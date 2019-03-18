Pronóstico meteorológico para región agropecuaria de Argentina

BUENOS AIRES, 18 mar (Reuters) - Pronóstico climático del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de Argentina para el martes, miércoles y jueves en las principales provincias agropecuarias del país, uno de los mayores exportadores mundiales de soja, maíz, trigo y girasol. La información está disponible en la página web del Servicio Meteorológico (www.smn.gov.ar) y las temperaturas están expresadas en grados centígrados. MARTES ESTE DE JUJUY Y ESTE DE SALTA NEBLINAS MATINALES. NUBOSIDAD VARIABLE. INESTABLE CON PROBABILIDAD DE PRECIPITACIONES POR LA MAÑANA, LUEGO PROBABILIDAD DE LLUVIAS Y TORMENTAS AISLADAS. VIENTOS LEVES DE DIRECCIONES VARIABLES. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 18°C Y 21°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 24°C Y 31°C. CENTRO DE SALTA Y TUCUMÁN NEBLINAS MATINALES. NUBOSIDAD VARIABLE. INESTABLE CON PROBABILIDAD DE PRECIPITACIONES. VIENTOS LEVES DEL SECTOR ESTE, CAMBIANDO A MODERADOS DEL SECTOR SUR. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 16°C Y 19°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 25°C Y 27°C. OESTE DE SANTIAGO DEL ESTERO NUBOSIDAD VARIABLE. INESTABLE CON PROBABILIDAD DE PRECIPITACIONES DURANTE LA MAÑANA, LUEGO PROBABILIDAD DE TORMENTAS AISLADAS. VIENTOS LEVES DEL SECTOR ESTE, CAMBIANDO A MODERADOS DEL SECTOR SUR. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 18°C Y 20°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 22°C Y 25°C. ESTE DE SANTIAGO DEL ESTERO NUBOSIDAD EN AUMENTO. PROBABILIDAD DE LLUVIAS Y TORMENTAS HACIA LA TARDE O NOCHE. VIENTOS LEVES DEL SECTOR ESTE, CAMBIANDO A MODERADOS DEL SECTOR SUR. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 19°C Y 21°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 23°C Y 25°C. SUR DE CHACO, NORTE DE CORRIENTES Y SUR DE MISIONES PROBABLES NIEBLAS MATINALES. PARCIAL NUBLADO. INESTABLE CON PROBABILIDAD DE PRECIPITACIONES HACIA LA TARDE O NOCHE. VIENTOS LEVES DEL SECTOR ESTE, ROTANDO AL SECTOR SUR. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 18°C Y 21°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 32°C Y 34°C. FORMOSA Y NORTE DE CHACO PARCIAL NUBLADO. PROBABILIDAD DE TORMENTAS AISLADAS HACIA LA TARDE O NOCHE. VIENTOS LEVES DEL SECTOR ESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 18°C Y 20°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 31°C Y 33°C. NORTE DE SANTA FE, SUDOESTE DE CORRIENTES Y ENTRE RÍOS PARCIAL NUBLADO. INESTABLE CON PROBABILIDAD DE PRECIPITACIONES HACIA LA TARDE O NOCHE. VIENTOS LEVES DE SECTOR ESTE, CAMBIANDO A MODERADOS DEL SECTOR SUR, CON RÁFAGAS. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 15°C Y 19°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 24°C Y 29°C. SUDESTE DE CORRIENTES NUBLADO. INESTABLE CON PROBABILIDAD DE PRECIPITACIONES. VIENTOS LEVES DE SECTOR ESTE, CAMBIANDO A MODERADOS O REGULARES DEL SECTOR SUR, CON RÁFAGAS. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 19°C Y 21°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 27°C Y 29°C. SUDESTE DE CÓRDOBA, SUR DE SANTA FE Y NOROESTE Y CENTRO DE BUENOS AIRES NUBLADO. INESTABLE CON PROBABILIDAD DE PRECIPITACIONES. VIENTOS LEVES DE SECTOR ESTE, CAMBIANDO A MODERADOS O REGULARES DEL SECTOR SUR, CON RÁFAGAS. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 9°C Y 11°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 18°C Y 24°C. NORTE DE CÓRDOBA NUBLADO. PROBABILIDAD DE PRECIPITACIONES POR LA MAÑANA, LUEGO PROBABILIDAD DE TORMENTAS AISLADAS. VIENTOS LEVES DE DIRECCIONES VARIABLES, CAMBIANDO A MODERADOS O REGULARES DEL SUDESTE, CON RÁFAGAS. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 10°C Y 12°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 19°C Y 21°C. SUDOESTE DE CÓRDOBA, SAN LUIS Y NORTE DE LA PAMPA NUBLADO. PROBABILIDAD DE TORMENTAS AISLADAS DURANTE LA MAÑANA, LUEGO PROBABILIDAD DE PRECIPITACIONES. VIENTOS MODERADOS DEL SUDESTE, ROTANDO AL SECTOR ESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 10°C Y 13°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 17°C Y 20°C. CENTRO Y SUR DE LA PAMPA Y SUDOESTE DE BUENOS AIRES NUBOSIDAD VARIABLE. VIENTOS MODERADOS O REGULARES DEL SECTOR SUR, CON RÁFAGAS. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 12°C Y 15°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 16°C Y 20°C. SUDESTE DE BUENOS AIRES NUBLADO. INESTABLE CON PROBABILIDAD DE PRECIPITACIONES HACIA LA TARDE O NOCHE. VIENTOS LEVES O MODERADOS DEL SECTOR SUR. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 10°C Y 13°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 15°C Y 18°C. NORESTE DE BUENOS AIRES ALGO A PARCIAL NUBLADO POR LA MAÑANA, LUEGO PARCIALMENTE NUBLADO A NUBLADO. PROBABILIDAD DE LLUVIAS Y CHAPARRONES HACIA LA TARDE O NOCHE. VIENTOS MODERADOS DEL SUDESTE, ROTANDO AL SECTOR SUR CON RÁFAGAS, LUEGO EN DISMINUCIÓN. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 13°C Y 15°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 18°C Y 20°C. MIÉRCOLES ESTE DE JUJUY, CENTRO Y ESTE DE SALTA Y FORMOSA NUBLADO. PROBABILIDAD DE TORMENTAS AISLADAS DURANTE LA MAÑANA, LUEGO INESTABLE. VIENTOS MODERADOS DEL SECTOR SUR, DISMINUYENDO A LEVES. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 14°C Y 21°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 16°C Y 26°C. CHACO PARCIAL NUBLADO. INESTABLE DURANTE LA MAÑANA. VIENTOS MODERADOS DEL SECTOR SUR. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 16°C Y 18°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 24°C Y 27°C. NORTE DE CORRIENTES Y SUR DE MISIONES PARCIAL NUBLADO. INESTABLE CON PROBABILIDAD DE PRECIPITACIONES DURANTE LA MAÑANA. VIENTOS MODERADOS DEL SECTOR SUR. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 17°C Y 19°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 24°C Y 26°C. NORTE DE MISIONES NUBOSIDAD VARIABLE. INESTABLE DURANTE LA MAÑANA, LUEGO PROBABILIDAD DE PRECIPITACIONES. VIENTOS LEVES DEL SECTOR SUR. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 20°C Y 22°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 25°C Y 27°C. NORTE DE SANTIAGO DEL ESTERO Y TUCUMÁN NUBOSIDAD VARIABLE. PROBABILIDAD DE LLUVIAS Y LLOVIZNAS DURANTE LA MAÑANA. VIENTOS MODERADOS DEL SECTOR SUR, DISMINUYENDO A LEVES. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 12°C Y 15°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 17°C Y 23°C. NOROESTE DE CÓRDOBA Y SAN LUIS PARCIAL A ALGO NUBLADO. VIENTOS LEVES DEL SECTOR ESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 7°C Y 9°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 19°C Y 21°C. SUR DE SANTIAGO DEL ESTERO, NORTE DE SANTA FE Y SUR DE CORRIENTES PARCIAL NUBLADO POR LA MAÑANA, LUEGO NUBOSIDAD VARIABLE. VIENTOS MODERADOS DEL SECTOR SUR, CAMBIANDO AL SUDESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 14°C Y 16°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 22°C Y 25°C. NORESTE Y SUR DE CÓRDOBA, SUR DE SANTA FE, LA PAMPA Y NOROESTE DE BUENOS AIRES ALGO NUBLADO. VIENTOS LEVES O MODERADOS DEL SECTOR SUR, CAMBIANDO A LEVES DEL SECTOR ESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 7°C Y 10°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 20°C Y 23°C. CENTRO DE SANTA FE Y ENTRE RÍOS PARCIAL A ALGO NUBLADO. VIENTOS MODERADOS DEL SECTOR SUR, CAMBIANDO A LEVES DEL SUDESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 10°C Y 14°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 19°C Y 24°C. SUDOESTE DE BUENOS AIRES NUBOSIDAD VARIABLE. VIENTOS LEVES O MODERADOS DEL SECTOR SUR, CAMBIANDO A LEVES DEL SECTOR ESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 11°C Y 14°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 15°C Y 18°C. SUDESTE DE BUENOS AIRES NUBOSIDAD VARIABLE. INESTABLE CON PROBABILIDAD DE PRECIPITACIONES POR LA TARDE O NOCHE. VIENTOS LEVES O MODERADOS DEL SECTOR SUR. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 7°C Y 9°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 15°C Y 17°C. NORESTE DE BUENOS AIRES MEJORANDO CON NUBOSIDAD EN DISMINUCIÓN POR LA MAÑANA, LUEGO NUBOSIDAD VARIABLE. VIENTOS LEVES O MODERADOS DEL SECTOR SUR. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 11°C Y 13°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 19°C Y 21°C. JUEVES ESTE DE JUJUY Y NORTE DE SALTA PARCIALMENTE NUBLADO. PROBABILIDAD DE LLOVIZNAS DURANTE LA MAÑANA. VIENTOS LEVES DEL SUDESTE, CAMBIANDO A DIRECCIÓN VARIABLE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 12°C Y 15°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 16°C Y 21°C. CENTRO DE SALTA Y TUCUMÁN NUBOSIDAD VARIABLE DURANTE LA MAÑANA, LUEGO PARCIAL NUBLADO. VIENTOS LEVES DEL SUDESTE, ROTANDO AL SECTOR ESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 9°C Y 11°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 16°C Y 24°C. NORTE DE CHACO Y OESTE DE FORMOSA NUBOSIDAD VARIABLE DURANTE LA MAÑANA, LUEGO ALGO NUBLADO. VIENTOS LEVES DEL SECTOR SUR, ROTANDO AL SUDESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 12°C Y 15°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 24°C Y 26°C. SANTIAGO DEL ESTERO, SUR DE CHACO, NORTE DE SANTA FE, CORRIENTES Y SUR DE MISIONES ALGO NUBLADO. VIENTOS LEVES O MODERADOS DEL SECTOR SUR, CAMBIANDO A LEVES DEL SECTOR ESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 11°C Y 14°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 24°C Y 26°C. NORTE DE MISIONES NUBOSIDAD VARIABLE DURANTE LA MAÑANA, LUEGO ALGO NUBLADO. VIENTOS LEVES DEL SECTOR SUR. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 15°C Y 17°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 27°C Y 29°C. SUR DE SANTA FE, NOROESTE Y SUDOESTE DE BUENOS AIRES Y ENTRE RÍOS ALGO A PARCIALMENTE NUBLADO. VIENTOS LEVES DEL SECTOR SUR, ROTANDO AL SECTOR ESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 6°C Y 10°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 19°C Y 24°C. CÓRDOBA, SAN LUIS Y LA PAMPA PARCIAL NUBLADO DURANTE LA MAÑANA, LUEGO NUBOSIDAD VARIABLE. VIENTOS MODERADOS DEL NORESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 7°C Y 12°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 22°C Y 25°C. SUDESTE DE BUENOS AIRES NUBOSIDAD VARIABLE DURANTE LA MAÑANA, LUEGO PARCIAL NUBLADO. VIENTOS LEVES DEL SECTOR SUR, ROTANDO AL SECTOR ESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 6°C Y 8°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 15°C Y 17°C. NORESTE DE BUENOS AIRES NUBOSIDAD VARIABLE. VIENTOS LEVES DEL SUDESTE, ROTANDO AL SECTOR ESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 11°C Y 13°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 19°C Y 21°C. (Reporte de Maximilian Heath)