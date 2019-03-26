Pronóstico meteorológico para región agropecuaria de Argentina

BUENOS AIRES, 26 mar (Reuters) - Pronóstico climático del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de Argentina para el miércoles, jueves y viernes en las principales provincias agropecuarias del país, uno de los mayores exportadores mundiales de soja, maíz, trigo y girasol. La información está disponible en la página web del Servicio Meteorológico (www.smn.gov.ar) y las temperaturas están expresadas en grados centígrados. MIÉRCOLES ESTE DE JUJUY, CENTRO DE SALTA Y TUCUMÁN NUBOSIDAD VARIABLE. PROBABILIDAD DE LLOVIZNAS DURANTE LA MAÑANA, LUEGO INESTABLE CON PROBABILIDAD DE PRECIPITACIONES. VIENTOS LEVES DE DIRECCIONES VARIABLES, PREVALECIENDO DEL SUDOESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 12°C Y 15°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 16°C Y 23°C. ESTE DE SALTA, FORMOSA, CHACO Y SANTIAGO DEL ESTERO PARCIAL NUBLADO DURANTE LA MAÑANA, LUEGO NUBOSIDAD VARIABLE. VIENTOS LEVES DEL SUDESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 12°C Y 16°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 19°C Y 27°C. CORRIENTES Y MISIONES NUBOSIDAD VARIABLE. VIENTOS LEVES A MODERADOS DEL SUDESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 14°C Y 17°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 28°C Y 33°C. NORTE DE SANTA FE PARCIAL A ALGO NUBLADO. VIENTOS LEVES A MODERADOS DEL SUDESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 16°C Y 18°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 27°C Y 30°C. NORTE Y CENTRO DE SAN LUIS Y CÓRDOBA PARCIAL NUBLADO. VIENTOS LEVES O MODERADOS DEL SECTOR SUR, CAMBIANDO A DIRECCIONES VARIABLES, LUEGO CAMBIANDO A MODERADOS O REGULARES DEL NORESTE, CON RÁFAGAS. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 10°C Y 14°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 17°C Y 23°C. LA PAMPA, SUR DE SAN LUIS Y SUDOESTE DE BUENOS AIRES ALGO NUBLADO. VIENTOS REGULARES DEL NORESTE, CON RÁFAGAS. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 8°C Y 13°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 23°C Y 26°C. SUR DE SANTA FE, ENTRE RÍOS Y NOROESTE DE BUENOS AIRES ALGO NUBLADO DURANTE LA MAÑANA, LUEGO NUBOSIDAD VARIABLE. VIENTOS LEVES A MODERADOS DEL SECTOR ESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 9°C Y 12°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 23°C Y 27°C. SUDESTE DE BUENOS AIRES NUBOSIDAD VARIABLE. INESTABLE DURANTE LA MAÑANA, CON PROBABILIDAD DE PRECIPITACIONES HACIA LA TARDE O NOCHE. VIENTOS MODERADOS DEL SECTOR ESTE, CAMBIANDO A REGULARES DEL NORESTE, CON RÁFAGAS. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 8°C Y 10°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 25°C Y 27°C. NORESTE DE BUENOS AIRES PARCIAL NUBLADO A NUBLADO DURANTE LA MAÑANA, LUEGO ALGO NUBLADO. VIENTOS LEVES O MODERADOS DEL SECTOR ESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 14°C Y 16°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 22°C Y 24°C. JUEVES ESTE DE JUJUY, CENTRO DE SALTA Y TUCUMÁN NUBLADO. INESTABLE. VIENTOS LEVES DE DIRECCIONES VARIABLES. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 12°C Y 14°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 22°C Y 27°C. ESTE DE SALTA, FORMOSA, CHACO Y SANTIAGO DEL ESTERO NUBOSIDAD VARIABLE. VIENTOS LEVES DEL SECTOR ESTE, ROTANDO TEMPORARIAMENTE AL NORESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 16°C Y 19°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 27°C Y 33°C. MISIONES, CORRIENTES Y NORTE DE ENTRE RÍOS ALGO NUBLADO POR LA MAÑANA, LUEGO NUBOSIDAD VARIABLE. VIENTOS LEVES DEL SECTOR ESTE, ROTANDO TEMPORARIAMENTE AL NORESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 17°C Y 20°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 31°C Y 34°C. NORTE Y CENTRO DE SANTA FE Y NORESTE DE CÓRDOBA NUBLADO. INESTABLE HACIA LA TARDE O NOCHE. VIENTOS LEVES DEL SECTOR ESTE, ROTANDO TEMPORARIAMENTE AL NORESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 16°C Y 18°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 30°C Y 32°C. NOROESTE DE CÓRDOBA ALGO A PARCIAL NUBLADO. VIENTOS LEVES DEL NORESTE CAMBIANDO AL SECTOR NORTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 19°C Y 21°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 26°C Y 28°C. SUR DE CÓRDOBA, SUR DE SANTA FE, SUR DE ENTRE RÍOS Y NOROESTE Y CENTRO DE BUENOS AIRES NUBOSIDAD VARIABLE. VIENTOS MODERADOS O REGULARES DEL NORESTE, CON ALGUNAS RÁFAGAS. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 14°C Y 16°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 24°C Y 29°C. SAN LUIS, LA PAMPA Y SUDOESTE DE BUENOS AIRES ALGO NUBLADO. VIENTOS MODERADOS O REGULARES DEL NORESTE, CON ALGUNAS RÁFAGAS. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 13°C Y 16°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 23°C Y 27°C. SUDESTE DE BUENOS AIRES PARCIAL NUBLADO. VIENTOS MODERADOS DEL NORESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 10°C Y 12°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 23°C Y 25°C. NORESTE DE BUENOS AIRES ALGO NUBLADO EN LA MAÑANA, LUEGO NUBOSIDAD EN AUMENTO. VIENTOS LEVES A MODERADOS DEL NORESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 16°C Y 19°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 23°C Y 25°C. VIERNES ESTE DE JUJUY Y CENTRO DE SALTA NUBOSIDAD VARIABLE. INESTABLE HACIA LA TARDE O NOCHE. VIENTOS LEVES DE DIRECCIONES VARIABLES. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 12°C Y 15°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 20°C Y 24°C. ESTE DE SALTA, FORMOSA, CHACO, SANTIAGO DEL ESTERO, NORTE DE CORRIENTES Y MISIONES NUBOSIDAD VARIABLE. VIENTOS LEVES DEL NORESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 14°C Y 23°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 20°C Y 29°C. NORTE DE SANTA FE, CENTRO Y SUR DE CORRIENTES, NORTE DE ENTRE RÍOS Y NORTE DE CÓRDOBA NUBLADO. INESTABLE DURANTE LA MAÑANA. VIENTOS LEVES DEL SECTOR ESTE CAMBIANDO A LEVES O MODERADOS DEL NORESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 14°C Y 22°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 27°C Y 31°C. SUR DE CÓRDOBA, NORTE DE LA PAMPA, NOROESTE Y CENTRO DE BUENOS AIRES, SUR DE SANTA FE Y SUR Y CENTRO DE ENTRE RÍOS INESTABLE. PROBABILIDAD DE PRECIPITACIONES HACIA LA TARDE O NOCHE. VIENTOS LEVES A MODERADOS DEL SECTOR NORTE CON RÁFAGAS. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 14°C Y 20°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 22°C Y 27°C. SAN LUIS ALGO NUBLADO. VIENTOS LEVES O MODERADOS DEL NORESTE ROTANDO AL SECTOR NORTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 16°C Y 19°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 26°C Y 29°C. CENTRO Y SUR DE LA PAMPA NUBOSIDAD VARIABLE. VIENTOS MODERADOS O REGULARES DEL SECTOR NORTE, CON RÁFAGAS, TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 15°C Y 17°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 23°C Y 26°C. SUR DE BUENOS AIRES NUBOSIDAD VARIABLE. INESTABLE. VIENTOS MODERADOS O REGULARES DEL SECTOR NORTE CON RÁFAGAS. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 16°C Y 20°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 24°C Y 28°C. NORESTE DE BUENOS AIRES PARCIAL NUBLADO O NUBLADO. VIENTOS MODERADOS O LEVES DEL NORESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 16°C Y 19°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 22°C Y 25°C. (Reporte de Maximilian Heath)