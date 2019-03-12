Argentina
March 12, 2019 / 7:28 PM / ACTUALIZADO HACE an hour ago

Pronóstico meteorológico para región agropecuaria de Argentina

9 MIN. DE LECTURA

    BUENOS AIRES, 12 mar (Reuters) - Pronóstico climático del
Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de Argentina para el
miércoles, jueves y viernes en las principales provincias
agropecuarias del país, uno de los mayores exportadores
mundiales de soja, maíz, trigo y girasol.  
    La información está disponible en la página web del Servicio
Meteorológico (www.smn.gov.ar) y las temperaturas están
expresadas en grados centígrados.
    
MIÉRCOLES
    
ESTE DE JUJUY, CENTRO Y ESTE DE SALTA Y TUCUMÁN    
NUBOSIDAD VARIABLE. INESTABLE. PROBABILIDAD DE PRECIPITACIONES
POR LA TARDE O NOCHE. VIENTOS LEVES DE DIRECCIONES VARIABLES,
CAMBIANDO AL SECTOR ESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 15°C Y 20°C.
TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 26°C Y 31°C.
 
FORMOSA    
NUBOSIDAD VARIABLE. INESTABLE POR LA TARDE O NOCHE. VIENTOS
LEVES DEL SECTOR SUR, ROTANDO AL SUDESTE. TEMPERATURA MÍNIMA
ENTRE 19°C Y 22°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 30°C Y 33°C.
 
CHACO Y NORTE DE SANTIAGO DEL ESTERO    
ALGO NUBLADO. VIENTOS LEVES DE DIRECCIONES VARIABLES, CAMBIANDO
AL SECTOR ESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 18°C Y 22°C.
TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 30°C Y 33°C.
 
SUR DE SANTIAGO DEL ESTERO Y NORTE DE CÓRDOBA    
ALGO NUBLADO POR LA MAÑANA, LUEGO NUBOSIDAD VARIABLE. VIENTOS
LEVES DE DIRECCIONES VARIABLES, AUMENTANDO A LEVES O MODERADOS
DEL SECTOR ESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 14°C Y 19°C.
TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 27°C Y 32°C.
 
CENTRO Y NORTE DE SANTA FE, NOROESTE DE ENTRE RÍOS, CORRIENTES Y
SUR DE MISIONES    
ALGO NUBLADO POR LA MAÑANA, LUEGO NUBOSIDAD VARIABLE. VIENTOS
LEVES DEL SECTOR SUR, ROTANDO TEMPORARIAMENTE AL SUDOESTE.
TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 17°C Y 22°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE
28°C Y 31°C.
 
NORTE DE MISIONES    
NUBOSIDAD VARIABLE. VIENTOS LEVES DE DIRECCIONES VARIABLES,
CAMBIANDO AL SECTOR OESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 19°C Y 22°C.
TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 29°C Y 32°C.
 
SUR DE SANTA FE, NOROESTE DE BUENOS AIRES Y SUDOESTE DE ENTRE
RÍOS    
ALGO NUBLADO. VIENTOS LEVES DEL SECTOR SUR, CAMBIANDO A
DIRECCIONES VARIABLES. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 13°C Y 18°C.
TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 26°C Y 31°C.
 
SAN LUIS Y SUR DE CÓRDOBA    
ALGO NUBLADO. VIENTOS LEVES DE DIRECCIONES VARIABLES, AUMENTANDO
A MODERADOS O LEVES DEL NORESTE, CON RÁFAGAS. TEMPERATURA MÍNIMA
ENTRE 14°C Y 19°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 26°C Y 30°C.
 
ESTE DE ENTRE RÍOS    
NUBOSIDAD VARIABLE. INESTABLE POR LA TARDE O NOCHE. VIENTOS
LEVES O MODERADOS DEL SUDOESTE, ROTANDO AL SUDESTE. TEMPERATURA
MÍNIMA ENTRE 13°C Y 18°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 26°C Y 31°C.
 
LA PAMPA    
PARCIAL NUBLADO O NUBLADO. INESTABLE CON PROBABILIDAD DE
PRECIPITACIONES POR LA TARDE O NOCHE. VIENTOS LEVES O MODERADOS
DE DIRECCIONES VARIABLES, PREDOMINANTEMENTE DEL SECTOR ESTE,
AUMENTANDO A MODERADOS O REGULARES DEL SECTOR NORTE, CON
RÁFAGAS. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 12°C Y 17°C. TEMPERATURA
MÁXIMA ENTRE 29°C Y 32°C.
 
SUDOESTE DE BUENOS AIRES    
PARCIAL NUBLADO O NUBLADO. INESTABLE CON PROBABILIDAD DE
PRECIPITACIONES POR LA TARDE O NOCHE. VIENTOS MODERADOS DEL
SECTOR ESTE, AUMENTANDO A REGULARES O FUERTES, CON RÁFAGAS.
TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 15°C Y 20°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE
20°C Y 25°C.
 
CENTRO-OESTE DE BUENOS AIRES    
NUBOSIDAD EN AUMENTO POR LA MAÑANA, LUEGO PARCIAL NUBLADO.
VIENTOS LEVES O MODERADOS DEL SECTOR ESTE, CAMBIANDO A
DIRECCIONES VARIABLES. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 16°C Y 21°C.
TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 23°C Y 28°C.
 
SUDESTE DE BUENOS AIRES    
NUBLADO. INESTABLE POR LA TARDE O NOCHE. VIENTOS LEVES O
MODERADOS DEL SECTOR SUR, ROTANDO AL SUDESTE. TEMPERATURA MÍNIMA
ENTRE 13°C Y 18°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 22°C Y 27°C.
 
NORESTE DE BUENOS AIRES    
NUBLADO A PARCIAL NUBLADO. TIEMPO TODAVÍA INESTABLE DURANTE LA
MAÑANA. LUEGO NUBOSIDAD VARIABLE. VIENTOS MODERADOS DEL SECTOR
SUR, CON RÁFAGAS EN LA MAÑANA. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 16°C Y
19°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 26°C Y 27°C.


JUEVES

ESTE DE JUJUY, CENTRO DE SALTA Y TUCUMÁN    
PARCIALMENTE NUBLADO A NUBLADO. INESTABLE. PROBABILIDAD DE
PRECIPITACIONES DURANTE LA MAÑANA. VIENTOS LEVES DEL SECTOR
ESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 16°C Y 21°C. TEMPERATURA MÁXIMA
ENTRE 24°C Y 29°C.
 
ESTE DE SALTA    
PARCIALMENTE NUBLADO A NUBLADO. INESTABLE CON PROBABILIDAD DE
PRECIPITACIONES. VIENTOS LEVES DEL SECTOR ESTE. TEMPERATURA
MÍNIMA ENTRE 16°C Y 21°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 24°C Y 29°C.
 
CHACO Y FORMOSA    
NUBOSIDAD VARIABLE. PROBABILIDAD DE TORMENTAS AISLADAS. VIENTOS
LEVES DEL SECTOR ESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 18°C Y 22°C.
TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 29°C Y 33°C.
 
NORTE DE CORRIENTES Y MISIONES    
NUBOSIDAD VARIABLE. VIENTOS LEVES DEL SECTOR ESTE, CAMBIANDO AL
SUDESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 16°C Y 21°C. TEMPERATURA
MÁXIMA ENTRE 28°C Y 33°C.
 
SANTIAGO DEL ESTERO, CÓRDOBA, SANTA FE, SUR DE CORRIENTES,
NOROESTE DE BUENOS AIRES Y ENTRE RÍOS    
ALGO A PARCIALMENTE NUBLADO. VIENTOS LEVES A MODERADOS DEL
NORESTE, CAMBIANDO AL SECTOR ESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 15°C
Y 20°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 27°C Y 32°C.
 
SAN LUIS    
NUBOSIDAD VARIABLE. INESTABLE POR LA MAÑANA, LUEGO PROBABILIDAD
DE TORMENTAS AISLADAS. VIENTOS MODERADOS DEL SECTOR NORTE.
TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 17°C Y 20°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE
27°C Y 30°C.
 
LA PAMPA    
NUBOSIDAD VARIABLE. PROBABILIDAD DE LLUVIAS POR LA MAÑANA, LUEGO
INESTABLE CON PROBABILIDAD DE PRECIPITACIONES. VIENTOS MODERADOS
DEL SECTOR NORTE, CAMBIANDO A MODERADOS O REGULARES, DEL SECTOR
SUR, CON RÁFAGAS. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 13°C Y 17°C.
TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 28°C Y 32°C.
 
SUDESTE DE BUENOS AIRES    
NUBLADO O PARCIALMENTE NUBLADO. PROBABILIDAD DE LLUVIAS Y
LLOVIZNAS POR LA MAÑANA, LUEGO INESTABLE CON PROBABILIDAD DE
PRECIPITACIONES. VIENTOS LEVES O MODERADOS DEL SUDESTE,
CAMBIANDO A REGULARES DEL SECTOR ESTE, CON RÁFAGAS. TEMPERATURA
MÍNIMA ENTRE 12°C Y 17°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 23°C Y 28°C.
 
CENTRO-OESTE DE BUENOS AIRES    
NUBOSIDAD VARIABLE. INESTABLE DURANTE LA MAÑANA. VIENTOS
MODERADOS O REGULARES DEL NORESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 12°C
Y 17°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 24°C Y 29°C.
 
SUDOESTE DE BUENOS AIRES    
NUBLADO O PARCIALMENTE NUBLADO. PROBABILIDAD DE LLUVIAS Y
TORMENTAS. VIENTOS LEVES O MODERADOS DEL NORESTE. TEMPERATURA
MÍNIMA ENTRE 12°C Y 17°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 23°C Y 28°C.
 
NORESTE DE BUENOS AIRES    
NUBOSIDAD VARIABLE. VIENTOS LEVES O MODERADOS DEL SECTOR SUR.
LUEGO DEL SECTOR ESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 15°C Y 17°C.
TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 24°C Y 28°C.


VIERNES

ESTE DE JUJUY, CENTRO Y ESTE DE SALTA Y TUCUMÁN    
NUBOSIDAD VARIABLE. PROBABILIDAD DE TORMENTAS AISLADA DURANTE LA
MAÑANA, PROBABILIDAD DE LLUVIAS. VIENTOS LEVES DEL SECTOR ESTE.
TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 18°C Y 22°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE
29°C Y 33°C.
 
FORMOSA    
NUBLADO O PARCIALMENTE NUBLADO. PROBABILIDAD DE TORMENTAS
AISLADA POR LA MAÑANA. VIENTOS MODERADOS A LEVES DEL SECTOR
ESTE, CAMBIANDO AL SUDESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 22°C Y
25°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 31°C Y 36°C.
 
MISIONES    
NUBOSIDAD VARIABLE. INESTABLE. VIENTOS MODERADOS A LEVES DEL
SECTOR ESTE, CAMBIANDO AL SUDESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 22°C
Y 25°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 31°C Y 36°C.
 
ESTE DE SANTIAGO DEL ESTERO, CHACO, NORESTE DE CÓRDOBA, NORTE Y
CENTRO DE SANTA FE, NORTE DE ENTRE RÍOS Y CORRIENTES    
PARCIALMENTE NUBLADO. VIENTOS LEVES DEL SUDESTE. TEMPERATURA
MÍNIMA ENTRE 20°C Y 25°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 29°C Y 34°C.
 
OESTE DE SANTIAGO DEL ESTERO Y NOROESTE DE CÓRDOBA    
NUBLADO O PARCIALMENTE NUBLADO. INESTABLE CON PROBABILIDAD DE
PRECIPITACIONES. VIENTOS MODERADOS O REGULARES DEL NORESTE.
TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 17°C Y 22°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE
24°C Y 29°C.
 
SAN LUIS, SUR DE CÓRDOBA Y LA PAMPA    
NUBLADO O PARCIALMENTE NUBLADO. PROBABILIDAD DE TORMENTAS
AISLADAS. VIENTOS MODERADOS O REGULARES DEL NORESTE, CON
RÁFAGAS. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 14°C Y 19°C. TEMPERATURA
MÁXIMA ENTRE 22°C Y 27°C.
 
SUR DE BUENOS AIRES    
NUBLADO O PARCIALMENTE NUBLADO. INESTABLE CON PROBABILIDAD DE
PRECIPITACIONES. VIENTOS MODERADOS O REGULARES DEL SECTOR ESTE.
TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 13°C Y 18°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE
19°C Y 24°C.
 
NOROESTE DE BUENOS AIRES, SUR DE SANTA FE Y SUR DE ENTRE RÍOS
NUBLADO. INESTABLE HACIA LA TARDE O NOCHE, CON PROBABILIDAD DE
PRECIPITACIONES. VIENTOS MODERADOS DEL SECTOR ESTE. TEMPERATURA
MÍNIMA ENTRE 14°C Y 19°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 20°C Y 25°C.
 
NORESTE DE BUENOS AIRES    
PARCIALMENTE NUBLADO O NUBLADO. VIENTOS LEVES A MODERADOS DEL
SECTOR ESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 17°C Y 21°C. TEMPERATURA
MÁXIMA ENTRE 24°C Y 28°C.
    

 (Reporte de Maximilian Heath)
Nuestros Estándares:Los principios Thomson Reuters
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below