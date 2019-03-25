Argentina
March 25, 2019 / 5:33 PM / ACTUALIZADO HACE an hour ago

Pronóstico meteorológico para región agropecuaria de Argentina

7 MIN. DE LECTURA

    BUENOS AIRES, 25 mar (Reuters) - Pronóstico climático del
Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de Argentina para el
martes, miércoles y jueves en las principales provincias
agropecuarias del país, uno de los mayores exportadores
mundiales de soja, maíz, trigo y girasol.  
    La información está disponible en la página web del Servicio
Meteorológico (www.smn.gov.ar) y las temperaturas están
expresadas en grados centígrados.
    
MARTES
    
ESTE DE JUJUY Y CENTRO DE SALTA    
NUBOSIDAD VARIABLE. INESTABLE CON PROBABILIDAD DE LLUVIAS Y
TORMENTAS AISLADAS. VIENTOS LEVES DE DIRECCIONES VARIABLES.
TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 13°C Y 16°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE
18°C Y 21°C.
 
ESTE DE SALTA, TUCUMÁN, OESTE DE FORMOSA, NORTE DE CHACO Y
NOROESTE DE SANTIAGO DEL ESTERO    
NUBOSIDAD VARIABLE. PROBABILIDAD DE LLUVIAS Y TORMENTAS, ALGUNAS
INTENSAS. VIENTOS LEVES DEL SECTOR ESTE, CAMBIANDO AL SUDESTE.
TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 15°C Y 17°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE
23°C Y 28°C.
 
ESTE DE FORMOSA Y NORTE DE MISIONES    
NUBOSIDAD EN AUMENTO POR LA MAÑANA, LUEGO NUBLADO. VIENTOS LEVES
DEL SUDESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 16°C Y 18°C. TEMPERATURA
MÁXIMA ENTRE 27°C Y 29°C.
 
NORESTE DE SANTIAGO DEL ESTERO Y CENTRO Y SUR DE CHACO    
PARCIAL A ALGO NUBLADO. VIENTOS LEVES DEL SECTOR ESTE.
TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 15°C Y 17°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE
23°C Y 27°C.
 
NORTE DE CORRIENTES Y CENTRO Y SUR DE MISIONES    
ALGO A PARCIAL NUBLADO. VIENTOS LEVES O MODERADOS DEL SUDESTE.
TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 13°C Y 16°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE
27°C Y 29°C.
 
NORTE DE SANTA FE Y CENTRO Y SUR DE CORRIENTES    
PARCIAL NUBLADO DURANTE LA MAÑANA, LUEGO NUBOSIDAD VARIABLE.
VIENTOS LEVES DEL SECTOR SUR. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 12°C Y
15°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 25°C Y 27°C.
 
CÓRDOBA Y SAN LUIS    
NUBOSIDAD VARIABLE. INESTABLE CON PROBABILIDAD DE
PRECIPITACIONES. VIENTOS LEVES O MODERADOS DEL NORESTE, CON
ALGUNAS RÁFAGAS. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 10°C Y 13°C.
TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 20°C Y 22°C.
 
LA PAMPA    
ALGO A PARCIAL NUBLADO. VIENTOS LEVES A MODERADOS O REGULARES
DEL NORESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 6°C Y 8°C. TEMPERATURA
MÁXIMA ENTRE 20°C Y 22°C.
 
NOROESTE DE BUENOS AIRES    
ALGO NUBLADO. VIENTOS LEVES O MODERADOS DEL SECTOR ESTE.
TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 6°C Y 8°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE
20°C Y 23°C.
 
SUDOESTE DE BUENOS AIRES    
ALGO O PARCIAL NUBLADO. VIENTOS LEVES DEL SECTOR ESTE, CAMBIANDO
A LEVES A MODERADOS DEL NORESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 9°C Y
13°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 17°C Y 19°C.
 
SUDESTE DE BUENOS AIRES    
NUBOSIDAD VARIABLE. PROBABILIDAD DE LLOVIZNAS. VIENTOS LEVES O
MODERADOS DEL SUDESTE, ROTANDO AL SECTOR ESTE. TEMPERATURA
MÍNIMA ENTRE 10°C Y 12°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 16°C Y 18°C.
 
NORESTE DE BUENOS AIRES    
NUBOSIDAD VARIABLE EN LA MAÑANA. LUEGO PARCIAL NUBLADO O
NUBLADO. BAJA PROBABILIDAD DE LLUVIAS AISLADAS A PARTIR DE LA
TARDE. VIENTOS MODERADOS DEL SUDESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE
11°C Y 13°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 20°C Y 22°C.


MIÉRCOLES

ESTE DE JUJUY, CENTRO DE SALTA Y TUCUMÁN    
NUBOSIDAD VARIABLE. PROBABILIDAD DE LLOVIZNAS DURANTE LA MAÑANA,
LUEGO INESTABLE CON PROBABILIDAD DE PRECIPITACIONES. VIENTOS
LEVES DE DIRECCIÓN VARIABLE, PREVALECIENDO DEL SUDOESTE.
TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 12°C Y 15°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE
16°C Y 23°C.
 
ESTE DE SALTA, FORMOSA, CHACO Y SANTIAGO DEL ESTERO    
PARCIAL NUBLADO DURANTE LA MAÑANA, LUEGO NUBOSIDAD VARIABLE.
VIENTOS LEVES DEL SUDESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 12°C Y 16°C.
TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 19°C Y 27°C.
 
CORRIENTES Y MISIONES    
NUBOSIDAD VARIABLE. VIENTOS LEVES A MODERADOS DEL SUDESTE.
TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 14°C Y 17°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE
28°C Y 33°C.
 
NORTE DE SANTA FE    
PARCIAL A ALGO NUBLADO. VIENTOS LEVES A MODERADOS DEL SUDESTE.
TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 16°C Y 18°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE
27°C Y 30°C.
 
NORTE DE SAN LUIS Y CÓRDOBA    
PARCIAL NUBLADO. VIENTOS LEVES O MODERADOS DEL SECTOR SUR,
CAMBIANDO A DIRECCIÓN VARIABLE, LUEGO CAMBIANDO A MODERADOS O
REGULARES DEL NORESTE, CON RÁFAGAS. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE
10°C Y 14°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 17°C Y 23°C.
 
LA PAMPA, SUR DE SAN LUIS Y SUDOESTE DE BUENOS AIRES    
ALGO NUBLADO. VIENTOS REGULARES DEL NORESTE, CON RÁFAGAS.
TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 8°C Y 13°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE
23°C Y 26°C.
 
SUR DE SANTA FE, ENTRE RÍOS Y NOROESTE DE BUENOS AIRES    
ALGO NUBLADO DURANTE LA MAÑANA, LUEGO NUBOSIDAD VARIABLE.
VIENTOS LEVES A MODERADOS DEL SECTOR ESTE. TEMPERATURA MÍNIMA
ENTRE 9°C Y 12°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 23°C Y 27°C.
 
SUDESTE DE BUENOS AIRES    
NUBOSIDAD VARIABLE. INESTABLE DURANTE LA MAÑANA, LUEGO
PROBABILIDAD DE PRECIPITACIONES. VIENTOS MODERADOS DEL SECTOR
ESTE, CAMBIANDO A REGULARES DEL NORESTE, CON RÁFAGAS.
TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 8°C Y 10°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE
25°C Y 27°C.
 
NORESTE DE BUENOS AIRES    
PARCIAL NUBLADO O NUBLADO DURANTE LA MAÑANA, LUEGO NUBOSIDAD
VARIABLE. BAJA PROBABILIDAD DE LLUVIAS AISLADAS. VIENTOS
MODERADOS DEL SECTOR ESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 14°C Y 16°C.
TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 22°C Y 25°C.


JUEVES

ESTE DE JUJUY, CENTRO DE SALTA Y TUCUMÁN    
NUBLADO. PROBABILIDAD DE PRECIPITACIONES. VIENTOS LEVES DE
DIRECCIONES VARIABLES. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 12°C Y 14°C.
TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 22°C Y 27°C.
 
ESTE DE SALTA, FORMOSA, CHACO Y NORTE DE SANTIAGO DEL ESTERO
NUBOSIDAD VARIABLE. VIENTOS LEVES DEL SECTOR ESTE, ROTANDO
TEMPORARIAMENTE AL NORESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 16°C Y
19°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 27°C Y 33°C.
 
MISIONES    
ALGO NUBLADO POR LA MAÑANA, LUEGO NUBOSIDAD VARIABLE. VIENTOS
LEVES DEL SECTOR ESTE, ROTANDO TEMPORARIAMENTE AL NORESTE.
TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 17°C Y 20°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE
31°C Y 34°C.
 
SUR DE SANTIAGO DEL ESTERO, NORTE DE SANTA FE Y CORRIENTES    
ALGO NUBLADO. VIENTOS LEVES DEL SECTOR ESTE, ROTANDO
TEMPORARIAMENTE AL NORESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 16°C Y
18°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 30°C Y 32°C.
 
CÓRDOBA, SAN LUIS Y LA PAMPA    
NUBOSIDAD VARIABLE. VIENTOS MODERADOS O REGULARES DEL NORESTE,
CON ALGUNAS RÁFAGAS. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 14°C Y 16°C.
TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 24°C Y 27°C.
 
SUR DE SANTA FE, ENTRE RÍOS Y NOROESTE DE BUENOS AIRES    
NUBOSIDAD VARIABLE DURANTE LA MAÑANA, LUEGO PARCIAL NUBLADO.
VIENTOS MODERADOS DEL NORESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 14°C Y
16°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 25°C Y 30°C.
 
SUDOESTE DE BUENOS AIRES    
PARCIAL NUBLADO DURANTE LA MAÑANA, LUEGO NUBOSIDAD VARIABLE.
VIENTOS MODERADOS O REGULARES DEL NORESTE, CON ALGUNAS RÁFAGAS.
TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 13°C Y 16°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE
23°C Y 27°C.
 
SUDESTE DE BUENOS AIRES    
NUBOSIDAD VARIABLE DURANTE LA MAÑANA, LUEGO PARCIALMENTE
NUBLADO. VIENTOS MODERADOS DEL NORESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE
10°C Y 12°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 23°C Y 25°C.
 
NORESTE DE BUENOS AIRES    
NUBOSIDAD VARIABLE DURANTE LA MAÑANA, LUEGO PARCIAL NUBLADO.
VIENTOS MODERADOS DEL NORESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 16°C Y
18°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 23°C Y 25°C.
    

 (Reporte de Maximilian Heath)
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