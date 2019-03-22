Pronóstico meteorológico para región agropecuaria de Argentina

BUENOS AIRES, 22 mar (Reuters) - Pronóstico climático del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de Argentina para el fin de semana y el lunes en las principales provincias agropecuarias del país, uno de los mayores exportadores mundiales de soja, maíz, trigo y girasol. La información está disponible en la página web del Servicio Meteorológico (www.smn.gov.ar) y las temperaturas están expresadas en grados centígrados. SÁBADO CENTRO DE SALTA Y ESTE DE JUJUY NUBOSIDAD VARIABLE. PROBABILIDAD DE LLUVIAS Y TORMENTAS AISLADAS CON MEJORAMIENTOS TEMPORARIOS. VIENTOS LEVES DEL SECTOR ESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 12°C Y 14°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 24°C Y 26°C. ESTE DE SALTA, TUCUMÁN, OESTE DE FORMOSA Y OESTE DE CHACO PROBABLES NEBLINAS MATINALES. NUBOSIDAD VARIABLE. VIENTOS MODERADOS DEL NORESTE, LUEGO CAMBIANDO A LEVES DEL SECTOR ESTE, LUEGO DE DIRECCIÓN VARIABLE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 15°C Y 18°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 30°C Y 33°C. ESTE DE FORMOSA, CENTRO Y ESTE DE CHACO, SUR DE MISIONES, CORRIENTES Y NORTE DE SANTA FE ALGO NUBLADO. VIENTOS LEVES DEL SECTOR ESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 13°C Y 16°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 29°C Y 32°C. SANTIAGO DEL ESTERO ALGO NUBLADO. VIENTOS LEVES A MODERADOS O REGULARES DEL NORESTE, CON ALGUNAS RÁFAGAS, LUEGO CAMBIANDO A MODERADOS DEL ESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 17°C Y 19°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 30°C Y 32°C. NORTE DE MISIONES NEBLINAS MATINALES. NUBOSIDAD VARIABLE. PROBABILIDAD DE CHAPARRONES DURANTE LA MAÑANA, LUEGO MEJORANDO. VIENTOS LEVES DEL SECTOR ESTE, ROTANDO AL SECTOR OESTE, CAMBIANDO A LEVES DE DIRECCIÓN VARIABLE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 17°C Y 19°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 30°C Y 32°C. NORESTE Y SUDESTE DE CÓRDOBA, SUR DE SANTA FE, ENTRE RÍOS Y NOROESTE DE BUENOS AIRES ALGO NUBLADO DURANTE LA MAÑANA, LUEGO ALGO A PARCIAL NUBLADO. VIENTOS LEVES DEL SECTOR NORTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 13°C Y 15°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 29°C Y 31°C. NOROESTE DE CÓRDOBA ALGO NUBLADO DURANTE LA MAÑANA, LUEGO NUBOSIDAD VARIABLE CON PROBABILIDAD DE TORMENTAS AISLADAS. VIENTOS LEVES A REGULARES DEL SECTOR NORTE, CON RÁFAGAS, LUEGO DISMINUYENDO A LEVES. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 13°C Y 15°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 29°C Y 32°C. SAN LUIS, LA PAMPA Y CENTRO OESTE DE BUENOS AIRES ALGO A PARCIAL NUBLADO DURANTE LA MAÑANA, LUEGO NUBOSIDAD VARIABLE. VIENTOS MODERADOS A REGULARES DEL SECTOR NORTE, ROTANDO AL SECTOR OESTE, LUEGO CAMBIANDO A LEVES DEL SECTOR SUR. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 15°C Y 17°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 26°C Y 30°C. SUDOESTE DE BUENOS AIRES PARCIAL NUBLADO O NUBLADO DURANTE LA MAÑANA, LUEGO NUBOSIDAD VARIABLE. PROBABILIDAD DE LLUVIAS Y CHAPARRONES POR LA TARDE, MEJORANDO. VIENTOS REGULARES O FUERTES DEL SECTOR OESTE, CON RÁFAGAS. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 14°C Y 16°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 24°C Y 26°C. CENTRO ESTE Y SUDESTE DE BUENOS AIRES ALGO A PARCIAL NUBLADO DURANTE LA MAÑANA, LUEGO NUBOSIDAD VARIABLE. PROBABILIDAD DE LLUVIAS Y TORMENTAS HACIA LA TARDE O NOCHE. VIENTOS LEVES DEL SECTOR NORTE, ROTANDO AL SECTOR OESTE Y AUMENTANDO A REGULARES CON RÁFAGAS, LUEGO DISMINUYENDO A MODERADOS. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 9°C Y 11°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 23°C Y 25°C. NORESTE DE BUENOS AIRES ALGO A PARCIAL NUBLADO O NUBLADO. VIENTOS LEVES O MODERADOS DEL SECTOR NORTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 11°C Y 14°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 20°C Y 22°C. DOMINGO ESTE DE JUJUY, TUCUMÁN Y CENTRO Y ESTE DE SALTA NUBOSIDAD VARIABLE. PROBABILIDAD DE TORMENTAS AISLADAS DURANTE LA MAÑANA, LUEGO PROBABILIDAD DE LLUVIAS Y TORMENTAS. VIENTOS LEVES DEL NORESTE, ROTANDO AL SECTOR SUR. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 14°C Y 18°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 28°C Y 30°C. OESTE DE FORMOSA Y OESTE DE CHACO NUBOSIDAD VARIABLE. VIENTOS LEVES DEL SECTOR ESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 17°C Y 19°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 32°C Y 35°C. SANTIAGO DEL ESTERO ALGO A PARCIALMENTE NUBLADO. VIENTOS LEVES DEL SECTOR ESTE, CAMBIANDO AL SUDESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 20°C Y 21°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 30°C Y 32°C. ESTE DE FORMOSA, CENTRO Y ESTE DE CHACO, NORTE DE CORRIENTES Y MISIONES ALGO NUBLADO. VIENTOS LEVES DE SECTOR ESTE, CAMBIANDO AL SUDESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 15°C Y 19°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 31°C Y 33°C. SANTA FE Y ENTRE RÍOS ALGO NUBLADO. VIENTOS LEVES O MODERADOS DEL SECTOR NORTE, CAMBIANDO A MODERADOS DEL SECTOR SUR. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 16°C Y 18°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 25°C Y 33°C. SAN LUIS Y CÓRDOBA PARCIAL A ALGO NUBLADO. VIENTOS MODERADOS DEL SECTOR SUR, ROTANDO AL SECTOR ESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 15°C Y 17°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 24°C Y 26°C. NORTE DE LA PAMPA Y NOROESTE DE BUENOS AIRES ALGO O PARCIALMENTE NUBLADO. VIENTOS MODERADOS DEL SECTOR SUR, ROTANDO AL SUDESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 12°C Y 15°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 23°C Y 25°C. SUR DE LA PAMPA Y SUDOESTE DE BUENOS AIRES PARCIALMENTE NUBLADO. INESTABLE HACIA LA TARDE O NOCHE. VIENTOS REGULARES DEL SUDOESTE, CON RÁFAGAS, CAMBIANDO A MODERADOS DEL SECTOR SUR. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 12°C Y 15°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 17°C Y 24°C. SUDESTE DE BUENOS AIRES PARCIAL NUBLADO. VIENTOS REGULARES O FUERTES DEL SUDOESTE, CON RÁFAGAS. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 10°C Y 12°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 15°C Y 19°C. NORESTE DE BUENOS AIRES PARCIAL NUBLADO O NUBLADO DURANTE LA MAÑANA. LUEGO NUBOSIDAD VARIABLE. TIEMPO INESTABLE DURANTE LA MADRUGADA. VIENTOS MODERADOS O REGULARES DEL SUDOESTE, CON RÁFAGAS. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 16°C Y 18°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 22°C Y 24°C. LUNES ESTE DE JUJUY, TUCUMÁN Y CENTRO Y ESTE DE SALTA NUBLADO. PROBABILIDAD DE LLUVIAS Y TORMENTAS. VIENTOS LEVES DE DIRECCIONES VARIABLES, PREFERENTEMENTE DEL SECTOR SUR. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 14°C Y 17°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 20°C Y 22°C. FORMOSA, CHACO Y NORTE DE CORRIENTES Y MISIONES NUBLADO. VIENTOS LEVES DEL SUDESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 15°C Y 19°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 29°C Y 33°C. SANTA FE, SUR DE CORRIENTES Y ENTRE RÍOS ALGO NUBLADO. VIENTOS MODERADOS DEL SUDESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 11°C Y 14°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 21°C Y 27°C. SANTIAGO DEL ESTERO NUBOSIDAD VARIABLE. INESTABLE. VIENTOS LEVES O MODERADOS DEL SUDESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 19°C Y 22°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 22°C Y 25°C. NOROESTE DE CÓRDOBA Y SAN LUIS NUBOSIDAD VARIABLE. INESTABLE. VIENTOS MODERADOS DEL SECTOR ESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 11°C Y 14°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 22°C Y 23°C. NORESTE Y SUR CÓRDOBA PARCIAL NUBLADO. VIENTOS MODERADOS O LEVES DE DIRECCIONES VARIABLES, PREVALECIENDO DEL SECTOR ESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 10°C Y 13°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 22°C Y 24°C. LA PAMPA Y NOROESTE Y SUDOESTE DE BUENOS AIRES NUBOSIDAD VARIABLE. VIENTOS MODERADOS DEL SECTOR ESTE, ROTANDO AL SUDESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 9°C Y 13°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 14°C Y 21°C. SUDESTE DE BUENOS AIRES NUBOSIDAD VARIABLE. INESTABLE CON PROBABILIDAD DE PRECIPITACIONES. VIENTOS REGULARES DEL SECTOR SUR. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 8°C Y 12°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 16°C Y 18°C. NORESTE DE BUENOS AIRES PARCIAL NUBLADO DURANTE LA MAÑANA, LUEGO CIELO PARCIAL NUBLADO O NUBLADO. VIENTOS MODERADOS DEL SECTOR SUR, ROTANDO AL SUDESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 12°C Y 15°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 20°C Y 22°C. (Reporte de Maximilian Heath)