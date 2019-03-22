Argentina
March 22, 2019 / 5:56 PM / ACTUALIZADO HACE 2 hours ago

Pronóstico meteorológico para región agropecuaria de Argentina

8 MIN. DE LECTURA

    BUENOS AIRES, 22 mar (Reuters) - Pronóstico climático del
Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de Argentina para el fin
de semana y el lunes en las principales provincias agropecuarias
del país, uno de los mayores exportadores mundiales de soja,
maíz, trigo y girasol.  
    La información está disponible en la página web del Servicio
Meteorológico (www.smn.gov.ar) y las temperaturas están
expresadas en grados centígrados.
    
SÁBADO
    
CENTRO DE SALTA Y ESTE DE JUJUY    
NUBOSIDAD VARIABLE. PROBABILIDAD DE LLUVIAS Y TORMENTAS AISLADAS
CON MEJORAMIENTOS TEMPORARIOS. VIENTOS LEVES DEL SECTOR ESTE.
TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 12°C Y 14°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE
24°C Y 26°C.
 
ESTE DE SALTA, TUCUMÁN, OESTE DE FORMOSA Y OESTE DE CHACO    
PROBABLES NEBLINAS MATINALES. NUBOSIDAD VARIABLE. VIENTOS
MODERADOS DEL NORESTE, LUEGO CAMBIANDO A LEVES DEL SECTOR ESTE,
LUEGO DE DIRECCIÓN VARIABLE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 15°C Y
18°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 30°C Y 33°C.
 
ESTE DE FORMOSA, CENTRO Y ESTE DE CHACO, SUR DE MISIONES,
CORRIENTES Y NORTE DE SANTA FE    
ALGO NUBLADO. VIENTOS LEVES DEL SECTOR ESTE. TEMPERATURA MÍNIMA
ENTRE 13°C Y 16°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 29°C Y 32°C.
 
SANTIAGO DEL ESTERO    
ALGO NUBLADO. VIENTOS LEVES A MODERADOS O REGULARES DEL NORESTE,
CON ALGUNAS RÁFAGAS, LUEGO CAMBIANDO A MODERADOS DEL ESTE.
TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 17°C Y 19°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE
30°C Y 32°C.
 
NORTE DE MISIONES    
NEBLINAS MATINALES. NUBOSIDAD VARIABLE. PROBABILIDAD DE
CHAPARRONES DURANTE LA MAÑANA, LUEGO MEJORANDO. VIENTOS LEVES
DEL SECTOR ESTE, ROTANDO AL SECTOR OESTE, CAMBIANDO A LEVES DE
DIRECCIÓN VARIABLE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 17°C Y 19°C.
TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 30°C Y 32°C.
 
NORESTE Y SUDESTE DE CÓRDOBA, SUR DE SANTA FE, ENTRE RÍOS Y
NOROESTE DE BUENOS AIRES    
ALGO NUBLADO DURANTE LA MAÑANA, LUEGO ALGO A PARCIAL NUBLADO.
VIENTOS LEVES DEL SECTOR NORTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 13°C Y
15°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 29°C Y 31°C.
 
NOROESTE DE CÓRDOBA    
ALGO NUBLADO DURANTE LA MAÑANA, LUEGO NUBOSIDAD VARIABLE CON
PROBABILIDAD DE TORMENTAS AISLADAS. VIENTOS LEVES A REGULARES
DEL SECTOR NORTE, CON RÁFAGAS, LUEGO DISMINUYENDO A LEVES.
TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 13°C Y 15°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE
29°C Y 32°C.
 
SAN LUIS, LA PAMPA Y CENTRO OESTE DE BUENOS AIRES    
ALGO A PARCIAL NUBLADO DURANTE LA MAÑANA, LUEGO NUBOSIDAD
VARIABLE. VIENTOS MODERADOS A REGULARES DEL SECTOR NORTE,
ROTANDO AL SECTOR OESTE, LUEGO CAMBIANDO A LEVES DEL SECTOR SUR.
TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 15°C Y 17°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE
26°C Y 30°C.
 
SUDOESTE DE BUENOS AIRES    
PARCIAL NUBLADO O NUBLADO DURANTE LA MAÑANA, LUEGO NUBOSIDAD
VARIABLE. PROBABILIDAD DE LLUVIAS Y CHAPARRONES POR LA TARDE,
MEJORANDO. VIENTOS REGULARES O FUERTES DEL SECTOR OESTE, CON
RÁFAGAS. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 14°C Y 16°C. TEMPERATURA
MÁXIMA ENTRE 24°C Y 26°C.
 
CENTRO ESTE Y SUDESTE DE BUENOS AIRES    
ALGO A PARCIAL NUBLADO DURANTE LA MAÑANA, LUEGO NUBOSIDAD
VARIABLE. PROBABILIDAD DE LLUVIAS Y TORMENTAS HACIA LA TARDE O
NOCHE. VIENTOS LEVES DEL SECTOR NORTE, ROTANDO AL SECTOR OESTE Y
AUMENTANDO A REGULARES CON RÁFAGAS, LUEGO DISMINUYENDO A
MODERADOS. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 9°C Y 11°C. TEMPERATURA
MÁXIMA ENTRE 23°C Y 25°C.
 
NORESTE DE BUENOS AIRES    
ALGO A PARCIAL NUBLADO O NUBLADO. VIENTOS LEVES O MODERADOS DEL
SECTOR NORTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 11°C Y 14°C. TEMPERATURA
MÁXIMA ENTRE 20°C Y 22°C.


DOMINGO

ESTE DE JUJUY, TUCUMÁN Y CENTRO Y ESTE DE SALTA    
NUBOSIDAD VARIABLE. PROBABILIDAD DE TORMENTAS AISLADAS DURANTE
LA MAÑANA, LUEGO PROBABILIDAD DE LLUVIAS Y TORMENTAS. VIENTOS
LEVES DEL NORESTE, ROTANDO AL SECTOR SUR. TEMPERATURA MÍNIMA
ENTRE 14°C Y 18°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 28°C Y 30°C.
 
OESTE DE FORMOSA Y OESTE DE CHACO    
NUBOSIDAD VARIABLE. VIENTOS LEVES DEL SECTOR ESTE. TEMPERATURA
MÍNIMA ENTRE 17°C Y 19°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 32°C Y 35°C.
 
SANTIAGO DEL ESTERO    
ALGO A PARCIALMENTE NUBLADO. VIENTOS LEVES DEL SECTOR ESTE,
CAMBIANDO AL SUDESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 20°C Y 21°C.
TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 30°C Y 32°C.
 
ESTE DE FORMOSA, CENTRO Y ESTE DE CHACO, NORTE DE CORRIENTES Y
MISIONES    
ALGO NUBLADO. VIENTOS LEVES DE SECTOR ESTE, CAMBIANDO AL
SUDESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 15°C Y 19°C. TEMPERATURA
MÁXIMA ENTRE 31°C Y 33°C.
 
SANTA FE Y ENTRE RÍOS    
ALGO NUBLADO. VIENTOS LEVES O MODERADOS DEL SECTOR NORTE,
CAMBIANDO A MODERADOS DEL SECTOR SUR. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE
16°C Y 18°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 25°C Y 33°C.
 
SAN LUIS Y CÓRDOBA    
PARCIAL A ALGO NUBLADO. VIENTOS MODERADOS DEL SECTOR SUR,
ROTANDO AL SECTOR ESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 15°C Y 17°C.
TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 24°C Y 26°C.
 
NORTE DE LA PAMPA Y NOROESTE DE BUENOS AIRES    
ALGO O PARCIALMENTE NUBLADO. VIENTOS MODERADOS DEL SECTOR SUR,
ROTANDO AL SUDESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 12°C Y 15°C.
TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 23°C Y 25°C.
 
SUR DE LA PAMPA Y SUDOESTE DE BUENOS AIRES    
PARCIALMENTE NUBLADO. INESTABLE HACIA LA TARDE O NOCHE. VIENTOS
REGULARES DEL SUDOESTE, CON RÁFAGAS, CAMBIANDO A MODERADOS DEL
SECTOR SUR. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 12°C Y 15°C. TEMPERATURA
MÁXIMA ENTRE 17°C Y 24°C.
 
SUDESTE DE BUENOS AIRES    
PARCIAL NUBLADO. VIENTOS REGULARES O FUERTES DEL SUDOESTE, CON
RÁFAGAS. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 10°C Y 12°C. TEMPERATURA
MÁXIMA ENTRE 15°C Y 19°C.
 
NORESTE DE BUENOS AIRES    
PARCIAL NUBLADO O NUBLADO DURANTE LA MAÑANA. LUEGO NUBOSIDAD
VARIABLE. TIEMPO INESTABLE DURANTE LA MADRUGADA. VIENTOS
MODERADOS O REGULARES DEL SUDOESTE, CON RÁFAGAS. TEMPERATURA
MÍNIMA ENTRE 16°C Y 18°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 22°C Y 24°C.


LUNES

ESTE DE JUJUY, TUCUMÁN Y CENTRO Y ESTE DE SALTA    
NUBLADO. PROBABILIDAD DE LLUVIAS Y TORMENTAS. VIENTOS LEVES DE
DIRECCIONES VARIABLES, PREFERENTEMENTE DEL SECTOR SUR.
TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 14°C Y 17°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE
20°C Y 22°C.
 
FORMOSA, CHACO Y NORTE DE CORRIENTES Y MISIONES    
NUBLADO. VIENTOS LEVES DEL SUDESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE
15°C Y 19°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 29°C Y 33°C.
 
SANTA FE, SUR DE CORRIENTES Y ENTRE RÍOS    
ALGO NUBLADO. VIENTOS MODERADOS DEL SUDESTE. TEMPERATURA MÍNIMA
ENTRE 11°C Y 14°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 21°C Y 27°C.
 
SANTIAGO DEL ESTERO    
NUBOSIDAD VARIABLE. INESTABLE. VIENTOS LEVES O MODERADOS DEL
SUDESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 19°C Y 22°C. TEMPERATURA
MÁXIMA ENTRE 22°C Y 25°C.
 
NOROESTE DE CÓRDOBA Y SAN LUIS    
NUBOSIDAD VARIABLE. INESTABLE. VIENTOS MODERADOS DEL SECTOR
ESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 11°C Y 14°C. TEMPERATURA MÁXIMA
ENTRE 22°C Y 23°C.
 
NORESTE Y SUR CÓRDOBA    
PARCIAL NUBLADO. VIENTOS MODERADOS O LEVES DE DIRECCIONES
VARIABLES, PREVALECIENDO DEL SECTOR ESTE. TEMPERATURA MÍNIMA
ENTRE 10°C Y 13°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 22°C Y 24°C.
 
LA PAMPA Y NOROESTE Y SUDOESTE DE BUENOS AIRES    
NUBOSIDAD VARIABLE. VIENTOS MODERADOS DEL SECTOR ESTE, ROTANDO
AL SUDESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 9°C Y 13°C. TEMPERATURA
MÁXIMA ENTRE 14°C Y 21°C.
 
SUDESTE DE BUENOS AIRES    
NUBOSIDAD VARIABLE. INESTABLE CON PROBABILIDAD DE
PRECIPITACIONES. VIENTOS REGULARES DEL SECTOR SUR. TEMPERATURA
MÍNIMA ENTRE 8°C Y 12°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 16°C Y 18°C.
 
NORESTE DE BUENOS AIRES    
PARCIAL NUBLADO DURANTE LA MAÑANA, LUEGO CIELO PARCIAL NUBLADO O
NUBLADO. VIENTOS MODERADOS DEL SECTOR SUR, ROTANDO AL SUDESTE.
TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 12°C Y 15°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE
20°C Y 22°C.
 

 (Reporte de Maximilian Heath)
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