Argentina
March 26, 2019 / 6:55 PM / ACTUALIZADO HACE 2 hours ago

Pronóstico meteorológico para región agropecuaria de Argentina

7 MIN. DE LECTURA

    BUENOS AIRES, 26 mar (Reuters) - Pronóstico climático del
Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de Argentina para el
miércoles, jueves y viernes en las principales provincias
agropecuarias del país, uno de los mayores exportadores
mundiales de soja, maíz, trigo y girasol.  
    La información está disponible en la página web del Servicio
Meteorológico (www.smn.gov.ar) y las temperaturas están
expresadas en grados centígrados.
    
MIÉRCOLES
    
ESTE DE JUJUY, CENTRO DE SALTA Y TUCUMÁN    
NUBOSIDAD VARIABLE. PROBABILIDAD DE LLOVIZNAS DURANTE LA MAÑANA,
LUEGO INESTABLE CON PROBABILIDAD DE PRECIPITACIONES. VIENTOS
LEVES DE DIRECCIONES VARIABLES, PREVALECIENDO DEL SUDOESTE.
TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 12°C Y 15°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE
16°C Y 23°C.
 
ESTE DE SALTA, FORMOSA, CHACO Y SANTIAGO DEL ESTERO    
PARCIAL NUBLADO DURANTE LA MAÑANA, LUEGO NUBOSIDAD VARIABLE.
VIENTOS LEVES DEL SUDESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 12°C Y 16°C.
TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 19°C Y 27°C.
 
CORRIENTES Y MISIONES    
NUBOSIDAD VARIABLE. VIENTOS LEVES A MODERADOS DEL SUDESTE.
TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 14°C Y 17°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE
28°C Y 33°C.
 
NORTE DE SANTA FE    
PARCIAL A ALGO NUBLADO. VIENTOS LEVES A MODERADOS DEL SUDESTE.
TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 16°C Y 18°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE
27°C Y 30°C.
 
NORTE Y CENTRO DE SAN LUIS Y CÓRDOBA    
PARCIAL NUBLADO. VIENTOS LEVES O MODERADOS DEL SECTOR SUR,
CAMBIANDO A DIRECCIONES VARIABLES, LUEGO CAMBIANDO A MODERADOS O
REGULARES DEL NORESTE, CON RÁFAGAS. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE
10°C Y 14°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 17°C Y 23°C.
 
LA PAMPA, SUR DE SAN LUIS Y SUDOESTE DE BUENOS AIRES    
ALGO NUBLADO. VIENTOS REGULARES DEL NORESTE, CON RÁFAGAS.
TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 8°C Y 13°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE
23°C Y 26°C.
 
SUR DE SANTA FE, ENTRE RÍOS Y NOROESTE DE BUENOS AIRES    
ALGO NUBLADO DURANTE LA MAÑANA, LUEGO NUBOSIDAD VARIABLE.
VIENTOS LEVES A MODERADOS DEL SECTOR ESTE. TEMPERATURA MÍNIMA
ENTRE 9°C Y 12°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 23°C Y 27°C.
 
SUDESTE DE BUENOS AIRES    
NUBOSIDAD VARIABLE. INESTABLE DURANTE LA MAÑANA, CON
PROBABILIDAD DE PRECIPITACIONES HACIA LA TARDE O NOCHE. VIENTOS
MODERADOS DEL SECTOR ESTE, CAMBIANDO A REGULARES DEL NORESTE,
CON RÁFAGAS. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 8°C Y 10°C. TEMPERATURA
MÁXIMA ENTRE 25°C Y 27°C.
 
NORESTE DE BUENOS AIRES    
PARCIAL NUBLADO A NUBLADO DURANTE LA MAÑANA, LUEGO ALGO NUBLADO.
VIENTOS LEVES O MODERADOS DEL SECTOR ESTE. TEMPERATURA MÍNIMA
ENTRE 14°C Y 16°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 22°C Y 24°C.


JUEVES

ESTE DE JUJUY, CENTRO DE SALTA Y TUCUMÁN    
NUBLADO. INESTABLE. VIENTOS LEVES DE DIRECCIONES VARIABLES.
TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 12°C Y 14°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE
22°C Y 27°C.
 
ESTE DE SALTA, FORMOSA, CHACO Y SANTIAGO DEL ESTERO    
NUBOSIDAD VARIABLE. VIENTOS LEVES DEL SECTOR ESTE, ROTANDO
TEMPORARIAMENTE AL NORESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 16°C Y
19°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 27°C Y 33°C.
 
MISIONES, CORRIENTES Y NORTE DE ENTRE RÍOS    
ALGO NUBLADO POR LA MAÑANA, LUEGO NUBOSIDAD VARIABLE. VIENTOS
LEVES DEL SECTOR ESTE, ROTANDO TEMPORARIAMENTE AL NORESTE.
TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 17°C Y 20°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE
31°C Y 34°C.
 
NORTE Y CENTRO DE SANTA FE Y NORESTE DE CÓRDOBA    
NUBLADO. INESTABLE HACIA LA TARDE O NOCHE. VIENTOS LEVES DEL
SECTOR ESTE, ROTANDO TEMPORARIAMENTE AL NORESTE. TEMPERATURA
MÍNIMA ENTRE 16°C Y 18°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 30°C Y 32°C.
 
NOROESTE DE CÓRDOBA    
ALGO A PARCIAL NUBLADO. VIENTOS LEVES DEL NORESTE CAMBIANDO AL
SECTOR NORTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 19°C Y 21°C. TEMPERATURA
MÁXIMA ENTRE 26°C Y 28°C.
 
SUR DE CÓRDOBA, SUR DE SANTA FE, SUR DE ENTRE RÍOS Y NOROESTE Y
CENTRO DE BUENOS AIRES    
NUBOSIDAD VARIABLE. VIENTOS MODERADOS O REGULARES DEL NORESTE,
CON ALGUNAS RÁFAGAS. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 14°C Y 16°C.
TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 24°C Y 29°C.
 
SAN LUIS, LA PAMPA Y SUDOESTE DE BUENOS AIRES    
ALGO NUBLADO. VIENTOS MODERADOS O REGULARES DEL NORESTE, CON
ALGUNAS RÁFAGAS. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 13°C Y 16°C.
TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 23°C Y 27°C.
 
SUDESTE DE BUENOS AIRES    
PARCIAL NUBLADO. VIENTOS MODERADOS DEL NORESTE. TEMPERATURA
MÍNIMA ENTRE 10°C Y 12°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 23°C Y 25°C.
 
NORESTE DE BUENOS AIRES    
ALGO NUBLADO EN LA MAÑANA, LUEGO NUBOSIDAD EN AUMENTO. VIENTOS
LEVES A MODERADOS DEL NORESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 16°C Y
19°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 23°C Y 25°C.


VIERNES

ESTE DE JUJUY Y CENTRO DE SALTA    
NUBOSIDAD VARIABLE. INESTABLE HACIA LA TARDE O NOCHE. VIENTOS
LEVES DE DIRECCIONES VARIABLES. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 12°C Y
15°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 20°C Y 24°C.
 
ESTE DE SALTA, FORMOSA, CHACO, SANTIAGO DEL ESTERO, NORTE DE
CORRIENTES Y MISIONES    
NUBOSIDAD VARIABLE. VIENTOS LEVES DEL NORESTE. TEMPERATURA
MÍNIMA ENTRE 14°C Y 23°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 20°C Y 29°C.
 
NORTE DE SANTA FE, CENTRO Y SUR DE CORRIENTES, NORTE DE ENTRE
RÍOS Y NORTE DE CÓRDOBA    
NUBLADO. INESTABLE DURANTE LA MAÑANA. VIENTOS LEVES DEL SECTOR
ESTE CAMBIANDO A LEVES O MODERADOS DEL NORESTE. TEMPERATURA
MÍNIMA ENTRE 14°C Y 22°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 27°C Y 31°C.
 
SUR DE CÓRDOBA, NORTE DE LA PAMPA, NOROESTE Y CENTRO DE BUENOS
AIRES, SUR DE SANTA FE Y SUR Y CENTRO DE ENTRE RÍOS    
INESTABLE. PROBABILIDAD DE PRECIPITACIONES HACIA LA TARDE O
NOCHE. VIENTOS LEVES A MODERADOS DEL SECTOR NORTE CON RÁFAGAS.
TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 14°C Y 20°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE
22°C Y 27°C.
 
SAN LUIS    
ALGO NUBLADO. VIENTOS LEVES O MODERADOS DEL NORESTE ROTANDO AL
SECTOR NORTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 16°C Y 19°C. TEMPERATURA
MÁXIMA ENTRE 26°C Y 29°C.
 
CENTRO Y SUR DE LA PAMPA    
NUBOSIDAD VARIABLE. VIENTOS MODERADOS O REGULARES DEL SECTOR
NORTE, CON RÁFAGAS, TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 15°C Y 17°C.
TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 23°C Y 26°C.
 
SUR DE BUENOS AIRES    
NUBOSIDAD VARIABLE. INESTABLE. VIENTOS MODERADOS O REGULARES DEL
SECTOR NORTE CON RÁFAGAS. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 16°C Y 20°C.
TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 24°C Y 28°C.
 
NORESTE DE BUENOS AIRES    
PARCIAL NUBLADO O NUBLADO. VIENTOS MODERADOS O LEVES DEL
NORESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 16°C Y 19°C. TEMPERATURA
MÁXIMA ENTRE 22°C Y 25°C.
    

 (Reporte de Maximilian Heath)
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