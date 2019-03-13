Pronóstico meteorológico para región agropecuaria de Argentina

BUENOS AIRES, 13 mar (Reuters) - Pronóstico climático del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de Argentina para el jueves, viernes y sábado en las principales provincias agropecuarias del país, uno de los mayores exportadores mundiales de soja, maíz, trigo y girasol. La información está disponible en la página web del Servicio Meteorológico (www.smn.gov.ar) y las temperaturas están expresadas en grados centígrados. JUEVES ESTE DE JUJUY, CENTRO DE SALTA Y TUCUMÁN PARCIALMENTE NUBLADO A NUBLADO. INESTABLE. PROBABILIDAD DE PRECIPITACIONES DURANTE LA MAÑANA. VIENTOS LEVES DEL SECTOR ESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 14°C Y 19°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 27°C Y 34°C. ESTE DE SALTA PARCIALMENTE NUBLADO A NUBLADO. INESTABLE CON PROBABILIDAD DE PRECIPITACIONES. VIENTOS LEVES DEL SECTOR ESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 18°C Y 21°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 27°C Y 34°C. CHACO Y FORMOSA NUBOSIDAD VARIABLE. PROBABILIDAD DE TORMENTAS AISLADAS. VIENTOS LEVES DEL SECTOR ESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 17°C Y 22°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 29°C Y 34°C. NORTE DE CORRIENTES Y MISIONES NUBOSIDAD VARIABLE. VIENTOS LEVES DEL SECTOR ESTE, CAMBIANDO AL SUDESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 17°C Y 20°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 28°C Y 33°C. SANTIAGO DEL ESTERO, CÓRDOBA, SANTA FE, SUR DE CORRIENTES, NOROESTE DE BUENOS AIRES Y ENTRE RÍOS ALGO A PARCIALMENTE NUBLADO. VIENTOS LEVES A MODERADOS DEL NORESTE, CAMBIANDO AL SECTOR ESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 15°C Y 20°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 28°C Y 32°C. SAN LUIS NUBOSIDAD VARIABLE. INESTABLE POR LA MAÑANA, LUEGO PROBABILIDAD DE TORMENTAS AISLADAS. VIENTOS MODERADOS DEL SECTOR NORTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 15°C Y 18°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 25°C Y 30°C. LA PAMPA NUBOSIDAD VARIABLE. PROBABILIDAD DE LLUVIAS POR LA MAÑANA, LUEGO INESTABLE CON PROBABILIDAD DE PRECIPITACIONES. VIENTOS MODERADOS DEL SECTOR NORTE, CAMBIANDO A MODERADOS O REGULARES, DEL SECTOR SUR, CON RÁFAGAS. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 13°C Y 17°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 28°C Y 32°C. SUDESTE DE BUENOS AIRES NUBLADO O PARCIALMENTE NUBLADO. PROBABILIDAD DE LLUVIAS Y LLOVIZNAS POR LA MAÑANA, LUEGO INESTABLE CON PROBABILIDAD DE PRECIPITACIONES. VIENTOS LEVES O MODERADOS DEL SUDESTE, CAMBIANDO A REGULARES DEL SECTOR ESTE, CON RÁFAGAS. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 10°C Y 16°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 22°C Y 26°C. CENTRO-OESTE DE BUENOS AIRES NUBOSIDAD VARIABLE. INESTABLE DURANTE LA MAÑANA. VIENTOS MODERADOS O REGULARES DEL NORESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 10°C Y 15°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 25°C Y 30°C. SUDOESTE DE BUENOS AIRES NUBLADO O PARCIALMENTE NUBLADO. PROBABILIDAD DE LLUVIAS Y TORMENTAS. VIENTOS LEVES O MODERADOS DEL NORESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 12°C Y 17°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 25°C Y 32°C. NORESTE DE BUENOS AIRES NUBOSIDAD VARIABLE DURANTE LA MAÑANA, LUEGO PARCIALMENTE NUBLADO E INESTABLE CON PROBABILIDAD DE PRECIPITACIONES. VIENTOS LEVES O MODERADOS DEL SECTOR SUR, CAMBIANDO AL SECTOR ESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 14°C Y 17°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 24°C Y 28°C. VIERNES ESTE DE JUJUY, CENTRO DE SALTA Y TUCUMÁN NUBOSIDAD VARIABLE. INESTABLE CON PROBABILIDAD DE PRECIPITACIONES DURANTE LA MAÑANA, PROBABILIDAD DE TORMENTAS AISLADAS. VIENTOS LEVES DEL SECTOR ESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 17°C Y 22°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 27°C Y 30°C. ESTE DE SALTA Y FORMOSA NUBLADO O PARCIALMENTE NUBLADO. PROBABILIDAD DE TORMENTAS AISLADAS POR LA MAÑANA, LUEGO PROBABILIDAD DE LLUVIAS Y TORMENTAS. VIENTOS MODERADOS A LEVES DEL SECTOR ESTE, CAMBIANDO AL SUDESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 18°C Y 23°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 31°C Y 36°C. NORTE DE MISIONES NUBOSIDAD VARIABLE. PROBABILIDAD DE TORMENTAS AISLADAS HACIA LA TARDE O NOCHE. VIENTOS MODERADOS A LEVES DEL SECTOR ESTE, CAMBIANDO AL SUDESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 16°C Y 20°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 30°C Y 32°C. ESTE DE SANTIAGO DEL ESTERO, CHACO, ESTE DE CÓRDOBA, SANTA FE, NORTE Y CENTRO DE ENTRE RÍOS, SUR DE MISIONES Y CORRIENTES PARCIALMENTE NUBLADO. VIENTOS LEVES DEL SUDESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 15°C Y 20°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 29°C Y 32°C. OESTE DE SANTIAGO DEL ESTERO Y CENTRO DE CÓRDOBA NUBOSIDAD VARIABLE. INESTABLE HACIA LA TARDE O NOCHE, CON PROBABILIDAD DE PRECIPITACIONES. VIENTOS MODERADOS DEL NORESTE, CAMBIANDO AL SECTOR ESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 12°C Y 18°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 25°C Y 32°C. OESTE DE CÓRDOBA NUBLADO O PARCIALMENTE NUBLADO. INESTABLE CON PROBABILIDAD DE PRECIPITACIONES. VIENTOS MODERADOS DEL NORESTE, CAMBIANDO AL SECTOR ESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 12°C Y 17°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 21°C Y 27°C. SAN LUIS Y LA PAMPA NUBLADO O PARCIALMENTE NUBLADO. PROBABILIDAD DE LLUVIAS Y TORMENTAS. VIENTOS MODERADOS O REGULARES DEL NORESTE, CON RÁFAGAS. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 15°C Y 18°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 19°C Y 24°C. SUDESTE DE BUENOS AIRES NUBLADO O PARCIALMENTE NUBLADO. INESTABLE CON PROBABILIDAD DE PRECIPITACIONES. VIENTOS MODERADOS O REGULARES DEL SECTOR ESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 12°C Y 15°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 20°C Y 24°C. OESTE DE BUENOS AIRES, SUR DE SANTA FE Y SUR DE ENTRE RÍOS NUBLADO. INESTABLE HACIA LA TARDE O NOCHE, CON PROBABILIDAD DE PRECIPITACIONES. VIENTOS MODERADOS DEL SECTOR ESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 14°C Y 19°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 22°C Y 27°C. NORESTE DE BUENOS AIRES NUBOSIDAD VARIABLE. INESTABLE HACIA LA TARDE O NOCHE. VIENTOS LEVES DEL SUDESTE, CAMBIANDO A MODERADOS DEL SECTOR ESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 17°C Y 21°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 24°C Y 28°C. SÁBADO ESTE DE JUJUY, CENTRO Y ESTE DE SALTA Y TUCUMÁN NUBLADO O PARCIALMENTE NUBLADO. INESTABLE DURANTE LA MAÑANA, LUEGO PROBABILIDAD DE TORMENTAS AISLADAS. VIENTOS MODERADOS O LEVES DEL SECTOR SUR. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 15°C Y 20°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 21°C Y 28°C. CHACO, FORMOSA, MISIONES Y NORTE DE CORRIENTES NUBLADO O PARCIALMENTE NUBLADO. PROBABILIDAD DE LLUVIAS Y TORMENTAS. VIENTOS MODERADOS O LEVES DEL SECTOR ESTE, CAMBIANDO AL SUDESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 15°C Y 20°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 21°C Y 28°C. OESTE DE SANTIAGO DEL ESTERO NUBLADO O PARCIALMENTE NUBLADO. INESTABLE CON PROBABILIDAD DE PRECIPITACIONES. VIENTOS MODERADOS O LEVES DEL SECTOR ESTE, CAMBIANDO AL SUDESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 15°C Y 20°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 18°C Y 25°C. NORTE DE SAN LUIS NUBLADO O PARCIALMENTE NUBLADO. PROBABILIDAD DE TORMENTAS AISLADAS DURANTE LA MAÑANA, LUEGO INESTABLE CON PROBABILIDAD DE PRECIPITACIONES. VIENTOS MODERADOS A LEVES DEL SUDESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 10°C Y 14°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 13°C Y 18°C. ESTE DE SANTIAGO DEL ESTERO, NORTE Y CENTRO DE SANTA FE, NORTE DE ENTRE RÍOS Y SUR DE CORRIENTES NUBOSIDAD VARIABLE. PROBABILIDAD DE TORMENTAS AISLADAS HACIA LA TARDE O NOCHE. VIENTOS MODERADOS DEL SUDESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 17°C Y 22°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 22°C Y 26°C. SUR DE SANTA FE, CÓRDOBA, SUR DE SANTA FE, SUR DE ENTRE RÍOS Y OESTE DE BUENOS AIRES NUBOSIDAD VARIABLES. INESTABLE CON PROBABILIDAD DE PRECIPITACIONES POR LA MAÑANA, LUEGO PROBABILIDAD DE TORMENTAS AISLADAS. VIENTOS MODERADOS DEL SECTOR ESTE, CAMBIANDO AL SUDESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 16°C Y 21°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 20°C Y 25°C. SUR DE SAN LUIS Y LA PAMPA NUBOSIDAD VARIABLE. PROBABILIDAD DE LLUVIAS Y TORMENTAS. VIENTOS MODERADOS A LEVES DEL SECTOR ESTE, ROTANDO AL NORTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 11°C Y 16°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 17°C Y 22°C. SUDESTE DE BUENOS AIRES NUBLADO. INESTABLE HACIA LA TARDE O NOCHE, CON PROBABILIDAD DE PRECIPITACIONES. VIENTOS MODERADOS DEL NORESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 8°C Y 12°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 20°C Y 24°C. NORESTE DE BUENOS AIRES NUBOSIDAD VARIABLE DURANTE LA MAÑANA, LUEGO PARCIALMENTE NUBLADO O NUBLADO E INESTABLE. VIENTOS MODERADOS DEL SECTOR ESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 15°C Y 18°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 24°C Y 27°C. (Reporte de Maximilian Heath)