Argentina
March 7, 2019 / 6:37 PM / ACTUALIZADO HACE 43 minutes ago

Pronóstico meteorológico para región agropecuaria de Argentina

8 MIN. DE LECTURA

    BUENOS AIRES, 7 mar (Reuters) - Pronóstico climático del
Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de Argentina para el
viernes y el fin de semana en las principales provincias
agropecuarias del país, uno de los mayores exportadores
mundiales de soja, maíz, trigo y girasol.  
    La información está disponible en la página web del Servicio
Meteorológico (www.smn.gov.ar) y las temperaturas están
expresadas en grados centígrados.
    
VIERNES
    
ESTE DE JUJUY, CENTRO Y ESTE DE SALTA    
NUBOSIDAD VARIABLE. PROBABILIDAD DE LLUVIAS Y TORMENTAS POR LA
TARDE O NOCHE. VIENTOS MODERADOS A LEVES DEL NORESTE, CAMBIANDO
AL SECTOR SUR. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 18°C Y 22°C. TEMPERATURA
MÁXIMA ENTRE 29°C Y 33°C.
 
FORMOSA Y MISIONES    
NUBLADO O PARCIAL NUBLADO. INESTABLE CON PROBABILIDAD DE
PRECIPITACIONES POR LA MAÑANA, LUEGO LLUVIAS Y TORMENTAS.
VIENTOS MODERADOS A LEVES DEL NORESTE, CAMBIANDO A DIRECCIONES
VARIABLES. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 22°C Y 25°C. TEMPERATURA
MÁXIMA ENTRE 31°C Y 36°C.
 
TUCUMÁN, NORTE DE SANTIAGO DEL ESTERO, CHACO Y NORTE DE
CORRIENTES    
NUBLADO. PROBABILIDAD DE LLUVIAS Y TORMENTAS. VIENTOS LEVES DE
DIRECCIONES VARIABLES, CAMBIANDO A LEVES O MODERADOS DEL SECTOR
SUR, CON RÁFAGAS. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 20°C Y 25°C.
TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 29°C Y 34°C.
 
SUR DE SANTIAGO DEL ESTERO, NORTE DE CÓRDOBA Y CENTRO Y NORTE DE
SANTA FE    
NUBLADO O PARCIAL NUBLADO. PROBABILIDAD DE LLUVIAS Y TORMENTAS
POR LA MAÑANA, LUEGO TORMENTAS AISLADAS. VIENTOS LEVES DE
DIRECCIONES VARIABLES, CAMBIANDO A MODERADOS O REGULARES DEL
SECTOR SUR, CON RÁFAGAS. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 17°C Y 22°C.
TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 24°C Y 29°C.
 
NORTE DE ENTRE RÍOS Y SUR DE CORRIENTES    
NUBLADO O PARCIAL NUBLADO. PROBABILIDAD DE LLUVIAS Y TORMENTAS
POR LA MAÑANA, LUEGO TORMENTAS AISLADAS. VIENTOS LEVES DE
DIRECCIONES VARIABLES, CAMBIANDO A LEVES O MODERADOS DEL
SUDESTE, CON RÁFAGAS. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 20°C Y 24°C.
TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 25°C Y 30°C.
 
SAN LUIS, SUR DE CÓRDOBA, SUR DE SANTA FE Y SUR DE ENTRE RÍOS
NUBLADO O PARCIAL NUBLADO. PROBABILIDAD DE LLUVIAS Y TORMENTAS
POR LA MAÑANA, LUEGO LLUVIAS AISLADAS. VIENTOS MODERADOS O
REGULARES DEL SUDESTE, CON RÁFAGAS. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE
14°C Y 19°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 22°C Y 27°C.
 
LA PAMPA Y SUR DE BUENOS AIRES    
NUBLADO O PARCIAL NUBLADO. INESTABLE CON PROBABILIDAD DE
PRECIPITACIONES POR LA MAÑANA. VIENTOS MODERADOS O REGULARES DEL
SUDESTE, CON RÁFAGAS, DISMINUYENDO A LEVES O MODERADOS.
TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 13°C Y 18°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE
19°C Y 24°C.
 
NOROESTE DE BUENOS AIRES    
NUBOSIDAD VARIABLE. PROBABILIDAD DE LLUVIAS Y TORMENTAS POR LA
MAÑANA, LUEGO LLUVIAS AISLADAS, MEJORANDO. VIENTOS MODERADOS DEL
SUDESTE, CON RÁFAGAS. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 14°C Y 19°C.
TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 20°C Y 25°C.
 
NORESTE DE BUENOS AIRES    
NUBLADO. PROBABILIDAD DE LLUVIAS Y TORMENTAS DURANTE LA MAÑANA.
LUEGO PROBABILIDAD DE LLUVIAS CON MEJORAMIENTOS TEMPORARIOS.
VIENTOS MODERADOS O REGULARES DEL SUDESTE, CON RÁFAGAS.
TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 19°C Y 23°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE
22°C Y 26°C.


SÁBADO

ESTE DE JUJUY, ESTE DE SALTA, CHACO, FORMOSA Y NORTE DE
CORRIENTES    
NUBLADO O PARCIALMENTE NUBLADO. PROBABILIDAD DE LLUVIAS Y
TORMENTAS DURANTE LA MAÑANA, LUEGO PROBABILIDAD DE LLUVIAS Y
LLOVIZNAS. VIENTOS MODERADOS O LEVES DEL SECTOR SUR. TEMPERATURA
MÍNIMA ENTRE 15°C Y 20°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 21°C Y 28°C.
 
CENTRO DE SALTA, NORESTE DE CÓRDOBA, TUCUMÁN Y SANTIAGO DEL
ESTERO    
NUBLADO O PARCIALMENTE NUBLADO. PROBABILIDAD DE LLUVIAS Y
LLOVIZNAS. VIENTOS MODERADOS O LEVES DEL SECTOR SUR. TEMPERATURA
MÍNIMA ENTRE 15°C Y 20°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 18°C Y 25°C.
 
NORTE DE SAN LUIS    
NUBLADO O PARCIALMENTE NUBLADO. PROBABILIDAD DE LLUVIAS Y
LLOVIZNAS DURANTE LA MAÑANA. VIENTOS MODERADOS A LEVES DEL
SUDESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 10°C Y 14°C. TEMPERATURA
MÁXIMA ENTRE 13°C Y 18°C.
 
MISIONES    
NUBOSIDAD VARIABLE. PROBABILIDAD DE LLUVIAS Y TORMENTAS. VIENTOS
LEVES DE DIRECCIONES VARIABLES, LUEGO DEL SUR. TEMPERATURA
MÍNIMA ENTRE 20°C Y 25°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 27°C Y 31°C.
 
NORTE Y CENTRO DE SANTA FE, ENTRE RÍOS Y SUR DE CORRIENTES    
NUBLADO. INESTABLE. PROBABILIDAD DE LLOVIZNAS POR LA MAÑANA.
VIENTOS MODERADOS DEL SUDESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 17°C Y
22°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 22°C Y 26°C.
 
SUR DE SANTA FE, NORESTE Y SUR DE CÓRDOBA Y NOROESTE DE BUENOS
AIRES    
NUBLADO POR LA MAÑANA, LUEGO NUBOSIDAD VARIABLES. VIENTOS
MODERADOS DEL SUDESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 16°C Y 21°C.
TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 20°C Y 25°C.
 
SUR DE SAN LUIS Y NOROESTE DE LA PAMPA    
NUBOSIDAD VARIABLE. PROBABILIDAD DE LLUVIAS Y LLOVIZNAS. VIENTOS
MODERADOS A LEVES DEL SECTOR ESTE, ROTANDO AL NORTE. TEMPERATURA
MÍNIMA ENTRE 11°C Y 16°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 17°C Y 22°C.
 
SUR Y NORESTE DE LA PAMPA Y SUR DE BUENOS AIRES    
NUBOSIDAD VARIABLE. VIENTOS MODERADOS DEL NORESTE. TEMPERATURA
MÍNIMA ENTRE 8°C Y 12°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 20°C Y 24°C.
 
NORESTE DE BUENOS AIRES    
NUBOSIDAD VARIABLE. PROBABILIDAD DE PRECIPITACIONES AISLADAS EN
LA MAÑANA, VIENTOS MODERADOS DEL SUDESTE. TEMPERATURA MÍNIMA
ENTRE 13°C Y 15°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 20°C Y 22°C.


DOMINGO

ESTE DE JUJUY, CENTRO DE SALTA, OESTE DE SANTIAGO DEL ESTERO Y
TUCUMÁN    
NUBOSIDAD VARIABLE. INESTABLE HACIA LA TARDE O NOCHE. VIENTOS
LEVES DEL SUDOESTE, LUEGO DE DIRECCIONES VARIABLES. TEMPERATURA
MÍNIMA ENTRE 10°C Y 16°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 21°C Y 27°C.
 
ESTE DE SALTA, OESTE DE FORMOSA, OESTE DE CHACO Y OESTE DE
SANTIAGO DEL ESTERO    
NUBLADO POR LA MAÑANA, LUEGO NUBOSIDAD VARIABLE. VIENTOS LEVES
DEL SECTOR SUR. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 17°C Y 21°C.
TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 20°C Y 30°C.
 
ESTE DE FORMOSA, ESTE DE CHACO, NORTE DE CORRIENTES Y MISIONES
PARCIALMENTE NUBLADO A NUBLADO. PROBABILIDAD DE TORMENTAS HACIA
LA TARDE O NOCHE. VIENTOS LEVES DEL SUDESTE. TEMPERATURA MÍNIMA
ENTRE 18°C Y 22°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 25°C Y 32°C.
 
NOROESTE DE CÓRDOBA    
NUBOSIDAD VARIABLE. PROBABILIDAD DE LLUVIAS DURANTE LA MAÑANA,
LUEGO INESTABLE CON PROBABILIDAD DE PRECIPITACIONES. VIENTOS
MODERADOS DEL SUDESTE, CAMBIANDO AL SUR. TEMPERATURA MÍNIMA
ENTRE 12°C Y 17°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 19°C Y 23°C.
 
NORTE Y CENTRO DE SANTA FE, SUR DE CORRIENTES Y NORTE DE ENTRE
RÍOS    
NUBOSIDAD VARIABLE. INESTABLE HACIA LA TARDE O NOCHE. VIENTOS
LEVES O MODERADOS DEL SUDESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 15°C Y
19°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 20°C Y 27°C.
 
SAN LUIS, SUDOESTE DE CÓRDOBA Y NORTE DE LA PAMPA    
NUBLADO O PARCIAL NUBLADO. INESTABLE, CON PROBABILIDAD DE
PRECIPITACIONES HACIA LA TARDE O NOCHE. VIENTOS LEVES O
MODERADOS DEL NORESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 11°C Y 15°C.
TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 17°C Y 25°C.
 
NOROESTE DE BUENOS AIRES, ESTE DE CÓRDOBA, SUR DE SANTA FE Y SUR
DE ENTRE RÍOS    
NUBOSIDAD VARIABLE. VIENTOS LEVES DEL SECTOR ESTE, CAMBIANDO AL
SUDESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 10°C Y 15°C. TEMPERATURA
MÁXIMA ENTRE 20°C Y 25°C.
 
SUR DE LA PAMPA Y SUR DE BUENOS AIRES    
NUBOSIDAD VARIABLE. VIENTOS LEVES DEL NORESTE. TEMPERATURA
MÍNIMA ENTRE 8°C Y 14°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 24°C Y 28°C.
 
NORESTE DE BUENOS AIRES    
NUBOSIDAD VARIABLE. VIENTOS MODERADOS A LEVES DEL SUDESTE,
ROTANDO AL SECTOR ESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 13°C Y 16°C.
TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 24°C Y 27°C.
    

 (Reporte de Maximilian Heath)
Nuestros Estándares:Los principios Thomson Reuters
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below