Argentina
March 15, 2019 / 7:09 PM / ACTUALIZADO HACE 4 hours ago

Pronóstico meteorológico para región agropecuaria de Argentina

12 MIN. DE LECTURA

    BUENOS AIRES, 15 mar (Reuters) - Pronóstico climático del
Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de Argentina para el fin
de semana y el lunes en las principales provincias agropecuarias
del país, uno de los mayores exportadores mundiales de soja,
maíz, trigo y girasol.  
    La información está disponible en la página web del Servicio
Meteorológico (www.smn.gov.ar) y las temperaturas están
expresadas en grados centígrados.
    
SÁBADO
    
ESTE DE SALTA    
NEBLINAS Y BANCOS DE NIEBLA MATINALES. NUBOSIDAD VARIABLE.
PROBABILIDAD DE LLUVIAS Y TORMENTAS AISLADAS. VIENTOS LEVES DEL
SECTOR SUR. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 14°C Y 16°C. TEMPERATURA
MÁXIMA ENTRE 26°C Y 28°C.
 
ESTE DE JUJUY, CENTRO DE SALTA Y TUCUMÁN    
NEBLINAS MATINALES. PARCIAL NUBLADO A NUBLADO POR LA MAÑANA,
LUEGO NUBOSIDAD VARIABLE. PROBABILIDAD DE LLUVIAS Y TORMENTAS
AISLADAS. VIENTOS LEVES DEL SECTOR ESTE. TEMPERATURA MÍNIMA
ENTRE 14°C Y 19°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 26°C Y 30°C.
 
NORTE Y SUDOESTE DE SANTIAGO DEL ESTERO    
NUBOSIDAD VARIABLE. PROBABILIDAD DE LLUVIAS Y TORMENTAS
AISLADAS. MEJORAMIENTOS TEMPORARIOS POR LA MAÑANA. VIENTOS LEVES
DEL SECTOR ESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 17°C Y 21°C.
TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 28°C Y 32°C.
 
FORMOSA    
NEBLINAS Y BANCOS DE NIEBLA MATINALES. PARCIAL NUBLADO O
NUBLADO. PROBABILIDAD DE LLUVIAS Y TORMENTAS. VIENTOS LEVES DEL
SECTOR ESTE, ROTANDO TEMPORARIAMENTE AL SECTOR NORTE.
TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 20°C Y 24°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE
28°C Y 32°C.
 
CHACO Y NORTE DE CORRIENTES    
NEBLINAS MATINALES. PARCIAL NUBLADO O NUBLADO. PROBABILIDAD DE
LLUVIAS Y TORMENTAS. VIENTOS LEVES DEL SECTOR ESTE. TEMPERATURA
MÍNIMA ENTRE 19°C Y 23°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 30°C Y 34°C.
 
MISIONES    
NEBLINAS Y BANCOS DE NIEBLA MATINALES. PARCIAL NUBLADO O
NUBLADO. PROBABILIDAD DE LLUVIAS Y TORMENTAS. VIENTOS LEVES DEL
SECTOR ESTE, AUMENTANDO TEMPORARIAMENTE A MODERADOS Y CAMBIANDO
A DIRECCIONES VARIABLES. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 19°C Y 23°C.
TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 25°C Y 29°C.
 
SUDESTE DE SANTIAGO DEL ESTERO, NORESTE DE CÓRDOBA, NOROESTE Y
CENTRO DE SANTA FE Y OESTE DE ENTRE RÍOS    
NEBLINAS MATINALES. PARCIAL NUBLADO A NUBLADO POR LA MAÑANA,
LUEGO NUBOSIDAD VARIABLE. VIENTOS LEVES DEL SECTOR ESTE.
TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 16°C Y 21°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE
27°C Y 32°C.
 
NORESTE DE SANTA FE Y SUR DE CORRIENTES    
NEBLINAS MATINALES. PARCIAL NUBLADO A NUBLADO POR LA MAÑANA,
LUEGO NUBOSIDAD VARIABLE. PROBABILIDAD DE LLUVIAS Y TORMENTAS
AISLADAS HACIA LA NOCHE. VIENTOS LEVES DEL SECTOR ESTE.
TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 19°C Y 22°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE
30°C Y 34°C.
 
ESTE DE ENTRE RÍOS    
NEBLINAS MATINALES. PARCIAL NUBLADO O NUBLADO. PROBABILIDAD DE
LLOVIZNAS AISLADAS HACIA LA NOCHE. VIENTOS MODERADOS A LEVES DEL
SECTOR ESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 17°C Y 20°C. TEMPERATURA
MÁXIMA ENTRE 29°C Y 32°C.
 
OESTE DE CÓRDOBA Y SAN LUIS    
NEBLINAS Y BANCOS DE NIEBLA MATINALES. NUBOSIDAD VARIABLE.
PROBABILIDAD DE LLUVIAS Y TORMENTAS, ALGUNAS FUERTES, CON
MEJORAMIENTOS TEMPORARIOS. VIENTOS LEVES A MODERADOS DE
DIRECCIONES VARIABLES, PREVALECIENDO DEL SECTOR SUR. TEMPERATURA
MÍNIMA ENTRE 14°C Y 18°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 22°C Y 27°C.
 
SUDESTE DE CÓRDOBA Y SUR DE SANTA FE    
NEBLINAS MATINALES. PARCIAL NUBLADO A NUBLADO POR LA MAÑANA,
LUEGO NUBOSIDAD VARIABLE. PROBABILIDAD DE LLUVIAS Y TORMENTAS
AISLADAS. VIENTOS LEVES DEL SECTOR ESTE. TEMPERATURA MÍNIMA
ENTRE 17°C Y 21°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 26°C Y 31°C.
 
ESTE DE LA PAMPA    
NEBLINAS MATINALES. NUBLADO POR LA MAÑANA, LUEGO NUBOSIDAD
VARIABLE. PROBABILIDAD DE LLUVIAS Y TORMENTAS, ALGUNAS FUERTES.
VIENTOS LEVES DEL SECTOR ESTE, ROTANDO AL SECTOR NORTE.
TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 15°C Y 20°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE
23°C Y 28°C.
 
OESTE DE LA PAMPA    
NUBOSIDAD VARIABLE. PROBABILIDAD DE LLUVIAS AISLADAS. VIENTOS
LEVES DEL SECTOR ESTE, ROTANDO AL SECTOR NORTE. TEMPERATURA
MÍNIMA ENTRE 15°C Y 20°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 23°C Y 28°C.
 
OESTE DE BUENOS AIRES    
NEBLINAS MATINALES. NUBLADO POR LA MAÑANA, LUEGO NUBOSIDAD
VARIABLE. PROBABILIDAD DE LLUVIAS Y TORMENTAS, ALGUNAS FUERTES.
VIENTOS LEVES DEL SECTOR ESTE, ROTANDO AL SECTOR NORTE.
TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 15°C Y 20°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE
22°C Y 28°C.
 
EXTREMO SUR DE BUENOS AIRES    
NUBLADO A PARCIAL NUBLADO POR LA MAÑANA, LUEGO NUBOSIDAD
VARIABLE. PROBABILIDAD DE LLUVIAS Y TORMENTAS, ALGUNAS INTENSAS,
POR LA MAÑANA, LUEGO LLUVIAS AISLADAS. VIENTOS MODERADOS O
REGULARES DEL SECTOR NORTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 14°C Y
19°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 19°C Y 24°C.
 
SUDESTE Y CENTRO-NORTE DE BUENOS AIRES    
NEBLINAS MATINALES. NUBLADO. PROBABILIDAD DE LLUVIAS Y
TORMENTAS. VIENTOS LEVES O MODERADOS DEL SECTOR ESTE.
TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 15°C Y 20°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE
21°C Y 26°C.
 
NORESTE DE BUENOS AIRES    
PARCIAL NUBLADO O NUBLADO POR LA MAÑANA, LUEGO NUBOSIDAD
VARIABLE. PROBABILIDAD DE CHAPARRONES Y TORMENTAS AISLADAS POR
LA TARDE O NOCHE. VIENTOS LEVES DEL SECTOR ESTE. TEMPERATURA
MÍNIMA ENTRE 18°C Y 20°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 25°C Y 27°C.


DOMINGO

ESTE DE JUJUY Y CENTRO Y ESTE DE SALTA    
NUBOSIDAD VARIABLE. INESTABLE CON PROBABILIDAD DE
PRECIPITACIONES. VIENTOS LEVES DEL SECTOR SUR, CAMBIANDO AL
SECTOR ESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 15°C Y 19°C. TEMPERATURA
MÁXIMA ENTRE 25°C Y 29°C.
 
TUCUMÁN    
NUBOSIDAD VARIABLE. PROBABILIDAD DE TORMENTAS AISLADAS POR LA
MAÑANA, LUEGO INESTABLE CON PROBABILIDAD DE PRECIPITACIONES.
VIENTOS LEVES DEL SECTOR SUR, CAMBIANDO AL SECTOR ESTE.
TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 15°C Y 19°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE
25°C Y 29°C.
 
FORMOSA, CHACO, NORTE DE SANTA FE Y CORRIENTES    
NUBLADO O PARCIAL NUBLADO. PROBABILIDAD DE LLUVIAS Y TORMENTAS.
VIENTOS LEVES O MODERADOS DE DIRECCIONES VARIABLES,
PREVALECIENDO DEL SUDESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 19°C Y 24°C.
TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 28°C Y 33°C.
 
MISIONES    
NUBLADO. PROBABILIDAD DE TORMENTAS AISLADAS POR LA MAÑANA, LUEGO
LLUVIAS Y TORMENTAS. VIENTOS LEVES DEL NORESTE, ROTANDO
TEMPORARIAMENTE AL SECTOR NORTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 19°C Y
23°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 26°C Y 30°C.
 
SANTIAGO DEL ESTERO Y CÓRDOBA    
NUBOSIDAD VARIABLE. PROBABILIDAD DE TORMENTAS AISLADAS POR LA
MAÑANA, LUEGO MEJORANDO. VIENTOS LEVES DE DIRECCIONES VARIABLES,
AUMENTANDO TEMPORARIAMENTE A MODERADOS DEL SECTOR SUR.
TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 15°C Y 20°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE
25°C Y 30°C.
 
CENTRO Y SUR DE SANTA FE Y ENTRE RÍOS    
NUBLADO O PARCIAL NUBLADO. INESTABLE CON PROBABILIDAD DE
PRECIPITACIONES. VIENTOS LEVES DEL SUDESTE, CAMBIANDO A
DIRECCIONES VARIABLES PREVALECIENDO DEL SECTOR ESTE. TEMPERATURA
MÍNIMA ENTRE 18°C Y 21°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 28°C Y 33°C.
 
SAN LUIS    
NUBOSIDAD VARIABLE. INESTABLE CON PROBABILIDAD DE
PRECIPITACIONES POR LA MAÑANA. VIENTOS LEVES DE DIRECCIONES
VARIABLES. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 14°C Y 17°C. TEMPERATURA
MÁXIMA ENTRE 26°C Y 30°C.
 
OESTE Y SUDESTE DE LA PAMPA    
NUBOSIDAD VARIABLE. VIENTOS MODERADOS DEL SECTOR NORTE,
CAMBIANDO A MODERADOS O REGULARES DEL NOROESTE, CON RÁFAGAS.
TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 15°C Y 18°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE
27°C Y 30°C.
 
NORESTE DE LA PAMPA Y NOROESTE DE BUENOS AIRES    
NUBOSIDAD VARIABLE. INESTABLE CON PROBABILIDAD DE
PRECIPITACIONES POR LA MAÑANA. VIENTOS LEVES DE DIRECCIONES
VARIABLES. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 15°C Y 19°C. TEMPERATURA
MÁXIMA ENTRE 26°C Y 30°C.
 
CENTRO-NORTE DE BUENOS AIRES    
NUBOSIDAD VARIABLE. INESTABLE CON PROBABILIDAD DE
PRECIPITACIONES. VIENTOS LEVES DEL SUDESTE, CAMBIANDO A
DIRECCIONES VARIABLES. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 17°C Y 21°C.
TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 26°C Y 30°C.
 
SUDOESTE DE BUENOS AIRES    
NUBOSIDAD VARIABLE. VIENTOS MODERADOS O REGULARES DEL SECTOR
NORTE, CON RÁFAGAS, ROTANDO TEMPORARIAMENTE AL NOROESTE.
TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 17°C Y 21°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE
24°C Y 29°C.
 
SUDESTE DE BUENOS AIRES    
NUBOSIDAD VARIABLE. PROBABILIDAD DE TORMENTAS AISLADAS POR LA
MAÑANA, LUEGO INESTABLE CON PROBABILIDAD DE PRECIPITACIONES.
VIENTOS MODERADOS O REGULARES DEL NORESTE, CON RÁFAGAS.
TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 17°C Y 21°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE
23°C Y 28°C.
 
NORESTE DE BUENOS AIRES    
NUBLADO O PARCIAL NUBLADO POR LA MAÑANA LUEGO NUBOSIDAD
VARIABLE. PROBABILIDAD DE PRECIPITACIONES. VIENTOS LEVES DEL
SECTOR ESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 19°C Y 21°C. TEMPERATURA
MÁXIMA ENTRE 25°C Y 27°C.


LUNES

ESTE DE JUJUY Y NORTE DE SALTA    
NUBOSIDAD VARIABLE. INESTABLE CON PROBABILIDAD DE
PRECIPITACIONES. VIENTOS LEVES DEL SECTOR OESTE, CAMBIANDO AL
SECTOR ESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 14°C Y 19°C. TEMPERATURA
MÁXIMA ENTRE 28°C Y 32°C.
 
CENTRO DE SALTA    
PARCIAL NUBLADO A NUBLADO. INESTABLE CON PROBABILIDAD DE
PRECIPITACIONES POR LA MAÑANA. VIENTOS LEVES DEL SECTOR OESTE,
CAMBIANDO AL SECTOR ESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 14°C Y 19°C.
TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 27°C Y 31°C.
 
SUDESTE DE SALTA    
NUBOSIDAD VARIABLE. VIENTOS LEVES DEL SUDOESTE, CAMBIANDO AL
SECTOR ESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 14°C Y 19°C. TEMPERATURA
MÁXIMA ENTRE 27°C Y 31°C.
 
TUCUMÁN    
NUBOSIDAD VARIABLE POR LA MAÑANA, LUEGO ALGO NUBLADO. VIENTOS
LEVES DEL SECTOR OESTE, CAMBIANDO AL SECTOR ESTE. TEMPERATURA
MÍNIMA ENTRE 16°C Y 20°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 29°C Y 32°C.
 
FORMOSA, CHACO Y NOROESTE DE CORRIENTES    
NUBOSIDAD VARIABLE POR LA MAÑANA, LUEGO ALGO NUBLADO. VIENTOS
LEVES DEL SUDOESTE, CAMBIANDO A DIRECCIONES VARIABLES.
TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 19°C Y 24°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE
29°C Y 33°C.
 
NORESTE DE SANTA FE Y SUR Y NORESTE DE CORRIENTES    
NUBOSIDAD VARIABLE. PROBABILIDAD DE TORMENTAS AISLADAS POR LA
MAÑANA, LUEGO TIEMPO INESTABLE CON PROBABILIDAD DE
PRECIPITACIONES. VIENTOS LEVES DEL DIRECCIONES VARIABLES,
CAMBIANDO A LEVES O MODERADOS DEL SUDOESTE. TEMPERATURA MÍNIMA
ENTRE 17°C Y 21°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 30°C Y 34°C.
 
MISIONES    
NUBLADO O PARCIAL NUBLADO. PROBABILIDAD DE LLUVIAS Y TORMENTAS.
VIENTOS LEVES DEL NORESTE, ROTANDO AL NOROESTE. TEMPERATURA
MÍNIMA ENTRE 20°C Y 24°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 27°C Y 31°C.
 
SANTIAGO DEL ESTERO Y NORTE DE CÓRDOBA    
ALGO NUBLADO. VIENTOS LEVES DEL SUDOESTE, CAMBIANDO A
DIRECCIONES VARIABLES. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 16°C Y 21°C.
TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 28°C Y 33°C.
 
NOROESTE Y CENTRO DE SANTA FE    
NUBOSIDAD VARIABLE. INESTABLE CON PROBABILIDAD DE
PRECIPITACIONES POR LA MAÑANA. VIENTOS LEVES O MODERADOS DEL
SUDOESTE, ROTANDO AL SECTOR SUR. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 18°C Y
22°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 29°C Y 34°C.
 
ENTRE RÍOS    
NUBOSIDAD VARIABLE. INESTABLE CON PROBABILIDAD DE
PRECIPITACIONES. VIENTOS LEVES DE DIRECCIONES VARIABLES,
CAMBIANDO A LEVES O MODERADOS DEL SECTOR SUR. TEMPERATURA MÍNIMA
ENTRE 18°C Y 22°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 28°C Y 32°C.
 
SUR DE CÓRDOBA, SAN LUIS    
ALGO NUBLADO POR LA MAÑANA, LUEGO NUBOSIDAD VARIABLE. VIENTOS
LEVES DE DIRECCIONES VARIABLES, CAMBIANDO A MODERADOS O
REGULARES DEL SUDESTE, CON RÁFAGAS. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE
17°C Y 21°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 27°C Y 31°C.
 
LA PAMPA    
ALGO NUBLADO POR LA MAÑANA, LUEGO NUBOSIDAD VARIABLE. VIENTOS
LEVES O MODERADOS DEL SECTOR NORTE, CAMBIANDO A MODERADOS O
REGULARES DEL SECTOR SUR, CON RÁFAGAS. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE
18°C Y 22°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 24°C Y 29°C.
 
SUR DE SANTA FE Y NOROESTE DE BUENOS AIRES    
NUBOSIDAD VARIABLE. VIENTOS LEVES O MODERADOS DEL DIRECCIONES
VARIABLES, CAMBIANDO AL SECTOR SUR, CON RÁFAGAS. TEMPERATURA
MÍNIMA ENTRE 17°C Y 22°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 28°C Y 32°C.
 
SUDOESTE DE BUENOS AIRES    
ALGO NUBLADO. VIENTOS MODERADOS O REGULARES DEL NORESTE, CON
RÁFAGAS, CAMBIANDO AL SECTOR SUR. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 16°C
Y 21°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 27°C Y 31°C.
 
SUDESTE DE BUENOS AIRES    
NUBOSIDAD VARIABLE. INESTABLE CON PROBABILIDAD DE
PRECIPITACIONES. VIENTOS MODERADOS O LEVES DEL SECTOR NORTE,
CAMBIANDO AL SECTOR SUR, AUMENTANDO LUEGO A MODERADOS O
REGULARES, CON RÁFAGAS. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 16°C Y 21°C.
TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 27°C Y 31°C.
 
NORESTE DE BUENOS AIRES    
NUBOSIDAD VARIABLE E INESTABLE POR LA MAÑANA, LUEGO NUBLADO O
PARCIAL NUBLADO. VIENTOS LEVES DEL SECTOR ESTE, CAMBIANDO A
MODERADOS DEL SECTOR SUR. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 19°C Y 21°C.
TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 28°C Y 30°C.
    

 (Reporte de Maximilian Heath)
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