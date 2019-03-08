Pronóstico meteorológico para región agropecuaria de Argentina

BUENOS AIRES, 8 mar (Reuters) - Pronóstico climático del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de Argentina para el fin de semana y el lunes en las principales provincias agropecuarias del país, uno de los mayores exportadores mundiales de soja, maíz, trigo y girasol. La información está disponible en la página web del Servicio Meteorológico (www.smn.gov.ar) y las temperaturas están expresadas en grados centígrados. SÁBADO ESTE DE JUJUY, ESTE DE SALTA, CHACO, FORMOSA Y NORTE DE CORRIENTES NUBLADO O PARCIALMENTE NUBLADO. PROBABILIDAD DE LLUVIAS Y TORMENTAS DURANTE LA MAÑANA, LUEGO PROBABILIDAD DE LLUVIAS Y LLOVIZNAS. VIENTOS MODERADOS O LEVES DEL SECTOR SUR. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 15°C Y 20°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 21°C Y 28°C. CENTRO DE SALTA, NORESTE DE CÓRDOBA, TUCUMÁN Y SANTIAGO DEL ESTERO NUBLADO O PARCIALMENTE NUBLADO. PROBABILIDAD DE LLUVIAS Y LLOVIZNAS. VIENTOS MODERADOS O LEVES DEL SECTOR SUR. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 15°C Y 20°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 18°C Y 25°C. NORTE DE SAN LUIS NUBLADO O PARCIALMENTE NUBLADO. PROBABILIDAD DE LLUVIAS Y LLOVIZNAS DURANTE LA MAÑANA. VIENTOS MODERADOS A LEVES DEL SUDESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 10°C Y 14°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 13°C Y 18°C. MISIONES NUBOSIDAD VARIABLE. PROBABILIDAD DE LLUVIAS Y TORMENTAS. VIENTOS LEVES DE DIRECCIONES VARIABLES, LUEGO DEL SUR. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 20°C Y 25°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 27°C Y 31°C. NORTE Y CENTRO DE SANTA FE, ENTRE RÍOS Y SUR DE CORRIENTES NUBLADO. INESTABLE. PROBABILIDAD DE LLOVIZNAS POR LA MAÑANA. VIENTOS MODERADOS DEL SUDESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 17°C Y 22°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 22°C Y 26°C. SUR DE SANTA FE, NORESTE Y SUR DE CÓRDOBA Y NOROESTE DE BUENOS AIRES NUBLADO POR LA MAÑANA, LUEGO NUBOSIDAD VARIABLES. VIENTOS MODERADOS DEL SUDESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 16°C Y 21°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 20°C Y 25°C. SUR DE SAN LUIS Y NOROESTE DE LA PAMPA NUBOSIDAD VARIABLE. PROBABILIDAD DE LLUVIAS Y LLOVIZNAS. VIENTOS MODERADOS A LEVES DEL SECTOR ESTE, ROTANDO AL NORTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 11°C Y 16°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 17°C Y 22°C. SUR Y NORESTE DE LA PAMPA Y SUR DE BUENOS AIRES NUBOSIDAD VARIABLE. VIENTOS MODERADOS DEL NORESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 8°C Y 12°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 20°C Y 24°C. NORESTE DE BUENOS AIRES NUBOSIDAD VARIABLE. PROBABILIDAD DE PRECIPITACIONES AISLADAS. VIENTOS MODERADOS DEL SUDESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 13°C Y 15°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 20°C Y 22°C. DOMINGO ESTE DE JUJUY, CENTRO DE SALTA, OESTE DE SANTIAGO DEL ESTERO Y TUCUMÁN NUBOSIDAD VARIABLE. INESTABLE HACIA LA TARDE O NOCHE. VIENTOS LEVES DEL SUDOESTE, LUEGO DE DIRECCIONES VARIABLES. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 10°C Y 16°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 21°C Y 27°C. ESTE DE SALTA, OESTE DE FORMOSA, OESTE DE CHACO Y OESTE DE SANTIAGO DEL ESTERO NUBLADO POR LA MAÑANA, LUEGO NUBOSIDAD VARIABLE. VIENTOS LEVES DEL SECTOR SUR. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 17°C Y 21°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 20°C Y 30°C. ESTE DE FORMOSA, ESTE DE CHACO, NORTE DE CORRIENTES Y MISIONES PARCIALMENTE NUBLADO A NUBLADO. PROBABILIDAD DE TORMENTAS HACIA LA TARDE O NOCHE. VIENTOS LEVES DEL SUDESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 18°C Y 22°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 25°C Y 32°C. NOROESTE DE CÓRDOBA NUBOSIDAD VARIABLE. PROBABILIDAD DE LLUVIAS DURANTE LA MAÑANA, LUEGO INESTABLE CON PROBABILIDAD DE PRECIPITACIONES. VIENTOS MODERADOS DEL SUDESTE, CAMBIANDO AL SUR. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 12°C Y 17°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 19°C Y 23°C. NORTE Y CENTRO DE SANTA FE, SUR DE CORRIENTES Y NORTE DE ENTRE RÍOS NUBOSIDAD VARIABLE. INESTABLE HACIA LA TARDE O NOCHE. VIENTOS LEVES O MODERADOS DEL SUDESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 15°C Y 19°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 20°C Y 27°C. SAN LUIS, SUDOESTE DE CÓRDOBA Y NORTE DE LA PAMPA NUBLADO O PARCIAL NUBLADO. INESTABLE, CON PROBABILIDAD DE PRECIPITACIONES HACIA LA TARDE O NOCHE. VIENTOS LEVES O MODERADOS DEL NORESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 11°C Y 15°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 17°C Y 25°C. NOROESTE DE BUENOS AIRES, ESTE DE CÓRDOBA, SUR DE SANTA FE Y SUR DE ENTRE RÍOS NUBOSIDAD VARIABLE. VIENTOS LEVES DEL SECTOR ESTE, CAMBIANDO AL SUDESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 10°C Y 15°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 20°C Y 25°C. SUR DE LA PAMPA Y SUR DE BUENOS AIRES NUBOSIDAD VARIABLE. VIENTOS LEVES DEL NORESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 8°C Y 14°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 24°C Y 28°C. NORESTE DE BUENOS AIRES NUBOSIDAD VARIABLE. INESTABLE CON PROBABILIDAD DE PRECIPITACIONES EN LA MAÑANA. VIENTOS MODERADOS DEL SECTOR ESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 15°C Y 17°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 20°C Y 22°C. LUNES ESTE DE JUJUY, CENTRO Y ESTE DE SALTA, TUCUMÁN Y OESTE DE SANTIAGO DEL ESTERO NUBOSIDAD VARIABLE. INESTABLE. VIENTOS LEVES O MODERADOS DEL SECTOR NORTE, CAMBIANDO A LEVES DEL SECTOR SUR. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 14°C Y 18°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 20°C Y 26°C. CENTRO Y OESTE DE FORMOSA, OESTE DE CHACO Y NORESTE DE SANTIAGO DEL ESTERO NUBOSIDAD VARIABLE. VIENTOS LEVES O MODERADOS DEL SECTOR NORTE, CAMBIANDO A LEVES DEL SECTOR SUR. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 17°C Y 26°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 30°C Y 34°C. ESTE DE FORMOSA, ESTE DE CHACO, NORTE DE CORRIENTES Y MISIONES NUBLADO. INESTABLE CON PROBABILIDAD DE PRECIPITACIONES Y TORMENTAS. VIENTOS LEVES DEL SECTOR ESTE, ROTANDO TEMPORARIAMENTE AL SECTOR NORTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 21°C Y 26°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 30°C Y 35°C. SUDESTE DE SANTIAGO DEL ESTERO, ESTE DE CÓRDOBA, SANTA FE, CENTRO Y SUR DE CORRIENTES Y ENTRE RÍOS NUBLADO. PROBABILIDAD DE LLUVIAS. VIENTOS LEVES O MODERADOS DEL ESTE, CAMBIANDO AL SUDESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 13°C Y 20°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 27°C Y 31°C. OESTE DE CÓRDOBA Y NORTE DE SAN LUIS PARCIAL NUBLADO EN LA MAÑANA, LUEGO NUBOSIDAD VARIABLE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 13°C Y 15°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 22°C Y 25°C. SUR DE SAN LUIS Y OESTE Y SUR DE LA PAMPA ALGO NUBLADO POR LA MAÑANA, LUEGO NUBOSIDAD VARIABLE. VIENTOS LEVES DE DIRECCIONES VARIABLES, AUMENTANDO A LEVES O MODERADOS DEL SUDESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 13°C Y 15°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 25°C Y 30°C. NORESTE DE LA PAMPA Y SUDOESTE Y CENTRO DE BUENOS AIRES PARCIAL NUBLADO DURANTE LA MAÑANA, LUEGO NUBLADO. VIENTOS LEVES O MODERADOS DEL SECTOR NORTE, CON ALGUNAS RÁFAGAS. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 16°C Y 19°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 22°C Y 27°C. NOROESTE DE BUENOS AIRES NUBOSIDAD VARIABLE. PROBABILIDAD DE LLUVIAS. VIENTOS LEVES O MODERADOS DEL SECTOR NORTEE, CAMBIANDO AL SECTOR NORTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 11°C Y 14°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 22°C Y 26°C. SUDESTE DE BUENOS AIRES PARCIAL NUBLADO EN LA MAÑANA, LUEGO INESTABLE CON PROBABILIDAD DE PRECIPITACIONES. VIENTOS MODERADOS O REGULARES DEL SECTOR NORTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 12°C Y 15°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 23°C Y 25°C. NORESTE DE BUENOS AIRES NUBLADO O PARCIAL NUBLADO. INESTABLE HACIA LA TARDE O NOCHE. VIENTOS MODERADOS A LEVES DEL SECTOR ESTE, ROTANDO AL NORESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 15°C Y 17°C. (Reporte de Maximilian Heath)