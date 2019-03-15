Pronóstico meteorológico para región agropecuaria de Argentina

BUENOS AIRES, 15 mar (Reuters) - Pronóstico climático del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de Argentina para el fin de semana y el lunes en las principales provincias agropecuarias del país, uno de los mayores exportadores mundiales de soja, maíz, trigo y girasol. La información está disponible en la página web del Servicio Meteorológico (www.smn.gov.ar) y las temperaturas están expresadas en grados centígrados. SÁBADO ESTE DE SALTA NEBLINAS Y BANCOS DE NIEBLA MATINALES. NUBOSIDAD VARIABLE. PROBABILIDAD DE LLUVIAS Y TORMENTAS AISLADAS. VIENTOS LEVES DEL SECTOR SUR. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 14°C Y 16°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 26°C Y 28°C. ESTE DE JUJUY, CENTRO DE SALTA Y TUCUMÁN NEBLINAS MATINALES. PARCIAL NUBLADO A NUBLADO POR LA MAÑANA, LUEGO NUBOSIDAD VARIABLE. PROBABILIDAD DE LLUVIAS Y TORMENTAS AISLADAS. VIENTOS LEVES DEL SECTOR ESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 14°C Y 19°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 26°C Y 30°C. NORTE Y SUDOESTE DE SANTIAGO DEL ESTERO NUBOSIDAD VARIABLE. PROBABILIDAD DE LLUVIAS Y TORMENTAS AISLADAS. MEJORAMIENTOS TEMPORARIOS POR LA MAÑANA. VIENTOS LEVES DEL SECTOR ESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 17°C Y 21°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 28°C Y 32°C. FORMOSA NEBLINAS Y BANCOS DE NIEBLA MATINALES. PARCIAL NUBLADO O NUBLADO. PROBABILIDAD DE LLUVIAS Y TORMENTAS. VIENTOS LEVES DEL SECTOR ESTE, ROTANDO TEMPORARIAMENTE AL SECTOR NORTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 20°C Y 24°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 28°C Y 32°C. CHACO Y NORTE DE CORRIENTES NEBLINAS MATINALES. PARCIAL NUBLADO O NUBLADO. PROBABILIDAD DE LLUVIAS Y TORMENTAS. VIENTOS LEVES DEL SECTOR ESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 19°C Y 23°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 30°C Y 34°C. MISIONES NEBLINAS Y BANCOS DE NIEBLA MATINALES. PARCIAL NUBLADO O NUBLADO. PROBABILIDAD DE LLUVIAS Y TORMENTAS. VIENTOS LEVES DEL SECTOR ESTE, AUMENTANDO TEMPORARIAMENTE A MODERADOS Y CAMBIANDO A DIRECCIONES VARIABLES. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 19°C Y 23°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 25°C Y 29°C. SUDESTE DE SANTIAGO DEL ESTERO, NORESTE DE CÓRDOBA, NOROESTE Y CENTRO DE SANTA FE Y OESTE DE ENTRE RÍOS NEBLINAS MATINALES. PARCIAL NUBLADO A NUBLADO POR LA MAÑANA, LUEGO NUBOSIDAD VARIABLE. VIENTOS LEVES DEL SECTOR ESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 16°C Y 21°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 27°C Y 32°C. NORESTE DE SANTA FE Y SUR DE CORRIENTES NEBLINAS MATINALES. PARCIAL NUBLADO A NUBLADO POR LA MAÑANA, LUEGO NUBOSIDAD VARIABLE. PROBABILIDAD DE LLUVIAS Y TORMENTAS AISLADAS HACIA LA NOCHE. VIENTOS LEVES DEL SECTOR ESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 19°C Y 22°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 30°C Y 34°C. ESTE DE ENTRE RÍOS NEBLINAS MATINALES. PARCIAL NUBLADO O NUBLADO. PROBABILIDAD DE LLOVIZNAS AISLADAS HACIA LA NOCHE. VIENTOS MODERADOS A LEVES DEL SECTOR ESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 17°C Y 20°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 29°C Y 32°C. OESTE DE CÓRDOBA Y SAN LUIS NEBLINAS Y BANCOS DE NIEBLA MATINALES. NUBOSIDAD VARIABLE. PROBABILIDAD DE LLUVIAS Y TORMENTAS, ALGUNAS FUERTES, CON MEJORAMIENTOS TEMPORARIOS. VIENTOS LEVES A MODERADOS DE DIRECCIONES VARIABLES, PREVALECIENDO DEL SECTOR SUR. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 14°C Y 18°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 22°C Y 27°C. SUDESTE DE CÓRDOBA Y SUR DE SANTA FE NEBLINAS MATINALES. PARCIAL NUBLADO A NUBLADO POR LA MAÑANA, LUEGO NUBOSIDAD VARIABLE. PROBABILIDAD DE LLUVIAS Y TORMENTAS AISLADAS. VIENTOS LEVES DEL SECTOR ESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 17°C Y 21°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 26°C Y 31°C. ESTE DE LA PAMPA NEBLINAS MATINALES. NUBLADO POR LA MAÑANA, LUEGO NUBOSIDAD VARIABLE. PROBABILIDAD DE LLUVIAS Y TORMENTAS, ALGUNAS FUERTES. VIENTOS LEVES DEL SECTOR ESTE, ROTANDO AL SECTOR NORTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 15°C Y 20°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 23°C Y 28°C. OESTE DE LA PAMPA NUBOSIDAD VARIABLE. PROBABILIDAD DE LLUVIAS AISLADAS. VIENTOS LEVES DEL SECTOR ESTE, ROTANDO AL SECTOR NORTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 15°C Y 20°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 23°C Y 28°C. OESTE DE BUENOS AIRES NEBLINAS MATINALES. NUBLADO POR LA MAÑANA, LUEGO NUBOSIDAD VARIABLE. PROBABILIDAD DE LLUVIAS Y TORMENTAS, ALGUNAS FUERTES. VIENTOS LEVES DEL SECTOR ESTE, ROTANDO AL SECTOR NORTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 15°C Y 20°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 22°C Y 28°C. EXTREMO SUR DE BUENOS AIRES NUBLADO A PARCIAL NUBLADO POR LA MAÑANA, LUEGO NUBOSIDAD VARIABLE. PROBABILIDAD DE LLUVIAS Y TORMENTAS, ALGUNAS INTENSAS, POR LA MAÑANA, LUEGO LLUVIAS AISLADAS. VIENTOS MODERADOS O REGULARES DEL SECTOR NORTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 14°C Y 19°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 19°C Y 24°C. SUDESTE Y CENTRO-NORTE DE BUENOS AIRES NEBLINAS MATINALES. NUBLADO. PROBABILIDAD DE LLUVIAS Y TORMENTAS. VIENTOS LEVES O MODERADOS DEL SECTOR ESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 15°C Y 20°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 21°C Y 26°C. NORESTE DE BUENOS AIRES PARCIAL NUBLADO O NUBLADO POR LA MAÑANA, LUEGO NUBOSIDAD VARIABLE. PROBABILIDAD DE CHAPARRONES Y TORMENTAS AISLADAS POR LA TARDE O NOCHE. VIENTOS LEVES DEL SECTOR ESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 18°C Y 20°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 25°C Y 27°C. DOMINGO ESTE DE JUJUY Y CENTRO Y ESTE DE SALTA NUBOSIDAD VARIABLE. INESTABLE CON PROBABILIDAD DE PRECIPITACIONES. VIENTOS LEVES DEL SECTOR SUR, CAMBIANDO AL SECTOR ESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 15°C Y 19°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 25°C Y 29°C. TUCUMÁN NUBOSIDAD VARIABLE. PROBABILIDAD DE TORMENTAS AISLADAS POR LA MAÑANA, LUEGO INESTABLE CON PROBABILIDAD DE PRECIPITACIONES. VIENTOS LEVES DEL SECTOR SUR, CAMBIANDO AL SECTOR ESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 15°C Y 19°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 25°C Y 29°C. FORMOSA, CHACO, NORTE DE SANTA FE Y CORRIENTES NUBLADO O PARCIAL NUBLADO. PROBABILIDAD DE LLUVIAS Y TORMENTAS. VIENTOS LEVES O MODERADOS DE DIRECCIONES VARIABLES, PREVALECIENDO DEL SUDESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 19°C Y 24°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 28°C Y 33°C. MISIONES NUBLADO. PROBABILIDAD DE TORMENTAS AISLADAS POR LA MAÑANA, LUEGO LLUVIAS Y TORMENTAS. VIENTOS LEVES DEL NORESTE, ROTANDO TEMPORARIAMENTE AL SECTOR NORTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 19°C Y 23°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 26°C Y 30°C. SANTIAGO DEL ESTERO Y CÓRDOBA NUBOSIDAD VARIABLE. PROBABILIDAD DE TORMENTAS AISLADAS POR LA MAÑANA, LUEGO MEJORANDO. VIENTOS LEVES DE DIRECCIONES VARIABLES, AUMENTANDO TEMPORARIAMENTE A MODERADOS DEL SECTOR SUR. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 15°C Y 20°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 25°C Y 30°C. CENTRO Y SUR DE SANTA FE Y ENTRE RÍOS NUBLADO O PARCIAL NUBLADO. INESTABLE CON PROBABILIDAD DE PRECIPITACIONES. VIENTOS LEVES DEL SUDESTE, CAMBIANDO A DIRECCIONES VARIABLES PREVALECIENDO DEL SECTOR ESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 18°C Y 21°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 28°C Y 33°C. SAN LUIS NUBOSIDAD VARIABLE. INESTABLE CON PROBABILIDAD DE PRECIPITACIONES POR LA MAÑANA. VIENTOS LEVES DE DIRECCIONES VARIABLES. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 14°C Y 17°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 26°C Y 30°C. OESTE Y SUDESTE DE LA PAMPA NUBOSIDAD VARIABLE. VIENTOS MODERADOS DEL SECTOR NORTE, CAMBIANDO A MODERADOS O REGULARES DEL NOROESTE, CON RÁFAGAS. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 15°C Y 18°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 27°C Y 30°C. NORESTE DE LA PAMPA Y NOROESTE DE BUENOS AIRES NUBOSIDAD VARIABLE. INESTABLE CON PROBABILIDAD DE PRECIPITACIONES POR LA MAÑANA. VIENTOS LEVES DE DIRECCIONES VARIABLES. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 15°C Y 19°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 26°C Y 30°C. CENTRO-NORTE DE BUENOS AIRES NUBOSIDAD VARIABLE. INESTABLE CON PROBABILIDAD DE PRECIPITACIONES. VIENTOS LEVES DEL SUDESTE, CAMBIANDO A DIRECCIONES VARIABLES. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 17°C Y 21°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 26°C Y 30°C. SUDOESTE DE BUENOS AIRES NUBOSIDAD VARIABLE. VIENTOS MODERADOS O REGULARES DEL SECTOR NORTE, CON RÁFAGAS, ROTANDO TEMPORARIAMENTE AL NOROESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 17°C Y 21°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 24°C Y 29°C. SUDESTE DE BUENOS AIRES NUBOSIDAD VARIABLE. PROBABILIDAD DE TORMENTAS AISLADAS POR LA MAÑANA, LUEGO INESTABLE CON PROBABILIDAD DE PRECIPITACIONES. VIENTOS MODERADOS O REGULARES DEL NORESTE, CON RÁFAGAS. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 17°C Y 21°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 23°C Y 28°C. NORESTE DE BUENOS AIRES NUBLADO O PARCIAL NUBLADO POR LA MAÑANA LUEGO NUBOSIDAD VARIABLE. PROBABILIDAD DE PRECIPITACIONES. VIENTOS LEVES DEL SECTOR ESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 19°C Y 21°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 25°C Y 27°C. LUNES ESTE DE JUJUY Y NORTE DE SALTA NUBOSIDAD VARIABLE. INESTABLE CON PROBABILIDAD DE PRECIPITACIONES. VIENTOS LEVES DEL SECTOR OESTE, CAMBIANDO AL SECTOR ESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 14°C Y 19°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 28°C Y 32°C. CENTRO DE SALTA PARCIAL NUBLADO A NUBLADO. INESTABLE CON PROBABILIDAD DE PRECIPITACIONES POR LA MAÑANA. VIENTOS LEVES DEL SECTOR OESTE, CAMBIANDO AL SECTOR ESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 14°C Y 19°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 27°C Y 31°C. SUDESTE DE SALTA NUBOSIDAD VARIABLE. VIENTOS LEVES DEL SUDOESTE, CAMBIANDO AL SECTOR ESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 14°C Y 19°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 27°C Y 31°C. TUCUMÁN NUBOSIDAD VARIABLE POR LA MAÑANA, LUEGO ALGO NUBLADO. VIENTOS LEVES DEL SECTOR OESTE, CAMBIANDO AL SECTOR ESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 16°C Y 20°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 29°C Y 32°C. FORMOSA, CHACO Y NOROESTE DE CORRIENTES NUBOSIDAD VARIABLE POR LA MAÑANA, LUEGO ALGO NUBLADO. VIENTOS LEVES DEL SUDOESTE, CAMBIANDO A DIRECCIONES VARIABLES. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 19°C Y 24°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 29°C Y 33°C. NORESTE DE SANTA FE Y SUR Y NORESTE DE CORRIENTES NUBOSIDAD VARIABLE. PROBABILIDAD DE TORMENTAS AISLADAS POR LA MAÑANA, LUEGO TIEMPO INESTABLE CON PROBABILIDAD DE PRECIPITACIONES. VIENTOS LEVES DEL DIRECCIONES VARIABLES, CAMBIANDO A LEVES O MODERADOS DEL SUDOESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 17°C Y 21°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 30°C Y 34°C. MISIONES NUBLADO O PARCIAL NUBLADO. PROBABILIDAD DE LLUVIAS Y TORMENTAS. VIENTOS LEVES DEL NORESTE, ROTANDO AL NOROESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 20°C Y 24°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 27°C Y 31°C. SANTIAGO DEL ESTERO Y NORTE DE CÓRDOBA ALGO NUBLADO. VIENTOS LEVES DEL SUDOESTE, CAMBIANDO A DIRECCIONES VARIABLES. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 16°C Y 21°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 28°C Y 33°C. NOROESTE Y CENTRO DE SANTA FE NUBOSIDAD VARIABLE. INESTABLE CON PROBABILIDAD DE PRECIPITACIONES POR LA MAÑANA. VIENTOS LEVES O MODERADOS DEL SUDOESTE, ROTANDO AL SECTOR SUR. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 18°C Y 22°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 29°C Y 34°C. ENTRE RÍOS NUBOSIDAD VARIABLE. INESTABLE CON PROBABILIDAD DE PRECIPITACIONES. VIENTOS LEVES DE DIRECCIONES VARIABLES, CAMBIANDO A LEVES O MODERADOS DEL SECTOR SUR. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 18°C Y 22°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 28°C Y 32°C. SUR DE CÓRDOBA, SAN LUIS ALGO NUBLADO POR LA MAÑANA, LUEGO NUBOSIDAD VARIABLE. VIENTOS LEVES DE DIRECCIONES VARIABLES, CAMBIANDO A MODERADOS O REGULARES DEL SUDESTE, CON RÁFAGAS. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 17°C Y 21°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 27°C Y 31°C. LA PAMPA ALGO NUBLADO POR LA MAÑANA, LUEGO NUBOSIDAD VARIABLE. VIENTOS LEVES O MODERADOS DEL SECTOR NORTE, CAMBIANDO A MODERADOS O REGULARES DEL SECTOR SUR, CON RÁFAGAS. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 18°C Y 22°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 24°C Y 29°C. SUR DE SANTA FE Y NOROESTE DE BUENOS AIRES NUBOSIDAD VARIABLE. VIENTOS LEVES O MODERADOS DEL DIRECCIONES VARIABLES, CAMBIANDO AL SECTOR SUR, CON RÁFAGAS. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 17°C Y 22°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 28°C Y 32°C. SUDOESTE DE BUENOS AIRES ALGO NUBLADO. VIENTOS MODERADOS O REGULARES DEL NORESTE, CON RÁFAGAS, CAMBIANDO AL SECTOR SUR. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 16°C Y 21°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 27°C Y 31°C. SUDESTE DE BUENOS AIRES NUBOSIDAD VARIABLE. INESTABLE CON PROBABILIDAD DE PRECIPITACIONES. VIENTOS MODERADOS O LEVES DEL SECTOR NORTE, CAMBIANDO AL SECTOR SUR, AUMENTANDO LUEGO A MODERADOS O REGULARES, CON RÁFAGAS. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 16°C Y 21°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 27°C Y 31°C. NORESTE DE BUENOS AIRES NUBOSIDAD VARIABLE E INESTABLE POR LA MAÑANA, LUEGO NUBLADO O PARCIAL NUBLADO. VIENTOS LEVES DEL SECTOR ESTE, CAMBIANDO A MODERADOS DEL SECTOR SUR. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 19°C Y 21°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 28°C Y 30°C. (Reporte de Maximilian Heath)