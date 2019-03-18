Argentina
March 18, 2019 / 5:38 PM / ACTUALIZADO HACE 2 hours ago

Pronóstico meteorológico para región agropecuaria de Argentina

9 MIN. DE LECTURA

    BUENOS AIRES, 18 mar (Reuters) - Pronóstico climático del
Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de Argentina para el
martes, miércoles y jueves en las principales provincias
agropecuarias del país, uno de los mayores exportadores
mundiales de soja, maíz, trigo y girasol.  
    La información está disponible en la página web del Servicio
Meteorológico (www.smn.gov.ar) y las temperaturas están
expresadas en grados centígrados.
    
MARTES

ESTE DE JUJUY Y ESTE DE SALTA    
NEBLINAS MATINALES. NUBOSIDAD VARIABLE. INESTABLE CON
PROBABILIDAD DE PRECIPITACIONES POR LA MAÑANA, LUEGO
PROBABILIDAD DE LLUVIAS Y TORMENTAS AISLADAS. VIENTOS LEVES DE
DIRECCIONES VARIABLES. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 18°C Y 21°C.
TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 24°C Y 31°C.
 
CENTRO DE SALTA Y TUCUMÁN    
NEBLINAS MATINALES. NUBOSIDAD VARIABLE. INESTABLE CON
PROBABILIDAD DE PRECIPITACIONES. VIENTOS LEVES DEL SECTOR ESTE,
CAMBIANDO A MODERADOS DEL SECTOR SUR. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE
16°C Y 19°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 25°C Y 27°C.
 
OESTE DE SANTIAGO DEL ESTERO    
NUBOSIDAD VARIABLE. INESTABLE CON PROBABILIDAD DE
PRECIPITACIONES DURANTE LA MAÑANA, LUEGO PROBABILIDAD DE
TORMENTAS AISLADAS. VIENTOS LEVES DEL SECTOR ESTE, CAMBIANDO A
MODERADOS DEL SECTOR SUR. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 18°C Y 20°C.
TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 22°C Y 25°C.
 
ESTE DE SANTIAGO DEL ESTERO    
NUBOSIDAD EN AUMENTO. PROBABILIDAD DE LLUVIAS Y TORMENTAS HACIA
LA TARDE O NOCHE. VIENTOS LEVES DEL SECTOR ESTE, CAMBIANDO A
MODERADOS DEL SECTOR SUR. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 19°C Y 21°C.
TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 23°C Y 25°C.
 
SUR DE CHACO, NORTE DE CORRIENTES Y SUR DE MISIONES    
PROBABLES NIEBLAS MATINALES. PARCIAL NUBLADO. INESTABLE CON
PROBABILIDAD DE PRECIPITACIONES HACIA LA TARDE O NOCHE. VIENTOS
LEVES DEL SECTOR ESTE, ROTANDO AL SECTOR SUR. TEMPERATURA MÍNIMA
ENTRE 18°C Y 21°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 32°C Y 34°C.
 
FORMOSA Y NORTE DE CHACO    
PARCIAL NUBLADO. PROBABILIDAD DE TORMENTAS AISLADAS HACIA LA
TARDE O NOCHE. VIENTOS LEVES DEL SECTOR ESTE. TEMPERATURA MÍNIMA
ENTRE 18°C Y 20°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 31°C Y 33°C.
 
NORTE DE SANTA FE, SUDOESTE DE CORRIENTES Y ENTRE RÍOS    
PARCIAL NUBLADO. INESTABLE CON PROBABILIDAD DE PRECIPITACIONES
HACIA LA TARDE O NOCHE. VIENTOS LEVES DE SECTOR ESTE, CAMBIANDO
A MODERADOS DEL SECTOR SUR, CON RÁFAGAS. TEMPERATURA MÍNIMA
ENTRE 15°C Y 19°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 24°C Y 29°C.
 
SUDESTE DE CORRIENTES    
NUBLADO. INESTABLE CON PROBABILIDAD DE PRECIPITACIONES. VIENTOS
LEVES DE SECTOR ESTE, CAMBIANDO A MODERADOS O REGULARES DEL
SECTOR SUR, CON RÁFAGAS. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 19°C Y 21°C.
TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 27°C Y 29°C.
 
SUDESTE DE CÓRDOBA, SUR DE SANTA FE Y NOROESTE Y CENTRO DE
BUENOS AIRES    
NUBLADO. INESTABLE CON PROBABILIDAD DE PRECIPITACIONES. VIENTOS
LEVES DE SECTOR ESTE, CAMBIANDO A MODERADOS O REGULARES DEL
SECTOR SUR, CON RÁFAGAS. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 9°C Y 11°C.
TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 18°C Y 24°C.
 
NORTE DE CÓRDOBA    
NUBLADO. PROBABILIDAD DE PRECIPITACIONES POR LA MAÑANA, LUEGO
PROBABILIDAD DE TORMENTAS AISLADAS. VIENTOS LEVES DE DIRECCIONES
VARIABLES, CAMBIANDO A MODERADOS O REGULARES DEL SUDESTE, CON
RÁFAGAS. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 10°C Y 12°C. TEMPERATURA
MÁXIMA ENTRE 19°C Y 21°C.
 
SUDOESTE DE CÓRDOBA, SAN LUIS Y NORTE DE LA PAMPA    
NUBLADO. PROBABILIDAD DE TORMENTAS AISLADAS DURANTE LA MAÑANA,
LUEGO PROBABILIDAD DE PRECIPITACIONES. VIENTOS MODERADOS DEL
SUDESTE, ROTANDO AL SECTOR ESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 10°C Y
13°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 17°C Y 20°C.
 
CENTRO Y SUR DE LA PAMPA Y SUDOESTE DE BUENOS AIRES    
NUBOSIDAD VARIABLE. VIENTOS MODERADOS O REGULARES DEL SECTOR
SUR, CON RÁFAGAS. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 12°C Y 15°C.
TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 16°C Y 20°C.
 
SUDESTE DE BUENOS AIRES    
NUBLADO. INESTABLE CON PROBABILIDAD DE PRECIPITACIONES HACIA LA
TARDE O NOCHE. VIENTOS LEVES O MODERADOS DEL SECTOR SUR.
TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 10°C Y 13°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE
15°C Y 18°C.
 
NORESTE DE BUENOS AIRES    
ALGO A PARCIAL NUBLADO POR LA MAÑANA, LUEGO PARCIALMENTE NUBLADO
A NUBLADO. PROBABILIDAD DE LLUVIAS Y CHAPARRONES HACIA LA TARDE
O NOCHE. VIENTOS MODERADOS DEL SUDESTE, ROTANDO AL SECTOR SUR
CON RÁFAGAS, LUEGO EN DISMINUCIÓN. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 13°C
Y 15°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 18°C Y 20°C.


MIÉRCOLES

ESTE DE JUJUY, CENTRO Y ESTE DE SALTA Y FORMOSA    
NUBLADO. PROBABILIDAD DE TORMENTAS AISLADAS DURANTE LA MAÑANA,
LUEGO INESTABLE. VIENTOS MODERADOS DEL SECTOR SUR, DISMINUYENDO
A LEVES. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 14°C Y 21°C. TEMPERATURA
MÁXIMA ENTRE 16°C Y 26°C.
 
CHACO    
PARCIAL NUBLADO. INESTABLE DURANTE LA MAÑANA. VIENTOS MODERADOS
DEL SECTOR SUR. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 16°C Y 18°C.
TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 24°C Y 27°C.
 
NORTE DE CORRIENTES Y SUR DE MISIONES    
PARCIAL NUBLADO. INESTABLE CON PROBABILIDAD DE PRECIPITACIONES
DURANTE LA MAÑANA. VIENTOS MODERADOS DEL SECTOR SUR. TEMPERATURA
MÍNIMA ENTRE 17°C Y 19°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 24°C Y 26°C.
 
NORTE DE MISIONES    
NUBOSIDAD VARIABLE. INESTABLE DURANTE LA MAÑANA, LUEGO
PROBABILIDAD DE PRECIPITACIONES. VIENTOS LEVES DEL SECTOR SUR.
TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 20°C Y 22°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE
25°C Y 27°C.
 
NORTE DE SANTIAGO DEL ESTERO Y TUCUMÁN    
NUBOSIDAD VARIABLE. PROBABILIDAD DE LLUVIAS Y LLOVIZNAS DURANTE
LA MAÑANA. VIENTOS MODERADOS DEL SECTOR SUR, DISMINUYENDO A
LEVES. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 12°C Y 15°C. TEMPERATURA MÁXIMA
ENTRE 17°C Y 23°C.
 
NOROESTE DE CÓRDOBA Y SAN LUIS    
PARCIAL A ALGO NUBLADO. VIENTOS LEVES DEL SECTOR ESTE.
TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 7°C Y 9°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE
19°C Y 21°C.
 
SUR DE SANTIAGO DEL ESTERO, NORTE DE SANTA FE Y SUR DE
CORRIENTES    
PARCIAL NUBLADO POR LA MAÑANA, LUEGO NUBOSIDAD VARIABLE. VIENTOS
MODERADOS DEL SECTOR SUR, CAMBIANDO AL SUDESTE. TEMPERATURA
MÍNIMA ENTRE 14°C Y 16°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 22°C Y 25°C.
 
NORESTE Y SUR DE CÓRDOBA, SUR DE SANTA FE, LA PAMPA Y NOROESTE
DE BUENOS AIRES    
ALGO NUBLADO. VIENTOS LEVES O MODERADOS DEL SECTOR SUR,
CAMBIANDO A LEVES DEL SECTOR ESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 7°C
Y 10°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 20°C Y 23°C.
 
CENTRO DE SANTA FE Y ENTRE RÍOS    
PARCIAL A ALGO NUBLADO. VIENTOS MODERADOS DEL SECTOR SUR,
CAMBIANDO A LEVES DEL SUDESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 10°C Y
14°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 19°C Y 24°C.
 
SUDOESTE DE BUENOS AIRES    
NUBOSIDAD VARIABLE. VIENTOS LEVES O MODERADOS DEL SECTOR SUR,
CAMBIANDO A LEVES DEL SECTOR ESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 11°C
Y 14°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 15°C Y 18°C.
 
SUDESTE DE BUENOS AIRES    
NUBOSIDAD VARIABLE. INESTABLE CON PROBABILIDAD DE
PRECIPITACIONES POR LA TARDE O NOCHE. VIENTOS LEVES O MODERADOS
DEL SECTOR SUR. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 7°C Y 9°C. TEMPERATURA
MÁXIMA ENTRE 15°C Y 17°C.
 
NORESTE DE BUENOS AIRES    
MEJORANDO CON NUBOSIDAD EN DISMINUCIÓN POR LA MAÑANA, LUEGO
NUBOSIDAD VARIABLE. VIENTOS LEVES O MODERADOS DEL SECTOR SUR.
TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 11°C Y 13°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE
19°C Y 21°C.


JUEVES

ESTE DE JUJUY Y NORTE DE SALTA    
PARCIALMENTE NUBLADO. PROBABILIDAD DE LLOVIZNAS DURANTE LA
MAÑANA. VIENTOS LEVES DEL SUDESTE, CAMBIANDO A DIRECCIÓN
VARIABLE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 12°C Y 15°C. TEMPERATURA
MÁXIMA ENTRE 16°C Y 21°C.
 
CENTRO DE SALTA Y TUCUMÁN    
NUBOSIDAD VARIABLE DURANTE LA MAÑANA, LUEGO PARCIAL NUBLADO.
VIENTOS LEVES DEL SUDESTE, ROTANDO AL SECTOR ESTE. TEMPERATURA
MÍNIMA ENTRE 9°C Y 11°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 16°C Y 24°C.
 
NORTE DE CHACO Y OESTE DE FORMOSA    
NUBOSIDAD VARIABLE DURANTE LA MAÑANA, LUEGO ALGO NUBLADO.
VIENTOS LEVES DEL SECTOR SUR, ROTANDO AL SUDESTE. TEMPERATURA
MÍNIMA ENTRE 12°C Y 15°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 24°C Y 26°C.
 
SANTIAGO DEL ESTERO, SUR DE CHACO, NORTE DE SANTA FE, CORRIENTES
Y SUR DE MISIONES    
ALGO NUBLADO. VIENTOS LEVES O MODERADOS DEL SECTOR SUR,
CAMBIANDO A LEVES DEL SECTOR ESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 11°C
Y 14°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 24°C Y 26°C.
 
NORTE DE MISIONES    
NUBOSIDAD VARIABLE DURANTE LA MAÑANA, LUEGO ALGO NUBLADO.
VIENTOS LEVES DEL SECTOR SUR. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 15°C Y
17°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 27°C Y 29°C.
 
SUR DE SANTA FE, NOROESTE Y SUDOESTE DE BUENOS AIRES Y ENTRE
RÍOS    
ALGO A PARCIALMENTE NUBLADO. VIENTOS LEVES DEL SECTOR SUR,
ROTANDO AL SECTOR ESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 6°C Y 10°C.
TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 19°C Y 24°C.
 
CÓRDOBA, SAN LUIS Y LA PAMPA    
PARCIAL NUBLADO DURANTE LA MAÑANA, LUEGO NUBOSIDAD VARIABLE.
VIENTOS MODERADOS DEL NORESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 7°C Y
12°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 22°C Y 25°C.
 
SUDESTE DE BUENOS AIRES    
NUBOSIDAD VARIABLE DURANTE LA MAÑANA, LUEGO PARCIAL NUBLADO.
VIENTOS LEVES DEL SECTOR SUR, ROTANDO AL SECTOR ESTE.
TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 6°C Y 8°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE
15°C Y 17°C.
 
NORESTE DE BUENOS AIRES    
NUBOSIDAD VARIABLE. VIENTOS LEVES DEL SUDESTE, ROTANDO AL SECTOR
ESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 11°C Y 13°C. TEMPERATURA MÁXIMA
ENTRE 19°C Y 21°C.

 (Reporte de Maximilian Heath)
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