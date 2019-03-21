Pronóstico meteorológico para región agropecuaria de Argentina

BUENOS AIRES, 21 mar (Reuters) - Pronóstico climático del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de Argentina para el viernes y el fin de semana en las principales provincias agropecuarias del país, uno de los mayores exportadores mundiales de soja, maíz, trigo y girasol. La información está disponible en la página web del Servicio Meteorológico (www.smn.gov.ar) y las temperaturas están expresadas en grados centígrados. VIERNES ESTE DE JUJUY, CENTRO DE SALTA Y TUCUMÁN NUBOSIDAD VARIABLE. INESTABLE CON PROBABILIDAD DE PRECIPITACIONES. VIENTOS LEVES DE DIRECCIONES VARIABLES. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 12°C Y 15°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 23°C Y 27°C. ESTE DE SALTA, OESTE DE CHACO Y SANTIAGO DEL ESTERO NUBOSIDAD VARIABLE. VIENTOS LEVES DE DIRECCIONES VARIABLES, PREFERENTEMENTE DEL SECTOR ESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 13°C Y 19°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 27°C Y 29°C. FORMOSA PARCIAL NUBLADO. VIENTOS LEVES DEL SECTOR SUR. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 15°C Y 17°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 27°C Y 29°C. CENTRO Y ESTE DE CHACO, NORTE DE SANTA FE, CORRIENTES Y SUR DE MISIONES ALGO NUBLADO. VIENTOS LEVES DEL SECTOR SUR. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 13°C Y 15°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 27°C Y 30°C. CENTRO Y NORTE DE MISIONES PARCIAL NUBLADO. INESTABLE CON PROBABILIDAD DE PRECIPITACIONES DURANTE LA MAÑANA, LUEGO PROBABILIDAD DE TORMENTAS AISLADAS. VIENTOS LEVES DEL SECTOR SUR, ROTANDO TEMPORARIAMENTE AL NORTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 15°C Y 19°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 24°C Y 30°C. CÓRDOBA ALGO NUBLADO. VIENTOS LEVES O MODERADOS DEL SECTOR NORTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 10°C Y 13°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 24°C Y 27°C. SUR DE SANTA FE Y ENTRE RÍOS PARCIAL A ALGO NUBLADO. VIENTOS LEVES DEL SECTOR ESTE, ROTANDO AL NORESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 10°C Y 12°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 22°C Y 27°C. SAN LUIS Y OESTE DE LA PAMPA NUBOSIDAD VARIABLE. VIENTOS MODERADOS DEL SECTOR NORTE, ROTANDO AL NORESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 13°C Y 15°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 26°C Y 29°C. ESTE DE LA PAMPA Y NOROESTE Y SUDOESTE DE BUENOS AIRES NUBOSIDAD VARIABLE. INESTABLE CON PROBABILIDAD DE PRECIPITACIONES POR LA MAÑANA. VIENTOS MODERADOS O REGULARES DEL SECTOR NORTE, CON RÁFAGAS, CAMBIANDO A MODERADOS DEL NORESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 9°C Y 15°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 23°C Y 29°C. CENTRO DE BUENOS AIRES PARCIALMENTE NUBLADO DURANTE LA MAÑANA, LUEGO NUBOSIDAD VARIABLE. VIENTOS LEVES O MODERADOS DEL SECTOR NORTE, ROTANDO AL NORESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 8°C Y 10°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 21°C Y 27°C. SUDESTE DE BUENOS AIRES NUBOSIDAD VARIABLE. INESTABLE CON PROBABILIDAD DE PRECIPITACIONES. VIENTOS LEVES O MODERADOS DEL SECTOR NORTE, ROTANDO AL NORESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 7°C Y 9°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 20°C Y 23°C. NORESTE DE BUENOS AIRES NUBOSIDAD VARIABLE. BAJA PROBABILIDAD DE LLOVIZNAS AISLADAS DURANTE LA MAÑANA. LUEGO PARCIAL A ALGO NUBLADO. VIENTOS LEVES DEL SECTOR ESTE, ROTANDO AL SECTOR NORTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 12°C Y 15°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 22°C Y 24°C. SÁBADO CENTRO Y ESTE DE SALTA Y ESTE DE JUJUY NUBOSIDAD VARIABLE POR LA MAÑANA, LUEGO PARCIALMENTE NUBLADO. VIENTOS LEVES DE DIRECCIONES VARIABLES. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 12°C Y 17°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 25°C Y 30°C. TUCUMÁN, FORMOSA, CHACO, SUR DE MISIONES, CORRIENTES, NORTE DE SANTA FE ALGO NUBLADO. VIENTOS LEVES DE DIRECCIONES VARIABLES PREVALECIENDO DEL NORESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 11°C Y 16°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 26°C Y 31°C. SANTIAGO DEL ESTERO, NORTE DE SAN LUIS Y NOROESTE DE CÓRDOBA ALGO NUBLADO. VIENTOS LEVES DEL SECTOR ESTE, ROTANDO TEMPORARIAMENTE NORESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 13°C Y 17°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 29°C Y 31°C. CENTRO Y NORTE DE MISIONES ALGO NUBLADO POR LA MAÑANA, LUEGO NUBOSIDAD VARIABLE. VIENTOS LEVES DEL SECTOR ESTE, ROTANDO TEMPORARIAMENTE AL SECTOR SUR. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 16°C Y 19°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 29°C Y 32°C. ESTE Y SUR DE CÓRDOBA, SUR DE SAN LUIS, SUR DE SANTA FE, ENTRE RÍOS, LA PAMPA Y NOROESTE DE BUENOS AIRES NUBOSIDAD VARIABLE. VIENTOS MODERADOS DEL SECTOR NORTE, CAMBIANDO A MODERADOS O REGULARES DEL SECTOR SUR. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 11°C Y 17°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 29°C Y 31°C. SUDOESTE DE BUENOS AIRES NUBOSIDAD VARIABLE. INESTABLE HACIA LA TARDE O NOCHE, CON PROBABILIDAD DE PRECIPITACIONES. VIENTOS MODERADOS DEL SECTOR NORTE, CAMBIANDO A REGULARES DEL SECTOR SUR. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 15°C Y 20°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 25°C Y 30°C. SUDESTE DE BUENOS AIRES NUBOSIDAD VARIABLE. PROBABILIDAD DE LLUVIAS Y TORMENTAS HACIA LA TARDE O NOCHE. VIENTOS REGULARES DEL NORTE, DISMINUYENDO A MODERADOS. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 9°C Y 11°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 23°C Y 26°C. NORESTE DE BUENOS AIRES ALGO NUBLADO EN LA MAÑANA. LUEGO NUBOSIDAD VARIABLE. VIENTOS LEVES A MODERADOS DEL SECTOR NORTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 13°C Y 16°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 24°C Y 27°C. DOMINGO ESTE DE JUJUY, TUCUMÁN Y CENTRO DE SALTA NUBOSIDAD VARIABLE. INESTABLE HACIA LA TARDE O NOCHE. VIENTOS LEVES DE DIRECCIONES VARIABLES, LUEGO DEL SECTOR ESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 15°C Y 19°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 25°C Y 29°C. OESTE DE FORMOSA, OESTE DE CHACO, SANTIAGO DEL ESTERO Y ESTE DE SALTA NUBOSIDAD VARIABLE POR LA MAÑANA, LUEGO PARCIALMENTE NUBLADO. VIENTOS LEVES DEL SECTOR ESTE, CAMBIANDO AL SUDESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 15°C Y 19°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 25°C Y 29°C. ESTE DE FORMOSA, ESTE DE CHACO, NORTE Y CENTRO DE SANTA FE, NORESTE DE CÓRDOBA, NORTE DE ENTRE RÍOS, SUR DE MISIONES Y CORRIENTES ALGO NUBLADO. VIENTOS LEVES DE SECTOR ESTE, CAMBIANDO AL SUDESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 17°C Y 22°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 26°C Y 33°C. NORTE DE MISIONES NUBOSIDAD VARIABLE POR LA MAÑANA, LUEGO ALGO NUBLADO. VIENTOS LEVES DEL SUR. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 19°C Y 23°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 26°C Y 30°C. SUR DE SAN LUIS Y OESTE DE LA PAMPA NUBOSIDAD VARIABLE. VIENTOS MODERADOS DEL SECTOR SUR, CAMBIANDO AL SUDESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 15°C Y 18°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 27°C Y 30°C. ESTE DE LA PAMPA Y NOROESTE DE BUENOS AIRES ALGO A PARCIALMENTE NUBLADO. VIENTOS MODERADOS DEL SUDOESTE, CAMBIANDO AL SECTOR SUR. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 15°C Y 19°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 24°C Y 28°C. SUR DE BUENOS AIRES NUBOSIDAD VARIABLE. INESTABLE HACIA LA TARDE O NOCHE, CON PROBABILIDAD DE PRECIPITACIONES. VIENTOS MODERADOS O REGULARES DEL SECTOR OESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 9°C Y 15°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 23°C Y 27°C. SUR DE ENTRE RÍOS Y NORESTE DE BUENOS AIRES PARCIAL A ALGO NUBLADO DURANTE LA MAÑANA. LUEGO NUBOSIDAD VARIABLE. VIENTOS MODERADOS DEL SECTOR NORTE, ROTANDO AL SUDOESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 14°C Y 17°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 22°C Y 26°C. (Reporte de Maximilian Heath)