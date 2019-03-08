Argentina
March 8, 2019 / 6:59 PM / ACTUALIZADO HACE an hour ago

Pronóstico meteorológico para región agropecuaria de Argentina

8 MIN. DE LECTURA

    BUENOS AIRES, 8 mar (Reuters) - Pronóstico climático del
Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de Argentina para el fin
de semana y el lunes en las principales provincias agropecuarias
del país, uno de los mayores exportadores mundiales de soja,
maíz, trigo y girasol.  
    La información está disponible en la página web del Servicio
Meteorológico (www.smn.gov.ar) y las temperaturas están
expresadas en grados centígrados.
    
SÁBADO
    
ESTE DE JUJUY, ESTE DE SALTA, CHACO, FORMOSA Y NORTE DE
CORRIENTES    
NUBLADO O PARCIALMENTE NUBLADO. PROBABILIDAD DE LLUVIAS Y
TORMENTAS DURANTE LA MAÑANA, LUEGO PROBABILIDAD DE LLUVIAS Y
LLOVIZNAS. VIENTOS MODERADOS O LEVES DEL SECTOR SUR. TEMPERATURA
MÍNIMA ENTRE 15°C Y 20°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 21°C Y 28°C.
 
CENTRO DE SALTA, NORESTE DE CÓRDOBA, TUCUMÁN Y SANTIAGO DEL
ESTERO    
NUBLADO O PARCIALMENTE NUBLADO. PROBABILIDAD DE LLUVIAS Y
LLOVIZNAS. VIENTOS MODERADOS O LEVES DEL SECTOR SUR. TEMPERATURA
MÍNIMA ENTRE 15°C Y 20°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 18°C Y 25°C.
 
NORTE DE SAN LUIS    
NUBLADO O PARCIALMENTE NUBLADO. PROBABILIDAD DE LLUVIAS Y
LLOVIZNAS DURANTE LA MAÑANA. VIENTOS MODERADOS A LEVES DEL
SUDESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 10°C Y 14°C. TEMPERATURA
MÁXIMA ENTRE 13°C Y 18°C.
 
MISIONES    
NUBOSIDAD VARIABLE. PROBABILIDAD DE LLUVIAS Y TORMENTAS. VIENTOS
LEVES DE DIRECCIONES VARIABLES, LUEGO DEL SUR. TEMPERATURA
MÍNIMA ENTRE 20°C Y 25°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 27°C Y 31°C.
 
NORTE Y CENTRO DE SANTA FE, ENTRE RÍOS Y SUR DE CORRIENTES    
NUBLADO. INESTABLE. PROBABILIDAD DE LLOVIZNAS POR LA MAÑANA.
VIENTOS MODERADOS DEL SUDESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 17°C Y
22°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 22°C Y 26°C.
 
SUR DE SANTA FE, NORESTE Y SUR DE CÓRDOBA Y NOROESTE DE BUENOS
AIRES    
NUBLADO POR LA MAÑANA, LUEGO NUBOSIDAD VARIABLES. VIENTOS
MODERADOS DEL SUDESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 16°C Y 21°C.
TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 20°C Y 25°C.
 
SUR DE SAN LUIS Y NOROESTE DE LA PAMPA    
NUBOSIDAD VARIABLE. PROBABILIDAD DE LLUVIAS Y LLOVIZNAS. VIENTOS
MODERADOS A LEVES DEL SECTOR ESTE, ROTANDO AL NORTE. TEMPERATURA
MÍNIMA ENTRE 11°C Y 16°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 17°C Y 22°C.
 
SUR Y NORESTE DE LA PAMPA Y SUR DE BUENOS AIRES    
NUBOSIDAD VARIABLE. VIENTOS MODERADOS DEL NORESTE. TEMPERATURA
MÍNIMA ENTRE 8°C Y 12°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 20°C Y 24°C.
 
NORESTE DE BUENOS AIRES    
NUBOSIDAD VARIABLE. PROBABILIDAD DE PRECIPITACIONES AISLADAS.
VIENTOS MODERADOS DEL SUDESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 13°C Y
15°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 20°C Y 22°C.


DOMINGO

ESTE DE JUJUY, CENTRO DE SALTA, OESTE DE SANTIAGO DEL ESTERO Y
TUCUMÁN    
NUBOSIDAD VARIABLE. INESTABLE HACIA LA TARDE O NOCHE. VIENTOS
LEVES DEL SUDOESTE, LUEGO DE DIRECCIONES VARIABLES. TEMPERATURA
MÍNIMA ENTRE 10°C Y 16°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 21°C Y 27°C.
 
ESTE DE SALTA, OESTE DE FORMOSA, OESTE DE CHACO Y OESTE DE
SANTIAGO DEL ESTERO    
NUBLADO POR LA MAÑANA, LUEGO NUBOSIDAD VARIABLE. VIENTOS LEVES
DEL SECTOR SUR. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 17°C Y 21°C.
TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 20°C Y 30°C.
 
ESTE DE FORMOSA, ESTE DE CHACO, NORTE DE CORRIENTES Y MISIONES
PARCIALMENTE NUBLADO A NUBLADO. PROBABILIDAD DE TORMENTAS HACIA
LA TARDE O NOCHE. VIENTOS LEVES DEL SUDESTE. TEMPERATURA MÍNIMA
ENTRE 18°C Y 22°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 25°C Y 32°C.
 
NOROESTE DE CÓRDOBA    
NUBOSIDAD VARIABLE. PROBABILIDAD DE LLUVIAS DURANTE LA MAÑANA,
LUEGO INESTABLE CON PROBABILIDAD DE PRECIPITACIONES. VIENTOS
MODERADOS DEL SUDESTE, CAMBIANDO AL SUR. TEMPERATURA MÍNIMA
ENTRE 12°C Y 17°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 19°C Y 23°C.
 
NORTE Y CENTRO DE SANTA FE, SUR DE CORRIENTES Y NORTE DE ENTRE
RÍOS    
NUBOSIDAD VARIABLE. INESTABLE HACIA LA TARDE O NOCHE. VIENTOS
LEVES O MODERADOS DEL SUDESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 15°C Y
19°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 20°C Y 27°C.
 
SAN LUIS, SUDOESTE DE CÓRDOBA Y NORTE DE LA PAMPA    
NUBLADO O PARCIAL NUBLADO. INESTABLE, CON PROBABILIDAD DE
PRECIPITACIONES HACIA LA TARDE O NOCHE. VIENTOS LEVES O
MODERADOS DEL NORESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 11°C Y 15°C.
TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 17°C Y 25°C.
 
NOROESTE DE BUENOS AIRES, ESTE DE CÓRDOBA, SUR DE SANTA FE Y SUR
DE ENTRE RÍOS    
NUBOSIDAD VARIABLE. VIENTOS LEVES DEL SECTOR ESTE, CAMBIANDO AL
SUDESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 10°C Y 15°C. TEMPERATURA
MÁXIMA ENTRE 20°C Y 25°C.
 
SUR DE LA PAMPA Y SUR DE BUENOS AIRES    
NUBOSIDAD VARIABLE. VIENTOS LEVES DEL NORESTE. TEMPERATURA
MÍNIMA ENTRE 8°C Y 14°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 24°C Y 28°C.
 
NORESTE DE BUENOS AIRES    
NUBOSIDAD VARIABLE. INESTABLE CON PROBABILIDAD DE
PRECIPITACIONES EN LA MAÑANA. VIENTOS MODERADOS DEL SECTOR ESTE.
TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 15°C Y 17°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE
20°C Y 22°C.


LUNES

ESTE DE JUJUY, CENTRO Y ESTE DE SALTA, TUCUMÁN Y OESTE DE
SANTIAGO DEL ESTERO    
NUBOSIDAD VARIABLE. INESTABLE. VIENTOS LEVES O MODERADOS DEL
SECTOR NORTE, CAMBIANDO A LEVES DEL SECTOR SUR. TEMPERATURA
MÍNIMA ENTRE 14°C Y 18°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 20°C Y 26°C.
 
CENTRO Y OESTE DE FORMOSA, OESTE DE CHACO Y NORESTE DE SANTIAGO
DEL ESTERO    
NUBOSIDAD VARIABLE. VIENTOS LEVES O MODERADOS DEL SECTOR NORTE,
CAMBIANDO A LEVES DEL SECTOR SUR. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 17°C
Y 26°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 30°C Y 34°C.
 
ESTE DE FORMOSA, ESTE DE CHACO, NORTE DE CORRIENTES Y MISIONES
NUBLADO. INESTABLE CON PROBABILIDAD DE PRECIPITACIONES Y
TORMENTAS. VIENTOS LEVES DEL SECTOR ESTE, ROTANDO
TEMPORARIAMENTE AL SECTOR NORTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 21°C Y
26°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 30°C Y 35°C.
 
SUDESTE DE SANTIAGO DEL ESTERO, ESTE DE CÓRDOBA, SANTA FE,
CENTRO Y SUR DE CORRIENTES Y ENTRE RÍOS    
NUBLADO. PROBABILIDAD DE LLUVIAS. VIENTOS LEVES O MODERADOS DEL
ESTE, CAMBIANDO AL SUDESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 13°C Y
20°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 27°C Y 31°C.
 
OESTE DE CÓRDOBA Y NORTE DE SAN LUIS    
PARCIAL NUBLADO EN LA MAÑANA, LUEGO NUBOSIDAD VARIABLE.
TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 13°C Y 15°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE
22°C Y 25°C.
 
SUR DE SAN LUIS Y OESTE Y SUR DE LA PAMPA    
ALGO NUBLADO POR LA MAÑANA, LUEGO NUBOSIDAD VARIABLE. VIENTOS
LEVES DE DIRECCIONES VARIABLES, AUMENTANDO A LEVES O MODERADOS
DEL SUDESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 13°C Y 15°C. TEMPERATURA
MÁXIMA ENTRE 25°C Y 30°C.
 
NORESTE DE LA PAMPA Y SUDOESTE Y CENTRO DE BUENOS AIRES    
PARCIAL NUBLADO DURANTE LA MAÑANA, LUEGO NUBLADO. VIENTOS LEVES
O MODERADOS DEL SECTOR NORTE, CON ALGUNAS RÁFAGAS. TEMPERATURA
MÍNIMA ENTRE 16°C Y 19°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 22°C Y 27°C.
 
NOROESTE DE BUENOS AIRES    
NUBOSIDAD VARIABLE. PROBABILIDAD DE LLUVIAS. VIENTOS LEVES O
MODERADOS DEL SECTOR NORTEE, CAMBIANDO AL SECTOR NORTE.
TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 11°C Y 14°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE
22°C Y 26°C.
 
SUDESTE DE BUENOS AIRES    
PARCIAL NUBLADO EN LA MAÑANA, LUEGO INESTABLE CON PROBABILIDAD
DE PRECIPITACIONES. VIENTOS MODERADOS O REGULARES DEL SECTOR
NORTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 12°C Y 15°C. TEMPERATURA MÁXIMA
ENTRE 23°C Y 25°C.
 
NORESTE DE BUENOS AIRES    
NUBLADO O PARCIAL NUBLADO. INESTABLE HACIA LA TARDE O NOCHE.
VIENTOS MODERADOS A LEVES DEL SECTOR ESTE, ROTANDO AL NORESTE.
TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 15°C Y 17°C.

 (Reporte de Maximilian Heath)
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