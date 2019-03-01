Pronóstico meteorológico para región agropecuaria de Argentina

BUENOS AIRES, 1 mar (Reuters) - Pronóstico climático del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de Argentina para el fin de semana y el lunes en las principales provincias agropecuarias del país, uno de los mayores exportadores mundiales de soja, maíz, trigo y girasol. La información está disponible en la página web del Servicio Meteorológico (www.smn.gov.ar) y las temperaturas están expresadas en grados centígrados. SÁBADO ESTE DE JUJUY, CENTRO Y ESTE DE SALTA ALGO NUBLADO POR LA MAÑANA, LUEGO NUBOSIDAD VARIABLE. PROBABILIDAD DE LLUVIAS Y TORMENTAS POR LA TARDE O NOCHE. VIENTOS LEVES DEL SECTOR NORTE, ROTANDO AL SECTOR ESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 16°C Y 21°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 32°C Y 35°C. OESTE DE FORMOSA, OESTE DE CHACO, SANTIAGO DEL ESTERO Y ESTE DE TUCUMÁN ALGO O PARCIAL NUBLADO POR LA MAÑANA, LUEGO NUBOSIDAD VARIABLE. VIENTOS LEVES A MODERADOS DEL SECTOR NORTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 18°C Y 23°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 35°C Y 40°C. OESTE DE TUCUMÁN NUBOSIDAD VARIABLE. PROBABILIDAD DE LLUVIAS Y TORMENTAS POR LA MAÑANA, MEJORANDO. VIENTOS LEVES DEL SECTOR ESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 18°C Y 22°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 34°C Y 36°C. ESTE DE FORMOSA Y ESTE DE CHACO NEBLINAS MATINALES. ALGO NUBLADO. VIENTOS LEVES DEL SECTOR ESTE, ROTANDO TEMPORARIAMENTE AL SECTOR NORTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 18°C Y 23°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 35°C Y 40°C. NORTE DE CORRIENTES Y MISIONES NEBLINAS MATINALES. ALGO NUBLADO. VIENTOS LEVES DEL SECTOR ESTE, CAMBIANDO TEMPORARIAMENTE A DIRECCIONES VARIABLES. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 15°C Y 20°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 34°C Y 39°C. CENTRO Y NORTE DE SANTA FE, SUR DE CORRIENTES Y NORTE DE ENTRE RÍOS NUBOSIDAD VARIABLE POR LA MAÑANA, LUEGO ALGO NUBLADO. VIENTOS LEVES DEL SECTOR NORTE, ROTANDO TEMPORARIAMENTE AL SECTOR OESTE, AUMENTANDO LUEGO A MODERADOS DEL SECTOR ESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 16°C Y 21°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 33°C Y 38°C. NOROESTE DE CÓRDOBA NUBOSIDAD VARIABLE POR LA MAÑANA, LUEGO ALGO NUBLADO. PROBABILIDAD DE LLUVIAS Y TORMENTAS POR LA MAÑANA, MEJORANDO. VIENTOS LEVES DEL SECTOR ESTE, CAMBIANDO TEMPORARIAMENTE A MODERADOS DEL SECTOR SUR. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 16°C Y 21°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 29°C Y 33°C. NORESTE DE CÓRDOBA, SUR DE SANTA FE Y SUR DE ENTRE RÍOS NUBOSIDAD VARIABLE POR LA MAÑANA, LUEGO ALGO NUBLADO. VIENTOS MODERADOS DEL SECTOR SUR, ROTANDO AL SECTOR ESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 16°C Y 21°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 29°C Y 34°C. SUR DE CÓRDOBA, SUR DE SAN LUIS Y ESTE DE LA PAMPA ALGO NUBLADO POR LA MAÑANA, LUEGO NUBOSIDAD VARIABLE. VIENTOS MODERADOS O REGULARES DEL SECTOR SUR, CON ALGUNAS RÁFAGAS, CAMBIANDO AL NORESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 13°C Y 18°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 29°C Y 34°C. NORTE DE SAN LUIS NUBOSIDAD VARIABLE POR LA MAÑANA, LUEGO NUBLADO. VIENTOS MODERADOS DEL SECTOR SUR, ROTANDO TEMPORARIAMENTE AL SECTOR ESTE, ROTANDO LUEGO AL SECTOR NORTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 16°C Y 21°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 29°C Y 34°C. OESTE DE LA PAMPA ALGO A PARCIAL NUBLADO POR LA MAÑANA, LUEGO NUBOSIDAD VARIABLE. VIENTOS MODERADOS DEL SECTOR ESTE, ROTANDO AL SECTOR NORTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 11°C Y 16°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 29°C Y 34°C. NOROESTE DE BUENOS AIRES NUBOSIDAD VARIABLE POR LA MAÑANA, LUEGO ALGO A PARCIAL NUBLADO. VIENTOS LEVES DEL SECTOR SUR, ROTANDO AL SECTOR ESTE Y AUMENTANDO A MODERADOS. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 12°C Y 17°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 25°C Y 30°C. SUDOESTE DE BUENOS AIRES NUBOSIDAD VARIABLE POR LA MAÑANA, LUEGO ALGO A PARCIAL NUBLADO. VIENTOS LEVES DEL SECTOR SUR, ROTANDO AL NORESTE Y AUMENTANDO A REGULARES CON RÁFAGAS. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 11°C Y 16°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 20°C Y 25°C. SUDESTE DE BUENOS AIRES NUBOSIDAD VARIABLE. PROBABILIDAD DE LLUVIAS Y CHAPARRONES POR LA MAÑANA, MEJORANDO. VIENTOS MODERADOS A REGULARES DEL SECTOR OESTE, CON RÁFAGAS, DISMINUYENDO A LEVES DEL SECTOR SUR, ROTANDO LUEGO AL SECTOR ESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 11°C Y 16°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 20°C Y 25°C. NORESTE DE BUENOS AIRES NUBLADO POR LA MAÑANA, LUEGO DESPEJADO O ALGO NUBLADO. PROBABILIDAD DE LLUVIAS Y TORMENTAS AISLADAS POR LA MAÑANA. MEJORANDO DURANTE LA MADRUGADA CON NUBOSIDAD EN DISMINUCIÓN. VIENTOS MODERADOS A LEVES DEL SECTOR SUR, ROTANDO AL SECTOR ESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 16°C Y 18°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 26°C Y 28°C. DOMINGO ESTE DE JUJUY NUBOSIDAD VARIABLE. INESTABLE CON PROBABILIDAD DE PRECIPITACIONES POR LA TARDE O NOCHE. VIENTOS LEVES DEL NORESTE, AUMENTANDO TEMPORARIAMENTE A MODERADOS DEL SECTOR NORTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 17°C Y 20°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 33°C Y 35°C. CENTRO DE SALTA Y TUCUMÁN NUBOSIDAD VARIABLE. INESTABLE POR LA TARDE O NOCHE. VIENTOS LEVES O MODERADOS DEL NORESTE, ROTANDO TEMPORARIAMENTE AL SECTOR NORTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 16°C Y 21°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 33°C Y 38°C. ESTE DE SALTA, OESTE DE FORMOSA, OESTE DE CHACO Y NORTE DE SANTIAGO DEL ESTERO NUBOSIDAD VARIABLE. VIENTOS LEVES O MODERADOS DEL NORESTE, CON RÁFAGAS, ROTANDO TEMPORARIAMENTE AL SECTOR NORTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 18°C Y 23°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 35°C Y 40°C. ESTE DE FORMOSA, ESTE DE CHACO, NORTE DE SANTA FE, CORRIENTES Y MISIONES ALGO NUBLADO. VIENTOS LEVES DEL SECTOR ESTE, AUMENTANDO TEMPORARIAMENTE A LEVES O MODERADOS DEL NORESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 16°C Y 21°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 35°C Y 40°C. SUR DE SANTIAGO DEL ESTERO Y NORTE DE CÓRDOBA NUBOSIDAD VARIABLE. INESTABLE. PROBABILIDAD DE PRECIPITACIONES POR LA TARDE O NOCHE. VIENTOS MODERADOS DEL NORESTE, AUMENTANDO TEMPORARIAMENTE A REGULARES DEL SECTOR NORTE, CON RÁFAGAS. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 19°C Y 24°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 32°C Y 37°C. CENTRO DE SANTA FE Y ENTRE RÍOS ALGO A PARCIAL NUBLADO. VIENTOS LEVES O MODERADOS DEL SECTOR ESTE, CON RÁFAGAS, ROTANDO TEMPORARIAMENTE AL SECTOR NORTE, ROTANDO LUEGO AL NORESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 17°C Y 22°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 32°C Y 37°C. SAN LUIS, SUR DE CÓRDOBA, NORTE DE LA PAMPA Y NOROESTE DE BUENOS AIRES NUBLADO O PARCIAL NUBLADO. DESMEJORANDO POR LA MAÑANA, LUEGO PROBABILIDAD DE LLUVIAS Y TORMENTAS. VIENTOS LEVES O MODERADOS DEL NORESTE, CON RÁFAGAS, CAMBIANDO A DIRECCIONES VARIABLES, PREDOMINANTEMENTE DEL SECTOR NORTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 16°C Y 21°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 29°C Y 34°C. SUR DE LA PAMPA Y SUDOESTE DE BUENOS AIRES PARCIAL NUBLADO POR LA MAÑANA, LUEGO NUBOSIDAD VARIABLE. VIENTOS MODERADOS O REGULARES DEL SECTOR NORTE, CON RÁFAGAS, CAMBIANDO A LEVES O MODERADOS DE DIRECCIONES VARIABLES. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 12°C Y 17°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 23°C Y 28°C. SUDESTE DE BUENOS AIRES NUBOSIDAD VARIABLE. INESTABLE CON PROBABILIDAD DE PRECIPITACIONES POR LA TARDE O NOCHE. VIENTOS MODERADOS O REGULARES DEL SECTOR NORTE, CON RÁFAGAS, DISMINUYENDO A LEVES O MODERADOS. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 10°C Y 15°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 23°C Y 28°C. SUR DE SANTA FE Y CENTRO-NORTE DE BUENOS AIRES PARCIAL NUBLADO A NUBLADO. PROBABILIDAD DE LLUVIAS Y TORMENTAS POR LA TARDE O NOCHE. VIENTOS LEVES O MODERADOS DEL SECTOR ESTE, ROTANDO TEMPORARIAMENTE AL NORESTE, CAMBIANDO LUEGO A DIRECCIONES VARIABLES. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 12°C Y 17°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 23°C Y 28°C. NORESTE DE BUENOS AIRES ALGO A PARCIAL NUBLADO. VIENTOS LEVES A MODERADOS DEL NORESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 16°C Y 18°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 27°C Y 29°C. LUNES ESTE DE JUJUY, CENTRO DE SALTA Y TUCUMÁN NUBOSIDAD VARIABLE. INESTABLE CON PROBABILIDAD DE PRECIPITACIONES POR LA MAÑANA, LUEGO PROBABILIDAD DE LLUVIAS Y TORMENTAS. VIENTOS LEVES O MODERADOS DEL SECTOR NORTE, CAMBIANDO A LEVES DEL SECTOR ESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 18°C Y 23°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 32°C Y 37°C. ESTE DE SALTA, CENTRO Y OESTE DE FORMOSA, CENTRO Y OESTE DE CHACO PARCIAL NUBLADO A NUBLADO. PROBABILIDAD DE TORMENTAS POR LA TARDE O NOCHE. VIENTOS LEVES O MODERADOS DEL SECTOR NORTE, CAMBIANDO A LEVES DEL SECTOR ESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 21°C Y 26°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 34°C Y 39°C. ESTE DE FORMOSA Y ESTE DE CHACO NUBOSIDAD EN AUMENTO POR LA MAÑANA, LUEGO NUBLADO Y DESMEJORANDO. VIENTOS LEVES DEL SECTOR ESTE, ROTANDO TEMPORARIAMENTE AL SECTOR NORTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 21°C Y 26°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 34°C Y 39°C. NORTE DE CORRIENTES Y MISIONES ALGO NUBLADO POR LA MAÑANA, LUEGO NUBLADO. VIENTOS LEVES DEL SECTOR ESTE, ROTANDO TEMPORARIAMENTE AL SECTOR NORTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 21°C Y 26°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 33°C Y 38°C. NORTE DE SANTIAGO DEL ESTERO NUBOSIDAD VARIABLE. INESTABLE CON PROBABILIDAD DE PRECIPITACIONES POR LA MAÑANA, LUEGO PROBABILIDAD DE LLUVIAS Y TORMENTAS. VIENTOS LEVES O MODERADOS DEL NORESTE, CON RÁFAGAS, ROTANDO AL SECTOR NORTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 21°C Y 26°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 33°C Y 38°C. SUR DE SANTIAGO DEL ESTERO Y CENTRO Y SUR DE SANTA FE NUBLADO O PARCIAL NUBLADO. PROBABILIDAD DE LLUVIAS Y TORMENTAS. VIENTOS LEVES O MODERADOS DEL NORESTE, CAMBIANDO A DIRECCIONES VARIABLES. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 21°C Y 26°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 31°C Y 36°C. NORTE DE SANTA FE NUBLADO. PROBABILIDAD DE LLUVIAS Y TORMENTAS POR LA TARDE O NOCHE. VIENTOS LEVES O MODERADOS DEL NORESTE, CAMBIANDO A DIRECCIONES VARIABLES. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 23°C Y 27°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 36°C Y 40°C. SUR DE CORRIENTES Y ENTRE RÍOS PARCIAL NUBLADO A NUBLADO. DESMEJORANDO POR LA MAÑANA, LUEGO INESTABLE CON PROBABILIDAD DE PRECIPITACIONES. VIENTOS LEVES DEL NORESTE, ROTANDO AL SECTOR ESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 20°C Y 25°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 27°C Y 32°C. CÓRDOBA Y NORTE DE SAN LUIS NUBOSIDAD VARIABLE. PROBABILIDAD DE LLUVIAS Y TORMENTAS POR LA MAÑANA, LUEGO INESTABLE. VIENTOS LEVES DE DIRECCIONES VARIABLES. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 18°C Y 23°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 26°C Y 31°C. SUR DE SAN LUIS Y NOROESTE DE LA PAMPA PARCIAL NUBLADO POR LA MAÑANA, LUEGO NUBOSIDAD VARIABLE. VIENTOS LEVES DE DIRECCIONES VARIABLES, AUMENTANDO A LEVES O MODERADOS DEL SUDESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 17°C Y 22°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 26°C Y 31°C. SUR DE LA PAMPA NUBOSIDAD VARIABLE POR LA MAÑANA, LUEGO ALGO NUBLADO. VIENTOS LEVES DE DIRECCIONES VARIABLES, AUMENTANDO A LEVES O MODERADOS DEL SUDOESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 17°C Y 22°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 26°C Y 31°C. NORESTE DE LA PAMPA Y SUDOESTE DE BUENOS AIRES NUBOSIDAD VARIABLE. INESTABLE POR LA MAÑANA. VIENTOS LEVES O MODERADOS DEL SECTOR NORTE, CON RÁFAGAS, CAMBIANDO AL SECTOR OESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 16°C Y 21°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 22°C Y 27°C. NOROESTE DE BUENOS AIRES NUBOSIDAD VARIABLE. PROBABILIDAD DE LLUVIAS Y TORMENTAS. VIENTOS LEVES O MODERADOS DE DIRECCIONES VARIABLES, CAMBIANDO AL SECTOR NORTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 16°C Y 21°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 22°C Y 27°C. SUDESTE DE BUENOS AIRES NUBOSIDAD VARIABLE. PROBABILIDAD DE LLUVIAS Y TORMENTAS. VIENTOS MODERADOS O REGULARES DEL SECTOR NORTE, CON RÁFAGAS, DISMINUYENDO A LEVES. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 15°C Y 20°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 20°C Y 25°C. NORESTE DE BUENOS AIRES PARCIAL NUBLADO A NUBLADO. DESMEJORANDO POR LA MAÑANA. PROBABILIDAD DE PRECIPITACIONES. VIENTOS MODERADOS A LEVES DEL NORESTE, ROTANDO AL SECTOR ESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 20°C Y 22°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 24°C Y 26°C. (Reporte de Maximilian Heath)