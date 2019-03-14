Argentina
March 14, 2019 / 5:52 PM / ACTUALIZADO HACE 2 hours ago

Pronóstico meteorológico para región agropecuaria de Argentina

9 MIN. DE LECTURA

    BUENOS AIRES, 14 mar (Reuters) - Pronóstico climático del
Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de Argentina para el
viernes y el fin de semana en las principales provincias
agropecuarias del país, uno de los mayores exportadores
mundiales de soja, maíz, trigo y girasol.  
    La información está disponible en la página web del Servicio
Meteorológico (www.smn.gov.ar) y las temperaturas están
expresadas en grados centígrados.
    
VIERNES
    
ESTE DE JUJUY, CENTRO DE SALTA Y TUCUMÁN    
NUBOSIDAD VARIABLE. INESTABLE CON PROBABILIDAD DE
PRECIPITACIONES DURANTE LA MAÑANA, PROBABILIDAD DE TORMENTAS
AISLADAS. VIENTOS LEVES DEL SECTOR ESTE. TEMPERATURA MÍNIMA
ENTRE 17°C Y 22°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 27°C Y 30°C.
 
ESTE DE SALTA Y FORMOSA    
NUBLADO O PARCIALMENTE NUBLADO. PROBABILIDAD DE TORMENTAS
AISLADAS POR LA MAÑANA, LUEGO PROBABILIDAD DE LLUVIAS Y
TORMENTAS. VIENTOS MODERADOS A LEVES DEL SECTOR ESTE, CAMBIANDO
AL SUDESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 18°C Y 23°C. TEMPERATURA
MÁXIMA ENTRE 31°C Y 36°C.
 
NORTE DE MISIONES    
NUBOSIDAD VARIABLE. PROBABILIDAD DE TORMENTAS AISLADAS HACIA LA
TARDE O NOCHE. VIENTOS MODERADOS A LEVES DEL SECTOR ESTE,
CAMBIANDO AL SUDESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 16°C Y 20°C.
TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 30°C Y 32°C.
 
ESTE DE SANTIAGO DEL ESTERO, CHACO, ESTE DE CÓRDOBA, SANTA FE,
NORTE Y CENTRO DE ENTRE RÍOS, SUR DE MISIONES Y CORRIENTES    
PARCIALMENTE NUBLADO. VIENTOS LEVES DEL SUDESTE. TEMPERATURA
MÍNIMA ENTRE 15°C Y 20°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 29°C Y 32°C.
 
OESTE DE SANTIAGO DEL ESTERO Y CENTRO DE CÓRDOBA    
NUBOSIDAD VARIABLE. INESTABLE HACIA LA TARDE O NOCHE, CON
PROBABILIDAD DE PRECIPITACIONES. VIENTOS MODERADOS DEL NORESTE,
CAMBIANDO AL SECTOR ESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 12°C Y 18°C.
TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 25°C Y 32°C.
 
OESTE DE CÓRDOBA    
NUBLADO O PARCIALMENTE NUBLADO. INESTABLE CON PROBABILIDAD DE
PRECIPITACIONES. VIENTOS MODERADOS DEL NORESTE, CAMBIANDO AL
SECTOR ESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 12°C Y 17°C. TEMPERATURA
MÁXIMA ENTRE 21°C Y 27°C.
 
SAN LUIS Y LA PAMPA    
NUBLADO O PARCIALMENTE NUBLADO. PROBABILIDAD DE LLUVIAS Y
TORMENTAS. VIENTOS MODERADOS O REGULARES DEL NORESTE, CON
RÁFAGAS. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 15°C Y 18°C. TEMPERATURA
MÁXIMA ENTRE 19°C Y 24°C.
 
SUDESTE DE BUENOS AIRES    
NUBLADO O PARCIALMENTE NUBLADO. INESTABLE CON PROBABILIDAD DE
PRECIPITACIONES. VIENTOS MODERADOS O REGULARES DEL SECTOR ESTE.
TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 12°C Y 15°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE
20°C Y 24°C.
 
OESTE DE BUENOS AIRES, SUR DE SANTA FE Y SUR DE ENTRE RÍOS    
NUBLADO. INESTABLE HACIA LA TARDE O NOCHE, CON PROBABILIDAD DE
PRECIPITACIONES. VIENTOS MODERADOS DEL SECTOR ESTE. TEMPERATURA
MÍNIMA ENTRE 14°C Y 19°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 22°C Y 27°C.
 
NORESTE DE BUENOS AIRES    
NUBOSIDAD VARIABLE. BAJA PROBABILIDAD DE LLUVIAS AISLADAS.
MEJORANDO DURANTE LA MAÑANA. LUEGO PARCIAL NUBLADO O NUBLADO.
TIEMPO INESTABLE. VIENTOS LEVES DEL SUDESTE. LUEGO LEVES A
MODERADOS DEL SECTOR ESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 17°C Y 21°C.
TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 24°C Y 28°C.


SÁBADO

ESTE DE JUJUY Y CENTRO Y ESTE DE SALTA    
NUBLADO O PARCIALMENTE NUBLADO. INESTABLE HACIA LA TARDE O
NOCHE, CON PROBABILIDAD DE PRECIPITACIONES. VIENTOS MODERADOS O
LEVES DEL SECTOR SUR. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 15°C Y 20°C.
TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 21°C Y 28°C.
 
FORMOSA    
NUBLADO O PARCIALMENTE NUBLADO. PROBABILIDAD DE TORMENTAS
AISLADAS. VIENTOS MODERADOS O LEVES DEL SECTOR ESTE, CAMBIANDO
AL SUDESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 15°C Y 20°C. TEMPERATURA
MÁXIMA ENTRE 21°C Y 28°C.
 
SUDOESTE DE SANTIAGO DEL ESTERO Y NOROESTE DE CÓRDOBA    
NUBLADO A PARCIALMENTE NUBLADO. PROBABILIDAD DE TORMENTAS
AISLADAS DURANTE LA MAÑANA, LUEGO INESTABLE. VIENTOS MODERADOS O
LEVES DEL SECTOR ESTE, CAMBIANDO AL SUDESTE. TEMPERATURA MÍNIMA
ENTRE 15°C Y 20°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 18°C Y 25°C.
 
CHACO Y NORTE DE CORRIENTES    
NUBOSIDAD VARIABLE. VIENTOS MODERADOS O LEVES DEL SECTOR ESTE,
CAMBIANDO AL SUDESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 15°C Y 20°C.
TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 21°C Y 28°C.
 
MISIONES    
NUBLADO O PARCIALMENTE NUBLADO. INESTABLE POR LA MAÑANA, LUEGO
PROBABILIDAD DE TORMENTAS AISLADAS. VIENTOS MODERADOS O LEVES
DEL SECTOR ESTE, CAMBIANDO AL SUDESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE
15°C Y 20°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 21°C Y 28°C.
 
NORTE DE SANTIAGO DEL ESTERO Y TUCUMÁN    
PARCIALMENTE NUBLADO. INESTABLE HACIA LA TARDE O NOCHE. VIENTOS
MODERADOS O LEVES DEL SECTOR ESTE, CAMBIANDO AL SUDESTE.
TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 15°C Y 20°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE
18°C Y 25°C.
 
NORTE DE SAN LUIS Y CENTRO Y NORESTE DE CÓRDOBA    
NUBLADO O PARCIALMENTE NUBLADO. INESTABLE DURANTE LA MAÑANA,
LUEGO PROBABILIDAD DE TORMENTAS AISLADAS. VIENTOS MODERADOS A
LEVES DEL SUDESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 10°C Y 14°C.
TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 21°C Y 29°C.
 
SUDESTE DE SANTIAGO DEL ESTERO    
NUBLADO O PARCIALMENTE NUBOSIDAD VARIABLE. INESTABLE DURANTE LA
MAÑANA. VIENTOS MODERADOS A LEVES DEL SUDESTE. TEMPERATURA
MÍNIMA ENTRE 10°C Y 14°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 23°C Y 30°C.
 
NORTE Y CENTRO DE SANTA FE, NORTE Y CENTRO DE ENTRE RÍOS Y SUR
DE CORRIENTES    
PARCIALMENTE NUBLADO. VIENTOS MODERADOS DEL SUDESTE. TEMPERATURA
MÍNIMA ENTRE 17°C Y 22°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 22°C Y 26°C.
 
SUR DE SANTA FE, SUDESTE DE CÓRDOBA Y SUR DE ENTRE RÍOS    
NUBOSIDAD VARIABLES. INESTABLE CON PROBABILIDAD DE
PRECIPITACIONES. VIENTOS MODERADOS DEL SECTOR ESTE, CAMBIANDO AL
SUDESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 16°C Y 21°C. TEMPERATURA
MÁXIMA ENTRE 20°C Y 25°C.
 
ESTE DE LA PAMPA    
NUBOSIDAD VARIABLE. INESTABLE. PROBABILIDAD DE PRECIPITACIONES
DURANTE LA MAÑANA. VIENTOS MODERADOS A LEVES DEL SECTOR ESTE,
ROTANDO AL NORTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 13°C Y 17°C.
TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 18°C Y 26°C.
 
SUR DE SAN LUIS    
NUBOSIDAD VARIABLE. INESTABLE CON PROBABILIDAD DE
PRECIPITACIONES DURANTE LA MAÑANA, LUEGO PROBABILIDAD DE
TORMENTAS AISLADAS. VIENTOS MODERADOS A LEVES DEL SECTOR ESTE,
ROTANDO AL NORTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 11°C Y 16°C.
TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 17°C Y 22°C.
 
SUDESTE DE BUENOS AIRES    
NUBLADO. PROBABILIDAD DE LLUVIAS Y TORMENTAS DURANTE LA MAÑANA,
LUEGO INESTABLE CON PROBABILIDAD DE PRECIPITACIONES. VIENTOS
MODERADOS DEL NORESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 8°C Y 12°C.
TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 20°C Y 24°C.
 
OESTE DE BUENOS AIRES    
NUBOSIDAD VARIABLES. PROBABILIDAD DE LLUVIAS Y TORMENTAS DURANTE
LA MAÑANA, LUEGO MEJORANDO. VIENTOS MODERADOS DEL SECTOR ESTE,
CAMBIANDO AL SUDESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 16°C Y 21°C.
TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 20°C Y 25°C.
 
OESTE DE LA PAMPA    
NUBOSIDAD VARIABLE. VIENTOS MODERADOS A LEVES DEL SECTOR ESTE,
ROTANDO AL NORTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 11°C Y 16°C.
TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 17°C Y 22°C.
 
NORESTE DE BUENOS AIRES    
PARCIAL NUBLADO A NUBLADO. TIEMPO DESMEJORANDO EN LA MAÑANA,
LUEGO PROBABILIDAD DE PRECIPITACIONES. VIENTOS LEVES DEL SECTOR
ESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 16°C Y 19°C. TEMPERATURA MÁXIMA
ENTRE 24°C Y 27°C.


DOMINGO

ESTE DE JUJUY, ESTE Y CENTRO DE SALTA, SANTIAGO DEL ESTERO,
TUCUMÁN, CENTRO Y OESTE DE CHACO Y NORTE DE SANTA FE    
NUBOSIDAD VARIABLE DURANTE LA MAÑANA, LUEGO PARCIALMENTE
NUBLADO. VIENTOS LEVES DEL SECTOR SUR, LUEGO DE DIRECCIONES
VARIABLES. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 10°C Y 16°C. TEMPERATURA
MÁXIMA ENTRE 21°C Y 27°C.
 
FORMOSA, ESTE DE CHACO Y CORRIENTES    
PARCIALMENTE NUBLADO A NUBLADO. PROBABILIDAD DE TORMENTAS
AISLADAS. VIENTOS LEVES DEL SECTOR SUR. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE
18°C Y 22°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 25°C Y 32°C.
 
MISIONES    
PARCIALMENTE NUBLADO A NUBLADO. PROBABILIDAD DE TORMENTAS
AISLADAS. VIENTOS LEVES DEL SECTOR NORTE. TEMPERATURA MÍNIMA
ENTRE 18°C Y 22°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 25°C Y 32°C.
 
NORTE DE CÓRDOBA, CENTRO DE SANTA FE Y ENTRE RÍOS    
PARCIALMENTE NUBLADO DURANTE LA MAÑANA, LUEGO NUBOSIDAD
VARIABLE. VIENTOS MODERADOS DEL SECTOR SUR, LUEGO DE DIRECCIONES
VARIABLES. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 12°C Y 17°C. TEMPERATURA
MÁXIMA ENTRE 20°C Y 27°C.
 
SAN LUIS, SUR DE CÓRDOBA, LA PAMPA Y OESTE DE BUENOS AIRES    
ALGO NUBLADO. VIENTOS LEVES O MODERADOS DEL NOROESTE, CAMBIANDO
AL NORTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 11°C Y 15°C. TEMPERATURA
MÁXIMA ENTRE 17°C Y 25°C.
 
SUR DE SANTA FE    
NUBOSIDAD VARIABLE. INESTABLE HACIA LA TARDE O NOCHE. VIENTOS
LEVES DEL SECTOR SUR. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 10°C Y 15°C.
TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 20°C Y 25°C.
 
SUDESTE DE BUENOS AIRES    
NUBOSIDAD VARIABLE. INESTABLE, CON PROBABILIDAD DE
PRECIPITACIONES DURANTE LA MAÑANA. VIENTOS REGULARES DEL
NORESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 8°C Y 14°C. TEMPERATURA MÁXIMA
ENTRE 24°C Y 28°C.
 
NORESTE DE BUENOS AIRES    
NUBLADO. PROBABILIDAD DE PRECIPITACIONES DURANTE LA MAÑANA.
LUEGO MEJORANDO CON NUBOSIDAD VARIABLE. VIENTOS LEVES DEL SECTOR
ESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 19°C Y 21°C. TEMPERATURA MÁXIMA
ENTRE 25°C Y 28°C.

 (Reporte de Maximilian Heath)
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