
DIRECCIONES VARIABLES. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 12°C Y 17°C.
TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 23°C Y 28°C.
 
NORESTE DE BUENOS AIRES    
ALGO A PARCIAL NUBLADO. VIENTOS LEVES A MODERADOS DEL NORESTE.
TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 16°C Y 18°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE
27°C Y 29°C.


LUNES

ESTE DE JUJUY, CENTRO DE SALTA Y TUCUMÁN    
NUBOSIDAD VARIABLE. INESTABLE CON PROBABILIDAD DE
PRECIPITACIONES POR LA MAÑANA, LUEGO PROBABILIDAD DE LLUVIAS Y
TORMENTAS. VIENTOS LEVES O MODERADOS DEL SECTOR NORTE, CAMBIANDO
A LEVES DEL SECTOR ESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 18°C Y 23°C.
TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 32°C Y 37°C.
 
ESTE DE SALTA, CENTRO Y OESTE DE FORMOSA, CENTRO Y OESTE DE
CHACO    
PARCIAL NUBLADO A NUBLADO. PROBABILIDAD DE TORMENTAS POR LA
TARDE O NOCHE. VIENTOS LEVES O MODERADOS DEL SECTOR NORTE,
CAMBIANDO A LEVES DEL SECTOR ESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 21°C
Y 26°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 34°C Y 39°C.
 
ESTE DE FORMOSA Y ESTE DE CHACO    
NUBOSIDAD EN AUMENTO POR LA MAÑANA, LUEGO NUBLADO Y
DESMEJORANDO. VIENTOS LEVES DEL SECTOR ESTE, ROTANDO
TEMPORARIAMENTE AL SECTOR NORTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 21°C Y
26°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 34°C Y 39°C.
 
NORTE DE CORRIENTES Y MISIONES    
ALGO NUBLADO POR LA MAÑANA, LUEGO NUBLADO. VIENTOS LEVES DEL
SECTOR ESTE, ROTANDO TEMPORARIAMENTE AL SECTOR NORTE.
TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 21°C Y 26°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE
33°C Y 38°C.
 
NORTE DE SANTIAGO DEL ESTERO    
NUBOSIDAD VARIABLE. INESTABLE CON PROBABILIDAD DE
PRECIPITACIONES POR LA MAÑANA, LUEGO PROBABILIDAD DE LLUVIAS Y
TORMENTAS. VIENTOS LEVES O MODERADOS DEL NORESTE, CON RÁFAGAS,
ROTANDO AL SECTOR NORTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 21°C Y 26°C.
TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 33°C Y 38°C.
 
SUR DE SANTIAGO DEL ESTERO Y CENTRO Y SUR DE SANTA FE    
NUBLADO O PARCIAL NUBLADO. PROBABILIDAD DE LLUVIAS Y TORMENTAS.
VIENTOS LEVES O MODERADOS DEL NORESTE, CAMBIANDO A DIRECCIONES
VARIABLES. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 21°C Y 26°C. TEMPERATURA
MÁXIMA ENTRE 31°C Y 36°C.
 
NORTE DE SANTA FE    
NUBLADO. PROBABILIDAD DE LLUVIAS Y TORMENTAS POR LA TARDE O
NOCHE. VIENTOS LEVES O MODERADOS DEL NORESTE, CAMBIANDO A
DIRECCIONES VARIABLES. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 23°C Y 27°C.
TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 36°C Y 40°C.
 
SUR DE CORRIENTES Y ENTRE RÍOS    
PARCIAL NUBLADO A NUBLADO. DESMEJORANDO POR LA MAÑANA, LUEGO
INESTABLE CON PROBABILIDAD DE PRECIPITACIONES. VIENTOS LEVES DEL
NORESTE, ROTANDO AL SECTOR ESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 20°C Y
25°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 27°C Y 32°C.
 
CÓRDOBA Y NORTE DE SAN LUIS    
NUBOSIDAD VARIABLE. PROBABILIDAD DE LLUVIAS Y TORMENTAS POR LA
MAÑANA, LUEGO INESTABLE. VIENTOS LEVES DE DIRECCIONES VARIABLES.
TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 18°C Y 23°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE
26°C Y 31°C.
 
SUR DE SAN LUIS Y NOROESTE DE LA PAMPA    
PARCIAL NUBLADO POR LA MAÑANA, LUEGO NUBOSIDAD VARIABLE. VIENTOS
LEVES DE DIRECCIONES VARIABLES, AUMENTANDO A LEVES O MODERADOS
DEL SUDESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 17°C Y 22°C. TEMPERATURA
MÁXIMA ENTRE 26°C Y 31°C.
 
SUR DE LA PAMPA    
NUBOSIDAD VARIABLE POR LA MAÑANA, LUEGO ALGO NUBLADO. VIENTOS
LEVES DE DIRECCIONES VARIABLES, AUMENTANDO A LEVES O MODERADOS
DEL SUDOESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 17°C Y 22°C. TEMPERATURA
MÁXIMA ENTRE 26°C Y 31°C.
 
NORESTE DE LA PAMPA Y SUDOESTE DE BUENOS AIRES    
NUBOSIDAD VARIABLE. INESTABLE POR LA MAÑANA. VIENTOS LEVES O
MODERADOS DEL SECTOR NORTE, CON RÁFAGAS, CAMBIANDO AL SECTOR
OESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 16°C Y 21°C. TEMPERATURA MÁXIMA
ENTRE 22°C Y 27°C.
 
NOROESTE DE BUENOS AIRES    
NUBOSIDAD VARIABLE. PROBABILIDAD DE LLUVIAS Y TORMENTAS. VIENTOS
LEVES O MODERADOS DE DIRECCIONES VARIABLES, CAMBIANDO AL SECTOR
NORTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 16°C Y 21°C. TEMPERATURA MÁXIMA
ENTRE 22°C Y 27°C.
 
SUDESTE DE BUENOS AIRES    
NUBOSIDAD VARIABLE. PROBABILIDAD DE LLUVIAS Y TORMENTAS. VIENTOS
MODERADOS O REGULARES DEL SECTOR NORTE, CON RÁFAGAS,
DISMINUYENDO A LEVES. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 15°C Y 20°C.
TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 20°C Y 25°C.
 
NORESTE DE BUENOS AIRES    
PARCIAL NUBLADO A NUBLADO. DESMEJORANDO POR LA MAÑANA.
PROBABILIDAD DE PRECIPITACIONES. VIENTOS MODERADOS A LEVES DEL
NORESTE, ROTANDO AL SECTOR ESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 20°C Y
22°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 24°C Y 26°C.

 (Reporte de Maximilian Heath)
Nuestros Estándares:Los principios Thomson Reuters
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below