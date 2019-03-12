Pronóstico meteorológico para región agropecuaria de Argentina

BUENOS AIRES, 12 mar (Reuters) - Pronóstico climático del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de Argentina para el miércoles, jueves y viernes en las principales provincias agropecuarias del país, uno de los mayores exportadores mundiales de soja, maíz, trigo y girasol. La información está disponible en la página web del Servicio Meteorológico (www.smn.gov.ar) y las temperaturas están expresadas en grados centígrados. MIÉRCOLES ESTE DE JUJUY, CENTRO Y ESTE DE SALTA Y TUCUMÁN NUBOSIDAD VARIABLE. INESTABLE. PROBABILIDAD DE PRECIPITACIONES POR LA TARDE O NOCHE. VIENTOS LEVES DE DIRECCIONES VARIABLES, CAMBIANDO AL SECTOR ESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 15°C Y 20°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 26°C Y 31°C. FORMOSA NUBOSIDAD VARIABLE. INESTABLE POR LA TARDE O NOCHE. VIENTOS LEVES DEL SECTOR SUR, ROTANDO AL SUDESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 19°C Y 22°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 30°C Y 33°C. CHACO Y NORTE DE SANTIAGO DEL ESTERO ALGO NUBLADO. VIENTOS LEVES DE DIRECCIONES VARIABLES, CAMBIANDO AL SECTOR ESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 18°C Y 22°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 30°C Y 33°C. SUR DE SANTIAGO DEL ESTERO Y NORTE DE CÓRDOBA ALGO NUBLADO POR LA MAÑANA, LUEGO NUBOSIDAD VARIABLE. VIENTOS LEVES DE DIRECCIONES VARIABLES, AUMENTANDO A LEVES O MODERADOS DEL SECTOR ESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 14°C Y 19°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 27°C Y 32°C. CENTRO Y NORTE DE SANTA FE, NOROESTE DE ENTRE RÍOS, CORRIENTES Y SUR DE MISIONES ALGO NUBLADO POR LA MAÑANA, LUEGO NUBOSIDAD VARIABLE. VIENTOS LEVES DEL SECTOR SUR, ROTANDO TEMPORARIAMENTE AL SUDOESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 17°C Y 22°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 28°C Y 31°C. NORTE DE MISIONES NUBOSIDAD VARIABLE. VIENTOS LEVES DE DIRECCIONES VARIABLES, CAMBIANDO AL SECTOR OESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 19°C Y 22°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 29°C Y 32°C. SUR DE SANTA FE, NOROESTE DE BUENOS AIRES Y SUDOESTE DE ENTRE RÍOS ALGO NUBLADO. VIENTOS LEVES DEL SECTOR SUR, CAMBIANDO A DIRECCIONES VARIABLES. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 13°C Y 18°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 26°C Y 31°C. SAN LUIS Y SUR DE CÓRDOBA ALGO NUBLADO. VIENTOS LEVES DE DIRECCIONES VARIABLES, AUMENTANDO A MODERADOS O LEVES DEL NORESTE, CON RÁFAGAS. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 14°C Y 19°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 26°C Y 30°C. ESTE DE ENTRE RÍOS NUBOSIDAD VARIABLE. INESTABLE POR LA TARDE O NOCHE. VIENTOS LEVES O MODERADOS DEL SUDOESTE, ROTANDO AL SUDESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 13°C Y 18°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 26°C Y 31°C. LA PAMPA PARCIAL NUBLADO O NUBLADO. INESTABLE CON PROBABILIDAD DE PRECIPITACIONES POR LA TARDE O NOCHE. VIENTOS LEVES O MODERADOS DE DIRECCIONES VARIABLES, PREDOMINANTEMENTE DEL SECTOR ESTE, AUMENTANDO A MODERADOS O REGULARES DEL SECTOR NORTE, CON RÁFAGAS. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 12°C Y 17°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 29°C Y 32°C. SUDOESTE DE BUENOS AIRES PARCIAL NUBLADO O NUBLADO. INESTABLE CON PROBABILIDAD DE PRECIPITACIONES POR LA TARDE O NOCHE. VIENTOS MODERADOS DEL SECTOR ESTE, AUMENTANDO A REGULARES O FUERTES, CON RÁFAGAS. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 15°C Y 20°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 20°C Y 25°C. CENTRO-OESTE DE BUENOS AIRES NUBOSIDAD EN AUMENTO POR LA MAÑANA, LUEGO PARCIAL NUBLADO. VIENTOS LEVES O MODERADOS DEL SECTOR ESTE, CAMBIANDO A DIRECCIONES VARIABLES. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 16°C Y 21°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 23°C Y 28°C. SUDESTE DE BUENOS AIRES NUBLADO. INESTABLE POR LA TARDE O NOCHE. VIENTOS LEVES O MODERADOS DEL SECTOR SUR, ROTANDO AL SUDESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 13°C Y 18°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 22°C Y 27°C. NORESTE DE BUENOS AIRES NUBLADO A PARCIAL NUBLADO. TIEMPO TODAVÍA INESTABLE DURANTE LA MAÑANA. LUEGO NUBOSIDAD VARIABLE. VIENTOS MODERADOS DEL SECTOR SUR, CON RÁFAGAS EN LA MAÑANA. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 16°C Y 19°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 26°C Y 27°C. JUEVES ESTE DE JUJUY, CENTRO DE SALTA Y TUCUMÁN PARCIALMENTE NUBLADO A NUBLADO. INESTABLE. PROBABILIDAD DE PRECIPITACIONES DURANTE LA MAÑANA. VIENTOS LEVES DEL SECTOR ESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 16°C Y 21°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 24°C Y 29°C. ESTE DE SALTA PARCIALMENTE NUBLADO A NUBLADO. INESTABLE CON PROBABILIDAD DE PRECIPITACIONES. VIENTOS LEVES DEL SECTOR ESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 16°C Y 21°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 24°C Y 29°C. CHACO Y FORMOSA NUBOSIDAD VARIABLE. PROBABILIDAD DE TORMENTAS AISLADAS. VIENTOS LEVES DEL SECTOR ESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 18°C Y 22°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 29°C Y 33°C. NORTE DE CORRIENTES Y MISIONES NUBOSIDAD VARIABLE. VIENTOS LEVES DEL SECTOR ESTE, CAMBIANDO AL SUDESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 16°C Y 21°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 28°C Y 33°C. SANTIAGO DEL ESTERO, CÓRDOBA, SANTA FE, SUR DE CORRIENTES, NOROESTE DE BUENOS AIRES Y ENTRE RÍOS ALGO A PARCIALMENTE NUBLADO. VIENTOS LEVES A MODERADOS DEL NORESTE, CAMBIANDO AL SECTOR ESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 15°C Y 20°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 27°C Y 32°C. SAN LUIS NUBOSIDAD VARIABLE. INESTABLE POR LA MAÑANA, LUEGO PROBABILIDAD DE TORMENTAS AISLADAS. VIENTOS MODERADOS DEL SECTOR NORTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 17°C Y 20°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 27°C Y 30°C. LA PAMPA NUBOSIDAD VARIABLE. PROBABILIDAD DE LLUVIAS POR LA MAÑANA, LUEGO INESTABLE CON PROBABILIDAD DE PRECIPITACIONES. VIENTOS MODERADOS DEL SECTOR NORTE, CAMBIANDO A MODERADOS O REGULARES, DEL SECTOR SUR, CON RÁFAGAS. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 13°C Y 17°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 28°C Y 32°C. SUDESTE DE BUENOS AIRES NUBLADO O PARCIALMENTE NUBLADO. PROBABILIDAD DE LLUVIAS Y LLOVIZNAS POR LA MAÑANA, LUEGO INESTABLE CON PROBABILIDAD DE PRECIPITACIONES. VIENTOS LEVES O MODERADOS DEL SUDESTE, CAMBIANDO A REGULARES DEL SECTOR ESTE, CON RÁFAGAS. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 12°C Y 17°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 23°C Y 28°C. CENTRO-OESTE DE BUENOS AIRES NUBOSIDAD VARIABLE. INESTABLE DURANTE LA MAÑANA. VIENTOS MODERADOS O REGULARES DEL NORESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 12°C Y 17°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 24°C Y 29°C. SUDOESTE DE BUENOS AIRES NUBLADO O PARCIALMENTE NUBLADO. PROBABILIDAD DE LLUVIAS Y TORMENTAS. VIENTOS LEVES O MODERADOS DEL NORESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 12°C Y 17°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 23°C Y 28°C. NORESTE DE BUENOS AIRES NUBOSIDAD VARIABLE. VIENTOS LEVES O MODERADOS DEL SECTOR SUR. LUEGO DEL SECTOR ESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 15°C Y 17°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 24°C Y 28°C. VIERNES ESTE DE JUJUY, CENTRO Y ESTE DE SALTA Y TUCUMÁN NUBOSIDAD VARIABLE. PROBABILIDAD DE TORMENTAS AISLADA DURANTE LA MAÑANA, PROBABILIDAD DE LLUVIAS. VIENTOS LEVES DEL SECTOR ESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 18°C Y 22°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 29°C Y 33°C. FORMOSA NUBLADO O PARCIALMENTE NUBLADO. PROBABILIDAD DE TORMENTAS AISLADA POR LA MAÑANA. VIENTOS MODERADOS A LEVES DEL SECTOR ESTE, CAMBIANDO AL SUDESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 22°C Y 25°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 31°C Y 36°C. MISIONES NUBOSIDAD VARIABLE. INESTABLE. VIENTOS MODERADOS A LEVES DEL SECTOR ESTE, CAMBIANDO AL SUDESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 22°C Y 25°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 31°C Y 36°C. ESTE DE SANTIAGO DEL ESTERO, CHACO, NORESTE DE CÓRDOBA, NORTE Y CENTRO DE SANTA FE, NORTE DE ENTRE RÍOS Y CORRIENTES PARCIALMENTE NUBLADO. VIENTOS LEVES DEL SUDESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 20°C Y 25°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 29°C Y 34°C. OESTE DE SANTIAGO DEL ESTERO Y NOROESTE DE CÓRDOBA NUBLADO O PARCIALMENTE NUBLADO. INESTABLE CON PROBABILIDAD DE PRECIPITACIONES. VIENTOS MODERADOS O REGULARES DEL NORESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 17°C Y 22°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 24°C Y 29°C. SAN LUIS, SUR DE CÓRDOBA Y LA PAMPA NUBLADO O PARCIALMENTE NUBLADO. PROBABILIDAD DE TORMENTAS AISLADAS. VIENTOS MODERADOS O REGULARES DEL NORESTE, CON RÁFAGAS. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 14°C Y 19°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 22°C Y 27°C. SUR DE BUENOS AIRES NUBLADO O PARCIALMENTE NUBLADO. INESTABLE CON PROBABILIDAD DE PRECIPITACIONES. VIENTOS MODERADOS O REGULARES DEL SECTOR ESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 13°C Y 18°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 19°C Y 24°C. NOROESTE DE BUENOS AIRES, SUR DE SANTA FE Y SUR DE ENTRE RÍOS NUBLADO. INESTABLE HACIA LA TARDE O NOCHE, CON PROBABILIDAD DE PRECIPITACIONES. VIENTOS MODERADOS DEL SECTOR ESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 14°C Y 19°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 20°C Y 25°C. NORESTE DE BUENOS AIRES PARCIALMENTE NUBLADO O NUBLADO. VIENTOS LEVES A MODERADOS DEL SECTOR ESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 17°C Y 21°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 24°C Y 28°C. (Reporte de Maximilian Heath)