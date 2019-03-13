Argentina
March 13, 2019 / 5:06 PM / ACTUALIZADO HACE 6 hours ago

Pronóstico meteorológico para región agropecuaria de Argentina

8 MIN. DE LECTURA

    BUENOS AIRES, 13 mar (Reuters) - Pronóstico climático del
Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de Argentina para el
jueves, viernes y sábado en las principales provincias
agropecuarias del país, uno de los mayores exportadores
mundiales de soja, maíz, trigo y girasol.  
    La información está disponible en la página web del Servicio
Meteorológico (www.smn.gov.ar) y las temperaturas están
expresadas en grados centígrados.
    
JUEVES
    
ESTE DE JUJUY, CENTRO DE SALTA Y TUCUMÁN    
PARCIALMENTE NUBLADO A NUBLADO. INESTABLE. PROBABILIDAD DE
PRECIPITACIONES DURANTE LA MAÑANA. VIENTOS LEVES DEL SECTOR
ESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 14°C Y 19°C. TEMPERATURA MÁXIMA
ENTRE 27°C Y 34°C.
 
ESTE DE SALTA    
PARCIALMENTE NUBLADO A NUBLADO. INESTABLE CON PROBABILIDAD DE
PRECIPITACIONES. VIENTOS LEVES DEL SECTOR ESTE. TEMPERATURA
MÍNIMA ENTRE 18°C Y 21°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 27°C Y 34°C.
 
CHACO Y FORMOSA    
NUBOSIDAD VARIABLE. PROBABILIDAD DE TORMENTAS AISLADAS. VIENTOS
LEVES DEL SECTOR ESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 17°C Y 22°C.
TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 29°C Y 34°C.
 
NORTE DE CORRIENTES Y MISIONES    
NUBOSIDAD VARIABLE. VIENTOS LEVES DEL SECTOR ESTE, CAMBIANDO AL
SUDESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 17°C Y 20°C. TEMPERATURA
MÁXIMA ENTRE 28°C Y 33°C.
 
SANTIAGO DEL ESTERO, CÓRDOBA, SANTA FE, SUR DE CORRIENTES,
NOROESTE DE BUENOS AIRES Y ENTRE RÍOS    
ALGO A PARCIALMENTE NUBLADO. VIENTOS LEVES A MODERADOS DEL
NORESTE, CAMBIANDO AL SECTOR ESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 15°C
Y 20°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 28°C Y 32°C.
 
SAN LUIS    
NUBOSIDAD VARIABLE. INESTABLE POR LA MAÑANA, LUEGO PROBABILIDAD
DE TORMENTAS AISLADAS. VIENTOS MODERADOS DEL SECTOR NORTE.
TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 15°C Y 18°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE
25°C Y 30°C.
 
LA PAMPA    
NUBOSIDAD VARIABLE. PROBABILIDAD DE LLUVIAS POR LA MAÑANA, LUEGO
INESTABLE CON PROBABILIDAD DE PRECIPITACIONES. VIENTOS MODERADOS
DEL SECTOR NORTE, CAMBIANDO A MODERADOS O REGULARES, DEL SECTOR
SUR, CON RÁFAGAS. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 13°C Y 17°C.
TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 28°C Y 32°C.
 
SUDESTE DE BUENOS AIRES    
NUBLADO O PARCIALMENTE NUBLADO. PROBABILIDAD DE LLUVIAS Y
LLOVIZNAS POR LA MAÑANA, LUEGO INESTABLE CON PROBABILIDAD DE
PRECIPITACIONES. VIENTOS LEVES O MODERADOS DEL SUDESTE,
CAMBIANDO A REGULARES DEL SECTOR ESTE, CON RÁFAGAS. TEMPERATURA
MÍNIMA ENTRE 10°C Y 16°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 22°C Y 26°C.
 
CENTRO-OESTE DE BUENOS AIRES    
NUBOSIDAD VARIABLE. INESTABLE DURANTE LA MAÑANA. VIENTOS
MODERADOS O REGULARES DEL NORESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 10°C
Y 15°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 25°C Y 30°C.
 
SUDOESTE DE BUENOS AIRES    
NUBLADO O PARCIALMENTE NUBLADO. PROBABILIDAD DE LLUVIAS Y
TORMENTAS. VIENTOS LEVES O MODERADOS DEL NORESTE. TEMPERATURA
MÍNIMA ENTRE 12°C Y 17°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 25°C Y 32°C.
 
NORESTE DE BUENOS AIRES    
NUBOSIDAD VARIABLE DURANTE LA MAÑANA, LUEGO PARCIALMENTE NUBLADO
E INESTABLE CON PROBABILIDAD DE PRECIPITACIONES. VIENTOS LEVES O
MODERADOS DEL SECTOR SUR, CAMBIANDO AL SECTOR ESTE. TEMPERATURA
MÍNIMA ENTRE 14°C Y 17°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 24°C Y 28°C.


VIERNES

ESTE DE JUJUY, CENTRO DE SALTA Y TUCUMÁN    
NUBOSIDAD VARIABLE. INESTABLE CON PROBABILIDAD DE
PRECIPITACIONES DURANTE LA MAÑANA, PROBABILIDAD DE TORMENTAS
AISLADAS. VIENTOS LEVES DEL SECTOR ESTE. TEMPERATURA MÍNIMA
ENTRE 17°C Y 22°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 27°C Y 30°C.
 
ESTE DE SALTA Y FORMOSA    
NUBLADO O PARCIALMENTE NUBLADO. PROBABILIDAD DE TORMENTAS
AISLADAS POR LA MAÑANA, LUEGO PROBABILIDAD DE LLUVIAS Y
TORMENTAS. VIENTOS MODERADOS A LEVES DEL SECTOR ESTE, CAMBIANDO
AL SUDESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 18°C Y 23°C. TEMPERATURA
MÁXIMA ENTRE 31°C Y 36°C.
 
NORTE DE MISIONES    
NUBOSIDAD VARIABLE. PROBABILIDAD DE TORMENTAS AISLADAS HACIA LA
TARDE O NOCHE. VIENTOS MODERADOS A LEVES DEL SECTOR ESTE,
CAMBIANDO AL SUDESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 16°C Y 20°C.
TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 30°C Y 32°C.
 
ESTE DE SANTIAGO DEL ESTERO, CHACO, ESTE DE CÓRDOBA, SANTA FE,
NORTE Y CENTRO DE ENTRE RÍOS, SUR DE MISIONES Y CORRIENTES    
PARCIALMENTE NUBLADO. VIENTOS LEVES DEL SUDESTE. TEMPERATURA
MÍNIMA ENTRE 15°C Y 20°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 29°C Y 32°C.
 
OESTE DE SANTIAGO DEL ESTERO Y CENTRO DE CÓRDOBA    
NUBOSIDAD VARIABLE. INESTABLE HACIA LA TARDE O NOCHE, CON
PROBABILIDAD DE PRECIPITACIONES. VIENTOS MODERADOS DEL NORESTE,
CAMBIANDO AL SECTOR ESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 12°C Y 18°C.
TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 25°C Y 32°C.
 
OESTE DE CÓRDOBA    
NUBLADO O PARCIALMENTE NUBLADO. INESTABLE CON PROBABILIDAD DE
PRECIPITACIONES. VIENTOS MODERADOS DEL NORESTE, CAMBIANDO AL
SECTOR ESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 12°C Y 17°C. TEMPERATURA
MÁXIMA ENTRE 21°C Y 27°C.
 
SAN LUIS Y LA PAMPA    
NUBLADO O PARCIALMENTE NUBLADO. PROBABILIDAD DE LLUVIAS Y
TORMENTAS. VIENTOS MODERADOS O REGULARES DEL NORESTE, CON
RÁFAGAS. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 15°C Y 18°C. TEMPERATURA
MÁXIMA ENTRE 19°C Y 24°C.
 
SUDESTE DE BUENOS AIRES    
NUBLADO O PARCIALMENTE NUBLADO. INESTABLE CON PROBABILIDAD DE
PRECIPITACIONES. VIENTOS MODERADOS O REGULARES DEL SECTOR ESTE.
TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 12°C Y 15°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE
20°C Y 24°C.
 
OESTE DE BUENOS AIRES, SUR DE SANTA FE Y SUR DE ENTRE RÍOS    
NUBLADO. INESTABLE HACIA LA TARDE O NOCHE, CON PROBABILIDAD DE
PRECIPITACIONES. VIENTOS MODERADOS DEL SECTOR ESTE. TEMPERATURA
MÍNIMA ENTRE 14°C Y 19°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 22°C Y 27°C.
 
NORESTE DE BUENOS AIRES    
NUBOSIDAD VARIABLE. INESTABLE HACIA LA TARDE O NOCHE. VIENTOS
LEVES DEL SUDESTE, CAMBIANDO A MODERADOS DEL SECTOR ESTE.
TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 17°C Y 21°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE
24°C Y 28°C.


SÁBADO

ESTE DE JUJUY, CENTRO Y ESTE DE SALTA Y TUCUMÁN    
NUBLADO O PARCIALMENTE NUBLADO. INESTABLE DURANTE LA MAÑANA,
LUEGO PROBABILIDAD DE TORMENTAS AISLADAS. VIENTOS MODERADOS O
LEVES DEL SECTOR SUR. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 15°C Y 20°C.
TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 21°C Y 28°C.
 
CHACO, FORMOSA, MISIONES Y NORTE DE CORRIENTES    
NUBLADO O PARCIALMENTE NUBLADO. PROBABILIDAD DE LLUVIAS Y
TORMENTAS. VIENTOS MODERADOS O LEVES DEL SECTOR ESTE, CAMBIANDO
AL SUDESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 15°C Y 20°C. TEMPERATURA
MÁXIMA ENTRE 21°C Y 28°C.
 
OESTE DE SANTIAGO DEL ESTERO    
NUBLADO O PARCIALMENTE NUBLADO. INESTABLE CON PROBABILIDAD DE
PRECIPITACIONES. VIENTOS MODERADOS O LEVES DEL SECTOR ESTE,
CAMBIANDO AL SUDESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 15°C Y 20°C.
TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 18°C Y 25°C.
 
NORTE DE SAN LUIS    
NUBLADO O PARCIALMENTE NUBLADO. PROBABILIDAD DE TORMENTAS
AISLADAS DURANTE LA MAÑANA, LUEGO INESTABLE CON PROBABILIDAD DE
PRECIPITACIONES. VIENTOS MODERADOS A LEVES DEL SUDESTE.
TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 10°C Y 14°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE
13°C Y 18°C.
 
ESTE DE SANTIAGO DEL ESTERO, NORTE Y CENTRO DE SANTA FE, NORTE
DE ENTRE RÍOS Y SUR DE CORRIENTES    
NUBOSIDAD VARIABLE. PROBABILIDAD DE TORMENTAS AISLADAS HACIA LA
TARDE O NOCHE. VIENTOS MODERADOS DEL SUDESTE. TEMPERATURA MÍNIMA
ENTRE 17°C Y 22°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 22°C Y 26°C.
 
SUR DE SANTA FE, CÓRDOBA, SUR DE SANTA FE, SUR DE ENTRE RÍOS Y
OESTE DE BUENOS AIRES    
NUBOSIDAD VARIABLES. INESTABLE CON PROBABILIDAD DE
PRECIPITACIONES POR LA MAÑANA, LUEGO PROBABILIDAD DE TORMENTAS
AISLADAS. VIENTOS MODERADOS DEL SECTOR ESTE, CAMBIANDO AL
SUDESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 16°C Y 21°C. TEMPERATURA
MÁXIMA ENTRE 20°C Y 25°C.
 
SUR DE SAN LUIS Y LA PAMPA    
NUBOSIDAD VARIABLE. PROBABILIDAD DE LLUVIAS Y TORMENTAS. VIENTOS
MODERADOS A LEVES DEL SECTOR ESTE, ROTANDO AL NORTE. TEMPERATURA
MÍNIMA ENTRE 11°C Y 16°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 17°C Y 22°C.
 
SUDESTE DE BUENOS AIRES    
NUBLADO. INESTABLE HACIA LA TARDE O NOCHE, CON PROBABILIDAD DE
PRECIPITACIONES. VIENTOS MODERADOS DEL NORESTE. TEMPERATURA
MÍNIMA ENTRE 8°C Y 12°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 20°C Y 24°C.
 
NORESTE DE BUENOS AIRES    
NUBOSIDAD VARIABLE DURANTE LA MAÑANA, LUEGO PARCIALMENTE NUBLADO
O NUBLADO E INESTABLE. VIENTOS MODERADOS DEL SECTOR ESTE.
TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 15°C Y 18°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE
24°C Y 27°C.

 (Reporte de Maximilian Heath)
Nuestros Estándares:Los principios Thomson Reuters
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below