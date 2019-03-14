Pronóstico meteorológico para región agropecuaria de Argentina

BUENOS AIRES, 14 mar (Reuters) - Pronóstico climático del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de Argentina para el viernes y el fin de semana en las principales provincias agropecuarias del país, uno de los mayores exportadores mundiales de soja, maíz, trigo y girasol. La información está disponible en la página web del Servicio Meteorológico (www.smn.gov.ar) y las temperaturas están expresadas en grados centígrados. VIERNES ESTE DE JUJUY, CENTRO DE SALTA Y TUCUMÁN NUBOSIDAD VARIABLE. INESTABLE CON PROBABILIDAD DE PRECIPITACIONES DURANTE LA MAÑANA, PROBABILIDAD DE TORMENTAS AISLADAS. VIENTOS LEVES DEL SECTOR ESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 17°C Y 22°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 27°C Y 30°C. ESTE DE SALTA Y FORMOSA NUBLADO O PARCIALMENTE NUBLADO. PROBABILIDAD DE TORMENTAS AISLADAS POR LA MAÑANA, LUEGO PROBABILIDAD DE LLUVIAS Y TORMENTAS. VIENTOS MODERADOS A LEVES DEL SECTOR ESTE, CAMBIANDO AL SUDESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 18°C Y 23°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 31°C Y 36°C. NORTE DE MISIONES NUBOSIDAD VARIABLE. PROBABILIDAD DE TORMENTAS AISLADAS HACIA LA TARDE O NOCHE. VIENTOS MODERADOS A LEVES DEL SECTOR ESTE, CAMBIANDO AL SUDESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 16°C Y 20°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 30°C Y 32°C. ESTE DE SANTIAGO DEL ESTERO, CHACO, ESTE DE CÓRDOBA, SANTA FE, NORTE Y CENTRO DE ENTRE RÍOS, SUR DE MISIONES Y CORRIENTES PARCIALMENTE NUBLADO. VIENTOS LEVES DEL SUDESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 15°C Y 20°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 29°C Y 32°C. OESTE DE SANTIAGO DEL ESTERO Y CENTRO DE CÓRDOBA NUBOSIDAD VARIABLE. INESTABLE HACIA LA TARDE O NOCHE, CON PROBABILIDAD DE PRECIPITACIONES. VIENTOS MODERADOS DEL NORESTE, CAMBIANDO AL SECTOR ESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 12°C Y 18°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 25°C Y 32°C. OESTE DE CÓRDOBA NUBLADO O PARCIALMENTE NUBLADO. INESTABLE CON PROBABILIDAD DE PRECIPITACIONES. VIENTOS MODERADOS DEL NORESTE, CAMBIANDO AL SECTOR ESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 12°C Y 17°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 21°C Y 27°C. SAN LUIS Y LA PAMPA NUBLADO O PARCIALMENTE NUBLADO. PROBABILIDAD DE LLUVIAS Y TORMENTAS. VIENTOS MODERADOS O REGULARES DEL NORESTE, CON RÁFAGAS. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 15°C Y 18°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 19°C Y 24°C. SUDESTE DE BUENOS AIRES NUBLADO O PARCIALMENTE NUBLADO. INESTABLE CON PROBABILIDAD DE PRECIPITACIONES. VIENTOS MODERADOS O REGULARES DEL SECTOR ESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 12°C Y 15°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 20°C Y 24°C. OESTE DE BUENOS AIRES, SUR DE SANTA FE Y SUR DE ENTRE RÍOS NUBLADO. INESTABLE HACIA LA TARDE O NOCHE, CON PROBABILIDAD DE PRECIPITACIONES. VIENTOS MODERADOS DEL SECTOR ESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 14°C Y 19°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 22°C Y 27°C. NORESTE DE BUENOS AIRES NUBOSIDAD VARIABLE. BAJA PROBABILIDAD DE LLUVIAS AISLADAS. MEJORANDO DURANTE LA MAÑANA. LUEGO PARCIAL NUBLADO O NUBLADO. TIEMPO INESTABLE. VIENTOS LEVES DEL SUDESTE. LUEGO LEVES A MODERADOS DEL SECTOR ESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 17°C Y 21°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 24°C Y 28°C. SÁBADO ESTE DE JUJUY Y CENTRO Y ESTE DE SALTA NUBLADO O PARCIALMENTE NUBLADO. INESTABLE HACIA LA TARDE O NOCHE, CON PROBABILIDAD DE PRECIPITACIONES. VIENTOS MODERADOS O LEVES DEL SECTOR SUR. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 15°C Y 20°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 21°C Y 28°C. FORMOSA NUBLADO O PARCIALMENTE NUBLADO. PROBABILIDAD DE TORMENTAS AISLADAS. VIENTOS MODERADOS O LEVES DEL SECTOR ESTE, CAMBIANDO AL SUDESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 15°C Y 20°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 21°C Y 28°C. SUDOESTE DE SANTIAGO DEL ESTERO Y NOROESTE DE CÓRDOBA NUBLADO A PARCIALMENTE NUBLADO. PROBABILIDAD DE TORMENTAS AISLADAS DURANTE LA MAÑANA, LUEGO INESTABLE. VIENTOS MODERADOS O LEVES DEL SECTOR ESTE, CAMBIANDO AL SUDESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 15°C Y 20°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 18°C Y 25°C. CHACO Y NORTE DE CORRIENTES NUBOSIDAD VARIABLE. VIENTOS MODERADOS O LEVES DEL SECTOR ESTE, CAMBIANDO AL SUDESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 15°C Y 20°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 21°C Y 28°C. MISIONES NUBLADO O PARCIALMENTE NUBLADO. INESTABLE POR LA MAÑANA, LUEGO PROBABILIDAD DE TORMENTAS AISLADAS. VIENTOS MODERADOS O LEVES DEL SECTOR ESTE, CAMBIANDO AL SUDESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 15°C Y 20°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 21°C Y 28°C. NORTE DE SANTIAGO DEL ESTERO Y TUCUMÁN PARCIALMENTE NUBLADO. INESTABLE HACIA LA TARDE O NOCHE. VIENTOS MODERADOS O LEVES DEL SECTOR ESTE, CAMBIANDO AL SUDESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 15°C Y 20°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 18°C Y 25°C. NORTE DE SAN LUIS Y CENTRO Y NORESTE DE CÓRDOBA NUBLADO O PARCIALMENTE NUBLADO. INESTABLE DURANTE LA MAÑANA, LUEGO PROBABILIDAD DE TORMENTAS AISLADAS. VIENTOS MODERADOS A LEVES DEL SUDESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 10°C Y 14°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 21°C Y 29°C. SUDESTE DE SANTIAGO DEL ESTERO NUBLADO O PARCIALMENTE NUBOSIDAD VARIABLE. INESTABLE DURANTE LA MAÑANA. VIENTOS MODERADOS A LEVES DEL SUDESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 10°C Y 14°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 23°C Y 30°C. NORTE Y CENTRO DE SANTA FE, NORTE Y CENTRO DE ENTRE RÍOS Y SUR DE CORRIENTES PARCIALMENTE NUBLADO. VIENTOS MODERADOS DEL SUDESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 17°C Y 22°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 22°C Y 26°C. SUR DE SANTA FE, SUDESTE DE CÓRDOBA Y SUR DE ENTRE RÍOS NUBOSIDAD VARIABLES. INESTABLE CON PROBABILIDAD DE PRECIPITACIONES. VIENTOS MODERADOS DEL SECTOR ESTE, CAMBIANDO AL SUDESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 16°C Y 21°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 20°C Y 25°C. ESTE DE LA PAMPA NUBOSIDAD VARIABLE. INESTABLE. PROBABILIDAD DE PRECIPITACIONES DURANTE LA MAÑANA. VIENTOS MODERADOS A LEVES DEL SECTOR ESTE, ROTANDO AL NORTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 13°C Y 17°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 18°C Y 26°C. SUR DE SAN LUIS NUBOSIDAD VARIABLE. INESTABLE CON PROBABILIDAD DE PRECIPITACIONES DURANTE LA MAÑANA, LUEGO PROBABILIDAD DE TORMENTAS AISLADAS. VIENTOS MODERADOS A LEVES DEL SECTOR ESTE, ROTANDO AL NORTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 11°C Y 16°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 17°C Y 22°C. SUDESTE DE BUENOS AIRES NUBLADO. PROBABILIDAD DE LLUVIAS Y TORMENTAS DURANTE LA MAÑANA, LUEGO INESTABLE CON PROBABILIDAD DE PRECIPITACIONES. VIENTOS MODERADOS DEL NORESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 8°C Y 12°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 20°C Y 24°C. OESTE DE BUENOS AIRES NUBOSIDAD VARIABLES. PROBABILIDAD DE LLUVIAS Y TORMENTAS DURANTE LA MAÑANA, LUEGO MEJORANDO. VIENTOS MODERADOS DEL SECTOR ESTE, CAMBIANDO AL SUDESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 16°C Y 21°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 20°C Y 25°C. OESTE DE LA PAMPA NUBOSIDAD VARIABLE. VIENTOS MODERADOS A LEVES DEL SECTOR ESTE, ROTANDO AL NORTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 11°C Y 16°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 17°C Y 22°C. NORESTE DE BUENOS AIRES PARCIAL NUBLADO A NUBLADO. TIEMPO DESMEJORANDO EN LA MAÑANA, LUEGO PROBABILIDAD DE PRECIPITACIONES. VIENTOS LEVES DEL SECTOR ESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 16°C Y 19°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 24°C Y 27°C. DOMINGO ESTE DE JUJUY, ESTE Y CENTRO DE SALTA, SANTIAGO DEL ESTERO, TUCUMÁN, CENTRO Y OESTE DE CHACO Y NORTE DE SANTA FE NUBOSIDAD VARIABLE DURANTE LA MAÑANA, LUEGO PARCIALMENTE NUBLADO. VIENTOS LEVES DEL SECTOR SUR, LUEGO DE DIRECCIONES VARIABLES. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 10°C Y 16°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 21°C Y 27°C. FORMOSA, ESTE DE CHACO Y CORRIENTES PARCIALMENTE NUBLADO A NUBLADO. PROBABILIDAD DE TORMENTAS AISLADAS. VIENTOS LEVES DEL SECTOR SUR. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 18°C Y 22°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 25°C Y 32°C. MISIONES PARCIALMENTE NUBLADO A NUBLADO. PROBABILIDAD DE TORMENTAS AISLADAS. VIENTOS LEVES DEL SECTOR NORTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 18°C Y 22°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 25°C Y 32°C. NORTE DE CÓRDOBA, CENTRO DE SANTA FE Y ENTRE RÍOS PARCIALMENTE NUBLADO DURANTE LA MAÑANA, LUEGO NUBOSIDAD VARIABLE. VIENTOS MODERADOS DEL SECTOR SUR, LUEGO DE DIRECCIONES VARIABLES. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 12°C Y 17°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 20°C Y 27°C. SAN LUIS, SUR DE CÓRDOBA, LA PAMPA Y OESTE DE BUENOS AIRES ALGO NUBLADO. VIENTOS LEVES O MODERADOS DEL NOROESTE, CAMBIANDO AL NORTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 11°C Y 15°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 17°C Y 25°C. SUR DE SANTA FE NUBOSIDAD VARIABLE. INESTABLE HACIA LA TARDE O NOCHE. VIENTOS LEVES DEL SECTOR SUR. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 10°C Y 15°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 20°C Y 25°C. SUDESTE DE BUENOS AIRES NUBOSIDAD VARIABLE. INESTABLE, CON PROBABILIDAD DE PRECIPITACIONES DURANTE LA MAÑANA. VIENTOS REGULARES DEL NORESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 8°C Y 14°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 24°C Y 28°C. NORESTE DE BUENOS AIRES NUBLADO. PROBABILIDAD DE PRECIPITACIONES DURANTE LA MAÑANA. LUEGO MEJORANDO CON NUBOSIDAD VARIABLE. VIENTOS LEVES DEL SECTOR ESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 19°C Y 21°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 25°C Y 28°C. (Reporte de Maximilian Heath)