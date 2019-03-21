Argentina
March 21, 2019 / 5:39 PM / ACTUALIZADO HACE 2 hours ago

Pronóstico meteorológico para región agropecuaria de Argentina

7 MIN. DE LECTURA

    BUENOS AIRES, 21 mar (Reuters) - Pronóstico climático del
Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de Argentina para el
viernes y el fin de semana en las principales provincias
agropecuarias del país, uno de los mayores exportadores
mundiales de soja, maíz, trigo y girasol.  
    La información está disponible en la página web del Servicio
Meteorológico (www.smn.gov.ar) y las temperaturas están
expresadas en grados centígrados.
    
VIERNES
    
ESTE DE JUJUY, CENTRO DE SALTA Y TUCUMÁN    
NUBOSIDAD VARIABLE. INESTABLE CON PROBABILIDAD DE
PRECIPITACIONES. VIENTOS LEVES DE DIRECCIONES VARIABLES.
TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 12°C Y 15°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE
23°C Y 27°C.
 
ESTE DE SALTA, OESTE DE CHACO Y SANTIAGO DEL ESTERO    
NUBOSIDAD VARIABLE. VIENTOS LEVES DE DIRECCIONES VARIABLES,
PREFERENTEMENTE DEL SECTOR ESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 13°C Y
19°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 27°C Y 29°C.
 
FORMOSA    
PARCIAL NUBLADO. VIENTOS LEVES DEL SECTOR SUR. TEMPERATURA
MÍNIMA ENTRE 15°C Y 17°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 27°C Y 29°C.
 
CENTRO Y ESTE DE CHACO, NORTE DE SANTA FE, CORRIENTES Y SUR DE
MISIONES    
ALGO NUBLADO. VIENTOS LEVES DEL SECTOR SUR. TEMPERATURA MÍNIMA
ENTRE 13°C Y 15°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 27°C Y 30°C.
 
CENTRO Y NORTE DE MISIONES    
PARCIAL NUBLADO. INESTABLE CON PROBABILIDAD DE PRECIPITACIONES
DURANTE LA MAÑANA, LUEGO PROBABILIDAD DE TORMENTAS AISLADAS.
VIENTOS LEVES DEL SECTOR SUR, ROTANDO TEMPORARIAMENTE AL NORTE.
TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 15°C Y 19°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE
24°C Y 30°C.
 
CÓRDOBA    
ALGO NUBLADO. VIENTOS LEVES O MODERADOS DEL SECTOR NORTE.
TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 10°C Y 13°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE
24°C Y 27°C.
 
SUR DE SANTA FE Y ENTRE RÍOS    
PARCIAL A ALGO NUBLADO. VIENTOS LEVES DEL SECTOR ESTE, ROTANDO
AL NORESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 10°C Y 12°C. TEMPERATURA
MÁXIMA ENTRE 22°C Y 27°C.
 
SAN LUIS Y OESTE DE LA PAMPA    
NUBOSIDAD VARIABLE. VIENTOS MODERADOS DEL SECTOR NORTE, ROTANDO
AL NORESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 13°C Y 15°C. TEMPERATURA
MÁXIMA ENTRE 26°C Y 29°C.
 
ESTE DE LA PAMPA Y NOROESTE Y SUDOESTE DE BUENOS AIRES    
NUBOSIDAD VARIABLE. INESTABLE CON PROBABILIDAD DE
PRECIPITACIONES POR LA MAÑANA. VIENTOS MODERADOS O REGULARES DEL
SECTOR NORTE, CON RÁFAGAS, CAMBIANDO A MODERADOS DEL NORESTE.
TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 9°C Y 15°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE
23°C Y 29°C.
 
CENTRO DE BUENOS AIRES    
PARCIALMENTE NUBLADO DURANTE LA MAÑANA, LUEGO NUBOSIDAD
VARIABLE. VIENTOS LEVES O MODERADOS DEL SECTOR NORTE, ROTANDO AL
NORESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 8°C Y 10°C. TEMPERATURA MÁXIMA
ENTRE 21°C Y 27°C.
 
SUDESTE DE BUENOS AIRES    
NUBOSIDAD VARIABLE. INESTABLE CON PROBABILIDAD DE
PRECIPITACIONES. VIENTOS LEVES O MODERADOS DEL SECTOR NORTE,
ROTANDO AL NORESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 7°C Y 9°C.
TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 20°C Y 23°C.
 
NORESTE DE BUENOS AIRES    
NUBOSIDAD VARIABLE. BAJA PROBABILIDAD DE LLOVIZNAS AISLADAS
DURANTE LA MAÑANA. LUEGO PARCIAL A ALGO NUBLADO. VIENTOS LEVES
DEL SECTOR ESTE, ROTANDO AL SECTOR NORTE. TEMPERATURA MÍNIMA
ENTRE 12°C Y 15°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 22°C Y 24°C.


SÁBADO

CENTRO Y ESTE DE SALTA Y ESTE DE JUJUY    
NUBOSIDAD VARIABLE POR LA MAÑANA, LUEGO PARCIALMENTE NUBLADO.
VIENTOS LEVES DE DIRECCIONES VARIABLES. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE
12°C Y 17°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 25°C Y 30°C.
 
TUCUMÁN, FORMOSA, CHACO, SUR DE MISIONES, CORRIENTES, NORTE DE
SANTA FE    
ALGO NUBLADO. VIENTOS LEVES DE DIRECCIONES VARIABLES
PREVALECIENDO DEL NORESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 11°C Y 16°C.
TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 26°C Y 31°C.
 
SANTIAGO DEL ESTERO, NORTE DE SAN LUIS Y NOROESTE DE CÓRDOBA
ALGO NUBLADO. VIENTOS LEVES DEL SECTOR ESTE, ROTANDO
TEMPORARIAMENTE NORESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 13°C Y 17°C.
TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 29°C Y 31°C.
 
CENTRO Y NORTE DE MISIONES    
ALGO NUBLADO POR LA MAÑANA, LUEGO NUBOSIDAD VARIABLE. VIENTOS
LEVES DEL SECTOR ESTE, ROTANDO TEMPORARIAMENTE AL SECTOR SUR.
TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 16°C Y 19°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE
29°C Y 32°C.
 
ESTE Y SUR DE CÓRDOBA, SUR DE SAN LUIS, SUR DE SANTA FE, ENTRE
RÍOS, LA PAMPA Y NOROESTE DE BUENOS AIRES    
NUBOSIDAD VARIABLE. VIENTOS MODERADOS DEL SECTOR NORTE,
CAMBIANDO A MODERADOS O REGULARES DEL SECTOR SUR. TEMPERATURA
MÍNIMA ENTRE 11°C Y 17°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 29°C Y 31°C.
 
SUDOESTE DE BUENOS AIRES    
NUBOSIDAD VARIABLE. INESTABLE HACIA LA TARDE O NOCHE, CON
PROBABILIDAD DE PRECIPITACIONES. VIENTOS MODERADOS DEL SECTOR
NORTE, CAMBIANDO A REGULARES DEL SECTOR SUR. TEMPERATURA MÍNIMA
ENTRE 15°C Y 20°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 25°C Y 30°C.
 
SUDESTE DE BUENOS AIRES    
NUBOSIDAD VARIABLE. PROBABILIDAD DE LLUVIAS Y TORMENTAS HACIA LA
TARDE O NOCHE. VIENTOS REGULARES DEL NORTE, DISMINUYENDO A
MODERADOS. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 9°C Y 11°C. TEMPERATURA
MÁXIMA ENTRE 23°C Y 26°C.
 
NORESTE DE BUENOS AIRES    
ALGO NUBLADO EN LA MAÑANA. LUEGO NUBOSIDAD VARIABLE. VIENTOS
LEVES A MODERADOS DEL SECTOR NORTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE
13°C Y 16°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 24°C Y 27°C.


DOMINGO

ESTE DE JUJUY, TUCUMÁN Y CENTRO DE SALTA    
NUBOSIDAD VARIABLE. INESTABLE HACIA LA TARDE O NOCHE. VIENTOS
LEVES DE DIRECCIONES VARIABLES, LUEGO DEL SECTOR ESTE.
TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 15°C Y 19°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE
25°C Y 29°C.
 
OESTE DE FORMOSA, OESTE DE CHACO, SANTIAGO DEL ESTERO Y ESTE DE
SALTA    
NUBOSIDAD VARIABLE POR LA MAÑANA, LUEGO PARCIALMENTE NUBLADO.
VIENTOS LEVES DEL SECTOR ESTE, CAMBIANDO AL SUDESTE. TEMPERATURA
MÍNIMA ENTRE 15°C Y 19°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 25°C Y 29°C.
 
ESTE DE FORMOSA, ESTE DE CHACO, NORTE Y CENTRO DE SANTA FE,
NORESTE DE CÓRDOBA, NORTE DE ENTRE RÍOS, SUR DE MISIONES Y
CORRIENTES    
ALGO NUBLADO. VIENTOS LEVES DE SECTOR ESTE, CAMBIANDO AL
SUDESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 17°C Y 22°C. TEMPERATURA
MÁXIMA ENTRE 26°C Y 33°C.
 
NORTE DE MISIONES    
NUBOSIDAD VARIABLE POR LA MAÑANA, LUEGO ALGO NUBLADO. VIENTOS
LEVES DEL SUR. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 19°C Y 23°C. TEMPERATURA
MÁXIMA ENTRE 26°C Y 30°C.
 
SUR DE SAN LUIS Y OESTE DE LA PAMPA    
NUBOSIDAD VARIABLE. VIENTOS MODERADOS DEL SECTOR SUR, CAMBIANDO
AL SUDESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 15°C Y 18°C. TEMPERATURA
MÁXIMA ENTRE 27°C Y 30°C.
 
ESTE DE LA PAMPA Y NOROESTE DE BUENOS AIRES    
ALGO A PARCIALMENTE NUBLADO. VIENTOS MODERADOS DEL SUDOESTE,
CAMBIANDO AL SECTOR SUR. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 15°C Y 19°C.
TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 24°C Y 28°C.
 
SUR DE BUENOS AIRES    
NUBOSIDAD VARIABLE. INESTABLE HACIA LA TARDE O NOCHE, CON
PROBABILIDAD DE PRECIPITACIONES. VIENTOS MODERADOS O REGULARES
DEL SECTOR OESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 9°C Y 15°C.
TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 23°C Y 27°C.
 
SUR DE ENTRE RÍOS Y NORESTE DE BUENOS AIRES    
PARCIAL A ALGO NUBLADO DURANTE LA MAÑANA. LUEGO NUBOSIDAD
VARIABLE. VIENTOS MODERADOS DEL SECTOR NORTE, ROTANDO AL
SUDOESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 14°C Y 17°C. TEMPERATURA
MÁXIMA ENTRE 22°C Y 26°C.

 (Reporte de Maximilian Heath)
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