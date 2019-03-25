Pronóstico meteorológico para región agropecuaria de Argentina

BUENOS AIRES, 25 mar (Reuters) - Pronóstico climático del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de Argentina para el martes, miércoles y jueves en las principales provincias agropecuarias del país, uno de los mayores exportadores mundiales de soja, maíz, trigo y girasol. La información está disponible en la página web del Servicio Meteorológico (www.smn.gov.ar) y las temperaturas están expresadas en grados centígrados. MARTES ESTE DE JUJUY Y CENTRO DE SALTA NUBOSIDAD VARIABLE. INESTABLE CON PROBABILIDAD DE LLUVIAS Y TORMENTAS AISLADAS. VIENTOS LEVES DE DIRECCIONES VARIABLES. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 13°C Y 16°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 18°C Y 21°C. ESTE DE SALTA, TUCUMÁN, OESTE DE FORMOSA, NORTE DE CHACO Y NOROESTE DE SANTIAGO DEL ESTERO NUBOSIDAD VARIABLE. PROBABILIDAD DE LLUVIAS Y TORMENTAS, ALGUNAS INTENSAS. VIENTOS LEVES DEL SECTOR ESTE, CAMBIANDO AL SUDESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 15°C Y 17°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 23°C Y 28°C. ESTE DE FORMOSA Y NORTE DE MISIONES NUBOSIDAD EN AUMENTO POR LA MAÑANA, LUEGO NUBLADO. VIENTOS LEVES DEL SUDESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 16°C Y 18°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 27°C Y 29°C. NORESTE DE SANTIAGO DEL ESTERO Y CENTRO Y SUR DE CHACO PARCIAL A ALGO NUBLADO. VIENTOS LEVES DEL SECTOR ESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 15°C Y 17°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 23°C Y 27°C. NORTE DE CORRIENTES Y CENTRO Y SUR DE MISIONES ALGO A PARCIAL NUBLADO. VIENTOS LEVES O MODERADOS DEL SUDESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 13°C Y 16°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 27°C Y 29°C. NORTE DE SANTA FE Y CENTRO Y SUR DE CORRIENTES PARCIAL NUBLADO DURANTE LA MAÑANA, LUEGO NUBOSIDAD VARIABLE. VIENTOS LEVES DEL SECTOR SUR. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 12°C Y 15°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 25°C Y 27°C. CÓRDOBA Y SAN LUIS NUBOSIDAD VARIABLE. INESTABLE CON PROBABILIDAD DE PRECIPITACIONES. VIENTOS LEVES O MODERADOS DEL NORESTE, CON ALGUNAS RÁFAGAS. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 10°C Y 13°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 20°C Y 22°C. LA PAMPA ALGO A PARCIAL NUBLADO. VIENTOS LEVES A MODERADOS O REGULARES DEL NORESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 6°C Y 8°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 20°C Y 22°C. NOROESTE DE BUENOS AIRES ALGO NUBLADO. VIENTOS LEVES O MODERADOS DEL SECTOR ESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 6°C Y 8°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 20°C Y 23°C. SUDOESTE DE BUENOS AIRES ALGO O PARCIAL NUBLADO. VIENTOS LEVES DEL SECTOR ESTE, CAMBIANDO A LEVES A MODERADOS DEL NORESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 9°C Y 13°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 17°C Y 19°C. SUDESTE DE BUENOS AIRES NUBOSIDAD VARIABLE. PROBABILIDAD DE LLOVIZNAS. VIENTOS LEVES O MODERADOS DEL SUDESTE, ROTANDO AL SECTOR ESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 10°C Y 12°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 16°C Y 18°C. NORESTE DE BUENOS AIRES NUBOSIDAD VARIABLE EN LA MAÑANA. LUEGO PARCIAL NUBLADO O NUBLADO. BAJA PROBABILIDAD DE LLUVIAS AISLADAS A PARTIR DE LA TARDE. VIENTOS MODERADOS DEL SUDESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 11°C Y 13°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 20°C Y 22°C. MIÉRCOLES ESTE DE JUJUY, CENTRO DE SALTA Y TUCUMÁN NUBOSIDAD VARIABLE. PROBABILIDAD DE LLOVIZNAS DURANTE LA MAÑANA, LUEGO INESTABLE CON PROBABILIDAD DE PRECIPITACIONES. VIENTOS LEVES DE DIRECCIÓN VARIABLE, PREVALECIENDO DEL SUDOESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 12°C Y 15°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 16°C Y 23°C. ESTE DE SALTA, FORMOSA, CHACO Y SANTIAGO DEL ESTERO PARCIAL NUBLADO DURANTE LA MAÑANA, LUEGO NUBOSIDAD VARIABLE. VIENTOS LEVES DEL SUDESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 12°C Y 16°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 19°C Y 27°C. CORRIENTES Y MISIONES NUBOSIDAD VARIABLE. VIENTOS LEVES A MODERADOS DEL SUDESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 14°C Y 17°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 28°C Y 33°C. NORTE DE SANTA FE PARCIAL A ALGO NUBLADO. VIENTOS LEVES A MODERADOS DEL SUDESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 16°C Y 18°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 27°C Y 30°C. NORTE DE SAN LUIS Y CÓRDOBA PARCIAL NUBLADO. VIENTOS LEVES O MODERADOS DEL SECTOR SUR, CAMBIANDO A DIRECCIÓN VARIABLE, LUEGO CAMBIANDO A MODERADOS O REGULARES DEL NORESTE, CON RÁFAGAS. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 10°C Y 14°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 17°C Y 23°C. LA PAMPA, SUR DE SAN LUIS Y SUDOESTE DE BUENOS AIRES ALGO NUBLADO. VIENTOS REGULARES DEL NORESTE, CON RÁFAGAS. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 8°C Y 13°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 23°C Y 26°C. SUR DE SANTA FE, ENTRE RÍOS Y NOROESTE DE BUENOS AIRES ALGO NUBLADO DURANTE LA MAÑANA, LUEGO NUBOSIDAD VARIABLE. VIENTOS LEVES A MODERADOS DEL SECTOR ESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 9°C Y 12°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 23°C Y 27°C. SUDESTE DE BUENOS AIRES NUBOSIDAD VARIABLE. INESTABLE DURANTE LA MAÑANA, LUEGO PROBABILIDAD DE PRECIPITACIONES. VIENTOS MODERADOS DEL SECTOR ESTE, CAMBIANDO A REGULARES DEL NORESTE, CON RÁFAGAS. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 8°C Y 10°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 25°C Y 27°C. NORESTE DE BUENOS AIRES PARCIAL NUBLADO O NUBLADO DURANTE LA MAÑANA, LUEGO NUBOSIDAD VARIABLE. BAJA PROBABILIDAD DE LLUVIAS AISLADAS. VIENTOS MODERADOS DEL SECTOR ESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 14°C Y 16°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 22°C Y 25°C. JUEVES ESTE DE JUJUY, CENTRO DE SALTA Y TUCUMÁN NUBLADO. PROBABILIDAD DE PRECIPITACIONES. VIENTOS LEVES DE DIRECCIONES VARIABLES. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 12°C Y 14°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 22°C Y 27°C. ESTE DE SALTA, FORMOSA, CHACO Y NORTE DE SANTIAGO DEL ESTERO NUBOSIDAD VARIABLE. VIENTOS LEVES DEL SECTOR ESTE, ROTANDO TEMPORARIAMENTE AL NORESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 16°C Y 19°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 27°C Y 33°C. MISIONES ALGO NUBLADO POR LA MAÑANA, LUEGO NUBOSIDAD VARIABLE. VIENTOS LEVES DEL SECTOR ESTE, ROTANDO TEMPORARIAMENTE AL NORESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 17°C Y 20°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 31°C Y 34°C. SUR DE SANTIAGO DEL ESTERO, NORTE DE SANTA FE Y CORRIENTES ALGO NUBLADO. VIENTOS LEVES DEL SECTOR ESTE, ROTANDO TEMPORARIAMENTE AL NORESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 16°C Y 18°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 30°C Y 32°C. CÓRDOBA, SAN LUIS Y LA PAMPA NUBOSIDAD VARIABLE. VIENTOS MODERADOS O REGULARES DEL NORESTE, CON ALGUNAS RÁFAGAS. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 14°C Y 16°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 24°C Y 27°C. SUR DE SANTA FE, ENTRE RÍOS Y NOROESTE DE BUENOS AIRES NUBOSIDAD VARIABLE DURANTE LA MAÑANA, LUEGO PARCIAL NUBLADO. VIENTOS MODERADOS DEL NORESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 14°C Y 16°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 25°C Y 30°C. SUDOESTE DE BUENOS AIRES PARCIAL NUBLADO DURANTE LA MAÑANA, LUEGO NUBOSIDAD VARIABLE. VIENTOS MODERADOS O REGULARES DEL NORESTE, CON ALGUNAS RÁFAGAS. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 13°C Y 16°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 23°C Y 27°C. SUDESTE DE BUENOS AIRES NUBOSIDAD VARIABLE DURANTE LA MAÑANA, LUEGO PARCIALMENTE NUBLADO. VIENTOS MODERADOS DEL NORESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 10°C Y 12°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 23°C Y 25°C. NORESTE DE BUENOS AIRES NUBOSIDAD VARIABLE DURANTE LA MAÑANA, LUEGO PARCIAL NUBLADO. VIENTOS MODERADOS DEL NORESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 16°C Y 18°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 23°C Y 25°C. (Reporte de Maximilian Heath)